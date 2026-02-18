Redevances OR publie des résultats financiers records pour l’exercice 2025, et fournit ses perspectives de livraisons d’onces d’équivalent d’or pour 2026 et ses nouvelles prévisions sur cinq ans

MONTRÉAL, 18 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Redevances OR Inc. (« Redevances OR » ou la « Société ») (TSX et NYSE : OR) a le plaisir d’annoncer ses résultats financiers consolidés pour l’exercice 2025. Les montants qui sont présentés sont en dollars américains, sauf indication contraire.

Faits saillants financiers de 2025

80 775 onces d’équivalent d’or (« OEO 1 ») gagnées (80 740 OEO en 2024);

») gagnées (80 740 OEO en 2024); Produits records provenant des redevances et des flux de 277,4 millions de dollars (191,2 millions de dollars en 2024);

Flux de trésorerie records générés par les activités d’exploitation de 245,6 millions de dollars (159,9 millions de dollars en 2024);

Marge monétaire 2 record de 268,3 millions de dollars ou 96,7 % (184,4 millions de dollars ou 96,5 % en 2024);

record de 268,3 millions de dollars ou 96,7 % (184,4 millions de dollars ou 96,5 % en 2024); Bénéfice net record de 206,1 millions de dollars, ou 1,10 $ par action de base (16,3 millions de dollars, ou 0,09 $ par action de base en 2024);

Bénéfice ajusté 3 record de 165,5 millions de dollars, ou 0,88 $ par action de base (97,3 millions de dollars, ou 0,52 $ par action de base en 2024);

record de 165,5 millions de dollars, ou 0,88 $ par action de base (97,3 millions de dollars, ou 0,52 $ par action de base en 2024); Aucune dette suite au remboursement intégral de la facilité de crédit renouvelable (remboursements de 94,9 millions de dollars en 2025);

Acquisition, en vue d'annulation, dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités, d’un total de 1,1 million d'actions ordinaires pour 36,7 millions de dollars (50,8 millions de dollars canadiens; prix d'acquisition moyen par action de 47,86 $ CA) en 2025;

Solde de trésorerie de 142,1 millions de dollars au 31 décembre 2025; et

Augmentation de la facilité de crédit renouvelable à 650,0 millions de dollars, en plus d’une option de disposition accordéon non engagée de 200,0 millions de dollars, et prolongation de la date d'échéance au 30 mai 2029.

Autres faits saillants

Premier paiement reçu de Cardinal Namdini Mining Ltd. au titre de la redevance de 1,0 % sur le rendement net de fonderie (« NSR ») de la mine d'or Namdini (« Namdini »);

Premier paiement reçu de Talisker Resources Ltd. au titre de la redevance de 1,7 % NSR sur Bralorne;

Acquisition par OR Royalties International Ltd. (« OR Royalties International »), une filiale en propriété exclusive de la Société, d'un flux argentifère de 100 % sur le projet South Railroad d'Orla Mining Ltd. dans le Nevada, aux États-Unis, pour une contrepartie en espèces de 13,0 millions de dollars;

Acquisition d'une redevance de 1,5 % NSR auprès de Japan Gold Corp. (« Japan Gold ») sur les propriétés entièrement contrôlées par Japan Gold au Japon pour une contrepartie en espèces de 5,0 millions de dollars;

Acquisition d'un panier de redevances sur divers projets en Colombie-Britannique, au Canada, auprès de Sable Resources Ltd. (« Sable Resources ») pour une contrepartie en espèces de 3,8 millions de dollars canadiens (2,8 millions de dollars), ainsi que de certains droits liés à l'acquisition future d'intérêts similaires auprès de Sable Resources;

Deuxième paiement de 10,0 millions de dollars effectué par OR Royalties International sur le flux aurifère Cascabel;

Réception de 49,0 millions de dollars de Harmony Gold Mining Company Limited (« Harmony ») pour les actions détenues par OR Royalties International à la clôture de la transaction d'acquisition de MAC Copper Limited par Harmony;

Publication de la cinquième édition du rapport de développement durable de la société, intitulé « Growing Responsibly » (Une croissance responsable), en plus du recueil d’actifs 2025 de Redevances OR; et

Déclaration de dividendes trimestriels totalisant 0,211 $ par action ordinaire (0,255 $ CA, ou 0,182 $ US, par action ordinaire en 2024).

