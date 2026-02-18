Tenaris anuncia los resultados del año y del cuarto trimestre de 2025

La información financiera y operativa incluida en este comunicado de prensa está basada en estados contables consolidados auditados presentados en dólares estadounidenses (USD) y preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, según fueron emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad y adoptadas por la Unión Europea (Normas de Contabilidad NIIF). Asimismo, este comunicado de prensa incluye medidas alternativas del rendimiento que no son NIIF, es decir, EBITDA, Flujo libre de efectivo, Efectivo/deuda neta y Días de capital de trabajo operativo. Para más información sobre estas medidas alternativas del rendimiento, ver el Anexo I.
LUXEMBURGO, Feb. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenaris S.A. (NYSE y México: TS y EXM Italia: TEN) (“Tenaris”) anunció hoy los resultados del cuarto trimestre y del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025 comparados con los resultados del cuarto trimestre y del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024.
Resumen de los resultados del cuarto trimestre de 2025
(Comparación con el tercer trimestre de 2025 y el cuarto trimestre de 2024)
|T4 2025
|T3 2025
|T4 2024
|Ingresos por ventas netos (millones de USD)
|2,995
|2,978
|1%
|2,845
|5%
|Resultado operativo (millones de USD)
|554
|597
|(7%)
|558
|(1%)
|Ganancia del período (millones de USD)
|461
|453
|2%
|519
|(11%)
|Ganancia del período atribuible a los accionistas de la
Compañía (millones de USD)
|449
|446
|1%
|516
|(13%)
|Ganancia por ADS (USD)
|0.87
|0.85
|2%
|0.94
|(7%)
|Ganancia por acción (USD)
|0.44
|0.43
|2%
|0.47
|(7%)
|EBITDA* (millones de USD)
|717
|753
|(5%)
|726
|(1%)
|Margen de EBITDA (% de ingresos por ventas netos)
|23.9%
|25.3%
|25.5%
*EBITDA en el tercer trimestre de 2025 incluye una ganancia de USD34 millones correspondiente a la devolución de depósitos antidumping de EE.UU. pagados sobre importaciones de productos OCTG de Argentina para las que se había revisado la tasa de la obligación a la baja. De no incluirse esta ganancia, EBITDA habría ascendido a USD719 millones, o 24.1% de las ventas.
En el cuarto trimestre, nuestras ventas a clientes Rig Direct® en los Estados Unidos y Canadá continuaron mostrando resiliencia al igual que nuestras ventas de Tubos en otras regiones y, en Argentina, reanudamos nuestros servicios de fracking y coiled tubing. Nuestros márgenes se mantuvieron bien, a pesar de que reflejaron el cabal impacto de los aranceles de 50% conforme a la Sección 232, ya que pusimos nuevamente en funcionamiento nuestra acería de Koppel luego de la salida de servicio de un transformador y tuvimos un rendimiento industrial eficiente.
Durante el trimestre, nuestro flujo libre de efectivo ascendió a USD665 millones y, luego de destinar USD300 millones al pago de dividendos y USD537 millones a la recompra de acciones, nuestra posición neta de caja ascendió a aproximadamente USD3,300 millones al 31 de diciembre de 2025.
Situación del mercado y perspectivas
Si bien los precios del petróleo y gas continúan siendo volátiles en medio del contrastante exceso de oferta en el corto plazo y la incertidumbre geopolítica, las compañías de petróleo y gas analizan las perspectivas de una demanda resiliente en el largo plazo y la necesidad de suplir el descenso de la producción a medida que desarrollan sus planes de inversión. Se prevé que la actividad de perforación en los Estados Unidos y Canadá se mantendrá cerca de los niveles actuales luego de la moderada disminución observada en la segunda mitad de 2025. En el resto del mundo, no prevemos grandes cambios con respecto a los niveles de actividad actuales en el corto plazo.
En los Estados Unidos, a pesar del aumento de los aranceles a los productos de acero importados, los precios de los productos OCTG aún se mantienen cerca del nivel anterior a la aplicación de los aranceles. Prevemos que tarde o temprano responderán a los aranceles a las importaciones y los aumentos de los costos de las materias primas para los productores locales.
En el primer trimestre de 2026, prevemos que nuestras ventas y márgenes se mantendrán cerca de los niveles actuales.
