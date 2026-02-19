IBA et Shreeji signent un accord pour quatre cyclotrons afin d’étendre la production de radiopharmaceutiques TEP en Inde

Louvain-la-Neuve, Belgium – 19 février 2026 – IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), le leader mondial des technologies d'accélérateurs de particules et acteur de premier plan en médecine nucléaire, et Shreeji (Shreeji Imaging and Diagnostic Centre Pvt. Ltd.), l'un des principaux fabricants et distributeurs indiens de fluorodéoxyglucose (FDG) et de radiopharmaceutiques pour la tomographie par émission de positons (TEP), ont signé un contrat pour la livraison et l'installation de quatre cyclotrons de moyenne énergie Cyclone® KIUBE 300. Ces accélérateurs équiperont les site d’Ahmedabad, Nagpur, Kochi et Bhubaneswar en vue de soutenir la production commerciale de composés marqués au fluor-18 (F-18) et d'autres radiopharmaceutiques TEP. La valeur de ce contrat est estimée entre cinq et sept millions d'euros.

Le marché indien de l'imagerie TEP connaît une croissance rapide en raison de l’expansion des technologies de diagnostic au-delà des grandes métropoles, accentuant la pression sur la demande d'approvisionnement en radioisotopes. Afin de répondre à ce besoin, tout en réduisant les risques logistiques et en créant des capacités supplémentaires pour de nouveaux traceurs, Shreeji ajoute quatre cyclotrons Cyclone® KIUBE 300 à son réseau de production existant, et rapproche ainsi la production de F-18 de haute qualité des patients. En ligne avec sa mission d'élargir l'accès au diagnostic TEP en oncologie, cet accord renforce également la présence d'IBA en Inde et vient accroître une base installée de haute qualité qui facilite les services et les upgrades à long terme.

Shreeji a choisi le Cyclone® KIUBE pour sa capacité de courant élevé, sa fiabilité industrielle et ses possibilités d'upgrades, qui garantissent une production flexible à mesure que les portefeuilles de traceurs évoluent. Le système permet une production soutenue de F-18 conforme aux normes de bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing Practices, GMP), tout en maîtrisant les coûts d'exploitation sur l'ensemble des sites et en favorisant une croissance évolutive et pérenne.

« Chez IBA, nous nous engageons à avoir un impact sociétal positif partout dans le monde en facilitant l'accès à des soins de pointe, et nous sommes fiers de faire progresser cette mission à travers ce contrat avec Shreeji », a déclaré Charles Kumps, Président d'IBA RadioPharma Solutions. « La communauté de médecine nucléaire en Inde est en plein essor, et une production locale fiable constitue un pilier essentiel de l'accès des patients aux soins de santé. En nous associant à Shreeji pour déployer plusieurs systèmes Cyclone® KIUBE, nous créons un réseau résilient qui accompagne la prochaine phase de croissance de la TEP en Inde tout en améliorant la régularité de l'approvisionnement pour les cliniciens et leurs patients. »

« Le Cyclone® KIUBE d'IBA nous offre la capacité et la flexibilité nécessaires pour servir davantage de centres, avec une fiabilité accrue », a déclaré Amit Maniar, Directeur de Shreeji. « Avec quatre nouveaux systèmes, nous renforçons considérablement la production nationale, consolidons la résilience de notre chaîne d'approvisionnement et accélérons notre capacité à introduire des traceurs de nouvelle génération qui améliorent la prise en charge des patients. Cette expansion stimulera la demande latente en TEP en garantissant un accès économique et fiable à l'ensemble des isotopes F-18 ainsi qu'aux nouveaux isotopes émergents. Elle nous positionne également pour accompagner la prochaine vague de croissance des soins de santé dans des domaines émergents, tout en renforçant notre réseau pour garantir un service fiable et constant à l'échelle nationale. »

À propos d'IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans les domaines de la protonthérapie, considérée comme l’une des formes les plus avancées de radiothérapie disponibles aujourd'hui, de la stérilisation industrielle, les radiopharmaceutiques et la dosimétrie. La société, dont le siège social est situé à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 2100 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

À propos de Shreeji

Fondée en 2000, Shreeji Imaging and Diagnostic Centre Pvt. Ltd. est l'un des principaux fabricants et distributeurs de FDG et de radiopharmaceutiques TEP en Inde. La société exploite le plus vaste réseau de radiopharmacie TEP du pays, avec quatre installations cyclotron conformes aux BPF situées à Mumbai, Delhi NCR, Lucknow et Bengaluru, desservant plus de 75 sites. Les traceurs de Shreeji sont distribués dans plus de 300 hôpitaux et cliniques de la région, avec un approvisionnement complémentaire au Sri Lanka, au Népal et aux Maldives.



