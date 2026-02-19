AS-i Harju Elekter Group majandustulemused, 1-12/2025

Harju Elekter lõpetas aasta tugevate tulemustega. Müügitulu jõudis 2024. aastaga võrreldes samale tasemele, mis on vastavuses kontserni tavapärase tegevusmahu ja tellimustega. Viimane kvartal oli seejuures aasta kõrgeima müügituluga periood ning võrreldes eelmise aasta neljanda kvartaliga suutsime pöörata kahjumi mõõdukaks kasumiks, seda hoolimata asjaolust, et kontserni jaoks on tegemist pigem madalhooajaga.
Aasta jooksul keskendusime järjepidevalt kasumlikkuse parandamisele, mis on olnud üks meie olulisemaid strateegilisi eesmärke. Kasumlikkuse kasvu toetasid teadlikud juhtimisotsused - keskendusime valikulisemalt projektidele ja lahendustele, kus meie tehniline kompetents loob kliendile suuremat väärtust ja võimaldab saavutada paremaid marginaale. Samuti parandati müügistruktuuri kvaliteeti ja tegevuse efektiivsust tootmises ning tarneahelas. Kuigi aasta jooksul mõjutas tegevuskeskkonda tööstussektoris üldine ettevaatlikkus ja pikemad otsustustsüklid, jätkus nõudlus energiasüsteemide arendamise, elektrivõrkude tugevdamise ja elektrifitseerimisega seotud lahenduste järele, mis toetab Harju Elektri põhitegevusi.
Aasta lõpu tulemustesse panustasid suuremate müükidega eelkõige Eesti ja Leedu üksused ning sama jaotus iseloomustas ka kogu aasta tulemust. Eesti tehas näitas aasta jooksul jätkuvalt tellimusraamatu kasvu nii alajaamade kui ka e-house'i ärisuunal ning tellimuste täitmiseks tuli tööjõudu juurde värvata. Tulemused andsid kindlustunde alustada Eesti tootmisüksuse tehase laiendamist 4000 m2 võrra. Leedu üksus tegutses seevastu küll tagasihoidlikumas tellimuskeskkonnas, kuid suutis siiski hoida tehase koormatuna ja säilitada kasumlikkuse, kohandades tööjõu- ja kulustruktuuri vastavalt olukorrale. Kiiduväärse tulemuse tegi ka kontserni Soome tütarettevõte Telesilta Oy, mille tegevus on suunatud laevaehitustööstuse elektrilahendustele.
Grupi juhatus on erakordselt rahul saavutatud kasumlikkuse kasvuga. 2025. aastal jõudsime rekordilise 12 miljoni eurose ärikasumini, EBITDA ületas 16 miljonit eurot ning üle 10 miljoni euro suurune puhaskasum on märkimisväärne saavutus.
Strateegiakava elluviimine edeneb plaanipäraselt – liigume jätkuvalt heas suunas ning plaanipäraselt alanud aasta koos kasvanud tellimusraamatuga toetavad tugevat dividendimakset aktsionäridele. Juhatus teeb ettepaneku maksta aktsionäridele dividendideks välja 0,25 eurot aktsia kohta.
Müügitulu ja finantstulemused
Neljandas kvartalis jätkas kontsern selgesuunalist kasumlikkusele fokusseeritud strateegia elluviimist ning parandas oluliselt kõiki peamisi majandusnäitajaid. Kontserni müügitulu ulatus neljandas kvartalis 47,5 (2024 IV kv: 30,0) miljoni euroni, kasvades aastases võrdluses 58,6%. Kogu 2025. aasta müügitulu jäi eelmise aasta tasemele, ulatudes 174,0 (2024: 174,7) miljoni euroni. Kuigi tulemus ei ületanud varasemate aastate rekordnumbreid, oli see stabiilne ning kooskõlas kontserni tavapärase tegevusmahu ja tellimuste rütmiga.
