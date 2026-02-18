Tenaris anuncia los resultados del año y del cuarto trimestre de 2025

La información financiera y operativa incluida en este comunicado de prensa está basada en estados contables consolidados auditados presentados en dólares estadounidenses (USD) y preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, según fueron emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad y adoptadas por la Unión Europea (Normas de Contabilidad NIIF). Asimismo, este comunicado de prensa incluye medidas alternativas del rendimiento que no son NIIF, es decir, EBITDA, Flujo libre de efectivo, Efectivo/deuda neta y Días de capital de trabajo operativo. Para más información sobre estas medidas alternativas del rendimiento, ver el Anexo I.

LUXEMBURGO, Feb. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenaris S.A. (NYSE y México: TS y EXM Italia: TEN) (“Tenaris”) anunció hoy los resultados del cuarto trimestre y del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025 comparados con los resultados del cuarto trimestre y del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024.

Resumen de los resultados del cuarto trimestre de 2025

(Comparación con el tercer trimestre de 2025 y el cuarto trimestre de 2024)

T4 2025 T3 2025

T4 2024

Ingresos por ventas netos (millones de USD) 2,995 2,978 1% 2,845 5% Resultado operativo (millones de USD) 554 597 (7%) 558 (1%) Ganancia del período (millones de USD) 461 453 2% 519 (11%) Ganancia del período atribuible a los accionistas de la

Compañía (millones de USD) 449 446 1% 516 (13%) Ganancia por ADS (USD) 0.87 0.85 2% 0.94 (7%) Ganancia por acción (USD) 0.44 0.43 2% 0.47 (7%) EBITDA* (millones de USD) 717 753 (5%) 726 (1%) Margen de EBITDA (% de ingresos por ventas netos) 23.9% 25.3% 25.5%

*EBITDA en el tercer trimestre de 2025 incluye una ganancia de USD34 millones correspondiente a la devolución de depósitos antidumping de EE.UU. pagados sobre importaciones de productos OCTG de Argentina para las que se había revisado la tasa de la obligación a la baja. De no incluirse esta ganancia, EBITDA habría ascendido a USD719 millones, o 24.1% de las ventas.

En el cuarto trimestre, nuestras ventas a clientes Rig Direct® en los Estados Unidos y Canadá continuaron mostrando resiliencia al igual que nuestras ventas de Tubos en otras regiones y, en Argentina, reanudamos nuestros servicios de fracking y coiled tubing. Nuestros márgenes se mantuvieron bien, a pesar de que reflejaron el cabal impacto de los aranceles de 50% conforme a la Sección 232, ya que pusimos nuevamente en funcionamiento nuestra acería de Koppel luego de la salida de servicio de un transformador y tuvimos un rendimiento industrial eficiente.

Durante el trimestre, nuestro flujo libre de efectivo ascendió a USD665 millones y, luego de destinar USD300 millones al pago de dividendos y USD537 millones a la recompra de acciones, nuestra posición neta de caja ascendió a aproximadamente USD3,300 millones al 31 de diciembre de 2025.

Situación del mercado y perspectivas

Si bien los precios del petróleo y gas continúan siendo volátiles en medio del contrastante exceso de oferta en el corto plazo y la incertidumbre geopolítica, las compañías de petróleo y gas analizan las perspectivas de una demanda resiliente en el largo plazo y la necesidad de suplir el descenso de la producción a medida que desarrollan sus planes de inversión. Se prevé que la actividad de perforación en los Estados Unidos y Canadá se mantendrá cerca de los niveles actuales luego de la moderada disminución observada en la segunda mitad de 2025. En el resto del mundo, no prevemos grandes cambios con respecto a los niveles de actividad actuales en el corto plazo.

En los Estados Unidos, a pesar del aumento de los aranceles a los productos de acero importados, los precios de los productos OCTG aún se mantienen cerca del nivel anterior a la aplicación de los aranceles. Prevemos que tarde o temprano responderán a los aranceles a las importaciones y los aumentos de los costos de las materias primas para los productores locales.

En el primer trimestre de 2026, prevemos que nuestras ventas y márgenes se mantendrán cerca de los niveles actuales.

