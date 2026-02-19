AS-i Harju Elekter Group majandustulemused, 1-12/2025

Harju Elekter lõpetas aasta tugevate tulemustega. Müügitulu jõudis 2024. aastaga võrreldes samale tasemele, mis on vastavuses kontserni tavapärase tegevusmahu ja tellimustega. Viimane kvartal oli seejuures aasta kõrgeima müügituluga periood ning võrreldes eelmise aasta neljanda kvartaliga suutsime pöörata kahjumi mõõdukaks kasumiks, seda hoolimata asjaolust, et kontserni jaoks on tegemist pigem madalhooajaga. 

Aasta jooksul keskendusime järjepidevalt kasumlikkuse parandamisele, mis on olnud üks meie olulisemaid strateegilisi eesmärke. Kasumlikkuse kasvu toetasid teadlikud juhtimisotsused - keskendusime valikulisemalt projektidele ja lahendustele, kus meie tehniline kompetents loob kliendile suuremat väärtust ja võimaldab saavutada paremaid marginaale. Samuti parandati müügistruktuuri kvaliteeti ja tegevuse efektiivsust tootmises ning tarneahelas. Kuigi aasta jooksul mõjutas tegevuskeskkonda tööstussektoris üldine ettevaatlikkus ja pikemad otsustustsüklid, jätkus nõudlus energiasüsteemide arendamise, elektrivõrkude tugevdamise ja elektrifitseerimisega seotud lahenduste järele, mis toetab Harju Elektri põhitegevusi.

Aasta lõpu tulemustesse panustasid suuremate müükidega eelkõige Eesti ja Leedu üksused ning sama jaotus iseloomustas ka kogu aasta tulemust. Eesti tehas näitas aasta jooksul jätkuvalt tellimusraamatu kasvu nii alajaamade kui ka e-house'i ärisuunal ning tellimuste täitmiseks tuli tööjõudu juurde värvata. Tulemused andsid kindlustunde alustada Eesti tootmisüksuse tehase laiendamist 4000 m2 võrra. Leedu üksus tegutses seevastu küll tagasihoidlikumas tellimuskeskkonnas, kuid suutis siiski hoida tehase koormatuna ja säilitada kasumlikkuse, kohandades tööjõu- ja kulustruktuuri vastavalt olukorrale. Kiiduväärse tulemuse tegi ka kontserni Soome tütarettevõte Telesilta Oy, mille tegevus on suunatud laevaehitustööstuse elektrilahendustele.

Grupi juhatus on erakordselt rahul saavutatud kasumlikkuse kasvuga. 2025. aastal jõudsime rekordilise 12 miljoni eurose ärikasumini, EBITDA ületas 16 miljonit eurot ning üle 10 miljoni euro suurune puhaskasum on märkimisväärne saavutus.

Strateegiakava elluviimine edeneb plaanipäraselt – liigume jätkuvalt heas suunas ning plaanipäraselt alanud aasta koos kasvanud tellimusraamatuga toetavad tugevat dividendimakset aktsionäridele. Juhatus teeb ettepaneku maksta aktsionäridele dividendideks välja 0,25 eurot aktsia kohta.

Müügitulu ja finantstulemused

Neljandas kvartalis jätkas kontsern selgesuunalist kasumlikkusele fokusseeritud strateegia elluviimist ning parandas oluliselt kõiki peamisi majandusnäitajaid. Kontserni müügitulu ulatus neljandas kvartalis 47,5 (2024 IV kv: 30,0) miljoni euroni, kasvades aastases võrdluses 58,6%. Kogu 2025. aasta müügitulu jäi eelmise aasta tasemele, ulatudes 174,0 (2024: 174,7) miljoni euroni. Kuigi tulemus ei ületanud varasemate aastate rekordnumbreid, oli see stabiilne ning kooskõlas kontserni tavapärase tegevusmahu ja tellimuste rütmiga.