|IV KV
|IV KV
|
Muutus
|12 kuud
|12 kuud
|Muutus
|(EUR´000)
|2025
|2024
|2025
|2024
|Müügitulu
|47 516
|29 963
|58,6%
|174 047
|174 712
|-0,4%
|Brutokasum
|5 340
|1 778
|200,3%
|25 903
|20 899
|23,9%
|Ärikasum enne kulumit (EBITDA)
|3 057
|-724
|-522,2%
|16 421
|10 358
|58,5%
|Ärikasum (EBIT)
|1 840
|-1 726
|-206,6%
|11 979
|6 408
|86,9%
|Perioodi puhaskasum
|2 623
|-2 303
|-213,9%
|10 784
|3 175
|239,7%
|Puhaskasum aktsia kohta (eurot)
|0,14
|-0,12
|-216,7%
|0,58
|0,17
|241,2%
Kontserni äritegevuse kulud moodustasid neljandas kvartalis 45,8 (2024 IV kv: 31,4) miljonit eurot ning aasta lõikes 163,2 (2024: 167,7) miljonit eurot. Kuigi kulud suurenesid kvartalis seoses aktiivsema tootmis- ja tarnetegevusega, kujunes aasta kogukulu siiski 2,7% väiksemaks. Äritegevuskulude struktuur jäi valdavalt sarnaseks – suurima osa moodustasid müüdud toodete ja teenuste kulud.
Põhivara amortisatsioonikulu oli neljandas kvartalis 1,2 (2024 IV kv: 1,0) miljonit eurot ning aasta kokkuvõttes 4,4 (2024: 4,0) miljonit eurot. Amortisatsiooni kasv on ootuspärane, arvestades varasematel perioodidel tehtud investeeringuid. Tööjõukulud ulatusid neljandas kvartalis 9,7 (2024 IV kv: 8,5) miljoni euroni, kasvades 13,8%. Aasta lõikes suurenesid tööjõukulud 37,8 (2024: 37,3) miljonile eurole. Turustuskulud kasvasid mõõdukalt, ulatudes kvartalis 1,2 (2024 IV kv: 1,1) miljoni euroni ja aasta lõikes 5,6 (2024: 4,7) miljoni euroni. Kulude kasvu taga on strateegilised investeeringud müügi- ja turundustegevusse, mille eesmärk on toetada kliendiportfelli laiendamist ja tagada stabiilne tellimusbaas.
Brutokasum jõudis 5,3 (2024 IV kv: 1,8) miljoni euroni, mis pea kolmekordistus varasema aastaga võrreldes. Brutokasumi marginaal paranes märkimisväärselt, mida toetas lisaks käibe kasvule nii efektiivne omahinna juhtimine kui ka tegevusmahtude optimaalne jaotus. Ärikasum (EBIT) ulatus kvartalis 1,8 (2024 IV kv: –1,7) miljoni euroni, viies ärirentaabluse taas kindlalt positiivsele tasemele. Tegu on eriti tugeva tulemusega, arvestades et neljas kvartal on kontserni jaoks olnud traditsiooniliselt nõudlikum periood.
Perioodi puhaskasum oli 2,6 (2024 IV kv: –2,3) miljonit eurot ning puhaskasum aktsia kohta tõusis 0,14 euroni (2024 IV kv: -0,12).
Kogu 2025. aasta tulemused kinnitavad kontserni strateegia järjekindlat tulemuslikkust, keskendudes müügimahu kiire kasvu asemel kasumlikkuse ja efektiivsuse parandamisele. Aasta müügitulu ulatus 174,0 (2024: 174,7) miljoni euroni, püsides eelmise aastaga võrreldes samal tasemel (-0,4%). Samal ajal paranes kasumlikkus märkimisväärselt – brutokasum kasvas 25,9 (2024: 20,9) miljoni euroni ning ärikasum (EBIT) kahekordistus 12,0 (2024: 6,4) miljoni euroni. Kasvu toetasid nii kulude efektiivsem juhtimine kui ka stabiilsem tegevuskeskkond.
Perioodi puhaskasum ning puhaskasum aktsia kohta kolmekordistusid, olles vastavalt 10,8 (2024: 3,2) miljonit eurot ja 0,58 (2024: 0,17) eurot.
Põhitegevusala ja turud
Kontserni põhisegmendis – tootmises – kasvas müügitulu neljandas kvartalis eelmise aastaga võrreldes märkimisväärselt, ulatudes 44,5 (2024 IV kv: 27,1) miljoni euroni. Suur kasv tuleneb eelkõige sellest, et 2024. aastal oli müügitulu jaotus kvartalite lõikes ebaühtlane ning märkimisväärne osa tulust teeniti juba esimesel poolaastal. 2025. aastal jaotus müügitulu kuude ja kvartalite vahel oluliselt stabiilsemalt, mistõttu on viimaste kvartalite võrdluses tugevam muutus.
