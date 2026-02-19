Bigbanki 2025. aasta neljanda kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

Bigbanki nõuded klientidele kasvasid aasta lõpuks rekordilise 2,7 miljardi euroni, suurenedes kvartaliga 127 miljoni euro võrra (+5%) ja aastaga 511 miljoni euro võrra (+23%). Traditsiooniliselt vedasid kasvu strateegilised äri- ja kodulaenude tooteliinid. Ärilaenuportfell kasvas kvartaliga 90 miljoni euro võrra (+10%) 1,0 miljardi euroni ja kodulaenuportfell 47 miljoni euro võrra (+6%) 820 miljoni euroni. Tarbimislaenuportfell kahanes aga 24 miljoni euro võrra (-3%) 854 miljoni euroni. Tarbimislaenude osatähtsus kogu laenuportfellis on langemas. Tarbimislaenuportfelli kahanemist mõjutas Rootsi filiaali 20 miljoni euro suuruse laenuportfelli müük novembris.

Hoiuseportfelli kasvu vedas neljandas kvartalis tähtajaliste hoiuste portfell, mis suurenes 86 miljoni euro võrra, jõudes 1,4 miljardi euroni (+7%). Säästuhoiuse portfell kasvas kvartaliga 54 miljoni euro võrra, jäädes 1,4 miljardi euro tasemele. Viisakat kasvu näitas ka arvelduskontode maht, mis suurenes kvartaliga 11 miljoni euro võrra, jõudes aasta lõpus 20 miljoni euro tasemeni. Detsembris hakkas Bigbank pakkuma arvelduskontot Eesti äriklientidele, varem pakkus grupp arvelduskontosid vaid eraklientidele. Bigbanki hoiuseportfell kokku kasvas kvartaliga 152 miljoni euro võrra (+6%) ja aastaga 486 miljoni euro võrra (+20%) 2,9 miljardi euroni.

Bigbank teenis 2025. aasta neljandas kvartalis 7,7 miljonit eurot puhaskasumit. 2025. aasta 12 kuu kasum oli 37,9 miljonit eurot. 2024. aasta tulemustega võrreldes suurenes neljanda kvartali puhaskasum 3,1 miljonit eurot ja 12 kuu puhaskasum 5,6 miljonit eurot.

Neljanda kvartali intressitulud moodustasid 46,9 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 3,5 miljonit eurot (+8%). Intressikulud moodustasid 19,3 miljonit eurot, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 0,8 miljonit eurot (-4%). Bigbanki netointressitulu oli seega aastataguse neljanda kvartaliga võrreldes 4,3 miljoni euro võrra suurem (+18%), ulatudes 27,5 miljoni euroni. Terve aasta võrdluses suutis grupp samuti netointressitulusid kasvatada: 2025. aasta 106,2 miljonit eurot ületab eelmise aasta tulemust 3,8 miljoni euro võrra (+4%).

Laenuportfelli kvaliteet püsis neljandas kvartalis stabiilsena. Eeldatava krediidikahju netokulu vähenes 2024. aasta sama perioodiga võrreldes 1,0 miljoni euro võrra ja moodustas 3,6 miljonit eurot. Eeldatava krediidikahju netokulu 2025. aasta kogumaht oli 12,0 miljonit eurot, vähenedes aastases võrdluses 11,9 miljonit eurot ehk 50%. Tarbimislaenude krediidikvaliteet paraneb jätkuvalt, kodulaenude oma on väga kõrge ja ärilaenude oma stabiilne. 3. etapi nõuete maht oli 118 miljonit eurot, langedes osakaaluna 4,3%-ni laenunõuetest. Kvartaalses võrdluses vähenes nende maht 0,1 protsendipunkti ja 2024. aasta lõpuga võrreldes 0,6 protsendipunkti.

Kasvavate ärimahtude taga on tugev ja oluliselt täienenud Bigbanki meeskond. Töötajate arv kasvas kvartaliga 26 ja aastaga 79 inimese võrra (+14%) 639 töötajani. Meeskonna suurenemise peamised tegurid olid igapäevapanganduse toodete turule toomine ning laenu- ja hoiuseportfelli kasvu tingimustes klientidele jätkuvalt kõrgetasemelise teenuse pakkumine. Palgakulud kasvasid neljandas kvartalis 10,0 miljoni euroni, ületades 2024. aasta sama perioodi näitajat 1,7 miljoni euro võrra (+20%). Palgakulud kasvasid aastaga 6,5 miljoni euro võrra 34,4 miljoni euroni (+23%).

Grupi kinnisvarainvesteeringute portfelli väärtus oli neljanda kvartali lõpus 84,7 miljonit eurot, kasvades kvartaliga 2,4 miljoni euro võrra ja aastaga 18,3 miljoni euro võrra. Grupi kinnisvarainvesteeringute portfelli kuuluvad põllumajandusmaad ja äripinnad. Kinnisvarainvesteeringute väärtuse muutuselt teenis grupp aastaga 0,9 miljonit eurot kasumit. Võrreldes 2024. aasta 1,6 miljoni euro suuruse kahjumiga on see 2,5 miljoni euro võrra tugevam näitaja.

Bigbanki omakapital kasvas aasta lõpuks 299,4 miljoni euroni ehk kõigi aegade rekordtasemele. Omakapitali tootlus (ROE) oli 13,3%. Võrreldes 2024. aasta näitajaga kasvas omakapitali tootlus 0,8 protsendipunkti.

