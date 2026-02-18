Redevances OR annonce l'acquisition d'un portefeuille d'actifs de redevances, dont une redevance de 1,5 % NSR sur la mine en exploitation San Gabriel appartenant à Buenaventura

MONTRÉAL, 18 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Redevances OR Inc. (« Redevances OR » ou la « Société ») (TSX et NYSE : OR) a le plaisir d’annoncer qu'elle a conclu un accord définitif avec des filiales de Gold Fields Limited (« Gold Fields ») en vue d'acquérir un portefeuille d'actifs de haute qualité dans le secteur des métaux précieux (le « portefeuille ») composé de huit redevances pour un montant total de 115 millions de dollars (le « prix d'achat »), dont la principale est une redevance de 1,5 % sur le rendement net de fonderie (« NSR ») de la mine d'or et d'argent San Gabriel (« San Gabriel ») exploitée par Compañía de Minas Buenaventura SAA (« Buenaventura ») et située dans la province de General Sánchez Cerro, région de Moquegua, au Pérou (la « transaction »). Sauf indication contraire, les montants sont exprimés en dollars américains.

FAILTS SAILLANTS DE LA TRANSACTION

Ajout immédiat aux livraisons prévues d'onces d’équivalent d'or (« OEO ») : la transaction, qui repose sur une redevance de 1,5 % NSR sur la nouvelle mine d'or et d'argent San Gabriel de Buenaventura au Pérou, ajoute immédiatement des OEO aux livraisons prévues par Redevances OR pour 2026;

la transaction, qui repose sur une redevance de 1,5 % NSR sur la nouvelle mine d'or et d'argent San Gabriel de Buenaventura au Pérou, ajoute immédiatement des OEO aux livraisons prévues par Redevances OR pour 2026; Croissance de premier plan dans le secteur pour les livraisons d’OEO : la transaction contribue également aux perspectives de croissance de Redevances OR, avec des livraisons d’OEO prévues comprises entre 80 000 et 90 000 OEO en 2026 (y compris San Gabriel), pour atteindre une fourchette prévue de 120 000 à 135 000 OEO en 2030 (y compris San Gabriel et Nkran de Galiano Gold Inc. (« Galiano »)), ce qui représente une croissance prévue d'environ 50 % des livraisons d’OEO au cours de cette période, sans capital conditionnel requis;

: la transaction contribue également aux perspectives de croissance de Redevances OR, avec des livraisons d’OEO prévues comprises entre 80 000 et 90 000 OEO en 2026 (y compris San Gabriel), pour atteindre une fourchette prévue de 120 000 à 135 000 OEO en 2030 (y compris San Gabriel et Nkran de Galiano Gold Inc. (« Galiano »)), ce qui représente une croissance prévue d'environ 50 % des livraisons d’OEO au cours de cette période, sans capital conditionnel requis; Ajout d'actifs de développement et d'exploration prometteurs dans des juridictions minières de premier ordre : le portefeuille comprend une redevance de 2,0 % NSR sur le projet de développement Paris de Torque Metals Ltd. (« Torque ») en Australie occidentale, qui progresse rapidement et a déjà été exploité, ainsi qu'une redevance de 2,5 % sur les bénéfices nets (« NPI ») sur le projet d'exploration JOY de Freeport McMoRan Inc. (« Freeport ») et Amarc Resources Ltd. (« Amarc ») dans le district JOY en Colombie-Britannique (qui comprend notamment la récente découverte AuRORA); et

: le portefeuille comprend une redevance de 2,0 % NSR sur le projet de développement Paris de Torque Metals Ltd. (« Torque ») en Australie occidentale, qui progresse rapidement et a déjà été exploité, ainsi qu'une redevance de 2,5 % sur les bénéfices nets (« NPI ») sur le projet d'exploration JOY de Freeport McMoRan Inc. (« Freeport ») et Amarc Resources Ltd. (« Amarc ») dans le district JOY en Colombie-Britannique (qui comprend notamment la récente découverte AuRORA); et Maintien de l'accent sur les métaux précieux : le portefeuille, composé principalement d'actifs aurifères et argentifères, offre à Redevances OR une exposition supplémentaire aux métaux précieux.

ACTIFS ACQUIS

La redevance de 1,5 % NSR sur San Gabriel fournit immédiatement des OEO et des flux de trésorerie.