Propuesta de dividendo anual
Una vez aprobadas las cuentas anuales de la Compañía, el consejo de administración prevé proponer para aprobación de la asamblea general ordinaria a celebrarse el 12 de mayo de 2026 el pago de un dividendo por acción de USD0.89 (por un importe total de aproximadamente USD900 millones), que incluiría el dividendo anticipado por acción de USD0.29 (aproximadamente USD300 millones) pagado en noviembre de 2025. En caso de que el dividendo anual sea aprobado por los accionistas, se pagará un dividendo de USD0.60 por acción (USD1.20 por ADS), o aproximadamente USD600 millones, de acuerdo con el siguiente cronograma:
- Fecha de pago: 20 de mayo de 2026
- Fecha de registro: 19 de mayo de 2026
- Fecha ex-dividend para títulos valores cotizados en Europa y México: 18 de mayo de 2026
- Fecha ex-dividend para títulos valores cotizados en los Estados Unidos: 19 de mayo de 2026
Análisis de los resultados del cuarto trimestre de 2025
Tubos
El siguiente cuadro muestra el volumen de ventas de tubos sin costura y con costura para nuestro segmento de negocios Tubos por los períodos indicados a continuación:
|Volumen de ventas de Tubos
(miles de toneladas métricas)
|T4 2025
|T3 2025
|T4 2024
|Sin costura
|776
|780
|(1%)
|748
|4%
|Con costura
|193
|199
|(3%)
|164
|17%
|Total
|969
|979
|(1%)
|913
|6%
El siguiente cuadro muestra, para nuestro segmento de negocios Tubos, los ingresos por ventas netos por región geográfica, el resultado operativo y el resultado operativo como porcentaje de los ingresos por ventas netos, por los períodos indicados a continuación:
|Tubos
|T4 2025
|T3 2025
|T4 2024
|Ingresos por ventas netos (millones de USD)
|América del Norte
|1,455
|1,450
|0%
|1,131
|29%
|América del Sur
|501
|520
|(4%)
|595
|(16%)
|Europa
|187
|189
|(1%)
|341
|(45%)
|Asia Pacífico, Medio Oriente y África
|697
|716
|(3%)
|629
|11%
|Ingresos por ventas netos (millones de USD)
|2,839
|2,875
|(1%)
|2,695
|5%
|Servicios prestados sobre tubos de terceros (millones de USD)
|107
|109
|(2%)
|93
|15%
|Resultado operativo (millones de USD)
|516
|592
|(13%)
|533
|(3%)
|Resultado operativo (% de ventas)
|18.2%
|20.6%
|19.8%
Los ingresos por ventas netos de productos y servicios tubulares disminuyeron un 1% en forma secuencial y aumentaron un 5% interanual. Secuencialmente, la disminución de las ventas se debe a la disminución de 1% en los volúmenes, mientras que los precios de venta promedio se mantuvieron fijos. En América del Norte registramos mayores ventas de productos OCTG en los Estados Unidos, compensadas por menores ventas de tubos de conducción en Estados Unidos y México. En América del Sur registramos menores ventas de tubos de conducción en Argentina luego de la finalización de las entregas para el oleoducto Vaca Muerta Sur en Argentina en el tercer trimestre. En Europa registramos ventas levemente mayores de tubos mecánicos y productos para la industria de procesamiento de hidrocarburos (HPI) y ventas levemente menores de productos OCTG y tuberías offshore. En Asia Pacífico, Medio Oriente y África registramos menores ventas de productos OCTG en África subsahariana, Kuwait y EAU, parcialmente compensadas por la recuperación de las ventas en Arabia Saudita.
El resultado operativo derivado de productos y servicios tubulares ascendió a una ganancia de USD516 millones en el cuarto trimestre de 2025, en comparación con una ganancia de USD592 millones en el trimestre anterior y una ganancia de USD533 millones en el cuarto trimestre de 2024. En el tercer trimestre de 2025 el resultado operativo de Tubos incluyó una ganancia de USD34 millones reflejo de la devolución de depósitos antidumping de EE.UU. pagados sobre importaciones de productos OCTG de Argentina para las que se había revisado la tasa de la obligación a la baja. La reducción secuencial del resultado operativo se debe principalmente al impacto total de los costos de aranceles en los Estados Unidos, parcialmente compensado por un mejor rendimiento industrial.
Otros
El siguiente cuadro muestra, para nuestro segmento de negocios Otros, los ingresos por ventas netos, el resultado operativo y el resultado operativo como porcentaje de los ingresos por ventas netos, por los períodos indicados a continuación:
|Otros
|T4 2025
|T3 2025
|T4 2024
|Ingresos por ventas netos (millones de USD)
|156
|103
|51%
|150
|4%
|Resultado operativo (millones de USD)
|38
|5
|713%
|25
|49%
|Resultado operativo (% de ventas)
|24.2%
|4.5%
|16.8%
Los ingresos por ventas netos de otros productos y servicios aumentaron 51% en forma secuencial y 4% interanual. Secuencialmente, las ventas y el resultado operativo aumentaron principalmente debido a la reanudación de las ventas de servicios de fracking y coiled tubing de petróleo y gas en Argentina.
