Purpose Investments annonce la finalisation et le ratio d’échange de la fusion ainsi qu’une distribution spéciale de gains en capital

TORONTO, 18 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Purpose Investments Inc. (« Purpose ») annonce que la fusion précédemment annoncée (la « fusion ») du FNB Purpose Ether Staking Corp. (le « fonds dissous », symbole : ETHC.B) avec le FNB Ether Purpose (le « fonds prorogé », symbole : ETHH.B) a été réalisée après la clôture des marchés le 13 février 2026 (la « date d’effet »). La fusion a été effectuée sur une base avec report d’impôt.

Mise en œuvre de la fusion

Nous sommes heureux d’accueillir les porteurs de parts d’ETHC.B au sein d’ETHH.B. Nous sommes convaincus que cette fusion procure des avantages importants aux investisseurs », a déclaré Vlad Tasevski, chef de l’innovation chez Purpose Investments. « Les investisseurs ont désormais accès à un FNB unique combinant une exposition directe à l’éther et des récompenses de jalonnement, soutenu par notre infrastructure interne exclusive de jalonnement. »

Aux termes de la fusion, chaque porteur de parts du fonds dissous a automatiquement reçu des parts du fonds prorogé selon le ratio d’échange applicable, tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessous, pour chaque part détenue à la date d’effet. Aucune part fractionnaire du fonds prorogé, ni aucun montant en espèces tenant lieu de celle-ci, n’a été émis dans le cadre de la fusion.

Le nombre total de parts du fonds prorogé émises au fonds dissous est également indiqué ci-dessous.

Fonds en liquidation Catégorie Précédent

Symbole Fonds de continuation Catégorie d’actions continue du Fonds Symbole boursier continu du fonds Bourse

Rapport Nombre total de

Fonds de continuation

Parts émises FNB Purpose Ether Staking Corp. Parts de FNB ETHC.B FNB Ether Purpose Parts non couvertes – parts de FNB ETHH.B 0,40036618 6 422 340



Les parts du fonds dissous ont été radiées de la cote de Cboe Canada à la fermeture des bureaux le 12 février 2026.

Tous les détails relatifs à la fusion figurent dans les communiqués de presse antérieurs de Purpose et sont disponibles sur SEDAR+.

Distribution spéciale de gains en capital

Dans le cadre de la fusion, ETHC.B a déclaré une distribution notionnelle spéciale de gains en capital comme suit :

Fonds

Nom Symbole

Symbole Bourse Finale annuelle

Gain en capital

Distribution

Par action Valeur liquidative par

Action (telle

du 13 février,

2026) Spécial

Annuel

Gain en capital

Distribution

(% du 13 févr.

2026 VNI) Distribution

Type

(Trésorerie ou

Nominal) FNB Purpose Ether Staking Corp. – actions de FNB ETHC.B Cboe Canada 0,0307 $ 3,76 $ 0.82 %

Répartition théorique



La distribution notionnelle indiquée ci-dessus a été comptabilisée le 13 février 2026 et s’applique à l’année d’imposition 2026. La date de clôture aux fins de la distribution était le 13 février 2026.

Les montants imposables réels attribués au titre de cette distribution notionnelle pour l’année d’imposition 2026, y compris la ventilation des facteurs fiscaux, seront communiqués aux courtiers par l’entremise de Services de dépôt et de compensation CDS inc. au début de 2027.

À propos de Purpose Investments

Purpose Investments Inc. est une société de gestion d’actifs qui gère plus de 30 milliards de dollars d’actifs. Purpose met l’accent sur l’innovation axée sur le client dans les stratégies gérées et quantitatives. Elle est dirigée par l’entrepreneur Som Seif et constitue une division de Purpose Unlimited, une société indépendante de services financiers axée sur la technologie.

Pour plus de renseignements, veuillez écrire à info@purposeinvest.com.

Renseignements pour les médias

Keera Hart

keera.hart@kaiserpartners.com

905-580-1257

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être associés aux placements dans les fonds de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Rien ne garantit qu’un fonds atteindra son objectif de placement, et sa valeur liquidative, son rendement et le rendement de ses placements fluctueront de temps à autre selon la conjoncture du marché. Les fonds de placement ne sont pas garantis; leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur.

Certaines déclarations contenues dans le présent document sont prospectives. Les énoncés prospectifs sont fondés sur l’information dont dispose la direction au moment où ils sont formulés, ainsi que sur les plans, les estimations, les hypothèses, les jugements et les attentes actuels de la direction. L’information prospective est assujettie à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations réelles de Purpose diffèrent considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus par cette information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter : les incertitudes générales d’ordre commercial, économique, concurrentiel, géopolitique, technologique et social. Bien que l’information prospective contenue dans le présent communiqué de presse soit basée sur des hypothèses que Investissements Purpose estime raisonnables à la date où elle est formulée, rien ne garantit qu’elle se révélera exacte, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans cette information prospective. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment à l’information prospective. Purpose ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser l’information prospective, sauf en conformité avec les lois sur les valeurs mobilières applicables.