Propuesta de dividendo anual

Una vez aprobadas las cuentas anuales de la Compañía, el consejo de administración prevé proponer para aprobación de la asamblea general ordinaria a celebrarse el 12 de mayo de 2026 el pago de un dividendo por acción de USD0.89 (por un importe total de aproximadamente USD900 millones), que incluiría el dividendo anticipado por acción de USD0.29 (aproximadamente USD300 millones) pagado en noviembre de 2025. En caso de que el dividendo anual sea aprobado por los accionistas, se pagará un dividendo de USD0.60 por acción (USD1.20 por ADS), o aproximadamente USD600 millones, de acuerdo con el siguiente cronograma:

Fecha de pago: 20 de mayo de 2026

Fecha de registro: 19 de mayo de 2026

Fecha ex-dividend para títulos valores cotizados en Europa y México: 18 de mayo de 2026

Fecha ex-dividend para títulos valores cotizados en los Estados Unidos: 19 de mayo de 2026





Análisis de los resultados del cuarto trimestre de 2025

Tubos

El siguiente cuadro muestra el volumen de ventas de tubos sin costura y con costura para nuestro segmento de negocios Tubos por los períodos indicados a continuación:

Volumen de ventas de Tubos

(miles de toneladas métricas) T4 2025 T3 2025 T4 2024 Sin costura 776 780 (1%) 748 4% Con costura 193 199 (3%) 164 17% Total 969 979 (1%) 913 6%



El siguiente cuadro muestra, para nuestro segmento de negocios Tubos, los ingresos por ventas netos por región geográfica, el resultado operativo y el resultado operativo como porcentaje de los ingresos por ventas netos, por los períodos indicados a continuación:

Tubos T4 2025 T3 2025 T4 2024 Ingresos por ventas netos (millones de USD) América del Norte 1,455 1,450 0% 1,131 29% América del Sur 501 520 (4%) 595 (16%) Europa 187 189 (1%) 341 (45%) Asia Pacífico, Medio Oriente y África 697 716 (3%) 629 11% Ingresos por ventas netos (millones de USD) 2,839 2,875 (1%) 2,695 5% Servicios prestados sobre tubos de terceros (millones de USD) 107 109 (2%) 93 15% Resultado operativo (millones de USD) 516 592 (13%) 533 (3%) Resultado operativo (% de ventas) 18.2% 20.6% 19.8%



Los ingresos por ventas netos de productos y servicios tubulares disminuyeron un 1% en forma secuencial y aumentaron un 5% interanual. Secuencialmente, la disminución de las ventas se debe a la disminución de 1% en los volúmenes, mientras que los precios de venta promedio se mantuvieron fijos. En América del Norte registramos mayores ventas de productos OCTG en los Estados Unidos, compensadas por menores ventas de tubos de conducción en Estados Unidos y México. En América del Sur registramos menores ventas de tubos de conducción en Argentina luego de la finalización de las entregas para el oleoducto Vaca Muerta Sur en Argentina en el tercer trimestre. En Europa registramos ventas levemente mayores de tubos mecánicos y productos para la industria de procesamiento de hidrocarburos (HPI) y ventas levemente menores de productos OCTG y tuberías offshore. En Asia Pacífico, Medio Oriente y África registramos menores ventas de productos OCTG en África subsahariana, Kuwait y EAU, parcialmente compensadas por la recuperación de las ventas en Arabia Saudita.

El resultado operativo derivado de productos y servicios tubulares ascendió a una ganancia de USD516 millones en el cuarto trimestre de 2025, en comparación con una ganancia de USD592 millones en el trimestre anterior y una ganancia de USD533 millones en el cuarto trimestre de 2024. En el tercer trimestre de 2025 el resultado operativo de Tubos incluyó una ganancia de USD34 millones reflejo de la devolución de depósitos antidumping de EE.UU. pagados sobre importaciones de productos OCTG de Argentina para las que se había revisado la tasa de la obligación a la baja. La reducción secuencial del resultado operativo se debe principalmente al impacto total de los costos de aranceles en los Estados Unidos, parcialmente compensado por un mejor rendimiento industrial.