Buenaventura a annoncé que San Gabriel avait débuté sa production d’or (et d’argent) le 23 décembre 2025, la production commerciale devant être atteinte en 2026;

Un rapport conforme aux règles SK-1300 publié le 23 avril 2025 indique que les réserves minérales souterraines prouvées et probables totales de San Gabriel sont estimées à 15,3 millions de tonnes (« Mt ») avec une teneur moyenne de 3,71 g/t d'or (« Au ») et 6,32 g/t d'argent (« Ag »), contenant 1,8 million d'onces (« Moz ») Au et 3,1 Moz Ag. Les réserves minérales estimées permettent d'assurer une durée de vie actuelle de la mine de 14,6 ans;

Le débit de l'usine de San Gabriel devrait passer de 2 000 tonnes par jour (« tpj ») en 2026 à 3 100 tpj à partir de 2028, jusqu'à ce que l'expansion prévue soit finalement achevée vers la fin de cette décennie, ce qui augmentera encore le taux de production à 4 000 tpj. Les prévisions de production de Buenaventura présentées lors de la journée des investisseurs de novembre 2025 pour San Gabriel, et mises à jour dans un communiqué de presse publié le 17 février 2026, comprenaient 48 000 à 55 000 onces (« oz ») d'or en 2026, 90 000 à 95 000 oz d'or en 2027 et 95 000 à 110 000 oz d'or à partir de 2028;

Buenaventura est une société minière et un développeur de projets expérimenté basé au Pérou, qui exploite plusieurs actifs dans tout le pays, San Gabriel étant désormais sa quatrième mine en production; et

Le Pérou est une juridiction minière éprouvée et bien établie, et l'une des principales juridictions minières aurifères, se classant au 9e rang mondial pour la production d'or et au 1er rang parmi les pays d'Amérique du Sud en 2024, selon les données du World Gold Council.

La redevance de 1,0 % NSR sur Nkran offre une croissance supplémentaire par rapport aux prévisions sur cinq ans de Redevances OR.

Le projet Nkran de Galiano est une extension importante d'un gisement satellite situé à sa mine d'or phare d'Asanko, au Ghana, dont la production significative devrait débuter vers la fin de cette décennie;

Tel que décrit dans le rapport technique 2023, Nkran est prévu comme une extension conventionnelle à ciel ouvert d'une mine déjà en exploitation, avec des réserves minérales prouvées et probables de 10,6 millions de tonnes à une teneur moyenne de 1,67 g/t Au contenant environ 571 koz Au; et

La redevance de 1,0 % NSR est payable après une production initiale de 100 000 oz Au, mais elle est également plafonnée à 447 000 oz Au, ce qui, selon les plans présentés par Galiano, devrait permettre à Redevances OR de percevoir environ 2 000 à 2 500 OEO au cours des années civiles 2029 et 2030, respectivement.

La redevance de 2,0 % NSR sur Paris offre une exposition supplémentaire à un projet de développement prometteur en Australie-Occidentale, qui présente des similitudes avec la mine Dalgaranga de Ramelius Resources Ltd.

Le projet aurifère Paris de Torque est un projet d'exploration et de développement avancé situé en Australie-Occidentale, qui bénéficie de licences minières accordées et est desservi par des infrastructures routières, ferroviaires, électriques et hydrauliques;

Paris est situé à 12 km au sud-est de la mine St. Ives de Gold Fields et à 10 km à l'Est de la mine Higginsville de Westgold Resources Ltd., bénéficiant ainsi de la proximité de deux installations de traitement clés accessibles par camion;

Torque a publié le 18 septembre 2024 une estimation des ressources minérales (« ERM ») conforme à la norme JORC pour Paris, comprenant 606 kilotonnes (« kt ») de ressources minérales indiquées titrant 3,2 g/t Au contenant 63 koz Au, ainsi que 1 912 kt de ressources minérales présumées titrant 3,0 g/t Au contenant 187 koz Au;

Plusieurs extensions et nouvelles zones ont été découvertes depuis l’ERM de 2024, notamment : 5,0 mètres (« m ») à 15,2 g/t Au à une profondeur verticale de 114,0 m à HHH, annoncé le 13 novembre 2025; 12,0 m à 6,2 g/t Au à une profondeur verticale de 418,0 m à Paris Main, annoncé le 23 octobre 2025; 6,0 m à 7,1 g/t Au à une profondeur verticale de 233,0 m à Paris Main, annoncé le 22 septembre 2025;

