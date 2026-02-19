AS-i Harju Elekter Group majandustulemused, 1-12/2025

Harju Elekter lõpetas aasta tugevate tulemustega. Müügitulu jõudis 2024. aastaga võrreldes samale tasemele, mis on vastavuses kontserni tavapärase tegevusmahu ja tellimustega. Viimane kvartal oli seejuures aasta kõrgeima müügituluga periood ning võrreldes eelmise aasta neljanda kvartaliga suutsime pöörata kahjumi mõõdukaks kasumiks, seda hoolimata asjaolust, et kontserni jaoks on tegemist pigem madalhooajaga.

Aasta jooksul keskendusime järjepidevalt kasumlikkuse parandamisele, mis on olnud üks meie olulisemaid strateegilisi eesmärke. Kasumlikkuse kasvu toetasid teadlikud juhtimisotsused - keskendusime valikulisemalt projektidele ja lahendustele, kus meie tehniline kompetents loob kliendile suuremat väärtust ja võimaldab saavutada paremaid marginaale. Samuti parandati müügistruktuuri kvaliteeti ja tegevuse efektiivsust tootmises ning tarneahelas. Kuigi aasta jooksul mõjutas tegevuskeskkonda tööstussektoris üldine ettevaatlikkus ja pikemad otsustustsüklid, jätkus nõudlus energiasüsteemide arendamise, elektrivõrkude tugevdamise ja elektrifitseerimisega seotud lahenduste järele, mis toetab Harju Elektri põhitegevusi.

Aasta lõpu tulemustesse panustasid suuremate müükidega eelkõige Eesti ja Leedu üksused ning sama jaotus iseloomustas ka kogu aasta tulemust. Eesti tehas näitas aasta jooksul jätkuvalt tellimusraamatu kasvu nii alajaamade kui ka e-house'i ärisuunal ning tellimuste täitmiseks tuli tööjõudu juurde värvata. Tulemused andsid kindlustunde alustada Eesti tootmisüksuse tehase laiendamist 4000 m2 võrra. Leedu üksus tegutses seevastu küll tagasihoidlikumas tellimuskeskkonnas, kuid suutis siiski hoida tehase koormatuna ja säilitada kasumlikkuse, kohandades tööjõu- ja kulustruktuuri vastavalt olukorrale. Kiiduväärse tulemuse tegi ka kontserni Soome tütarettevõte Telesilta Oy, mille tegevus on suunatud laevaehitustööstuse elektrilahendustele.

Grupi juhatus on erakordselt rahul saavutatud kasumlikkuse kasvuga. 2025. aastal jõudsime rekordilise 12 miljoni eurose ärikasumini, EBITDA ületas 16 miljonit eurot ning üle 10 miljoni euro suurune puhaskasum on märkimisväärne saavutus.

Strateegiakava elluviimine edeneb plaanipäraselt – liigume jätkuvalt heas suunas ning plaanipäraselt alanud aasta koos kasvanud tellimusraamatuga toetavad tugevat dividendimakset aktsionäridele. Juhatus teeb ettepaneku maksta aktsionäridele dividendideks välja 0,25 eurot aktsia kohta.

Müügitulu ja finantstulemused

Neljandas kvartalis jätkas kontsern selgesuunalist kasumlikkusele fokusseeritud strateegia elluviimist ning parandas oluliselt kõiki peamisi majandusnäitajaid. Kontserni müügitulu ulatus neljandas kvartalis 47,5 (2024 IV kv: 30,0) miljoni euroni, kasvades aastases võrdluses 58,6%. Kogu 2025. aasta müügitulu jäi eelmise aasta tasemele, ulatudes 174,0 (2024: 174,7) miljoni euroni. Kuigi tulemus ei ületanud varasemate aastate rekordnumbreid, oli see stabiilne ning kooskõlas kontserni tavapärase tegevusmahu ja tellimuste rütmiga.