Kokkuvõttes tegi Bigbank 2025. aastal tugeva tulemuse. Kasumlikkus ja puhaskasum kasvasid, seda eelkõige tänu suutlikkusele kasvatada langenud intressimäärade keskkonnas netointressitulu ja parandada samal ajal tuntavalt laenuportfelli krediidikvaliteeti. Grupp lõpetas aasta rekordilise laenu- ja hoiuseportfelli ning omakapitali tasemega.


Kasumiaruanne, tuhandetes eurodesIV kvartal 2025IV kvartal 202412 kuud 202512 kuud 2024
Netointressitulu27 54123 266106 228102 356
Neto teenustasud2 8152 49910 5749 224
Netokasum finantsvaradelt-2101 1451 5845 246
Neto tegevustulud-1 184-1 350-3 917-4 150
Neto tegevustulud kokku28 96225 560114 469112 676
Palgakulud-9 940-8 204-34 438-27 780
Halduskulud-3 404-2 766-12 285-11 547
Põhivara kulum ja väärtuse langus-2 300-2 052-8 852-8 349
Muu kasum (kahjum)195-1 730412-1 836
Tegevuskulud kokku-15 449-14 752-55 163-49 512
Kasum enne allahindluste kulu13 51310 80859 30663 164
Eeldatava krediidikahju netokulu-3 675-4 606-12 025-23 899
Kasum enne maksustamist9 8386 20247 28139 265
Tulumaks-2 105-1 514-9 350-7 017
Aruandeperioodi jätkuvate tegevuste kasum7 7334 68837 93132 248
Kasum lõppenud tegevustest00029
Aruandeperioodi kasum7 7334 68837 93132 277


Finantsseisundi aruanne, tuhandetes eurodes31.12.202530.09.202531.12.2024
Raha ja raha ekvivalendid448 876419 470448 661
Võlaväärtpaberid 37 22634 79622 334
Nõuded klientidele2 707 5372 580 9402 196 482
Muud varad123 084116 779110 939
Varad kokku3 316 7233 151 9852 778 416
Klientide hoiused ja saadud laenud2 887 6872 735 1532 401 689
Allutatud võlakirjad106 744106 97691 668
Muud kohustised 22 89117 51115 290
Kohustised kokku3 017 3222 859 6402 508 647
Omakapital299 401292 345269 769
Kohustised ja omakapital kokku3 316 7233 151 9852 778 416


Bigbank AS-i juhatuse esimehe Martin Läntsi kommentaar:

“2025. aasta oli Bigbankile kindla kasvu ja tugevate finantstulemuste aasta. Ebakindlas majanduskeskkonnas suutsime jätkata oma strateegia elluviimist ning tugevdasime positsiooni kasumliku ja ambitsioonika pangana. Grupi kasum kasvas 17% 37,9 miljoni euroni, laenuportfell 22% 2,7 miljardi euroni ja hoiused 20% 2,9 miljardi euroni. Kasvu vedasid peamiselt kodu- ja ärilaenud.

Aasta olulisemate saavutuste hulka kuulus igapäevapanganduse võimekuse laiendamine. Alustasime arvelduskonto pakkumist eraisikutele Lätis ja Leedus ning ettevõtetele Eestis. Tõime Baltikumis turule uue mobiilirakenduse, täienes makselahenduste valik (lisandus tugi Google’i, Garmini ja Fitbit Pay teenustele) ning paranes maksete turvalisus saaja nime ja kontonumbri kontrolli funktsionaalsusega. Eestis said eraisikud alustada ka e-arvete kasutamist.

Arveldusteenuste edukale turuletoomisele aitas kaasa Bigbanki saamine SEPA Step2 süsteemi otseliikmeks, mis tõstis teenuste töökindlust ja usaldusväärsust. Aasta lõpus oli Bigbankil Baltikumis üle 19 000 arvelduskontoga kliendi. Kiire kasv ja positiivne tagasiside kinnitavad, et igapäevapangandusse tehtud investeeringud vastavad klientide ootustele ning loovad tugeva aluse tervikliku igapäevapanganduse käivitamiseks 2026. aasta esimeses pooles.

2025. aastal tugevnes ka grupi kapitalipositsioon. Viisime edukalt läbi Tier 2 võlakirjade avaliku emissiooni ja AT1 võlakirjade suunatud emissioonid, mis toetavad Bigbanki stabiilsust ja pikaajaliste strateegiliste eesmärkide saavutamist. Meie organisatsioonikultuuri tunnustati peresõbraliku tööandja kuldtasemega.

2026. aasta strateegiaperioodi viimast aastat alustame selgete prioriteetidega: kasvatada edasi laenuportfelli ning viia igapäevapangandus täismahus turule. Tänan kõiki töötajaid, kliente, investoreid ning partnereid usalduse ja koostöö eest.”

Rohkem kui 30-aastase tegevusajalooga Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalile kuuluv kommertspank. 31. detsember 2025 seisuga oli panga bilansimaht kokku 3,3 miljardit eurot ning omakapital 299 miljonit eurot. Üheksas riigis tegutseval pangal on kokku üle 188 000 aktiivse kliendi ning üle 600 töötaja. Reitinguagentuur Moody’s on väljastanud Bigbankile pikaajalise pangahoiuste reitingu tasemel Ba1 ning baaskrediidireitingu (BCA) ja kohandatud BCA tasemel Ba2.

Argo Kiltsmann
Juhatuse liige
Telefon: +372 5393 0833
E-mail: argo.kiltsmann@bigbank.ee
www.bigbank.ee 