Los gastos de comercialización y administración ascendieron a USD453 millones, o 15.1% de los ingresos por ventas netos en el cuarto trimestre de 2025, en comparación con USD435 millones, o 14.6% en el trimestre anterior y USD446 millones, o 15.7% en el cuarto trimestre de 2024. El aumento secuencial es principalmente atribuible a las mayores provisiones para contingencias, parcialmente compensadas por una disminución de los gastos de comercialización, impuestos y costos laborales.
Otros resultados operativos ascendieron a una pérdida de USD8 millones en el cuarto trimestre de 2025, en comparación con USD415,000 en el trimestre anterior y una ganancia de USD81 millones en el cuarto trimestre de 2024. El cuarto trimestre de 2024 incluyó una ganancia de USD67 millones derivada de la reversión parcial de una provisión relacionada con la adquisición de una participación en Usiminas.
Los resultados financieros ascendieron a una ganancia de USD29 millones en el cuarto trimestre de 2025, en comparación con una ganancia de USD37 millones en el trimestre anterior y una ganancia de USD48 millones en el cuarto trimestre de 2024. El resultado financiero del trimestre es atribuible principalmente a ingresos financieros netos de USD38 millones derivados del rendimiento de nuestra cartera de inversiones, parcialmente compensados por resultados por diferencias de cambio e instrumentos derivados.
El resultado de inversiones en sociedades no consolidadas generó una ganancia de USD20 millones en el cuarto trimestre de 2025, en comparación con una pérdida de USD9 millones en el trimestre anterior y una ganancia de USD35 millones en el cuarto trimestre de 2024. Estos resultados derivan principalmente de nuestra participación en Ternium (NYSE:TX) y en el cuarto trimestre de 2024 incluyeron una ganancia de USD43 millones correspondiente a la reversión de una provisión relacionada con la adquisición de una participación en Usiminas.
El cargo por impuesto a las ganancias ascendió a USD142 millones en el cuarto trimestre de 2025, en comparación con USD172 millones en el trimestre anterior y USD123 millones en el cuarto trimestre de 2024. El impuesto a las ganancias del trimestre disminuyó principalmente debido al efecto positivo de los movimientos del tipo de cambio y el ajuste por inflación.
Flujo de efectivo y liquidez correspondientes al cuarto trimestre de 2025
El flujo de efectivo originado en actividades operativas durante el cuarto trimestre de 2025 ascendió a USD787 millones, en comparación con USD318 millones en el trimestre anterior y USD492 millones en el cuarto trimestre de 2024. Durante el cuarto trimestre de 2025, el flujo de efectivo originado en actividades operativas incluye una reducción neta del capital de trabajo de USD110 millones.
Con inversiones en activos fijos e intangibles de USD123 millones, nuestro flujo libre de efectivo ascendió a USD665 millones durante el trimestre. Luego del pago de dividendos de USD300 millones y recompra de acciones por USD537 millones en el trimestre, nuestra posición neta de caja ascendió a aproximadamente USD3,300 millones al 31 de diciembre de 2025.
Análisis de los resultados del ejercicio 2025
|12M 2025
|12M 2024
|Aumento /(Disminución)
|Ingresos por ventas netos (millones de USD)
|11,981
|12,524
|(4%)
|Resultado operativo (millones de USD)
|2,283
|2,419
|(6%)
|Ganancia del ejercicio (millones de USD)
|1,973
|2,077
|(5%)
|Ganancia del ejercicio atribuible a los accionistas de la
Compañía (millones de USD)
|1,933
|2,036
|(5%)
|Ganancia por ADS (USD)
|3.66
|3.61
|1%
|Ganancia por acción (USD)
|1.83
|1.81
|1%
|EBITDA* (millones de USD)
|2,899
|3,052
|(5%)
|Margen de EBITDA (% de ingresos por ventas netos)
|24.2%
|24.4%
*EBITDA en 2025 incluye una ganancia de USD34 millones correspondiente a la devolución de depósitos antidumping de EE.UU. pagados sobre importaciones de productos OCTG de Argentina para las que se había revisado la tasa de la obligación a la baja, y en 2024 incluyó una pérdida de USD107 millones correspondiente a la provisión para el litigio en curso relacionado con la adquisición de una participación en Usiminas.