IV KV IV KV



Muutus 12 kuud 12 kuud Muutus



(EUR´000) 2025 2024 2025 2024 Müügitulu 47 516 29 963 58,6% 174 047 174 712 -0,4% Brutokasum 5 340 1 778 200,3% 25 903 20 899 23,9% Ärikasum enne kulumit (EBITDA) 3 057 -724 -522,2% 16 421 10 358 58,5% Ärikasum (EBIT) 1 840 -1 726 -206,6% 11 979 6 408 86,9% Perioodi puhaskasum 2 623 -2 303 -213,9% 10 784 3 175 239,7% Puhaskasum aktsia kohta (eurot) 0,14 -0,12 -216,7% 0,58 0,17 241,2%

Kontserni äritegevuse kulud moodustasid neljandas kvartalis 45,8 (2024 IV kv: 31,4) miljonit eurot ning aasta lõikes 163,2 (2024: 167,7) miljonit eurot. Kuigi kulud suurenesid kvartalis seoses aktiivsema tootmis- ja tarnetegevusega, kujunes aasta kogukulu siiski 2,7% väiksemaks. Äritegevuskulude struktuur jäi valdavalt sarnaseks – suurima osa moodustasid müüdud toodete ja teenuste kulud.

Põhivara amortisatsioonikulu oli neljandas kvartalis 1,2 (2024 IV kv: 1,0) miljonit eurot ning aasta kokkuvõttes 4,4 (2024: 4,0) miljonit eurot. Amortisatsiooni kasv on ootuspärane, arvestades varasematel perioodidel tehtud investeeringuid. Tööjõukulud ulatusid neljandas kvartalis 9,7 (2024 IV kv: 8,5) miljoni euroni, kasvades 13,8%. Aasta lõikes suurenesid tööjõukulud 37,8 (2024: 37,3) miljonile eurole. Turustuskulud kasvasid mõõdukalt, ulatudes kvartalis 1,2 (2024 IV kv: 1,1) miljoni euroni ja aasta lõikes 5,6 (2024: 4,7) miljoni euroni. Kulude kasvu taga on strateegilised investeeringud müügi- ja turundustegevusse, mille eesmärk on toetada kliendiportfelli laiendamist ja tagada stabiilne tellimusbaas.

Brutokasum jõudis 5,3 (2024 IV kv: 1,8) miljoni euroni, mis pea kolmekordistus varasema aastaga võrreldes. Brutokasumi marginaal paranes märkimisväärselt, mida toetas lisaks käibe kasvule nii efektiivne omahinna juhtimine kui ka tegevusmahtude optimaalne jaotus. Ärikasum (EBIT) ulatus kvartalis 1,8 (2024 IV kv: –1,7) miljoni euroni, viies ärirentaabluse taas kindlalt positiivsele tasemele. Tegu on eriti tugeva tulemusega, arvestades et neljas kvartal on kontserni jaoks olnud traditsiooniliselt nõudlikum periood.

Perioodi puhaskasum oli 2,6 (2024 IV kv: –2,3) miljonit eurot ning puhaskasum aktsia kohta tõusis 0,14 euroni (2024 IV kv: -0,12).

Kogu 2025. aasta tulemused kinnitavad kontserni strateegia järjekindlat tulemuslikkust, keskendudes müügimahu kiire kasvu asemel kasumlikkuse ja efektiivsuse parandamisele. Aasta müügitulu ulatus 174,0 (2024: 174,7) miljoni euroni, püsides eelmise aastaga võrreldes samal tasemel (-0,4%). Samal ajal paranes kasumlikkus märkimisväärselt – brutokasum kasvas 25,9 (2024: 20,9) miljoni euroni ning ärikasum (EBIT) kahekordistus 12,0 (2024: 6,4) miljoni euroni. Kasvu toetasid nii kulude efektiivsem juhtimine kui ka stabiilsem tegevuskeskkond.

Perioodi puhaskasum ning puhaskasum aktsia kohta kolmekordistusid, olles vastavalt 10,8 (2024: 3,2) miljonit eurot ja 0,58 (2024: 0,17) eurot.