Après le 31 décembre 2025

La nomination de M. Kevin Thomson au poste d'administrateur indépendant au sein du conseil d'administration de la Société. Parallèlement, Redevances OR a annoncé que M. William Murray John avait démissionné de son poste d'administrateur de la Société, avec effet immédiat;

L'acquisition d'une redevance supplémentaire de 1,0 % NSR couvrant la mine en production Namdini au Ghana, avec une date d'entrée en vigueur fixée au 1 er octobre 2025. Redevances OR a conclu la transaction avec Savannah Mining Limited (« Savannah »), acquérant la participation restante de 50 % de Savannah dans la redevance de 2,0 % NSR pour une contrepartie totale en espèces pouvant atteindre 103,5 millions de dollars;

octobre 2025. Redevances OR a conclu la transaction avec Savannah Mining Limited (« Savannah »), acquérant la participation restante de 50 % de Savannah dans la redevance de 2,0 % NSR pour une contrepartie totale en espèces pouvant atteindre 103,5 millions de dollars; Acquisition d'un portefeuille d'actifs de métaux précieux auprès de Gold Fields Limited (« Gold Fields ») comprenant huit redevances pour un montant total de 115,0 millions de dollars, et s’appuyant sur une redevance de 1,5 % NSR sur la mine d'or et d'argent San Gabriel (« San Gabriel ») exploitée par Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (« Buenaventura ») située au Pérou; et

Déclaration d'un dividende trimestriel de 0,055 $ par action ordinaire payable le 15 avril 2026 aux actionnaires inscrits aux registres en date du 31 mars 2026 à la fermeture des bureaux.

Perspectives 2026 et prévisions sur cinq ans

Perspectives 2026

Redevances OR prévoit que les OEO gagnées se situeront entre 80 000 et 90 000 en 2026, avec une marge monétaire moyenne d'environ 97 %. Pour les perspectives 2026, les livraisons d'argent, de cuivre et les redevances en espèces ont été converties en OEO à l'aide des prix des matières premières basés sur les prix consensuels des matières premières de février 2026 et un ratio or/argent de 73:1.

Les perspectives pour 2026 supposent une augmentation de la production des mines Dalgaranga et San Gabriel, ainsi que les premiers paiements reçus au titre des redevances sur les revenus bruts et des redevances NSR de Ramelius Resources Ltd. et Buenaventura, respectivement. Les perspectives supposent également une augmentation des paiements liés aux OEO générées par la redevance de 2,0 % NSR de la Société couvrant la mine Namdini de Cardinal Namdini Mining Ltd. En outre, les perspectives supposent des livraisons d’OEO relativement constantes d'une année sur l'autre provenant de la mine Mantos Blancos de Capstone Copper Corp. Enfin, les perspectives supposent des estimations prudentes des OEO qui devraient être générées par la mine CSA de Harmony Gold Mining Ltd. (« Harmony »), alors que la transition de propriété de Harmony se poursuit et que l'équipe de Harmony continue à conditionner l'actif pour optimiser ses performances à long terme.

Les perspectives 2026 de Redevances OR concernant les redevances et les droits de flux de métaux sont largement basées sur les prévisions publiques de ses partenaires opérationnels. Lorsque les prévisions publiques sur les propriétés ne sont pas disponibles, Redevances OR obtient des prévisions internes auprès des producteurs ou utilise les meilleures estimations de la direction.

Prévisions sur cinq ans

Redevances OR prévoit que son portefeuille générera entre 120 000 et 135 000 OEO en 2030. Ces prévisions supposent le démarrage de la production des projets Windfall de Gold Fields, Hermosa/Taylor de South32 Limited, Cariboo d'Osisko Développement Corp., Spring Valley de Solidus Resources LLC, Amulsar de United Gold et South Railroad d'Orla Mining Ltd. Elles supposent également une augmentation de la production de certains autres opérateurs qui poursuivent leur expansion, notamment Alamos Gold Inc. avec son projet d’expansion du district Island Gold. Les prévisions sur cinq ans supposent qu'il n'y aura aucune contribution d’OEO de la mine aurifère Eagle Gold, qui reste sous séquestre.