Nuestros resultados en 2025 mostraron la resiliencia de nuestras operaciones a pesar de la menor actividad de perforación en mercados clave, incluidos los Estados Unidos, Canadá, México y Arabia Saudita. En particular, nuestras ventas en América del Norte contaron con el apoyo de la consolidación en curso en el sector de petróleo y gas y el valor que nuestros clientes estadounidenses y canadienses atribuyen a nuestro modelo de servicios Rig Direct®, que compensaron con creces la disminución de la actividad en México. Nuestros márgenes también fueron resilientes, ya que respondimos al desafío de los aranceles impuestos a nuestras importaciones de barras de acero y tubos a los Estados Unidos, y mantuvimos nuestra ganancia por acción con el beneficio de nuestro programa de recompra de acciones.
El flujo de efectivo originado en actividades operativas ascendió a aproximadamente USD2,600 millones durante 2025, incluida una reducción del capital de trabajo de USD48 millones. Luego de inversiones en activos fijos e intangibles de USD617 millones, nuestro flujo libre de efectivo ascendió a aproximadamente USD2,000 millones. Luego del pago de dividendos de USD900 millones y recompra de acciones por USD1,362 millones durante el año, nuestra posición neta de caja ascendió a aproximadamente USD3,300 millones a fines de diciembre de 2025.
El siguiente cuadro muestra nuestros ingresos por ventas netos por segmento de negocios por los períodos indicados a continuación:
|Ingresos por ventas netos (millones de USD)
|12M 2025
|12M 2024
|Aumento /(Disminución)
|Tubos
|11,400
|95%
|11,907
|95%
|(4%)
|Otros
|581
|5%
|617
|5%
|(6%)
|Total
|11,981
|12,524
|(4%)
Tubos
El siguiente cuadro muestra el volumen de ventas de tubos sin costura y con costura para nuestro segmento de negocios Tubos por los períodos indicados a continuación:
|Volumen de ventas de Tubos (miles de toneladas métricas)
|12M 2025
|12M 2024
|Aumento /(Disminución)
|Sin costura
|3,135
|3,077
|2%
|Con costura
|782
|852
|(8%)
|Total
|3,917
|3,928
|0%
El siguiente cuadro muestra, para nuestro segmento de negocios Tubos, los ingresos por ventas netos por región geográfica, el resultado operativo y el resultado operativo como porcentaje de los ingresos por ventas netos, por los períodos indicados a continuación:
|Tubos
|12M 2025
|12M 2024
|Aumento /(Disminución)
|Ingresos por ventas netos (millones de USD)
|América del Norte
|5,552
|5,432
|2%
|América del Sur
|2,104
|2,294
|(8%)
|Europa
|799
|1,143
|(30%)
|Asia Pacífico, Medio Oriente y África
|2,946
|3,038
|(3%)
|Ingresos por ventas netos (millones de USD)
|11,400
|11,907
|(4%)
|Servicios prestados sobre tubos de terceros (millones de USD)
|427
|484
|(12%)
|Resultado operativo (millones de USD)
|2,176
|2,305
|(6%)
|Resultado operativo (% de ventas)
|19.1%
|19.4%
Los ingresos por ventas netos de productos y servicios tubulares disminuyeron 4% a USD11,400 millones en 2025, en comparación con USD11,907 millones en 2024 debido a la disminución de los precios de venta promedio. En América del Norte registramos mayores ventas en los Estados Unidos y Canadá, reflejo de la consolidación de nuestro posicionamiento de mercado, parcialmente compensadas por menores ventas de productos OCTG en México, reflejo de la disminución de la actividad de perforación. En América del Sur las ventas disminuyeron debido a menores precios y menores despachos de tuberías en Argentina y menores ventas en Venezuela, parcialmente compensadas por mayores ventas de risers, líneas de flujo y revestimiento para aplicaciones offshore en Brasil. En Europa registramos menores ventas de tubos de conducción offshore y productos OCTG en Turquía. En Asia Pacífico, Medio Oriente y África registramos menores ventas de productos OCTG en Arabia Saudita y China, ampliamente compensadas por mayores ventas de OCTG en Kuwait y EAU, mayores ventas de tubos de conducción para proyectos de procesamiento downstream y para tuberías offshore en África subsahariana.
El resultado operativo derivado de productos y servicios tubulares ascendió a una ganancia de USD2,176 millones en 2025 en comparación con una ganancia de USD2,305 millones en 2024. El resultado operativo de Tubos en 2025 incluye una ganancia de USD34 millones correspondiente a la devolución de depósitos antidumping de EE.UU. pagados sobre importaciones de productos OCTG de Argentina para las que se había revisado la tasa de la obligación a la baja y en 2024 incluyó una pérdida de USD107 millones correspondiente a la provisión para el litigio en curso relacionado con la adquisición de una participación en Usiminas. Excluidos estos hechos puntuales, la disminución del resultado operativo de Tubos se debe principalmente a la reducción de los precios de venta promedio y el costo de los aranceles conforme a la Sección 232.