Otros

El siguiente cuadro muestra, para nuestro segmento de negocios Otros, los ingresos por ventas netos, el resultado operativo y el resultado operativo como porcentaje de los ingresos por ventas netos, por los períodos indicados a continuación:

Otros T4 2025 T3 2025 T4 2024 Ingresos por ventas netos (millones de USD) 156 103 51% 150 4% Resultado operativo (millones de USD) 38 5 713% 25 49% Resultado operativo (% de ventas) 24.2% 4.5% 16.8%



Los ingresos por ventas netos de otros productos y servicios aumentaron 51% en forma secuencial y 4% interanual. Secuencialmente, las ventas y el resultado operativo aumentaron principalmente debido a la reanudación de las ventas de servicios de fracking y coiled tubing de petróleo y gas en Argentina.

Los gastos de comercialización y administración ascendieron a USD453 millones, o 15.1% de los ingresos por ventas netos en el cuarto trimestre de 2025, en comparación con USD435 millones, o 14.6% en el trimestre anterior y USD446 millones, o 15.7% en el cuarto trimestre de 2024. El aumento secuencial es principalmente atribuible a las mayores provisiones para contingencias, parcialmente compensadas por una disminución de los gastos de comercialización, impuestos y costos laborales.

Otros resultados operativos ascendieron a una pérdida de USD8 millones en el cuarto trimestre de 2025, en comparación con USD415,000 en el trimestre anterior y una ganancia de USD81 millones en el cuarto trimestre de 2024. El cuarto trimestre de 2024 incluyó una ganancia de USD67 millones derivada de la reversión parcial de una provisión relacionada con la adquisición de una participación en Usiminas.

Los resultados financieros ascendieron a una ganancia de USD29 millones en el cuarto trimestre de 2025, en comparación con una ganancia de USD37 millones en el trimestre anterior y una ganancia de USD48 millones en el cuarto trimestre de 2024. El resultado financiero del trimestre es atribuible principalmente a ingresos financieros netos de USD38 millones derivados del rendimiento de nuestra cartera de inversiones, parcialmente compensados por resultados por diferencias de cambio e instrumentos derivados.

El resultado de inversiones en sociedades no consolidadas generó una ganancia de USD20 millones en el cuarto trimestre de 2025, en comparación con una pérdida de USD9 millones en el trimestre anterior y una ganancia de USD35 millones en el cuarto trimestre de 2024. Estos resultados derivan principalmente de nuestra participación en Ternium (NYSE:TX) y en el cuarto trimestre de 2024 incluyeron una ganancia de USD43 millones correspondiente a la reversión de una provisión relacionada con la adquisición de una participación en Usiminas.

El cargo por impuesto a las ganancias ascendió a USD142 millones en el cuarto trimestre de 2025, en comparación con USD172 millones en el trimestre anterior y USD123 millones en el cuarto trimestre de 2024. El impuesto a las ganancias del trimestre disminuyó principalmente debido al efecto positivo de los movimientos del tipo de cambio y el ajuste por inflación.

Flujo de efectivo y liquidez correspondientes al cuarto trimestre de 2025

El flujo de efectivo originado en actividades operativas durante el cuarto trimestre de 2025 ascendió a USD787 millones, en comparación con USD318 millones en el trimestre anterior y USD492 millones en el cuarto trimestre de 2024. Durante el cuarto trimestre de 2025, el flujo de efectivo originado en actividades operativas incluye una reducción neta del capital de trabajo de USD110 millones.

Con inversiones en activos fijos e intangibles de USD123 millones, nuestro flujo libre de efectivo ascendió a USD665 millones durante el trimestre. Luego del pago de dividendos de USD300 millones y recompra de acciones por USD537 millones en el trimestre, nuestra posición neta de caja ascendió a aproximadamente USD3,300 millones al 31 de diciembre de 2025.

Análisis de los resultados del ejercicio 2025

12M 2025 12M 2024 Aumento /(Disminución) Ingresos por ventas netos (millones de USD) 11,981 12,524 (4%) Resultado operativo (millones de USD) 2,283 2,419 (6%) Ganancia del ejercicio (millones de USD) 1,973 2,077 (5%) Ganancia del ejercicio atribuible a los accionistas de la

Compañía (millones de USD) 1,933 2,036 (5%) Ganancia por ADS (USD) 3.66 3.61 1% Ganancia por acción (USD) 1.83 1.81 1% EBITDA* (millones de USD) 2,899 3,052 (5%) Margen de EBITDA (% de ingresos por ventas netos) 24.2% 24.4%

*EBITDA en 2025 incluye una ganancia de USD34 millones correspondiente a la devolución de depósitos antidumping de EE.UU. pagados sobre importaciones de productos OCTG de Argentina para las que se había revisado la tasa de la obligación a la baja, y en 2024 incluyó una pérdida de USD107 millones correspondiente a la provisión para el litigio en curso relacionado con la adquisición de una participación en Usiminas.