Au-delà de ce profil de croissance, Redevances OR possède plusieurs autres actifs en croissance, qui n'ont pas été pris en compte dans les prévisions sur 5 ans, car leurs calendriers de développement respectifs sont soit plus longs, soit difficiles à prévoir de manière raisonnable à l'heure actuelle. À mesure que ces exploitants apporteront des précisions supplémentaires sur ces actifs respectifs, Redevances OR cherchera à les inclure dans ses prévisions à long terme futures.

Les prévisions sur cinq ans sont basées sur des analyses internes concernant les prévisions accessibles au public et d'autres informations divulguées par les propriétaires et exploitants tiers des actifs de la Société et peuvent différer sensiblement des résultats réels. Lorsque les prévisions accessibles au public sur les propriétés ne sont pas disponibles, Redevances OR obtient des prévisions internes auprès des exploitants ou utilise les meilleures estimations de la direction. Les hypothèses relatives aux prix des matières premières utilisées dans les prévisions sur 5 ans sont basées sur le consensus actuel à long terme et un ratio or/argent de 82:1.

Ces prévisions sur cinq ans remplacent celles publiées précédemment en février 2025, qui doivent désormais être considérées comme retirées. Les investisseurs ne doivent pas utiliser les perspectives actuelles sur cinq ans pour extrapoler les résultats prévisionnels à une année quelconque de la période de cinq ans (2026-2030).

Commentaire de la direction

Jason Attew, président et chef de la direction de Redevances OR, a déclaré : « 2025 a été une année marquante pour Redevances OR, qui a réalisé un « triplé » de records en matière de produits, de flux de trésorerie et de bénéfices. Nous avons clôturé l'année sans dette, ce qui a donné à la Société la flexibilité financière nécessaire pour renforcer son profil de croissance déjà leader dans son secteur. Nos perspectives pour 2026 reflètent les avantages immédiats de l'augmentation de la production à Namdini, Dalgaranga et San Gabriel, qui compensent les effets de la transition en cours à CSA. Notre thèse à long terme reste la meilleure de sa catégorie : grâce à des extensions de mines entièrement financées et à de nouvelles constructions qui entreront en service à partir de 2027, nous sommes en mesure d'atteindre une croissance de 50 % de nos OEO d'ici 2030. »

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué a été révisé et approuvé par Guy Desharnais, Ph.D., géo., vice-président, évaluation de projets chez Redevances OR Inc., et « personne qualifiée » en vertu du Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »).

À propos de Redevances OR Inc.

Redevances OR est une société de redevances et de flux de métaux précieux axée sur des juridictions minières de premier plan, telles que le Canada, les États-Unis et l’Australie. Redevances OR a débuté ses activités en juin 2014 avec un seul actif en production et détient aujourd’hui un portefeuille de plus de 195 redevances, flux de métaux et droits similaires. Le portefeuille de Redevances OR s’appuie sur son actif clé, une redevance de 3 % à 5 % sur le rendement net de fonderie du complexe Canadian Malartic de Mines Agnico Eagle Ltée, l’une des plus importantes opérations aurifères à l’échelle mondiale.

Le siège social de Redevances OR est situé au 1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 300, Montréal (Québec) H3B 2S2.

Notes :

(1) Onces d’équivalent d’or



Les OEO sont calculées trimestriellement et comprennent les redevances et les flux. Les onces d’argent et les tonnes de cuivre provenant d’ententes de redevances et de flux ont été converties en onces d’équivalent d’or en multipliant le nombre d’onces d’argent et de tonnes de cuivre gagnées par le prix moyen de l’once d’argent ou du cuivre par tonne pour la période, puis divisé par le prix moyen de l’once d’or pour la période. Les redevances en trésorerie, et les autres métaux et matières premières ont été convertis en onces d’équivalent d’or en divisant le produit associé par le prix moyen de l’once d’or pour la période.