Torque a réussi à lever 16,2 millions de dollars australiens en décembre 2025 afin de financer une campagne de forage intensive à l'aide de plusieurs foreuses pour l'année civile 2026, ainsi que des travaux de faisabilité préliminaires, et des évaluations des voies de production tirant parti des licences minières accordées à Torque sur Paris et des infrastructures voisines; et

Le 29 janvier 2026, Torque a annoncé avoir commencé les activités de développement minier et d'obtention de permis afin d'appuyer les demandes soumises au Ministère des Mines, du Pétrole et de l'Exploration. Cette décision vise à évaluer les scénarios de traitement à forfait pour des opportunités d'exploitation à ciel ouvert peu profondes.

La redevance de 2,5 % NPI sur JOY offre une exposition à l'une des découvertes les plus prometteuses récemment faites au Canada et est complémentaire aux actifs de redevances existants dans le portefeuille de Redevances OR.

La coentreprise JOY District de Freeport et Amarc (la « coentreprise ») est un projet d'exploration cuprifère et aurifère à un stade précoce, à l'échelle d'un district, qui abrite la découverte AuRORA (« AuRORA ») et est située en Colombie-Britannique, au Canada, à seulement 30 kilomètres au nord du projet Kemess de Centerra Gold Inc., qui abrite une usine de traitement de 50 000 tpj, actuellement en phase d'entretien et de maintenance;

Freeport a acquis une participation initiale de 60 % dans la coentreprise en finançant des programmes d'exploration et a maintenant décidé de passer à la phase 2 (cette prochaine phase exige que Freeport dépense 75 millions de dollars canadiens supplémentaires pour acquérir une participation supplémentaire de 10 %, pour un total de 70 %);

AuRORA se distingue par son premier trou de découverte annoncé le 17 janvier 2025, qui a révélé 108 m à 3,09 g/t Au, 0,82 % de Cu et 9 g/t Ag, les forages ultérieurs ayant confirmé la présence d'une minéralisation porphyrique riche en or et en cuivre près de la surface;

La coentreprise a la possibilité de racheter 50 % des 2,5 % de redevance NPI pour 2,5 millions de dollars canadiens à tout moment; et

Redevances OR détient déjà une redevance de 1,0 % NSR sur l'extension ouest d'AuRORA, dans le cadre du projet Shasta mené par TDG Gold Corp.

Autres redevances et contreparties acquises par Redevances OR

Le portefeuille comprend également trois redevances supplémentaires, dont une redevance de 2,0 % NSR sur les concessions Warrida Well de Northern Star Resources Ltd. en Australie occidentale, une redevance de 2,0 % NSR sur le projet d'exploration cuprifère Woodjam de Vizsla Copper Corp. situé en Colombie-Britannique, et une redevance de 0,5 à 1,0 % NSR sur le projet Kambalda Lithium de Mineral Resources Ltd. en Australie occidentale;

Enfin, dans le cadre de l'acquisition du portefeuille, Redevances OR s'est vu accorder certains droits, notamment un droit de première offre (DPO) sur la redevance de 2,0 % NSR sur les métaux du groupe du platine (PGM) de Gold Fields couvrant le projet Suhanko de CD Capital Natural Resources Fund III situé en Laponie, en Finlande. Une étude de faisabilité évaluant un scénario d'exploitation à ciel ouvert à Suhanko est actuellement en cours, car le projet abrite l'une des plus grandes ressources de PGM au monde en dehors de la Russie et de l'Afrique continentale.

Paiements différés de Galiano acquis par Redevances OR

Indépendamment du portefeuille, Redevances OR a accepté de verser à Gold Fields un montant supplémentaire de 52 millions de dollars en échange d'obligations de paiement différé totalisant 60 millions de dollars payables par Galiano comme suit : 30 millions de dollars au plus tard le 31 décembre 2026; et 30 millions de dollars lors de la production d'un total de 100 000 onces d'or provenant de Nkran.