Neli suurimat sihtturgu – Soome, Norra, Eesti ja Rootsi – moodustasid kokku 85,3% kontserni kvartali müügitulust, mis on mõnevõrra vähem kui aasta varem. Kvartaalses võrdluses tuli kasv kõikidelt suurematelt sihtturgudelt, eeskätt Norrast. Aasta kogutulemus suurenes peamiselt Eesti ja Norra turgude toel, samas kui Soome ja Rootsi müügitulu vähenes võrreldes möödunud aasta sama perioodiga.
Eesti turg jätkas tugevat kasvu nii kvartali- kui aastavõrdluses. Neljandas kvartalis teeniti müügitulu 9,2 (2024 IV kv: 5,3) miljonit eurot, mis tähendab 73,0% kasvu ja üht 2025. aasta parimat kvartalit koduturul. Aasta kokkuvõttes suurenes Eesti müügitulu 29,9 (2024: 23,0) miljoni euroni. Kasvu vedasid peamiselt elektrivõrgu kliendid ning stabiilsed mahud põhisegmentides.
Soome jäi kontserni suurimaks turuks. Aruandekvartali tulemus oli 14,4 (2024: 12,4) miljonit eurot, mis oli aasta varasemast tugevam, kuid aasta kokkuvõttes vähenes müügitulu 54,7 (2024: 66,9) miljoni euroni. Langus tulenes peamiselt projektipõhiste lepingute ja komplekttalajaamade müügi vähenemisest.
Norra turg eristus neljandas kvartalis kõige tugevama kasvuga. Aruandekvartali müügitulu kolmekordistus ning ulatus 11,1 (2024: 3,3) miljoni euroni. Aasta kokkuvõttes kasvas Norra müük 49,1% ja jõudis 39,3 (2024: 26,3) miljoni euroni, paigutades Norra kontserni teiseks suurimaks sihtturuks Soome järel. Kasv tulenes peamiselt merendus- ja laevandussektori tellimustest.
Rootsi turul toimus aruandekvartalis kasv – müügitulu ulatus 5,9 (2024: 4,7) miljonit eurot. Aasta kokkuvõttes vähenes müük 20,3 (2024: 26,0) miljoni eurole. Langus peegeldab strateegilist muutust ärimudelis: lõpetati võtmed-kätte (EPC) projektide pakkumine ja keskenduti standardiseeritud tehasetoodetele, mis on madalama riskiprofiiliga.
Investeeringud
Kontsern investeeris aruandeperioodil põhivarasse kokku 5,1 (2024: 3,8) miljonit eurot, sealhulgas kinnisvarainvesteeringutesse 0,3 (2024: 1,8) miljonit eurot, materiaalsesse põhivarasse 2,7 (2024: 0,9) miljonit eurot ja immateriaalsesse põhivarasse 2,1 (2024: 1,1) miljonit eurot.
Investeeringud hõlmasid tootmistehnoloogiliste seadmete soetamist ning tootmis- ja protsessijuhtimissüsteemide arendamist, eesmärgiga tõsta efektiivsust ja kvaliteeti. Investeeringud hõlmasid ka tootearendust, keskendudes uute ja täiustatud toodete väljatöötamisele. Lisaks suunati osa investeeringutest olemasolevate hoonete ehitamisse ja renoveerimisse ning alustati Eesti tütarettevõtte tehase laiendustöödega, mille valmimine on kavandatud 2026. aasta oktoobriks. Üheks suuremaks tootearenduseks oli uue põlvkonna elektriautolaadija Elektra Sense arendus, et suurendada Elektra tootepere konkurentsivõimet ning laiendada elektriauto laadijate müüki ka väljaspool Soome turgu.
Kontserni pikaajaliste finantsinvesteeringute väärtus oli aruandekuupäeva seisuga kokku 27,2 (31.12.24: 27,7) miljonit eurot. IGL-Technologies Oy 9,15%-lise osaluse võõrandamisest laekus aruandekvartalis kokku 0,9 miljonit eurot, millest realiseerunud kasum oli 0,4 miljonit eurot.