Nuestros resultados en 2025 mostraron la resiliencia de nuestras operaciones a pesar de la menor actividad de perforación en mercados clave, incluidos los Estados Unidos, Canadá, México y Arabia Saudita. En particular, nuestras ventas en América del Norte contaron con el apoyo de la consolidación en curso en el sector de petróleo y gas y el valor que nuestros clientes estadounidenses y canadienses atribuyen a nuestro modelo de servicios Rig Direct®, que compensaron con creces la disminución de la actividad en México. Nuestros márgenes también fueron resilientes, ya que respondimos al desafío de los aranceles impuestos a nuestras importaciones de barras de acero y tubos a los Estados Unidos, y mantuvimos nuestra ganancia por acción con el beneficio de nuestro programa de recompra de acciones.

El flujo de efectivo originado en actividades operativas ascendió a aproximadamente USD2,600 millones durante 2025, incluida una reducción del capital de trabajo de USD48 millones. Luego de inversiones en activos fijos e intangibles de USD617 millones, nuestro flujo libre de efectivo ascendió a aproximadamente USD2,000 millones. Luego del pago de dividendos de USD900 millones y recompra de acciones por USD1,362 millones durante el año, nuestra posición neta de caja ascendió a aproximadamente USD3,300 millones a fines de diciembre de 2025.

El siguiente cuadro muestra nuestros ingresos por ventas netos por segmento de negocios por los períodos indicados a continuación:

Ingresos por ventas netos (millones de USD) 12M 2025 12M 2024 Aumento /(Disminución) Tubos 11,400 95% 11,907 95% (4%) Otros 581 5% 617 5% (6%) Total 11,981 12,524 (4%)



Tubos

El siguiente cuadro muestra el volumen de ventas de tubos sin costura y con costura para nuestro segmento de negocios Tubos por los períodos indicados a continuación:

Volumen de ventas de Tubos (miles de toneladas métricas) 12M 2025 12M 2024 Aumento /(Disminución) Sin costura 3,135 3,077 2% Con costura 782 852 (8%) Total 3,917 3,928 0%



El siguiente cuadro muestra, para nuestro segmento de negocios Tubos, los ingresos por ventas netos por región geográfica, el resultado operativo y el resultado operativo como porcentaje de los ingresos por ventas netos, por los períodos indicados a continuación:

Tubos 12M 2025 12M 2024 Aumento /(Disminución) Ingresos por ventas netos (millones de USD) América del Norte 5,552 5,432 2% América del Sur 2,104 2,294 (8%) Europa 799 1,143 (30%) Asia Pacífico, Medio Oriente y África 2,946 3,038 (3%) Ingresos por ventas netos (millones de USD) 11,400 11,907 (4%) Servicios prestados sobre tubos de terceros (millones de USD) 427 484 (12%) Resultado operativo (millones de USD) 2,176 2,305 (6%) Resultado operativo (% de ventas) 19.1% 19.4%



Los ingresos por ventas netos de productos y servicios tubulares disminuyeron 4% a USD11,400 millones en 2025, en comparación con USD11,907 millones en 2024 debido a la disminución de los precios de venta promedio. En América del Norte registramos mayores ventas en los Estados Unidos y Canadá, reflejo de la consolidación de nuestro posicionamiento de mercado, parcialmente compensadas por menores ventas de productos OCTG en México, reflejo de la disminución de la actividad de perforación. En América del Sur las ventas disminuyeron debido a menores precios y menores despachos de tuberías en Argentina y menores ventas en Venezuela, parcialmente compensadas por mayores ventas de risers, líneas de flujo y revestimiento para aplicaciones offshore en Brasil. En Europa registramos menores ventas de tubos de conducción offshore y productos OCTG en Turquía. En Asia Pacífico, Medio Oriente y África registramos menores ventas de productos OCTG en Arabia Saudita y China, ampliamente compensadas por mayores ventas de OCTG en Kuwait y EAU, mayores ventas de tubos de conducción para proyectos de procesamiento downstream y para tuberías offshore en África subsahariana.