Prix moyen des métaux et taux de change

Trois mois terminés

le 31 décembre

Exercices terminés

le 31 décembre

2025 2024 2025 2024 Or (i) 4 135 $ 2 663 $ 3 432 $ 2 386 $ Argent (ii) 54,73 $ 31,38 $ 40,03 $ 28,27 $ Cuivre (iii) 11 092 $ 9 193 $ 9 945 $ 9 147 $ Exchange rate (C$/US$) (iv) 0,7170 0,7154 0,7157 0,730





(i) Le prix moyen représente le prix pm par once en dollars américains selon le London Bullion Market Association. (ii) Le prix moyen représente le prix par once en dollars américains selon le London Bullion Market Association. (iii) Le prix moyen représente le prix par tonne en dollars américains selon le London Metal Exchange. (iv) Taux quotidien de la Banque du Canada.

(2) Mesures non conformes aux IFRS



Marge monétaire (en dollars et en pourcentage des produits)

La marge monétaire en dollars et en pourcentage des produits est une mesure financière non conforme aux IFRS. La marge monétaire (en dollars) est définie par Redevances OR comme étant les produits moins le coût des ventes (excluant l'épuisement). La marge monétaire (en pourcentage des produits) est obtenue en divisant la marge monétaire (en dollars) par les produits.

La direction utilise la marge monétaire en dollars et en pourcentage des produits pour évaluer la capacité de Redevances OR à générer des flux de trésorerie positifs à partir de ses redevances, de ses flux de métaux et de ses autres droits. La direction et certains investisseurs utilisent également cette information, ainsi que des mesures déterminées conformément aux normes IFRS de comptabilité telles que la marge brute et les flux de trésorerie d'exploitation, pour évaluer la performance de Redevances OR par rapport à des pairs de l'industrie minière qui présentent ces mesures sur une base similaire. La marge monétaire en dollars et en pourcentage des produits ne vise qu'à fournir de l'information additionnelle aux investisseurs et aux analystes et ne devraient pas être considérée isolément ou comme substitut aux mesures de rendement préparées conformément aux normes IFRS de comptabilité. Elles n'ont pas de signification standardisée selon les normes IFRS de comptabilité et peuvent ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs.

Une conciliation de la marge monétaire (en milliers de dollars et en pourcentage des produits) est présentée ci-dessous :

Trois mois terminés

le 31 décembre

Exercices terminés

le 31 décembre

2025 2024 2025 2024 $ $ $ $ Droits de redevances Produits 55 555 35 349 177 264 130 375 Moins : coût des ventes (excluant l’épuisement) (134 ) (180 ) (701 ) (413 ) Marge monétaire (en dollars) 55 421 35 169 176 563 129 962 Épuisement (4 419 ) (2 160 ) (13 234 ) (12 208 ) Profit brut 51 002

33 009 163 329 117 754 Droits de flux Produits 34 910 21 393 100 106 60 782 Moins : coût des ventes (excluant l’épuisement) (2 435 ) (2 001 ) (8 414 ) (6 325 ) Marge monétaire (en dollars) 32 475 19 392 91 692 54 457 Épuisement (5 835 ) (7 315 ) (22 536 ) (20 399 ) Profit brut 26 640 12 077 69 156 34 058 Droits de redevances et de flux

Marge monétaire totale (en dollars) 87 896 54 561 268 255 184 419 Divisée par : produits totaux 90 465 56 742 277 370 191 157 Marge monétaire (en pourcentage des produits) 97,2 % 96,2 % 96,7 % 96,5 % Total – profit brut 77 642 45 086 232 485 151 812



Bénéfice ajusté et bénéfice ajusté par action de base

Le bénéfice ajusté et le bénéfice ajusté par action de base sont des mesures financières non conformes aux IFRS et sont définis par Redevances OR en excluant les éléments suivants du bénéfice net (perte nette) et du bénéfice (perte) par action : le gain (la perte) de change, la dépréciation d’actifs et la reprise de pertes de valeur passées liées aux droits de redevances, de flux de métaux et autres droits, les variations de la provision pour pertes de crédit attendues, les radiations et les dépréciations d'investissements, les gains (pertes) à la cession d’actifs, les gains (pertes) sur placements, la quote-part du gain (perte) d’entreprises associées, les coûts de transaction et autres items tels que les gains (pertes) hors caisse, ainsi que l'impact de l'impôt sur le revenu sur ces éléments. Le bénéfice ajusté par action de base est obtenu en divisant le bénéfice ajusté par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation pour la période.

