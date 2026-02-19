Bigbanki 2025. aasta neljanda kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

Bigbanki nõuded klientidele kasvasid aasta lõpuks rekordilise 2,7 miljardi euroni, suurenedes kvartaliga 127 miljoni euro võrra (+5%) ja aastaga 511 miljoni euro võrra (+23%). Traditsiooniliselt vedasid kasvu strateegilised äri- ja kodulaenude tooteliinid. Ärilaenuportfell kasvas kvartaliga 90 miljoni euro võrra (+10%) 1,0 miljardi euroni ja kodulaenuportfell 47 miljoni euro võrra (+6%) 820 miljoni euroni. Tarbimislaenuportfell kahanes aga 24 miljoni euro võrra (-3%) 854 miljoni euroni. Tarbimislaenude osatähtsus kogu laenuportfellis on langemas. Tarbimislaenuportfelli kahanemist mõjutas Rootsi filiaali 20 miljoni euro suuruse laenuportfelli müük novembris.

Hoiuseportfelli kasvu vedas neljandas kvartalis tähtajaliste hoiuste portfell, mis suurenes 86 miljoni euro võrra, jõudes 1,4 miljardi euroni (+7%). Säästuhoiuse portfell kasvas kvartaliga 54 miljoni euro võrra, jäädes 1,4 miljardi euro tasemele. Viisakat kasvu näitas ka arvelduskontode maht, mis suurenes kvartaliga 11 miljoni euro võrra, jõudes aasta lõpus 20 miljoni euro tasemeni. Detsembris hakkas Bigbank pakkuma arvelduskontot Eesti äriklientidele, varem pakkus grupp arvelduskontosid vaid eraklientidele. Bigbanki hoiuseportfell kokku kasvas kvartaliga 152 miljoni euro võrra (+6%) ja aastaga 486 miljoni euro võrra (+20%) 2,9 miljardi euroni.

Bigbank teenis 2025. aasta neljandas kvartalis 7,7 miljonit eurot puhaskasumit. 2025. aasta 12 kuu kasum oli 37,9 miljonit eurot. 2024. aasta tulemustega võrreldes suurenes neljanda kvartali puhaskasum 3,1 miljonit eurot ja 12 kuu puhaskasum 5,6 miljonit eurot.

Neljanda kvartali intressitulud moodustasid 46,9 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 3,5 miljonit eurot (+8%). Intressikulud moodustasid 19,3 miljonit eurot, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 0,8 miljonit eurot (-4%). Bigbanki netointressitulu oli seega aastataguse neljanda kvartaliga võrreldes 4,3 miljoni euro võrra suurem (+18%), ulatudes 27,5 miljoni euroni. Terve aasta võrdluses suutis grupp samuti netointressitulusid kasvatada: 2025. aasta 106,2 miljonit eurot ületab eelmise aasta tulemust 3,8 miljoni euro võrra (+4%).

Laenuportfelli kvaliteet püsis neljandas kvartalis stabiilsena. Eeldatava krediidikahju netokulu vähenes 2024. aasta sama perioodiga võrreldes 1,0 miljoni euro võrra ja moodustas 3,6 miljonit eurot. Eeldatava krediidikahju netokulu 2025. aasta kogumaht oli 12,0 miljonit eurot, vähenedes aastases võrdluses 11,9 miljonit eurot ehk 50%. Tarbimislaenude krediidikvaliteet paraneb jätkuvalt, kodulaenude oma on väga kõrge ja ärilaenude oma stabiilne. 3. etapi nõuete maht oli 118 miljonit eurot, langedes osakaaluna 4,3%-ni laenunõuetest. Kvartaalses võrdluses vähenes nende maht 0,1 protsendipunkti ja 2024. aasta lõpuga võrreldes 0,6 protsendipunkti.

Kasvavate ärimahtude taga on tugev ja oluliselt täienenud Bigbanki meeskond. Töötajate arv kasvas kvartaliga 26 ja aastaga 79 inimese võrra (+14%) 639 töötajani. Meeskonna suurenemise peamised tegurid olid igapäevapanganduse toodete turule toomine ning laenu- ja hoiuseportfelli kasvu tingimustes klientidele jätkuvalt kõrgetasemelise teenuse pakkumine. Palgakulud kasvasid neljandas kvartalis 10,0 miljoni euroni, ületades 2024. aasta sama perioodi näitajat 1,7 miljoni euro võrra (+20%). Palgakulud kasvasid aastaga 6,5 miljoni euro võrra 34,4 miljoni euroni (+23%).

Grupi kinnisvarainvesteeringute portfelli väärtus oli neljanda kvartali lõpus 84,7 miljonit eurot, kasvades kvartaliga 2,4 miljoni euro võrra ja aastaga 18,3 miljoni euro võrra. Grupi kinnisvarainvesteeringute portfelli kuuluvad põllumajandusmaad ja äripinnad. Kinnisvarainvesteeringute väärtuse muutuselt teenis grupp aastaga 0,9 miljonit eurot kasumit. Võrreldes 2024. aasta 1,6 miljoni euro suuruse kahjumiga on see 2,5 miljoni euro võrra tugevam näitaja.

Bigbanki omakapital kasvas aasta lõpuks 299,4 miljoni euroni ehk kõigi aegade rekordtasemele. Omakapitali tootlus (ROE) oli 13,3%. Võrreldes 2024. aasta näitajaga kasvas omakapitali tootlus 0,8 protsendipunkti.