 

 

 		IV KVIV KV 

Muutus 		12 kuud12 kuudMuutus 

 
(EUR´000)20252024 20252024
Müügitulu 47 51629 96358,6%174 047174 712-0,4%
Brutokasum 5 3401 778200,3%25 90320 89923,9%
Ärikasum enne kulumit (EBITDA) 3 057-724-522,2%16 42110 35858,5%
Ärikasum (EBIT) 1 840-1 726-206,6%11 9796 40886,9%
Perioodi puhaskasum2 623-2 303-213,9%10 7843 175239,7%
Puhaskasum aktsia kohta (eurot)0,14-0,12-216,7%0,580,17241,2%

Kontserni äritegevuse kulud moodustasid neljandas kvartalis 45,8 (2024 IV kv: 31,4) miljonit eurot ning aasta lõikes 163,2 (2024: 167,7) miljonit eurot. Kuigi kulud suurenesid kvartalis seoses aktiivsema tootmis- ja tarnetegevusega, kujunes aasta kogukulu siiski 2,7% väiksemaks. Äritegevuskulude struktuur jäi valdavalt sarnaseks – suurima osa moodustasid müüdud toodete ja teenuste kulud.

Põhivara amortisatsioonikulu oli neljandas kvartalis 1,2 (2024 IV kv: 1,0) miljonit eurot ning aasta kokkuvõttes 4,4 (2024: 4,0) miljonit eurot. Amortisatsiooni kasv on ootuspärane, arvestades varasematel perioodidel tehtud investeeringuid. Tööjõukulud ulatusid neljandas kvartalis 9,7 (2024 IV kv: 8,5) miljoni euroni, kasvades 13,8%. Aasta lõikes suurenesid tööjõukulud 37,8 (2024: 37,3) miljonile eurole. Turustuskulud kasvasid mõõdukalt, ulatudes kvartalis 1,2 (2024 IV kv: 1,1) miljoni euroni ja aasta lõikes 5,6 (2024: 4,7) miljoni euroni. Kulude kasvu taga on strateegilised investeeringud müügi- ja turundustegevusse, mille eesmärk on toetada kliendiportfelli laiendamist ja tagada stabiilne tellimusbaas.

Brutokasum jõudis 5,3 (2024 IV kv: 1,8) miljoni euroni, mis pea kolmekordistus varasema aastaga võrreldes. Brutokasumi marginaal paranes märkimisväärselt, mida toetas lisaks käibe kasvule nii efektiivne omahinna juhtimine kui ka tegevusmahtude optimaalne jaotus. Ärikasum (EBIT) ulatus kvartalis 1,8 (2024 IV kv: –1,7) miljoni euroni, viies ärirentaabluse taas kindlalt positiivsele tasemele. Tegu on eriti tugeva tulemusega, arvestades et neljas kvartal on kontserni jaoks olnud traditsiooniliselt nõudlikum periood.

Perioodi puhaskasum oli 2,6 (2024 IV kv: –2,3) miljonit eurot ning puhaskasum aktsia kohta tõusis 0,14 euroni (2024 IV kv: -0,12).

Kogu 2025. aasta tulemused kinnitavad kontserni strateegia järjekindlat tulemuslikkust, keskendudes müügimahu kiire kasvu asemel kasumlikkuse ja efektiivsuse parandamisele. Aasta müügitulu ulatus 174,0 (2024: 174,7) miljoni euroni, püsides eelmise aastaga võrreldes samal tasemel (-0,4%). Samal ajal paranes kasumlikkus märkimisväärselt – brutokasum kasvas 25,9 (2024: 20,9) miljoni euroni ning ärikasum (EBIT) kahekordistus 12,0 (2024: 6,4) miljoni euroni. Kasvu toetasid nii kulude efektiivsem juhtimine kui ka stabiilsem tegevuskeskkond. 

Perioodi puhaskasum ning puhaskasum aktsia kohta kolmekordistusid, olles vastavalt 10,8 (2024: 3,2) miljonit eurot ja 0,58 (2024: 0,17) eurot.