La direction utilise le bénéfice ajusté et le bénéfice ajusté par action de base pour évaluer la performance opérationnelle sous-jacente de Redevances OR dans son ensemble pour les périodes présentées, pour aider à la planification et à la prévision des résultats opérationnels futurs, et pour compléter l'information contenue dans ses états financiers consolidés. La direction estime qu'en plus des mesures préparées conformément aux normes IFRS de comptabilité, telles que le bénéfice net (perte nette) et le bénéfice net (perte nette) par action de base, les investisseurs et les analystes utilisent le bénéfice ajusté et le bénéfice ajusté par action de base pour évaluer les résultats de l'activité sous-jacente de Redevances OR, en particulier parce que les éléments exclus ne sont généralement pas inclus dans les prévisions annuelles de Redevances OR. Bien que les ajustements au bénéfice net (perte nette) et au bénéfice net (perte nette) par action de base dans ces mesures comprennent des éléments qui sont à la fois récurrents et non récurrents, la direction croit que le bénéfice ajusté et le bénéfice net ajusté par action de base sont des mesures utiles de la performance de Redevances OR parce qu'ils s'ajustent pour des éléments qui peuvent ne pas être reliés ou avoir un effet disproportionné sur la période pendant laquelle ils sont constatés, avoir un impact sur la comparabilité des résultats d'exploitation de base d'une période à l'autre, ne pas toujours refléter la performance d'exploitation sous-jacente de l'entreprise et/ou ne pas être nécessairement indicatifs des résultats d'exploitation futurs. Le bénéfice net ajusté et le bénéfice net ajusté par action de base sont destinés à fournir des informations supplémentaires aux investisseurs et aux analystes et ne doivent pas être considérés isolément ou comme un substitut aux mesures de performance préparées conformément aux normes IFRS de comptabilité. Ils n'ont pas de signification standardisée selon les normes IFRS de comptabilité et peuvent ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs.

Une conciliation entre le bénéfice net et le bénéfice net ajusté est présentée ci-dessous :

Trois mois terminés

le 31 décembre Exercices terminés

le 31 décembre

2025 2024 2025 2024 (en milliers de dollars,

à l’exception des montants par action) $ $ $ $ Bénéfice net 65 245 7 105 206 088 16 267 Ajustements : Dépréciation des droits de redevances, de flux de métaux et autres droits - - 5 495 49 558 Perte (gain) de change 480 1 771 (645 ) 4 424 Quote-part de la perte d’entreprises associées - 9 491 14 178 30 025 Variations de la provision pour pertes de crédit attendues et radiations - - - (1 399 ) (Gain) perte sur les placements (5 681 ) 11 322 (5 315 ) 11 319 Gain à la cession réputée d’une entreprise associée - - (54 439 ) - Reclassement du cumul des autres éléments du résultat global dans les états des résultats sur la cession réputée d’une entreprise associée - - 1 147 - Impact fiscal des ajustements (446 ) 164 (1 032 ) (12 920 ) Bénéfice ajusté 59 598 29 853 165 477 97 274 Nombre moyen pondéré d’actions

ordinaires en circulation (en milliers) 188 050 186 747 187 775 186 290 Bénéfice ajusté par action de base 0,32 0,16 0,88 0,52



Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans ce communiqué de presse peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs, au sens du United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995, et comme de l’information prospective au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières canadiennes. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui font référence, sans s’y limiter, à des événements futurs, estimations de production des actifs de Redevances OR (y compris l'augmentation de la production), les perspectives pour 2025 et les prévisions sur 5 ans, le développement en temps opportun des propriétés minières sur lesquelles Redevances OR détient des redevances, des flux, des ententes d’écoulement de métaux et des investissements, les attentes de la direction concernant la croissance de Redevances OR, les résultats d'exploitation, les revenus futurs estimés, les coûts de production, la valeur comptable des actifs, la capacité à continuer de verser des dividendes, les besoins en capitaux supplémentaires, les perspectives et opportunités commerciales, la demande future et la fluctuation des prix des matières premières (y compris les perspectives concernant l'or, l'argent, les diamants et d'autres matières premières), les marchés des devises et les conditions générales du marché. En outre, les déclarations et estimations (y compris les données figurant dans les tableaux) relatives aux réserves et ressources minérales et aux onces d'équivalent d’or sont des déclarations prospectives, car elles impliquent une évaluation implicite, basée sur certaines estimations et hypothèses, et aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces estimations. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui sont généralement, mais pas toujours, identifiés par les mots suivants l’emploi de mots comme « est prévu », « prévoit », « planifie », « anticipe », « croit », « a l’intention », « estime », « projette », « potentiel », « échéancier », et autres expressions semblables ou des variations (incluant les variantes négatives de ces mots ou phrases), ou qui peuvent être identifiés par des affirmations à l’effet que certaines actions, événements ou conditions « se produiront », « pourraient » ou « devraient » se produire. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, la plupart desquels Redevances OR ne contrôle pas, et les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs de risque comprennent, sans s'y limiter, (i) en ce qui concerne les propriétés dans lesquelles Redevances OR détient une redevance, un flux ou un autre droit; les risques liés : (a) aux exploitants des propriétés, (b) au développement dans les délais prévus, à l'obtention des permis, à la construction, au début de la production, à l'accroissement de la production (y compris les défis opérationnels et techniques) en temps opportun, (c) aux différences dans le débit et le moment de la production par rapport aux estimations des ressources minérales ou aux prévisions de production des exploitants, (d) aux différences dans le taux de conversion des ressources en réserves minérales et à la capacité de remplacer les ressources, (e) l'issue défavorable de toute contestation ou litige concernant les titres de propriété, les permis ou licence d’exploitation, (f) les risques et incertitudes associés aux activités d'exploration, de développement et d'exploitation minière, y compris, mais sans s'y limiter, les conditions géologiques et métallurgiques inhabituelles ou inattendues, les ruptures de pente ou les effondrements, les inondations et autres catastrophes naturelles ou les troubles civils ou autres risques non assurés; (ii) en ce qui concerne les facteurs externes : (a) les fluctuations des prix des matières premières qui supportent des redevances, des flux, des ententes d’écoulement de métaux et des investissements détenus par Redevances OR, (b) une guerre commerciale ou de nouvelles barrières tarifaires,(c) les fluctuations de la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain, (d) les changements de réglementation des gouvernements nationaux et locaux, y compris les régimes de permis et de licences et les politiques fiscales; les règlements et les développements politiques ou économiques dans l'un ou l'autre des pays où sont situées les propriétés sur lesquelles Redevances OR détient une redevance, un flux ou un autre droit, ou par l'entremise desquelles elles sont détenues, (e) la disponibilité continue du capital et du financement à Redevances OR ou aux opérateurs des propriétés, et les conditions générales de l'économie, du marché ou des affaires, et (f) les réponses des gouvernements concernés aux épidémies de maladies infectieuses et l'efficacité de ces réponses, ainsi que l'impact potentiel des épidémies de maladies infectieuses sur les activités, les opérations et la situation financière de Redevances OR; (iii) en ce qui concerne les facteurs internes : (a) les occasions d’affaires qui peuvent ou non devenir disponibles pour Redevances OR, ou qui sont poursuivies par Redevances OR, (b) l’intégration des actifs acquis, ou (c) la détermination du statut PFIC de Redevances OR, (d) que les informations financières préliminaires peuvent faire l’objet d’ajustements à la fin du trimestre. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont fondés sur des hypothèses que la direction juge raisonnables, notamment l'absence de changement significatif dans les revenus et les actifs courants de la Société en ce qui concerne la détermination de son statut de PFIC; l'absence de tout autre facteur qui pourrait faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats diffèrent de ceux anticipés, estimés ou prévus et, en ce qui concerne les propriétés dans lesquelles Redevances OR détient une redevance, un flux ou un autre droit, (i) l'exploitation continue des propriétés par les propriétaires ou les exploitants de ces propriétés d'une manière conforme aux pratiques antérieures et à la divulgation publique (y compris les prévisions de production), (ii) l'exactitude des déclarations publiques et des divulgations faites par les propriétaires ou les exploitants de ces propriétés sous-jacentes (y compris les prévisions de développement des propriétés sous-jacentes qui ne sont pas encore en production), (iii) l'absence de développement défavorable concernant toute propriété importante, (iv) l'exactitude des déclarations et des estimations relatives aux réserves et aux ressources minérales faites par les propriétaires et les exploitants et (v) la mise en œuvre d'un plan adéquat d'intégration des actifs acquis.