Kokkuvõttes tegi Bigbank 2025. aastal tugeva tulemuse. Kasumlikkus ja puhaskasum kasvasid, seda eelkõige tänu suutlikkusele kasvatada langenud intressimäärade keskkonnas netointressitulu ja parandada samal ajal tuntavalt laenuportfelli krediidikvaliteeti. Grupp lõpetas aasta rekordilise laenu- ja hoiuseportfelli ning omakapitali tasemega.





Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes IV kvartal 2025 IV kvartal 2024 12 kuud 2025 12 kuud 2024 Netointressitulu 27 541 23 266 106 228 102 356 Neto teenustasud 2 815 2 499 10 574 9 224 Netokasum finantsvaradelt -210 1 145 1 584 5 246 Neto tegevustulud -1 184 -1 350 -3 917 -4 150 Neto tegevustulud kokku 28 962 25 560 114 469 112 676 Palgakulud -9 940 -8 204 -34 438 -27 780 Halduskulud -3 404 -2 766 -12 285 -11 547 Põhivara kulum ja väärtuse langus -2 300 -2 052 -8 852 -8 349 Muu kasum (kahjum) 195 -1 730 412 -1 836 Tegevuskulud kokku -15 449 -14 752 -55 163 -49 512 Kasum enne allahindluste kulu 13 513 10 808 59 306 63 164 Eeldatava krediidikahju netokulu -3 675 -4 606 -12 025 -23 899 Kasum enne maksustamist 9 838 6 202 47 281 39 265 Tulumaks -2 105 -1 514 -9 350 -7 017 Aruandeperioodi jätkuvate tegevuste kasum 7 733 4 688 37 931 32 248 Kasum lõppenud tegevustest 0 0 0 29 Aruandeperioodi kasum 7 733 4 688 37 931 32 277





Finantsseisundi aruanne, tuhandetes eurodes 31.12.2025 30.09.2025 31.12.2024 Raha ja raha ekvivalendid 448 876 419 470 448 661 Võlaväärtpaberid 37 226 34 796 22 334 Nõuded klientidele 2 707 537 2 580 940 2 196 482 Muud varad 123 084 116 779 110 939 Varad kokku 3 316 723 3 151 985 2 778 416 Klientide hoiused ja saadud laenud 2 887 687 2 735 153 2 401 689 Allutatud võlakirjad 106 744 106 976 91 668 Muud kohustised 22 891 17 511 15 290 Kohustised kokku 3 017 322 2 859 640 2 508 647 Omakapital 299 401 292 345 269 769 Kohustised ja omakapital kokku 3 316 723 3 151 985 2 778 416





Bigbank AS-i juhatuse esimehe Martin Läntsi kommentaar:

“2025. aasta oli Bigbankile kindla kasvu ja tugevate finantstulemuste aasta. Ebakindlas majanduskeskkonnas suutsime jätkata oma strateegia elluviimist ning tugevdasime positsiooni kasumliku ja ambitsioonika pangana. Grupi kasum kasvas 17% 37,9 miljoni euroni, laenuportfell 22% 2,7 miljardi euroni ja hoiused 20% 2,9 miljardi euroni. Kasvu vedasid peamiselt kodu- ja ärilaenud.

Aasta olulisemate saavutuste hulka kuulus igapäevapanganduse võimekuse laiendamine. Alustasime arvelduskonto pakkumist eraisikutele Lätis ja Leedus ning ettevõtetele Eestis. Tõime Baltikumis turule uue mobiilirakenduse, täienes makselahenduste valik (lisandus tugi Google’i, Garmini ja Fitbit Pay teenustele) ning paranes maksete turvalisus saaja nime ja kontonumbri kontrolli funktsionaalsusega. Eestis said eraisikud alustada ka e-arvete kasutamist.

Arveldusteenuste edukale turuletoomisele aitas kaasa Bigbanki saamine SEPA Step2 süsteemi otseliikmeks, mis tõstis teenuste töökindlust ja usaldusväärsust. Aasta lõpus oli Bigbankil Baltikumis üle 19 000 arvelduskontoga kliendi. Kiire kasv ja positiivne tagasiside kinnitavad, et igapäevapangandusse tehtud investeeringud vastavad klientide ootustele ning loovad tugeva aluse tervikliku igapäevapanganduse käivitamiseks 2026. aasta esimeses pooles.

2025. aastal tugevnes ka grupi kapitalipositsioon. Viisime edukalt läbi Tier 2 võlakirjade avaliku emissiooni ja AT1 võlakirjade suunatud emissioonid, mis toetavad Bigbanki stabiilsust ja pikaajaliste strateegiliste eesmärkide saavutamist. Meie organisatsioonikultuuri tunnustati peresõbraliku tööandja kuldtasemega.

2026. aasta strateegiaperioodi viimast aastat alustame selgete prioriteetidega: kasvatada edasi laenuportfelli ning viia igapäevapangandus täismahus turule. Tänan kõiki töötajaid, kliente, investoreid ning partnereid usalduse ja koostöö eest.”

Rohkem kui 30-aastase tegevusajalooga Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalile kuuluv kommertspank. 31. detsember 2025 seisuga oli panga bilansimaht kokku 3,3 miljardit eurot ning omakapital 299 miljonit eurot. Üheksas riigis tegutseval pangal on kokku üle 188 000 aktiivse kliendi ning üle 600 töötaja. Reitinguagentuur Moody’s on väljastanud Bigbankile pikaajalise pangahoiuste reitingu tasemel Ba1 ning baaskrediidireitingu (BCA) ja kohandatud BCA tasemel Ba2.