Aktsia
Ettevõtte aktsia sulgus aruandekvartali viimasel kauplemispäeval Nasdaq Tallinna börsil 4,85 euro tasemel.
|KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
|Auditeerimata
|(EUR´000)
|31.12.2025
|31.12.2024
|VARAD
|Käibevarad
|Raha ja raha ekvivalendid
|1 545
|3 773
|Nõuded ostjatele ja muud nõuded
|46 654
|29 606
|Ettemaksed
|1 209
|2 096
|Varud
|19 896
|19 845
|Käibevara kokku
|69 304
|55 320
|Põhivara
|Edasilükkunud tulumaksu vara
|142
|687
|Pikaajalised finantsinvesteeringud
|27 225
|27 717
|Kinnisvarainvesteeringud
|9
|0
|Materiaalne põhivara
|28 228
|29 432
|Immateriaalne põhivara
|33 273
|32 420
|Põhivara kokku
|9 880
|8 121
|98 757
|98 377
|VARAD KOKKU
|168 061
|153 697
|KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
|Kohustused
|Võlakohustused
|15 452
|9 885
|Ostjate ettemaksed
|15 326
|11 600
|Võlad tarnijatele ja muud võlad
|19 670
|17 426
|Maksuvõlad
|3 324
|3 260
|Lühiajalised eraldised
|336
|270
|Lühiajalised kohustused kokku
|54 108
|42 441
|Võlakohustused
|15 072
|20 184
|Edasilükkunud tulumaksu kohustus
|20
|39
|Pikaajalised kohustused
|15 092
|20 223
|Kohustused kokku
|69 200
|62 664
|Omakapital
|Aktsiakapital
|11 672
|11 655
|Ülekurss
|3 410
|3 306
|Reservid
|22 629
|23 135
|Jaotamata kasum
|61 150
|52 937
|Omakapital kokku
|98 861
|91 033
|KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU
|168 061
|153 697
|KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE
|Auditeerimata
|(EUR´000)
|IV KV 2025
|IV KV 2024
|12 kuud 2025
|12 kuud 2024
|Müügitulu
|47 516
|29 963
|174 047
|174 712
|Müüdud toodete ja teenuste kulud
|-42 176
|-28 185
|-148 144
|-153 813
|Brutokasum
|5 340
|1 778
|25 903
|20 899
|Turustuskulud
|-1 173
|-1 069
|-5 602
|-4 710
|Üldhalduskulud
|-2 420
|-2 116
|-9 426
|-9 213
|Muud äritulud
|236
|93
|1 412
|281
|Muud ärikulud
|-143
|-412
|-308
|-849
|Ärikasum
|1 840
|-1 726
|11 979
|6 408
|Finantstulud
|534
|5
|1 659
|116
|Finantskulud
|-448
|-613
|-2 191
|-2 436
|Kasum enne maksustamist
|1 926
|-2 334
|11 447
|4 088
|Tulumaks
|697
|31
|-663
|-913
|Perioodi puhaskasum
|2 623
|-2 303
|10 784
|3 175
|Puhaskasum aktsia kohta
|Tavapuhaskasum aktsia kohta (EUR)
|0,14
|-0,12
|0,58
|0,17
|Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (EUR)
|0,14
|-0,12
|0,58
|0,17
|KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
|Auditeerimata
|(EUR´000)
|IV KV 2025
|IV KV 2024
|12 kuud 2025
|12 kuud 2024
|Perioodi puhaskasum
|2 623
|-2 303
|10 784
|3 175
|Muu koondkasum
|Kirjed, mis hiljem võib klassifitseerida kasumiaruandesse
|Valuutakursi vahed välisettevõtte ümberarvestusel
|-331
|98
|-707
|108
|Kirjed, mida hiljem ei klassifitseerita kasumiaruandesse
|Realiseerunud kasum (-kahjum) finantsvara müügist
|0
|0
|385
|185
|Finantsvara ümberhindlus
|-9
|-6
|0
|-71
|Perioodi muu koondkasum (-kahjum) kokku
|-340
|92
|-322
|222
|Perioodi koondkasum kokku
|2 283
|-2 211
|10 462
|3 397