El resultado operativo derivado de productos y servicios tubulares ascendió a una ganancia de USD2,176 millones en 2025 en comparación con una ganancia de USD2,305 millones en 2024. El resultado operativo de Tubos en 2025 incluye una ganancia de USD34 millones correspondiente a la devolución de depósitos antidumping de EE.UU. pagados sobre importaciones de productos OCTG de Argentina para las que se había revisado la tasa de la obligación a la baja y en 2024 incluyó una pérdida de USD107 millones correspondiente a la provisión para el litigio en curso relacionado con la adquisición de una participación en Usiminas. Excluidos estos hechos puntuales, la disminución del resultado operativo de Tubos se debe principalmente a la reducción de los precios de venta promedio y el costo de los aranceles conforme a la Sección 232.

Otros

El siguiente cuadro muestra, para nuestro segmento de negocios Otros, los ingresos por ventas netos, el resultado operativo y el resultado operativo como porcentaje de los ingresos por ventas netos, por los períodos indicados a continuación:

Otros 12M 2025 12M 2024 Aumento /(Disminución) Ingresos por ventas netos (millones de USD) 581 617 (6%) Resultado operativo (millones de USD) 107 113 (6%) Resultado operativo (% de ventas) 18.4% 18.4%



Los ingresos por ventas netos de otros productos y servicios disminuyeron 6% a USD581 millones en 2025, en comparación con USD617 millones en 2024. Registramos menores ventas de varillas de bombeo debido a la reducción de la actividad de perforación en un yacimiento maduro en Argentina y menores ventas de chatarra y energía excedente a terceros.

El resultado operativo derivado de otros productos y servicios ascendió a una ganancia de USD107 millones en 2025, en comparación con una ganancia de USD113 millones en 2024. Estos resultados son principalmente atribuibles a nuestro negocio de servicios petroleros en Argentina, y a nuestros negocios de varillas de bombeo y coiled tubing.

Los gastos de comercialización y administración ascendieron a USD1,828 millones en 2025, representando 15.3% de las ventas, y a USD1,905 millones en 2024, representando 15.2% de las ventas. Los gastos de comercialización y administración disminuyeron debido a una reducción de los costos laborales, impuestos y otros gastos, parcialmente compensada por un aumento de los gastos de comercialización y la previsión para deudores incobrables.

Otros resultados operativos ascendieron a una pérdida de USD9 millones en 2025, en comparación con una pérdida de USD65 millones en 2024. En 2024 registramos una pérdida de USD107 millones correspondiente a la provisión para el litigio en curso relacionado con la adquisición de una participación en Usiminas.

Los resultados financieros ascendieron a una ganancia de USD133 millones en 2025, en comparación con una ganancia de USD129 millones en 2024. El resultado financiero del ejercicio es atribuible principalmente a ingresos financieros netos de USD205 millones derivados del rendimiento de nuestra cartera de inversiones, parcialmente compensados por resultados por diferencias de cambio, instrumentos derivados y otros.

El resultado de inversiones en sociedades no consolidadas generó una ganancia de USD58 millones en 2025, en comparación con una ganancia de USD9 millones en 2024. Estos resultados derivaron principalmente de nuestra participación accionaria en Ternium (NYSE:TX), Usiminas y Techgen.

El impuesto a las ganancias arrojó un cargo de USD501 millones en 2025, en comparación con USD480 millones en 2024.

Flujo de efectivo y liquidez correspondiente al ejercicio 2025

El flujo de efectivo originado en actividades operativas en 2025 ascendió a aproximadamente USD2,600 millones (incluida una reducción del capital de trabajo de USD48 millones), en comparación con efectivo originado en actividades operativas por aproximadamente USD2,900 millones (neto de una reducción del capital de trabajo de USD287 millones) en 2024.

Las inversiones en activos fijos e intangibles ascendieron a USD617 millones en 2025, en comparación con USD694 millones en 2024. El flujo libre de efectivo ascendió a aproximadamente USD2,000 millones en 2025, en comparación con aproximadamente USD2,200 millones en 2024.