Põhitegevusala ja turud

Kontserni põhisegmendis – tootmises – kasvas müügitulu neljandas kvartalis eelmise aastaga võrreldes märkimisväärselt, ulatudes 44,5 (2024 IV kv: 27,1) miljoni euroni. Suur kasv tuleneb eelkõige sellest, et 2024. aastal oli müügitulu jaotus kvartalite lõikes ebaühtlane ning märkimisväärne osa tulust teeniti juba esimesel poolaastal. 2025. aastal jaotus müügitulu kuude ja kvartalite vahel oluliselt stabiilsemalt, mistõttu on viimaste kvartalite võrdluses tugevam muutus.

Neli suurimat sihtturgu – Soome, Norra, Eesti ja Rootsi – moodustasid kokku 85,3% kontserni kvartali müügitulust, mis on mõnevõrra vähem kui aasta varem. Kvartaalses võrdluses tuli kasv kõikidelt suurematelt sihtturgudelt, eeskätt Norrast. Aasta kogutulemus suurenes peamiselt Eesti ja Norra turgude toel, samas kui Soome ja Rootsi müügitulu vähenes võrreldes möödunud aasta sama perioodiga.

Eesti turg jätkas tugevat kasvu nii kvartali- kui aastavõrdluses. Neljandas kvartalis teeniti müügitulu 9,2 (2024 IV kv: 5,3) miljonit eurot, mis tähendab 73,0% kasvu ja üht 2025. aasta parimat kvartalit koduturul. Aasta kokkuvõttes suurenes Eesti müügitulu 29,9 (2024: 23,0) miljoni euroni. Kasvu vedasid peamiselt elektrivõrgu kliendid ning stabiilsed mahud põhisegmentides.

Soome jäi kontserni suurimaks turuks. Aruandekvartali tulemus oli 14,4 (2024: 12,4) miljonit eurot, mis oli aasta varasemast tugevam, kuid aasta kokkuvõttes vähenes müügitulu 54,7 (2024: 66,9) miljoni euroni. Langus tulenes peamiselt projektipõhiste lepingute ja komplekttalajaamade müügi vähenemisest.

Norra turg eristus neljandas kvartalis kõige tugevama kasvuga. Aruandekvartali müügitulu kolmekordistus ning ulatus 11,1 (2024: 3,3) miljoni euroni. Aasta kokkuvõttes kasvas Norra müük 49,1% ja jõudis 39,3 (2024: 26,3) miljoni euroni, paigutades Norra kontserni teiseks suurimaks sihtturuks Soome järel. Kasv tulenes peamiselt merendus- ja laevandussektori tellimustest.

Rootsi turul toimus aruandekvartalis kasv – müügitulu ulatus 5,9 (2024: 4,7) miljonit eurot. Aasta kokkuvõttes vähenes müük 20,3 (2024: 26,0) miljoni eurole. Langus peegeldab strateegilist muutust ärimudelis: lõpetati võtmed-kätte (EPC) projektide pakkumine ja keskenduti standardiseeritud tehasetoodetele, mis on madalama riskiprofiiliga.  

Investeeringud

Kontsern investeeris aruandeperioodil põhivarasse kokku 5,1 (2024: 3,8) miljonit eurot, sealhulgas kinnisvarainvesteeringutesse 0,3 (2024: 1,8) miljonit eurot, materiaalsesse põhivarasse 2,7 (2024: 0,9) miljonit eurot ja immateriaalsesse põhivarasse 2,1 (2024: 1,1) miljonit eurot.

Investeeringud hõlmasid tootmistehnoloogiliste seadmete soetamist ning tootmis- ja protsessijuhtimissüsteemide arendamist, eesmärgiga tõsta efektiivsust ja kvaliteeti. Investeeringud hõlmasid ka tootearendust, keskendudes uute ja täiustatud toodete väljatöötamisele. Lisaks suunati osa investeeringutest olemasolevate hoonete ehitamisse ja renoveerimisse ning alustati Eesti tütarettevõtte tehase laiendustöödega, mille valmimine on kavandatud 2026. aasta oktoobriks. Üheks suuremaks tootearenduseks oli uue põlvkonna elektriautolaadija Elektra Sense arendus, et suurendada Elektra tootepere konkurentsivõimet ning laiendada elektriauto laadijate müüki ka väljaspool Soome turgu.