Otros
El siguiente cuadro muestra, para nuestro segmento de negocios Otros, los ingresos por ventas netos, el resultado operativo y el resultado operativo como porcentaje de los ingresos por ventas netos, por los períodos indicados a continuación:
|Otros
|12M 2025
|12M 2024
|Aumento /(Disminución)
|Ingresos por ventas netos (millones de USD)
|581
|617
|(6%)
|Resultado operativo (millones de USD)
|107
|113
|(6%)
|Resultado operativo (% de ventas)
|18.4%
|18.4%
Los ingresos por ventas netos de otros productos y servicios disminuyeron 6% a USD581 millones en 2025, en comparación con USD617 millones en 2024. Registramos menores ventas de varillas de bombeo debido a la reducción de la actividad de perforación en un yacimiento maduro en Argentina y menores ventas de chatarra y energía excedente a terceros.
El resultado operativo derivado de otros productos y servicios ascendió a una ganancia de USD107 millones en 2025, en comparación con una ganancia de USD113 millones en 2024. Estos resultados son principalmente atribuibles a nuestro negocio de servicios petroleros en Argentina, y a nuestros negocios de varillas de bombeo y coiled tubing.
Los gastos de comercialización y administración ascendieron a USD1,828 millones en 2025, representando 15.3% de las ventas, y a USD1,905 millones en 2024, representando 15.2% de las ventas. Los gastos de comercialización y administración disminuyeron debido a una reducción de los costos laborales, impuestos y otros gastos, parcialmente compensada por un aumento de los gastos de comercialización y la previsión para deudores incobrables.
Otros resultados operativos ascendieron a una pérdida de USD9 millones en 2025, en comparación con una pérdida de USD65 millones en 2024. En 2024 registramos una pérdida de USD107 millones correspondiente a la provisión para el litigio en curso relacionado con la adquisición de una participación en Usiminas.
Los resultados financieros ascendieron a una ganancia de USD133 millones en 2025, en comparación con una ganancia de USD129 millones en 2024. El resultado financiero del ejercicio es atribuible principalmente a ingresos financieros netos de USD205 millones derivados del rendimiento de nuestra cartera de inversiones, parcialmente compensados por resultados por diferencias de cambio, instrumentos derivados y otros.
El resultado de inversiones en sociedades no consolidadas generó una ganancia de USD58 millones en 2025, en comparación con una ganancia de USD9 millones en 2024. Estos resultados derivaron principalmente de nuestra participación accionaria en Ternium (NYSE:TX), Usiminas y Techgen.
El impuesto a las ganancias arrojó un cargo de USD501 millones en 2025, en comparación con USD480 millones en 2024.
Flujo de efectivo y liquidez correspondiente al ejercicio 2025
El flujo de efectivo originado en actividades operativas en 2025 ascendió a aproximadamente USD2,600 millones (incluida una reducción del capital de trabajo de USD48 millones), en comparación con efectivo originado en actividades operativas por aproximadamente USD2,900 millones (neto de una reducción del capital de trabajo de USD287 millones) en 2024.
Las inversiones en activos fijos e intangibles ascendieron a USD617 millones en 2025, en comparación con USD694 millones en 2024. El flujo libre de efectivo ascendió a aproximadamente USD2,000 millones en 2025, en comparación con aproximadamente USD2,200 millones en 2024.
Luego del pago de dividendos de USD900 millones y recompra de acciones por USD1,362 millones en 2025, nuestra posición neta de caja ascendió a aproximadamente USD3,300 millones a fines de diciembre de 2025.
Conferencia telefónica
El 19 de febrero de 2026 a las 07:30 a.m. (hora del este) Tenaris realizará una conferencia telefónica para analizar los resultados informados precedentemente. Luego de presentar un resumen, la conferencia telefónica estará abierta para la formulación de preguntas.
Podrá acceder a la conferencia seleccionando una de las siguientes opciones:
ir.tenaris.com/events-and-presentations o
https://edge.media-server.com/mmc/p/hc4civgv
Si desea participar de la sesión de preguntas y respuestas, deberá registrarse utilizando el siguiente enlace:
https://register-conf.media-server.com/register/BIc548fd34c7d449aba67b1bda3d6e0bc3
Sírvase realizar el llamado 10 minutos antes de la hora programada para el inicio de la conferencia.
La reproducción de la conferencia telefónica estará disponible en nuestra página web: ir.tenaris.com/events-and-presentations.
