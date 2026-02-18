Mavenir 與 Red Hat 攜手合作，為電訊商提供營運商級別的內部部署對話式 AI 及代理式 AI 服務保證方案

德州李察遜, Feb. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 致力以人工智能 (AI) 原生設計建構流動網絡的軟件公司 Mavenir，今日宣佈與世界頂尖的開源解決方案供應商 Red Hat 攜手合作，運用 Red Hat AI 技術，推出對話式 AI 及代理式 AI 服務保證方案。 這些營運商級別生成式 AI (gen AI) 方案均建基於內部部署的 Red Hat OpenShift AI，為電訊服務供應商帶來極致靈活擴展、著重安全、強韌可靠且充滿成本效益的網絡營運基礎。

是次合作專注推動電訊行業轉型，為服務供應商提供 AI 方案，讓其善用現有的平台投資，而又能夠獲得額外的安全保障、穩健發展，以及對實時網絡營運重要無比的低延遲效能。

藉此契機，Mavenir 推出專為電訊業設計的 AI 方案，其本質上比一般以服務形式託管的 AI 方案，更具成本效益且安全穩妥。

Mavenir 執行副總裁暨 IMS 及 RAN 總經理 Sachin Karkala 表示：「在競逐 AI 盈利化及邁向自治網絡的賽道上，服務供應商必須能夠自主掌控用戶體驗、成本以及數據私隱。 我們與 Red Hat 合作，正正讓我們能夠開發出滿足這些需求的內部部署 AI 解決方案。 透過運用服務供應商的數據來微調生成式 AI 模型，我們能夠建構專門的內部部署代理，以使營運表現達到最高層次。」

對話式 AI 的興起，正引領電訊業在價值鏈上華麗轉型，不再僅僅提供實體之間的網絡連接，而是由 AI 代理肩負關鍵控制任務，根據通訊的內容和意圖執行操作。

代理式服務保證帶來重大演變，顛覆目前僅依賴機器學習模型的傳統服務保證方案。 代理式系統擁有更宏觀的視野，能夠創建工作流程之餘，亦可推動網絡中各個領域及不同數據來源之間的決策制定。 它們能夠適應和自學，最終防患於未然，在問題波及客戶之前就已偵測和修正問題。

為邁向正式部署作好準備，Mavenir 及 Red Hat 與 Dell Technologies 的開放電訊生態系統實驗室 (OTEL) 攜手合作。該實驗室配備基於 Dell PowerEdge R760xa 的先進 AI 基礎設施；這款高性能的風冷伺服器，專為 AI、機器學習及深度學習的訓練和推理等廣泛應用場景而設。 Dell OTEL 的 AI 專家與 Mavenir 及 Red Hat 的工程團隊緊密合作，共同為大型語言模型作出微調，讓方案能最高效地運用底層基礎設施。

服務供應商透過 Red Hat OpenShift AI 在內部部署這些方案，不僅能將 GPU 資源的使用效率提升至最高，更能全面掌控安全及管治要求，同時簡化對複雜 AI 生命週期的管理。

Red Hat 全球電訊合作夥伴生態系統副總裁 Honoré LaBourdette 表示：「企業 AI 要從概念驗證階段邁向實際生產，必須建基於經驗證的穩固基礎，當中需要包括安全護欄、可觀測性及穩健生命週期管理等關鍵要素。 Red Hat OpenShift AI 正是為此而生的絕佳基礎。 我們與客戶通力合作，透過運用 Kueue 及 Dynamic Accelerator Slicer (DAS) 等工具實現多租戶資源共享，充分展示極具成本效益的 GPU 運用效率，以助客戶將巨額硬件投資的價值發揮到極致。 另外配合使用虛擬大型語言模型 (vLLM) 實現的低延遲模型服務，更能確保 AI 語音翻譯等實時應用，滿足市場對確定性效能的嚴格要求，充分體現內部部署模式的實際價值。 是次發佈標誌著我們與 Mavenir 運用 Red Hat AI 技術的一系列聯合計劃揭開序幕，精彩可期。」

關於 Mavenir

Mavenir 正採用為流動營運商開發電訊優先、雲端原生及 AI 原生設計的軟件解決方案，實現自動化及可編程的智能網絡。 公司擁有豐富的電訊專業知識，已獲全球逾 120 個國家、300 多間營運商的部署案例驗證，這些營運商共同服務全球超過半數的流動用戶。 Mavenir 融合其資深電訊經驗、雲端與資訊科技 (IT) 專業知識，以及解決客戶實際挑戰所需的數據科學技能。 採用 AI 原生設計的軟件方案實證可靠，實現 AI 原生未來及營運商向科技企業 (TechCo) 的轉型。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.mavenir.com。