Kontserni pikaajaliste finantsinvesteeringute väärtus oli aruandekuupäeva seisuga kokku 27,2 (31.12.24: 27,7) miljonit eurot. IGL-Technologies Oy 9,15%-lise osaluse võõrandamisest laekus aruandekvartalis kokku 0,9 miljonit eurot, millest realiseerunud kasum oli 0,4 miljonit eurot.

Aktsia

Ettevõtte aktsia sulgus aruandekvartali viimasel kauplemispäeval Nasdaq Tallinna börsil 4,85 euro tasemel.

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE   
Auditeerimata   
(EUR´000)  31.12.202531.12.2024 
VARAD    
Käibevarad    
Raha ja raha ekvivalendid 1 5453 773 
Nõuded ostjatele ja muud nõuded 46 65429 606 
Ettemaksed 1 2092 096 
Varud 19 89619 845 
Käibevara kokku 69 30455 320 
Põhivara    
Edasilükkunud tulumaksu vara 142687 
Pikaajalised finantsinvesteeringud 27 22527 717 
Kinnisvarainvesteeringud 90 
Materiaalne põhivara 28 22829 432 
Immateriaalne põhivara 33 27332 420 
Põhivara kokku 9 8808 121 
  98 75798 377 
VARAD KOKKU 168 061153 697 
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
Kohustused    
Võlakohustused 15 4529 885 
Ostjate ettemaksed 15 32611 600 
Võlad tarnijatele ja muud võlad 19 67017 426 
Maksuvõlad 3 3243 260 
Lühiajalised eraldised 336270 
Lühiajalised kohustused kokku 54 10842 441 
Võlakohustused 15 07220 184 
Edasilükkunud tulumaksu kohustus 2039 
Pikaajalised kohustused  15 09220 223 
Kohustused kokku 69 20062 664 
     
Omakapital    
Aktsiakapital  11 67211 655 
Ülekurss 3 4103 306 
Reservid 22 62923 135 
Jaotamata kasum 61 15052 937 
Omakapital kokku 98 86191 033 
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 168 061153 697 


KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE   
Auditeerimata   


(EUR´000) IV KV 2025IV KV 202412 kuud 202512 kuud 2024
Müügitulu 47 51629 963174 047174 712
Müüdud toodete ja teenuste kulud -42 176-28 185-148 144-153 813
Brutokasum  5 3401 77825 90320 899
Turustuskulud -1 173-1 069-5 602-4 710
Üldhalduskulud -2 420-2 116-9 426-9 213
Muud äritulud 236931 412281
Muud ärikulud -143-412-308-849
Ärikasum  1 840-1 72611 9796 408
Finantstulud 53451 659116
Finantskulud -448-613-2 191-2 436
Kasum enne maksustamist 1 926-2 33411 4474 088
Tulumaks 69731-663-913
Perioodi puhaskasum  2 623-2 30310 7843 175
Puhaskasum aktsia kohta     
Tavapuhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,14-0,120,580,17
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,14-0,120,580,17


KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE   
Auditeerimata   


 (EUR´000) IV KV 2025IV KV 202412 kuud 202512 kuud 2024
Perioodi puhaskasum  2 623-2 30310 7843 175
Muu koondkasum      
Kirjed, mis hiljem võib klassifitseerida kasumiaruandesse     
Valuutakursi vahed välisettevõtte ümberarvestusel -33198-707108
Kirjed, mida hiljem ei klassifitseerita kasumiaruandesse     
Realiseerunud kasum (-kahjum) finantsvara müügist  00385185
Finantsvara ümberhindlus -9-60-71
Perioodi muu koondkasum (-kahjum) kokku -34092-322222
Perioodi koondkasum kokku 2 283-2 21110 4623 397

Priit Treial
Finantsjuht ja juhatuse liige

Tel 674 7400
priit.treial@harjuelekter.com

