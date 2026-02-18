Mavenir Bekerjasama dengan Red Hat untuk Menyediakan Penyelesaian Conversational AI dan Agentic AI Service Assurance Bertaraf Operator Secara On-Premise bagi Syarikat Telekomunikasi

RICHARDSON, Texas, Feb. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, sebuah syarikat perisian yang membangunkan rangkaian mudah alih berasaskan AI secara natif, hari ini mengumumkan kerjasama dengan Red Hat, penyedia utama penyelesaian sumber terbuka di dunia, untuk menawarkan penyelesaian jaminan perkhidmatan Conversational AI dan Agentic AI menggunakan Red Hat AI. Penawaran generatif AI (gen AI) bertaraf operator ini dipacu oleh Red Hat OpenShift AI yang dijalankan secara on-premise (di premis), memberikan penyedia perkhidmatan telekomunikasi asas operasi rangkaian yang sangat berskala, berfokus kepada keselamatan, berdaya tahan tinggi serta dioptimumkan kos.

Kerjasama ini memfokuskan kepada transformasi industri telekomunikasi dengan menyediakan penyelesaian AI yang memanfaatkan pelaburan platform sedia ada penyedia perkhidmatan, sambil menambah lapisan keselamatan, daya tahan sistem serta latensi rendah yang kritikal untuk operasi rangkaian masa nyata.

Melalui inisiatif ini, Mavenir menyediakan penyelesaian AI khusus industri telekomunikasi yang direka bentuk bagi menawarkan kecekapan kos dan tahap keselamatan yang lebih tinggi berbanding penyelesaian AI berasaskan model hosting sebagai perkhidmatan.

Sachin Karkala, Naib Presiden Eksekutif & Pengurus Besar, IMS & RAN di Mavenir, berkata: "Dalam usaha memanfaatkan AI dan menuju ke arah rangkaian autonomi, penyedia perkhidmatan mesti memastikan kawalan terhadap pengalaman pengguna, kos serta privasi data. Kerjasama kami dengan Red Hat membolehkan pembangunan penyelesaian AI secara on-premise yang memenuhi keperluan tersebut. Model AI generatif boleh diperhalusi menggunakan data daripada penyedia perkhidmatan untuk membangunkan ejen khusus yang dijalankan secara on-premise, sekali gus menyokong penyampaian prestasi optimum."

Dengan Conversational AI, industri sedang memajukan kedudukan dalam rantaian nilai — daripada sekadar menyediakan sambungan antara entiti, kepada ejen AI yang mengambil alih kawalan kritikal dengan bertindak berdasarkan kandungan dan niat komunikasi.

Jaminan perkhidmatan berasaskan ejen merupakan evolusi signifikan kepada penyelesaian jaminan perkhidmatan masa kini yang hanya bergantung terutamanya kepada model pembelajaran mesin. Sistem agentic menawarkan perspektif operasi yang lebih menyeluruh, dengan keupayaan membentuk aliran kerja automasi serta memacu pembuatan keputusan merentasi pelbagai domain rangkaian dan sumber data heterogen. Sistem ini mampu menyesuaikan diri dan belajar secara kendiri, sekali gus berupaya mengesan serta membetulkan isu sebelum ia menjejaskan pelanggan.

Dalam usaha mencapai kesediaan pelaksanaan, Mavenir dan Red Hat telah bekerjasama dengan Dell Technologies Open Telecom Ecosystem Lab (OTEL), yang menempatkan infrastruktur AI canggih berasaskan Dell PowerEdge R760xa — sebuah pelayan berprestasi tinggi dengan sistem penyejukan udara yang direka untuk menyokong pelbagai aplikasi termasuk AI, pembelajaran mesin serta latihan dan inferensi model pembelajaran mendalam. Pakar AI dari OTEL Dell telah bekerjasama dengan pasukan kejuruteraan Mavenir dan Red Hat untuk memperhalusi model bahasa berskala besar serta memaksimumkan penggunaan infrastruktur asas secara lebih cekap.

Dengan melaksanakan penyelesaian ini secara on-premise menggunakan Red Hat OpenShift AI, penyedia perkhidmatan boleh mengoptimumkan kecekapan sumber GPU mereka, mengekalkan kawalan penuh terhadap keperluan keselamatan dan tadbir urus, serta mengurus kitar hayat AI yang kompleks dengan lebih mudah.

Honoré LaBourdette, Naib Presiden Ekosistem Rakan Kongsi Global Telco di Red Hat, mengulas: "Bagi AI perusahaan untuk bergerak daripada bukti konsep kepada pengeluaran, ia memerlukan asas yang telah disahkan dengan komponen wajib seperti mekanisme kawalan, kebolehpantauan dan kitar hayat yang mantap. Red Hat OpenShift AI menyediakan asas yang diperlukan itu. Bersama Mavenir, kami sedang mendemonstrasikan kecekapan GPU yang menjimatkan kos melalui penggunaan alat seperti Kueue dan Dynamic Accelerator Slicer (DAS) bagi perkongsian sumber berbilang penyewa, yang membantu mengoptimumkan penggunaan pelaburan perkakasan bernilai tinggi. Digabungkan dengan penyediaan model berlatensi rendah menggunakan vLLM, usaha ini membantu memastikan aplikasi masa nyata seperti terjemahan suara berasaskan AI mencapai prestasi deterministik yang dituntut pasaran, sekali gus membuktikan nilai nyata model on-premise. Ini merupakan pengumuman pertama kami dalam siri inisiatif bersama dengan Mavenir untuk memanfaatkan teknologi Red Hat AI."