Jason Attew, président et chef de la direction de Redevances OR, a déclaré : « Cette acquisition est une victoire stratégique pour Redevances OR, grâce aux OEO immédiates et aux flux de trésorerie générés par la mine San Gabriel. Nous sommes fiers de nous associer à Buenaventura alors que San Gabriel monte en puissance en 2026, offrant à la fois des produits à court terme et un potentiel d'expansion à long terme. Au-delà de cet actif clé, le portefeuille renforce notre profil de croissance avec le projet de développement Nkran de Galiano, et Paris de Torque, en Australie. Il consolide également de manière stratégique notre couverture dans le district très prometteur de JOY en Colombie-Britannique, en associant une nouvelle redevance NPI sur la découverte à haute teneur d'AuRORA à notre redevance existante sur l'extension ouest d'AuRORA.



Sources d’informations techniques :

San Gabriel

Nkran

Paris

JOY

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué a été révisé et approuvé par Guy Desharnais, Ph.D., géo., vice-président, évaluation de projets chez Redevances OR Inc., et « personne qualifiée » en vertu du Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »).

À propos de Redevances OR Inc.

Redevances OR est une société de redevances et de flux de métaux précieux axée sur des juridictions minières de premier plan, telles que le Canada, les États-Unis et l’Australie. Redevances OR a débuté ses activités en juin 2014 avec un seul actif en production et détient aujourd’hui un portefeuille de plus de 195 redevances, flux de métaux et droits similaires. Le portefeuille de Redevances OR s’appuie sur son actif clé, une redevance de 3 % à 5 % sur le rendement net de fonderie du complexe Canadian Malartic de Mines Agnico Eagle Ltée, l’une des plus importantes opérations aurifères à l’échelle mondiale.

Le siège social de Redevances OR est situé au 1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 300, Montréal (Québec) H3B 2S2.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Redevances OR Inc. : Grant Moenting