Estado de Resultado Consolidado
|(Valores expresados en miles de USD)
|Período de tres meses finalizado el 31 de diciembre de
|Período de doce meses finalizado el 31 de diciembre de
|2025
|2024
|2025
|2024
|Ingresos por ventas netos
|2,995,133
|2,845,226
|11,981,157
|12,523,934
|Costo de ventas
|(1,980,125)
|(1,922,263)
|(7,860,744)
|(8,135,489)
|Ganancia bruta
|1,015,008
|922,963
|4,120,413
|4,388,445
|Gastos de comercialización y administración
|(452,829)
|(445,988)
|(1,828,496)
|(1,904,828)
|Otros ingresos operativos
|458
|18,483
|23,789
|60,650
|Otros egresos operativos
|(8,699)
|62,919
|(32,490)
|(125,418)
|Ingresos operativos
|553,938
|558,377
|2,283,216
|2,418,849
|Ingreso financiero
|53,944
|51,331
|252,238
|242,319
|Costo financiero
|(15,840)
|(8,928)
|(46,933)
|(61,212)
|Otros resultados financieros netos
|(9,052)
|5,777
|(72,664)
|(52,051)
|Ganancia antes del resultado de inversiones en compañías no consolidadas e impuesto a las ganancias
|582,990
|606,557
|2,415,857
|2,547,905
|Resultado de inversiones en compañías no consolidadas
|20,307
|35,283
|58,038
|8,548
|Ganancia antes del impuesto a las ganancias
|603,297
|641,840
|2,473,895
|2,556,453
|Impuesto a las ganancias
|(142,234)
|(122,709)
|(500,616)
|(479,680)
|Ganancia del período
|461,063
|519,131
|1,973,279
|2,076,773
|Atribuible a:
|Capital de los accionistas
|448,865
|516,213
|1,932,813
|2,036,445
|Participaciones no controlantes
|12,198
|2,918
|40,466
|40,328
|461,063
|519,131
|1,973,279
|2,076,773
Estado de Posición Financiera Consolidado
|(Valores expresados en miles de USD)
|Al 31 de diciembre de 2025
|Al 31 de diciembre de 2024
|ACTIVO
|Activo no corriente
|Propiedad, planta y equipo netos
|6,205,082
|6,121,471
|Activos intangibles netos
|1,357,116
|1,357,749
|Activos por derecho a uso netos
|144,557
|148,868
|Inversiones en compañías no consolidadas
|1,561,212
|1,543,657
|Otras inversiones
|758,085
|1,005,300
|Activos por impuesto diferido
|834,168
|831,298
|Otros créditos netos
|139,211
|10,999,431
|205,602
|11,213,945
|Activo corriente
|Inventarios netos
|3,602,058
|3,709,942
|Otros créditos y anticipos netos
|268,798
|179,614
|Créditos fiscales corrientes
|364,640
|332,621
|Activos contractuales
|35,264
|50,757
|Créditos por ventas netos
|1,920,840
|1,907,507
|Instrumentos financieros derivados
|1,875
|7,484
|Otras inversiones
|2,306,760
|2,372,999
|Efectivo y equivalentes de efectivo
|572,647
|9,072,882
|675,256
|9,236,180
|Total del activo
|20,072,313
|20,450,125
|PATRIMONIO NETO
|Capital de los accionistas
|16,599,191
|16,593,257
|Participaciones no controlantes
|229,877
|220,578
|Total del patrimonio neto
|16,829,068
|16,813,835
|PASIVO
|Pasivo no corriente
|Deudas bancarias
|368
|11,399
|Deudas por arrendamiento
|94,903
|100,436
|Instrumentos financieros derivados
|207
|-
|Pasivo impositivo diferido
|442,248
|503,941
|Otras deudas
|310,707
|301,751
|Provisiones
|48,418
|896,851
|82,106
|999,633
|Pasivo corriente
|Deudas bancarias
|305,354
|425,999
|Deudas por arrendamiento
|48,346
|44,490
|Instrumentos financieros derivados
|14,123
|8,300
|Deudas fiscales corrientes
|386,586
|366,292
|Otras deudas
|377,088
|585,775
|Provisiones
|173,152
|119,344
|Anticipos de clientes
|168,832
|206,196
|Deudas comerciales
|872,913
|2,346,394
|880,261
|2,636,657
|Total del pasivo
|3,243,245
|3,636,290
|Total del patrimonio neto y del pasivo
|20,072,313
|20,450,125
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
|Período de tres meses finalizado el 31 de diciembre de
|Período de doce meses finalizado el 31 de diciembre de
|(Valores expresados en miles de USD)
|2025
|2024
|2025
|2024
|Flujos de efectivo de actividades operativas
|Ganancia del período
|461,063
|519,131
|1,973,279
|2,076,773
|Ajustes por:
|Depreciaciones y amortizaciones
|162,921