Luego del pago de dividendos de USD900 millones y recompra de acciones por USD1,362 millones en 2025, nuestra posición neta de caja ascendió a aproximadamente USD3,300 millones a fines de diciembre de 2025.

Estado de Resultado Consolidado

(Valores expresados en miles de USD) Período de tres meses finalizado el 31 de diciembre de Período de doce meses finalizado el 31 de diciembre de 2025 2024 2025 2024 Ingresos por ventas netos 2,995,133 2,845,226 11,981,157 12,523,934 Costo de ventas (1,980,125) (1,922,263) (7,860,744) (8,135,489) Ganancia bruta 1,015,008 922,963 4,120,413 4,388,445 Gastos de comercialización y administración (452,829) (445,988) (1,828,496) (1,904,828) Otros ingresos operativos 458 18,483 23,789 60,650 Otros egresos operativos (8,699) 62,919 (32,490) (125,418) Ingresos operativos 553,938 558,377 2,283,216 2,418,849 Ingreso financiero 53,944 51,331 252,238 242,319 Costo financiero (15,840) (8,928) (46,933) (61,212) Otros resultados financieros netos (9,052) 5,777 (72,664) (52,051) Ganancia antes del resultado de inversiones en compañías no consolidadas e impuesto a las ganancias 582,990 606,557 2,415,857 2,547,905 Resultado de inversiones en compañías no consolidadas 20,307 35,283 58,038 8,548 Ganancia antes del impuesto a las ganancias 603,297 641,840 2,473,895 2,556,453 Impuesto a las ganancias (142,234) (122,709) (500,616) (479,680) Ganancia del período 461,063 519,131 1,973,279 2,076,773 Atribuible a: Capital de los accionistas 448,865 516,213 1,932,813 2,036,445 Participaciones no controlantes 12,198 2,918 40,466 40,328 461,063 519,131 1,973,279 2,076,773





Estado de Posición Financiera Consolidado

(Valores expresados en miles de USD) Al 31 de diciembre de 2025 Al 31 de diciembre de 2024 ACTIVO Activo no corriente Propiedad, planta y equipo netos 6,205,082 6,121,471 Activos intangibles netos 1,357,116 1,357,749 Activos por derecho a uso netos 144,557 148,868 Inversiones en compañías no consolidadas 1,561,212 1,543,657 Otras inversiones 758,085 1,005,300 Activos por impuesto diferido 834,168 831,298 Otros créditos netos 139,211 10,999,431 205,602 11,213,945 Activo corriente Inventarios netos 3,602,058 3,709,942 Otros créditos y anticipos netos 268,798 179,614 Créditos fiscales corrientes 364,640 332,621 Activos contractuales 35,264 50,757 Créditos por ventas netos 1,920,840 1,907,507 Instrumentos financieros derivados 1,875 7,484 Otras inversiones 2,306,760 2,372,999 Efectivo y equivalentes de efectivo 572,647 9,072,882 675,256 9,236,180 Total del activo 20,072,313 20,450,125 PATRIMONIO NETO Capital de los accionistas 16,599,191 16,593,257 Participaciones no controlantes 229,877 220,578 Total del patrimonio neto 16,829,068 16,813,835 PASIVO Pasivo no corriente Deudas bancarias 368 11,399 Deudas por arrendamiento 94,903 100,436 Instrumentos financieros derivados 207 - Pasivo impositivo diferido 442,248 503,941 Otras deudas 310,707 301,751 Provisiones 48,418 896,851 82,106 999,633 Pasivo corriente Deudas bancarias 305,354 425,999 Deudas por arrendamiento 48,346 44,490 Instrumentos financieros derivados 14,123 8,300 Deudas fiscales corrientes 386,586 366,292 Otras deudas 377,088 585,775 Provisiones 173,152 119,344 Anticipos de clientes 168,832 206,196 Deudas comerciales 872,913 2,346,394 880,261 2,636,657 Total del pasivo 3,243,245 3,636,290 Total del patrimonio neto y del pasivo 20,072,313 20,450,125