Vice-président, marchés des capitaux

Portable : (365) 275-1954

Courriel : gmoenting@orroyalties.com Heather Taylor

Vice-présidente, développement durable et communications

Tél : (647) 477-2087

Courriel : htaylor@orroyalties.com



Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans ce communiqué de presse peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs, au sens du United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995, et comme de l’information prospective au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières canadiennes. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui font référence, sans s’y limiter, à des événements futurs, les prévisions actualisées concernant les livraisons d’OEO, les avantages pour Redevances OR qui devraient découler de l'acquisition, la croissance, la durée de vie de la mine et les plans de production des exploitants, ainsi que les catalyseurs de développement et de croissance que devraient réaliser les exploitants des propriétés dans lesquelles la Société détient des intérêts seront réalisés en temps opportun, y compris l'augmentation de la production à San Gabriel (y compris l'augmentation prévue du débit de l'usine), le développement en temps opportun du projet Nkran, d'autres estimations de développement et de production, que la Société atteindra ses perspectives pour 2025 et ses prévisions sur 5 ans. En outre, les déclarations et estimations relatives aux réserves et ressources minérales et aux onces d'équivalent d’or sont des déclarations prospectives, car elles impliquent une évaluation implicite, basée sur certaines estimations et hypothèses, et aucune garantie ne peut être donnée que les estimations se réaliseront. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui sont généralement, mais pas toujours, identifiés par les mots suivants l’emploi de mots comme « est prévu », « prévoit », « planifie », « anticipe », « croit », « a l’intention », « estime », « projette », « potentiel », « échéancier », et autres expressions semblables ou des variations (incluant les variantes négatives de ces mots ou phrases), ou qui peuvent être identifiés par des affirmations à l’effet que certaines actions, événements ou conditions « se produiront », « pourraient » ou « devraient » se produire. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, la plupart desquels Redevances OR ne contrôle pas, et les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs de risque comprennent, sans s'y limiter, (i) en ce qui concerne les propriétés dans lesquelles Redevances OR détient une redevance, un flux ou un autre droit; les risques liés : (a) aux exploitants des propriétés, (b) au développement dans les délais prévus, à l'obtention des permis, à la construction, au début de la production, à l'accroissement de la production (y compris les défis opérationnels et techniques) en temps opportun, (c) aux différences dans le débit et le moment de la production par rapport aux estimations des ressources minérales ou aux prévisions de production des exploitants, (d) aux différences dans le taux de conversion des ressources en réserves minérales et à la capacité de remplacer les ressources, (e) l'issue défavorable de toute contestation ou litige concernant les titres de propriété, les permis ou licence d’exploitation, (f) les risques et incertitudes associés aux activités d'exploration, de développement et d'exploitation minière, y compris, mais sans s'y limiter, les conditions géologiques et métallurgiques inhabituelles ou inattendues, les ruptures de pente ou les effondrements, les inondations et autres catastrophes naturelles ou les troubles civils ou autres risques non assurés; (ii) en ce qui concerne les facteurs externes : (a) les fluctuations des prix des matières premières qui supportent des redevances, des flux, des ententes d’écoulement de métaux et des investissements détenus par Redevances OR, (b) une guerre commerciale ou de nouvelles barrières tarifaires,(c) les fluctuations de la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain, (d) les changements de réglementation des gouvernements nationaux et locaux, y compris les régimes de permis et de licences et les politiques fiscales; les règlements et les développements politiques ou économiques dans l'un ou l'autre des pays où sont situées les propriétés sur lesquelles Redevances OR détient une redevance, un flux ou un autre droit, ou par l'entremise desquelles elles sont détenues, (e) la disponibilité continue du capital et du financement à Redevances OR ou aux opérateurs des propriétés, et les conditions générales de l'économie, du marché ou des affaires, et (f) les réponses des gouvernements concernés aux épidémies de maladies infectieuses et l'efficacité de ces réponses, ainsi que l'impact potentiel des épidémies de maladies infectieuses sur les activités, les opérations et la situation financière de Redevances OR; (iii) en ce qui concerne les facteurs internes : (a) les occasions d’affaires qui peuvent ou non devenir disponibles pour Redevances OR, ou qui sont poursuivies par Redevances OR, (b) l’intégration des actifs acquis, ou (c) la détermination du statut PFIC de Redevances OR, (d) que les informations financières préliminaires peuvent faire l’objet d’ajustements à la fin du trimestre. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont fondés sur des hypothèses que la direction juge raisonnables, notamment l'absence de changement significatif dans les revenus et les actifs courants de la Société en ce qui concerne la détermination de son statut de PFIC; l'absence de tout autre facteur qui pourrait faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats diffèrent de ceux anticipés, estimés ou prévus et, en ce qui concerne les propriétés dans lesquelles Redevances OR détient une redevance, un flux ou un autre droit, (i) l'exploitation continue des propriétés par les propriétaires ou les exploitants de ces propriétés d'une manière conforme aux pratiques antérieures et à la divulgation publique (y compris les prévisions de production), (ii) l'exactitude des déclarations publiques et des divulgations faites par les propriétaires ou les exploitants de ces propriétés sous-jacentes (y compris les prévisions de développement des propriétés sous-jacentes qui ne sont pas encore en production), (iii) l'absence de développement défavorable concernant toute propriété importante, (iv) l'exactitude des déclarations et des estimations relatives aux réserves et aux ressources minérales faites par les propriétaires et les exploitants et (v) la mise en œuvre d'un plan adéquat d'intégration des actifs acquis.

Pour plus de détails au sujet des risques, incertitudes et hypothèses, veuillez consulter la plus récente notice annuelle de Redevances OR déposée auprès des commissions en valeurs mobilières canadiennes et disponible en versions électroniques sous le profil de l’émetteur de Redevances OR sur SEDAR+, au www.sedarplus.com, et auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») aux États-Unis, sur EDGAR, au www.sec.gov. Redevances OR souhaite avertir que la liste des risques et incertitudes cités précédemment n’est pas exhaustive. Les investisseurs et autres devraient considérer prudemment les facteurs ci-dessus ainsi que les incertitudes qu’ils représentent et le risque qu’ils impliquent. Redevances OR considère que ses hypothèses sont raisonnables compte tenu de l’information disponible, mais aucune garantie ne peut être fournie quant au fait que ces attentes seront exactes, comme les résultats réels peuvent différer de façon importante des résultats prévus, comme les énoncés prospectifs incluent dans ce communiqué de presse ne sont pas une garantie de performance future et l’on ne devrait pas s’y fier indûment. Ces énoncés ne sont valides qu’en date de ce communiqué de presse. Redevances OR décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de la réception de nouveaux renseignements, de la survenance d’événements futurs ou autrement, à l’exception de ce qui est exigé par la loi.