|167,781
|616,170
|632,854
|Ganancia por compra en condiciones muy ventajosas
|-
|-
|-
|(2,211)
|Impuesto a las ganancias devengado neto de pagos
|32,593
|(160)
|(31,221)
|(222,510)
|Resultado de inversiones en compañías no consolidadas
|(20,307)
|(35,283)
|(58,038)
|(8,548)
|Intereses devengados netos de pagos
|7,405
|7,246
|(3,904)
|(1,067)
|Provisión por el litigio en curso relacionado con la adquisición de participación en Usiminas
|145
|(87,975)
|25,579
|89,371
|Cambios en previsiones
|15,545
|(19,808)
|(5,380)
|(25,155)
|Cambios en el capital de trabajo
|109,878
|(36,604)
|47,772
|286,917
|Otros, incluidas diferencias de cambio netas
|17,935
|(22,100)
|35,323
|39,794
|Flujos netos de efectivo originados en actividades operativas
|787,178
|492,228
|2,599,580
|2,866,218
|Flujos de efectivo de actividades de inversión
|Inversiones de capital
|(122,507)
|(181,870)
|(617,183)
|(693,956)
|Cambio en anticipo a proveedores de propiedad, planta y equipo
|7,071
|5,092
|6,155
|(10,391)
|Disminución de efectivo por desconsolidación de subsidiarias
|-
|-
|(1,848)
|-
|Adquisición de subsidiarias neto de efectivo adquirido
|(17,666)
|-
|(17,666)
|31,446
|Préstamos a negocios conjuntos
|-
|(1,414)
|(1,359)
|(5,551)
|Aumento por enajenación de propiedad, planta y equipo y activos intangibles
|259
|9,646
|58,379
|28,963
|Dividendos recibidos de compañías no consolidadas
|20,674
|20,674
|62,022
|73,810
|Cambios en las inversiones financieras
|235,987
|458,407
|318,897
|(821,478)
|Flujos netos de efectivo originados en (aplicados a) actividades de inversión
|123,818
|310,535
|(192,603)
|(1,397,157)
|Flujos de efectivo de actividades de financiación
|Dividendos pagados
|(300,044)
|(299,230)
|(900,361)
|(757,786)
|Dividendos pagados a accionistas no controlantes en subsidiarias
|(856)
|-
|(31,120)
|(5,862)
|Cambios de participaciones no controlantes
|-
|28
|-
|1,143
|Adquisición de acciones propias en cartera
|(536,924)
|(454,462)
|(1,362,319)
|(1,439,589)
|Pagos de pasivos por arrendamientos
|(20,256)
|(17,248)
|(66,918)
|(68,574)
|Incrementos de deudas bancarias
|83,030
|344,222
|655,471
|1,870,666
|Pagos de deudas bancarias
|(105,486)
|(382,656)
|(772,585)
|(1,999,427)
|Flujos netos de efectivo aplicados a actividades de financiación
|(880,536)
|(809,346)
|(2,477,832)
|(2,399,429)
|Aumento (disminución) de efectivo y equivalentes de efectivo
|30,460
|(6,583)
|(70,855)
|(930,368)
|Variaciones del efectivo y equivalentes de efectivo
|Al inicio del período
|546,961
|681,306
|660,798
|1,616,597
|Efecto de los cambios en los tipos de cambio
|(4,977)
|(13,925)
|(17,499)
|(25,431)
|Aumento (disminución) de efectivo y equivalentes de efectivo
|30,460
|(6,583)
|(70,855)
|(930,368)
|Al 31 de diciembre de
|572,444
|660,798
|572,444
|660,798
Anexo I – Medidas alternativas del rendimiento
Las medidas alternativas del rendimiento deben considerarse en forma adicional, no como sustituto o superiores, a otras medidas de rendimiento financiero preparadas de acuerdo con las NIIF.
EBITDA: Resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones
EBITDA proporciona un análisis de los resultados operativos, excluyendo depreciaciones, amortizaciones y desvalorizaciones, dado que son variables no monetarias recurrentes que pueden variar en forma sustancial de una compañía a otra, dependiendo de las políticas contables y del valor contable de los activos. EBITDA es una aproximación al flujo de efectivo de actividades operativas antes de impuestos y refleja la generación de efectivo antes de la variación del capital de trabajo. EBITDA es ampliamente utilizado por los inversores para la valoración de empresas (valoración por múltiplos), y por agencias de calificación y los acreedores para evaluar el nivel de deuda, comparando EBITDA con la deuda neta.