Põhitegevusala ja turud

Kontserni põhisegmendis – tootmises – kasvas müügitulu neljandas kvartalis eelmise aastaga võrreldes märkimisväärselt, ulatudes 44,5 (2024 IV kv: 27,1) miljoni euroni. Suur kasv tuleneb eelkõige sellest, et 2024. aastal oli müügitulu jaotus kvartalite lõikes ebaühtlane ning märkimisväärne osa tulust teeniti juba esimesel poolaastal. 2025. aastal jaotus müügitulu kuude ja kvartalite vahel oluliselt stabiilsemalt, mistõttu on viimaste kvartalite võrdluses tugevam muutus.

Neli suurimat sihtturgu – Soome, Norra, Eesti ja Rootsi – moodustasid kokku 85,3% kontserni kvartali müügitulust, mis on mõnevõrra vähem kui aasta varem. Kvartaalses võrdluses tuli kasv kõikidelt suurematelt sihtturgudelt, eeskätt Norrast. Aasta kogutulemus suurenes peamiselt Eesti ja Norra turgude toel, samas kui Soome ja Rootsi müügitulu vähenes võrreldes möödunud aasta sama perioodiga.

Eesti turg jätkas tugevat kasvu nii kvartali- kui aastavõrdluses. Neljandas kvartalis teeniti müügitulu 9,2 (2024 IV kv: 5,3) miljonit eurot, mis tähendab 73,0% kasvu ja üht 2025. aasta parimat kvartalit koduturul. Aasta kokkuvõttes suurenes Eesti müügitulu 29,9 (2024: 23,0) miljoni euroni. Kasvu vedasid peamiselt elektrivõrgu kliendid ning stabiilsed mahud põhisegmentides.

Soome jäi kontserni suurimaks turuks. Aruandekvartali tulemus oli 14,4 (2024: 12,4) miljonit eurot, mis oli aasta varasemast tugevam, kuid aasta kokkuvõttes vähenes müügitulu 54,7 (2024: 66,9) miljoni euroni. Langus tulenes peamiselt projektipõhiste lepingute ja komplekttalajaamade müügi vähenemisest.

Norra turg eristus neljandas kvartalis kõige tugevama kasvuga. Aruandekvartali müügitulu kolmekordistus ning ulatus 11,1 (2024: 3,3) miljoni euroni. Aasta kokkuvõttes kasvas Norra müük 49,1% ja jõudis 39,3 (2024: 26,3) miljoni euroni, paigutades Norra kontserni teiseks suurimaks sihtturuks Soome järel. Kasv tulenes peamiselt merendus- ja laevandussektori tellimustest.

Rootsi turul toimus aruandekvartalis kasv – müügitulu ulatus 5,9 (2024: 4,7) miljonit eurot. Aasta kokkuvõttes vähenes müük 20,3 (2024: 26,0) miljoni eurole. Langus peegeldab strateegilist muutust ärimudelis: lõpetati võtmed-kätte (EPC) projektide pakkumine ja keskenduti standardiseeritud tehasetoodetele, mis on madalama riskiprofiiliga.

Investeeringud

Kontsern investeeris aruandeperioodil põhivarasse kokku 5,1 (2024: 3,8) miljonit eurot, sealhulgas kinnisvarainvesteeringutesse 0,3 (2024: 1,8) miljonit eurot, materiaalsesse põhivarasse 2,7 (2024: 0,9) miljonit eurot ja immateriaalsesse põhivarasse 2,1 (2024: 1,1) miljonit eurot.

Investeeringud hõlmasid tootmistehnoloogiliste seadmete soetamist ning tootmis- ja protsessijuhtimissüsteemide arendamist, eesmärgiga tõsta efektiivsust ja kvaliteeti. Investeeringud hõlmasid ka tootearendust, keskendudes uute ja täiustatud toodete väljatöötamisele. Lisaks suunati osa investeeringutest olemasolevate hoonete ehitamisse ja renoveerimisse ning alustati Eesti tütarettevõtte tehase laiendustöödega, mille valmimine on kavandatud 2026. aasta oktoobriks. Üheks suuremaks tootearenduseks oli uue põlvkonna elektriautolaadija Elektra Sense arendus, et suurendada Elektra tootepere konkurentsivõimet ning laiendada elektriauto laadijate müüki ka väljaspool Soome turgu.