Pour plus de détails au sujet des risques, incertitudes et hypothèses, veuillez consulter la plus récente notice annuelle de Redevances OR déposée auprès des commissions en valeurs mobilières canadiennes et disponible en versions électroniques sous le profil de l’émetteur de Redevances OR sur SEDAR+, au www.sedarplus.com, et auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») aux États-Unis, sur EDGAR, au www.sec.gov. Redevances OR souhaite avertir que la liste des risques et incertitudes cités précédemment n’est pas exhaustive. Les investisseurs et autres devraient considérer prudemment les facteurs ci-dessus ainsi que les incertitudes qu’ils représentent et le risque qu’ils impliquent. Redevances OR considère que ses hypothèses sont raisonnables compte tenu de l’information disponible, mais aucune garantie ne peut être fournie quant au fait que ces attentes seront exactes, comme les résultats réels peuvent différer de façon importante des résultats prévus, comme les énoncés prospectifs incluent dans ce communiqué de presse ne sont pas une garantie de performance future et l’on ne devrait pas s’y fier indûment. Ces énoncés ne sont valides qu’en date de ce communiqué de presse. Redevances OR décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de la réception de nouveaux renseignements, de la survenance d’événements futurs ou autrement, à l’exception de ce qui est exigé par la loi.

Redevances OR Inc. Bilans consolidés Au 31 décembre 2025 et au 31 décembre 2024 (les montants dans les tableaux sont présentés en milliers de dollars américains) 31 décembre 31 décembre

2025 2024 $ $ Actifs Actifs courants Trésorerie 142 131 59 096 Sommes à recevoir 3 227 3 106 Autres actifs 2 326 1 612 147 684 63 814 Actifs non courants Placements dans des entreprises associées - 43 262 Autres placements 189 260 74 043 Redevances, flux et autres intérêts 1 140 026 1 113 855 Goodwill 81 134 77 284 Autres actifs 8 375 5 376 1 566 479 1 377 634 Passifs Passifs courants Comptes créditeurs et charges à payer 7 477 5 331 Dividendes à payer 10 293 8 433 Passifs d'impôt sur le revenu 13 655 - Obligations locatives 1 207 852 32 632 14 616 Passifs non courants Obligations locatives 3 795 3 931 Dette à long terme - 93 900 Impôts sur le résultat différés 98 011 76 234 134 438 188 681 Capitaux propres Capital-actions 1 688 122 1 675 940 Surplus d’apport 65 873 63 567 Cumul des autres éléments du résultat global (51 780 ) (141 841 ) Déficit (270 174 ) (408 713 ) 1 432 041 1 188 953 1 566 479 1 377 634





Redevances OR Inc. États consolidés des résultats Pour les trois mois et les exercices terminés les 31 décembre 2025 et 2024 (les montants dans les tableaux sont présentés en milliers de dollars américains, à l’exception des montants par action) Trois mois terminés