Estado de Flujos de Efectivo Consolidado

Período de tres meses finalizado el 31 de diciembre de Período de doce meses finalizado el 31 de diciembre de (Valores expresados en miles de USD) 2025 2024 2025 2024 Flujos de efectivo de actividades operativas Ganancia del período 461,063 519,131 1,973,279 2,076,773 Ajustes por: Depreciaciones y amortizaciones 162,921 167,781 616,170 632,854 Ganancia por compra en condiciones muy ventajosas - - - (2,211) Impuesto a las ganancias devengado neto de pagos 32,593 (160) (31,221) (222,510) Resultado de inversiones en compañías no consolidadas (20,307) (35,283) (58,038) (8,548) Intereses devengados netos de pagos 7,405 7,246 (3,904) (1,067) Provisión por el litigio en curso relacionado con la adquisición de participación en Usiminas 145 (87,975) 25,579 89,371 Cambios en previsiones 15,545 (19,808) (5,380) (25,155) Cambios en el capital de trabajo 109,878 (36,604) 47,772 286,917 Otros, incluidas diferencias de cambio netas 17,935 (22,100) 35,323 39,794 Flujos netos de efectivo originados en actividades operativas 787,178 492,228 2,599,580 2,866,218 Flujos de efectivo de actividades de inversión Inversiones de capital (122,507) (181,870) (617,183) (693,956) Cambio en anticipo a proveedores de propiedad, planta y equipo 7,071 5,092 6,155 (10,391) Disminución de efectivo por desconsolidación de subsidiarias - - (1,848) - Adquisición de subsidiarias neto de efectivo adquirido (17,666) - (17,666) 31,446 Préstamos a negocios conjuntos - (1,414) (1,359) (5,551) Aumento por enajenación de propiedad, planta y equipo y activos intangibles 259 9,646 58,379 28,963 Dividendos recibidos de compañías no consolidadas 20,674 20,674 62,022 73,810 Cambios en las inversiones financieras 235,987 458,407 318,897 (821,478) Flujos netos de efectivo originados en (aplicados a) actividades de inversión 123,818 310,535 (192,603) (1,397,157) Flujos de efectivo de actividades de financiación Dividendos pagados (300,044) (299,230) (900,361) (757,786) Dividendos pagados a accionistas no controlantes en subsidiarias (856) - (31,120) (5,862) Cambios de participaciones no controlantes - 28 - 1,143 Adquisición de acciones propias en cartera (536,924) (454,462) (1,362,319) (1,439,589) Pagos de pasivos por arrendamientos (20,256) (17,248) (66,918) (68,574) Incrementos de deudas bancarias 83,030 344,222 655,471 1,870,666 Pagos de deudas bancarias (105,486) (382,656) (772,585) (1,999,427) Flujos netos de efectivo aplicados a actividades de financiación (880,536) (809,346) (2,477,832) (2,399,429) Aumento (disminución) de efectivo y equivalentes de efectivo 30,460 (6,583) (70,855) (930,368) Variaciones del efectivo y equivalentes de efectivo Al inicio del período 546,961 681,306 660,798 1,616,597 Efecto de los cambios en los tipos de cambio (4,977) (13,925) (17,499) (25,431) Aumento (disminución) de efectivo y equivalentes de efectivo 30,460 (6,583) (70,855) (930,368) Al 31 de diciembre de 572,444 660,798 572,444 660,798





Anexo I – Medidas alternativas del rendimiento

Las medidas alternativas del rendimiento deben considerarse en forma adicional, no como sustituto o superiores, a otras medidas de rendimiento financiero preparadas de acuerdo con las NIIF.

EBITDA: Resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones

EBITDA proporciona un análisis de los resultados operativos, excluyendo depreciaciones, amortizaciones y desvalorizaciones, dado que son variables no monetarias recurrentes que pueden variar en forma sustancial de una compañía a otra, dependiendo de las políticas contables y del valor contable de los activos. EBITDA es una aproximación al flujo de efectivo de actividades operativas antes de impuestos y refleja la generación de efectivo antes de la variación del capital de trabajo. EBITDA es ampliamente utilizado por los inversores para la valoración de empresas (valoración por múltiplos), y por agencias de calificación y los acreedores para evaluar el nivel de deuda, comparando EBITDA con la deuda neta.

EBITDA se calcula del siguiente modo:

EBITDA = Ganancia neta del período + Cargos por impuesto a las ganancias +/- Ganancia (pérdida) de inversiones en compañías no consolidadas +/- Resultados financieros + Depreciación y amortización +/- Cargos por desvalorizaciones/(reversiones).