Kontserni pikaajaliste finantsinvesteeringute väärtus oli aruandekuupäeva seisuga kokku 27,2 (31.12.24: 27,7) miljonit eurot. IGL-Technologies Oy 9,15%-lise osaluse võõrandamisest laekus aruandekvartalis kokku 0,9 miljonit eurot, millest realiseerunud kasum oli 0,4 miljonit eurot.

Aktsia

Ettevõtte aktsia sulgus aruandekvartali viimasel kauplemispäeval Nasdaq Tallinna börsil 4,85 euro tasemel.

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE Auditeerimata (EUR´000) 31.12.2025 31.12.2024 VARAD Käibevarad Raha ja raha ekvivalendid 1 545 3 773 Nõuded ostjatele ja muud nõuded 46 654 29 606 Ettemaksed 1 209 2 096 Varud 19 896 19 845 Käibevara kokku 69 304 55 320 Põhivara Edasilükkunud tulumaksu vara 142 687 Pikaajalised finantsinvesteeringud 27 225 27 717 Kinnisvarainvesteeringud 9 0 Materiaalne põhivara 28 228 29 432 Immateriaalne põhivara 33 273 32 420 Põhivara kokku 9 880 8 121 98 757 98 377 VARAD KOKKU 168 061 153 697 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Kohustused Võlakohustused 15 452 9 885 Ostjate ettemaksed 15 326 11 600 Võlad tarnijatele ja muud võlad 19 670 17 426 Maksuvõlad 3 324 3 260 Lühiajalised eraldised 336 270 Lühiajalised kohustused kokku 54 108 42 441 Võlakohustused 15 072 20 184 Edasilükkunud tulumaksu kohustus 20 39 Pikaajalised kohustused 15 092 20 223 Kohustused kokku 69 200 62 664 Omakapital Aktsiakapital 11 672 11 655 Ülekurss 3 410 3 306 Reservid 22 629 23 135 Jaotamata kasum 61 150 52 937 Omakapital kokku 98 861 91 033 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 168 061 153 697





KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE Auditeerimata





(EUR´000) IV KV 2025 IV KV 2024 12 kuud 2025 12 kuud 2024 Müügitulu 47 516 29 963 174 047 174 712 Müüdud toodete ja teenuste kulud -42 176 -28 185 -148 144 -153 813 Brutokasum 5 340 1 778 25 903 20 899 Turustuskulud -1 173 -1 069 -5 602 -4 710 Üldhalduskulud -2 420 -2 116 -9 426 -9 213 Muud äritulud 236 93 1 412 281 Muud ärikulud -143 -412 -308 -849 Ärikasum 1 840 -1 726 11 979 6 408 Finantstulud 534 5 1 659 116 Finantskulud -448 -613 -2 191 -2 436 Kasum enne maksustamist 1 926 -2 334 11 447 4 088 Tulumaks 697 31 -663 -913 Perioodi puhaskasum 2 623 -2 303 10 784 3 175 Puhaskasum aktsia kohta Tavapuhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,14 -0,12 0,58 0,17 Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,14 -0,12 0,58 0,17





KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE Auditeerimata





(EUR´000) IV KV 2025 IV KV 2024 12 kuud 2025 12 kuud 2024 Perioodi puhaskasum 2 623 -2 303 10 784 3 175 Muu koondkasum Kirjed, mis hiljem võib klassifitseerida kasumiaruandesse Valuutakursi vahed välisettevõtte ümberarvestusel -331 98 -707 108 Kirjed, mida hiljem ei klassifitseerita kasumiaruandesse Realiseerunud kasum (-kahjum) finantsvara müügist 0 0 385 185 Finantsvara ümberhindlus -9 -6 0 -71 Perioodi muu koondkasum (-kahjum) kokku -340 92 -322 222 Perioodi koondkasum kokku 2 283 -2 211 10 462 3 397

Priit Treial

Finantsjuht ja juhatuse liige



Tel 674 7400

priit.treial@harjuelekter.com