le 31 décembre

Exercices terminés

le 31 décembre

2025 2024 2025 2024 $ $ $ $ Produits 90 465 56 742 277 370 191 157 Coût des ventes (2 569 ) (2 181 ) (9 115 ) (6 738 ) Épuisement (10 254 ) (9 475 ) (35 770 ) (32 607 ) Bénéfice brut 77 642 45 086 232 485 151 812 Autres charges d’exploitation Générales et administratives (5 134 ) (4 209 ) (20 932 ) (18 298 ) Développement des affaires (2 372 ) (1 987 ) (9 293 ) (5 632 ) Dépréciation des droits de redevances, de flux de métaux et autres droits - - (5 495 ) (49 558 ) Bénéfice d’exploitation 70 136 38 890 196 765 78 324 Produits d’intérêts 1 743 1 144 4 021 4 153 Charges financières (735 ) (1 466 ) (4 475 ) (7 966 ) (Perte) gain de change (480 ) (1 771 ) 645 (4 424 ) Quote-part de la perte d’entreprises associées - (9 491 ) (14 178 ) (30 025 ) Autres gains (pertes), montant net 5 681 (11 322 ) 58 607 (9 920 ) Bénéfice avant les impôts sur le résultat 76 345 15 984 241 385 30 142 Charge d’impôts sur le résultat (11 100 ) (8 879 ) (35 297 ) (13 875 ) Bénéfice net 65 245 7 105 206 088 16 267 Bénéfice net par action De base 0,35 0,04 1,10 0,09 Dilué 0,34 0,04 1,09 0,09













Redevances OR Inc. États consolidés des flux de trésorerie Pour les trois mois et les exercices terminés les 31 décembre 2025 et 2024 (les montants dans les tableaux sont présentés en milliers de dollars américains) Trois mois terminés

le 31 décembre

Exercices terminés

le 31 décembre

2025 2024 2025 2024 $ $ $ $ Activités d’exploitation Bénéfice net 65 245 7 105 206 088 16 267 Ajustements pour : Rémunération fondée sur des actions 2 072 1 438 8 388 6 238 Épuisement et amortissement 10 556 9 713 36 990 33 572 fation des droits de redevances, de flux de métaux et autres droits - - 5 495 49 558 Variations sur la perte de crédit attendue sur autres placements - - - (1 399 ) Quote-part de la perte d’entreprises associées - 9 491 14 178 30 025 Variation de la juste valeur d’actifs financiers et de passifs à la juste valeur par le biais du résultat net (5 681 ) (340 ) (5 315 ) (343 ) Perte nette découlant de la dilution de placements - 9 300 - 9 300 Gain à la cession réputée d’une entreprise associée - - (54 439 ) - Reclassement du cumul des autres éléments du résultat global dans les états des résultats sur la cession réputée d’une entreprise associée - - 1 147 - Perte (gain) de change 436 (555 ) (734 ) 4 428 Charge d’impôts sur le résultat différés 4 759 5 150 18 664 11 183 Autres (28 ) 111 168 2 973 Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation avant les variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement 77 359 35 195 230 630 161 802 Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement 6 179 (631 ) 14 966 (1 877 ) Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation 83 538 34 564 245 596 159 925 Activités d’investissement Acquisitions de placements à court terme - (650 ) - (5 333 ) Acquisitions de placements (240 ) - (12 599 ) - Produit de la cession de placements 49 000 - 49 805 3 847 Acquisitions de redevances, de flux de métaux et autres droits (10 ) (62 927 ) (36 879 ) (10 522 ) Produits de l'exercice d'un droit de rachat de réduction - - 2 051 - Autres (182 ) (26 ) (1 026 ) (31 ) Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement 48 568 (63 603 ) 1 352 (12 039 ) Activités de financement Augmentation de la dette à long terme - 35 000 10 437 35 000 Remboursement de la dette à long terme - - (105 372 ) (84 721 ) Exercice d’options d’achat d’actions et actions émises en vertu du régime d’achat d’actions 222



3 335 11 736



9 558 Rachat d’actions ordinaires dans le cours normal des activités (36 673 ) - (36 673 ) (428 ) Dividendes versés (9 698 ) (7 687 ) (34 861 ) (30 650 ) Retenues à la source sur le règlement d’unités d’actions avec restrictions et différées (48 ) - (6 512 ) (2 442 ) Autres (265 ) (207 ) (2 101 ) (1 185 ) Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement (46 462 ) 30 441 (163 346 ) (74 868 ) Augmentation de la trésorerie avant l’incidence des variations des taux de change 85 644 16 603 83 602 9 415 Incidence des variations des taux de change sur la trésorerie (555 ) (873 ) (567 ) (1 523 ) Augmentation nette de la trésorerie 85 089 15 730 83 035 7 892 Trésorerie – début de la période 57 042 43 366 59 096 51 204 Trésorerie – fin de la période 142 131 59 096 142 131 59 096