EBITDA es una medida alternativa del rendimiento que no es NIIF.

(Valores expresados en miles de USD) Período de tres meses finalizado el 31 de diciembre de Período de doce meses finalizado el 31 de diciembre de 2025 2024 2025 2024 Ganancia del período 461,063 519,131 1,973,279 2,076,773 Pérdida por impuesto a las ganancias 142,234 122,709 500,616 479,680 Resultado de inversiones en compañías no consolidadas (20,307) (35,283) (58,038) (8,548) Resultados financieros (29,052) (48,180) (132,641) (129,056) Depreciaciones y amortizaciones 162,921 167,781 616,170 632,854 EBITDA 716,859 726,158 2,899,386 3,051,703





Flujo libre de efectivo

Flujo libre de efectivo es una medida de rendimiento financiero, calculada como flujos operativos de efectivo menos las inversiones de capital. Flujo libre de efectivo representa el efectivo que una compañía es capaz de generar luego de la inversión necesaria para mantener o expandir su base de activos fijos e intangibles.

Flujo libre de efectivo es calculado de la siguiente manera:

Flujo libre de efectivo = Flujo neto (aplicado a) originado en actividades operativas – las inversiones de capital.

Flujo libre de efectivo es una medida alternativa del rendimiento que no es NIIF.

(Valores expresados en miles de USD) Período de tres meses finalizado el 31 de diciembre de Período de doce meses finalizado el 31 de diciembre de 2025 2024 2025 2024 Flujos netos de efectivo originados en actividades operativas 787,178 492,228 2,599,580 2,866,218 Inversiones de capital (122,507) (181,870) (617,183) (693,956) Flujo libre de efectivo 664,671 310,358 1,982,397 2,172,262



Efectivo / (Deuda) neta

Es el saldo neto de efectivo y equivalentes de efectivo, otras inversiones corrientes e inversiones de renta fija mantenidas hasta el vencimiento menos deudas bancarias y financieras. Proporciona un resumen de la solvencia y liquidez financiera de la compañía. Efectivo / (deuda) neta es ampliamente utilizado por los inversores, las agencias de calificación y los acreedores para evaluar el endeudamiento, la solidez financiera, la flexibilidad y los riesgos de la empresa.

Efectivo / deuda (neta) se calcula del siguiente modo:

Efectivo neto = Efectivo y equivalentes de efectivo + Otras inversiones (Corrientes y No Corrientes) +/-Derivados cubriendo Deudas bancarias y financieras e inversiones - Deudas (Corrientes y No corrientes).

Efectivo / deuda (neta) es una medida alternativa del rendimiento que no es NIIF.

(Valores expresados en miles de USD) Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025 2024 Efectivo y equivalentes de efectivo 572,647 675,256 Otras inversiones corrientes 2,306,760 2,372,999 Inversiones No corrientes 750,957 998,251 Instrumentos derivados cubriendo préstamos e inversiones (2,669) - Deudas bancarias corrientes (305,354) (425,999) Deudas bancarias no corrientes (368) (11,399) Caja neta / (deuda) 3,321,973 3,609,108



Días de capital de trabajo operativo

El capital de trabajo operativo es la diferencia entre los principales componentes operativos del activo corriente y el pasivo corriente. El capital de trabajo operativo es una medida de la eficiencia operativa de una compañía, y de su solidez financiera a corto plazo.

Días de capital operativo se calcula del siguiente modo:

Días de capital de trabajo operativo= [(Inventarios + Créditos por ventas – Deudas comerciales – Anticipos de clientes) / Ventas trimestrales anualizadas] x 365.

Días de capital de trabajo operativo es una medida alternativa del rendimiento que no es NIIF.

(Valores expresados en miles de USD) Período de tres meses finalizado el 31 de diciembre de 2025 2024 Inventarios 3,602,058 3,709,942 Créditos por ventas 1,920,840 1,907,507 Anticipos de clientes (168,832) (206,196) Deudas comerciales (872,913) (880,261) Capital de trabajo operativo 4,481,153 4,530,992 Ventas trimestrales anualizadas 11,980,532 11,380,904 Capital de trabajo operativo 137 145