EBITDA se calcula del siguiente modo:
EBITDA = Ganancia neta del período + Cargos por impuesto a las ganancias +/- Ganancia (pérdida) de inversiones en compañías no consolidadas +/- Resultados financieros + Depreciación y amortización +/- Cargos por desvalorizaciones/(reversiones).
EBITDA es una medida alternativa del rendimiento que no es NIIF.
|(Valores expresados en miles de USD)
|Período de tres meses finalizado el 31 de diciembre de
|Período de doce meses finalizado el 31 de diciembre de
|2025
|2024
|2025
|2024
|Ganancia del período
|461,063
|519,131
|1,973,279
|2,076,773
|Pérdida por impuesto a las ganancias
|142,234
|122,709
|500,616
|479,680
|Resultado de inversiones en compañías no consolidadas
|(20,307)
|(35,283)
|(58,038)
|(8,548)
|Resultados financieros
|(29,052)
|(48,180)
|(132,641)
|(129,056)
|Depreciaciones y amortizaciones
|162,921
|167,781
|616,170
|632,854
|EBITDA
|716,859
|726,158
|2,899,386
|3,051,703
Flujo libre de efectivo
Flujo libre de efectivo es una medida de rendimiento financiero, calculada como flujos operativos de efectivo menos las inversiones de capital. Flujo libre de efectivo representa el efectivo que una compañía es capaz de generar luego de la inversión necesaria para mantener o expandir su base de activos fijos e intangibles.
Flujo libre de efectivo es calculado de la siguiente manera:
Flujo libre de efectivo = Flujo neto (aplicado a) originado en actividades operativas – las inversiones de capital.
Flujo libre de efectivo es una medida alternativa del rendimiento que no es NIIF.
|(Valores expresados en miles de USD)
|Período de tres meses finalizado el 31 de diciembre de
|Período de doce meses finalizado el 31 de diciembre de
|2025
|2024
|2025
|2024
|Flujos netos de efectivo originados en actividades operativas
|787,178
|492,228
|2,599,580
|2,866,218
|Inversiones de capital
|(122,507)
|(181,870)
|(617,183)
|(693,956)
|Flujo libre de efectivo
|664,671
|310,358
|1,982,397
|2,172,262
Efectivo / (Deuda) neta
Es el saldo neto de efectivo y equivalentes de efectivo, otras inversiones corrientes e inversiones de renta fija mantenidas hasta el vencimiento menos deudas bancarias y financieras. Proporciona un resumen de la solvencia y liquidez financiera de la compañía. Efectivo / (deuda) neta es ampliamente utilizado por los inversores, las agencias de calificación y los acreedores para evaluar el endeudamiento, la solidez financiera, la flexibilidad y los riesgos de la empresa.
Efectivo / deuda (neta) se calcula del siguiente modo:
Efectivo neto = Efectivo y equivalentes de efectivo + Otras inversiones (Corrientes y No Corrientes) +/-Derivados cubriendo Deudas bancarias y financieras e inversiones - Deudas (Corrientes y No corrientes).
Efectivo / deuda (neta) es una medida alternativa del rendimiento que no es NIIF.
|(Valores expresados en miles de USD)
|Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
|2025
|2024
|Efectivo y equivalentes de efectivo
|572,647
|675,256
|Otras inversiones corrientes
|2,306,760
|2,372,999
|Inversiones No corrientes
|750,957
|998,251
|Instrumentos derivados cubriendo préstamos e inversiones
|(2,669)
|-
|Deudas bancarias corrientes
|(305,354)
|(425,999)
|Deudas bancarias no corrientes
|(368)
|(11,399)
|Caja neta / (deuda)
|3,321,973
|3,609,108
Días de capital de trabajo operativo
El capital de trabajo operativo es la diferencia entre los principales componentes operativos del activo corriente y el pasivo corriente. El capital de trabajo operativo es una medida de la eficiencia operativa de una compañía, y de su solidez financiera a corto plazo.
Días de capital operativo se calcula del siguiente modo:
Días de capital de trabajo operativo= [(Inventarios + Créditos por ventas – Deudas comerciales – Anticipos de clientes) / Ventas trimestrales anualizadas] x 365.
Días de capital de trabajo operativo es una medida alternativa del rendimiento que no es NIIF.
|(Valores expresados en miles de USD)
|Período de tres meses finalizado el 31 de diciembre de
|2025
|2024
|Inventarios
|3,602,058
|3,709,942
|Créditos por ventas
|1,920,840
|1,907,507
|Anticipos de clientes
|(168,832)
|(206,196)
|Deudas comerciales
|(872,913)
|(880,261)
|Capital de trabajo operativo
|4,481,153
|4,530,992
|Ventas trimestrales anualizadas
|11,980,532
|11,380,904
|Capital de trabajo operativo
|137
|145
