Valneva meldet vorläufige ungeprüfte Umsätze und liquide Mittel für 2025; gibt einen Ausblick für 2026

Gesamtumsatz von 17 4 , 7 Millionen Euro im Rahmen der Prognose, davon 15 7 , 9 Millionen Euro aus Produktumsatz

Starke Liquiditätsposition zum Jahresende in Höhe von 1 09 , 7 Millionen Euro, mit verbesserter finanzieller Flexibilität nach erfolgreicher Umschuldung



2026 könnte ein Jahr des Wandels werden, da in der ersten Jahreshälfte Daten zur Phase 3 der Lyme-Borreliose-Studie erwartet werden

Der Vertrag des Chief Executive Officers wurde um weitere drei Jahre verlängert, wodurch die Kontinuität in der Unternehmensführung gewährleistet ist.

Lyon (Frankreich), 19. Februar 2026 – Valneva SE (Nasdaq: VALN; Euronext Paris: VLA) ein Spezialimpfstoffhersteller, hat heute seine vorläufigen, ungeprüften Umsatz-Ergebnisse und Cash-Bestände für das Gesamtjahr 20251 bekannt gegeben und einen ersten Ausblick für 2026 skizziert.

Gesamtumsatz und Cash-Bestände für das Jahr 2025 (ungeprüft):



Gesamtumsatz von 174,7 Millionen Euro im Jahr 2025 gegenüber 169,6 Millionen Euro im Jahr 2024, einschließlich der Erfassung variabler Leistungen im Zusammenhang mit der Forschungskooperation und der Lizenzvereinbarung für das Lyme-Borreliose-Programm

Produktumsatz von 157,9 Millionen Euro gegenüber 163,3 Millionen Euro im Jahr 2024, da der Umsatz mit Dritten wie erwartet um 42,3 % auf 19,2 Millionen Euro zurückging (33,2 Millionen Euro im Jahr 2024).



Der Produktumsatz stieg ohne Berücksichtigung von Umsätzen von Drittanbietern um 9 % bei konstanten Wechselkursen (CER)2.

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in Höhe von 109,7 Millionen Euro zum 31. Dezember 2025 gegenüber 168,3 Millionen Euro zum 31. Dezember 2024

Ausblick und Finanzprognose für 2026:

Die ersten Phase-3-Daten für den Impfstoffkandidaten gegen Lyme-Borreliose werden für das erste Halbjahr 2026 erwartet. Die Einreichung der Zulassungsunterlagen durch Pfizer soll planmäßig erfolgen, sofern die Ergebnisse positiv ausfallen.



Bei Erfolg wird VLA15 der vierte von Valneva entwickelte Impfstoff sein, und seine künftige erfolgreiche Vermarktung durch Pfizer würde es Valneva ermöglichen, seine Pipeline innovativer Impfstoffe im Einklang mit seiner strategischen Vision weiter auszubauen und zu beschleunigen.

Erste Phase-2-Daten für den tetravalenten Shigella-Impfstoffkandidaten S4V2

Eine Entscheidung über die weiteren Entwicklungsschritte wird für die zweite Hälfte des Jahres 2026 erwartet.

Fortschritte bei der Erweiterung der F&E Pipeline mit differenzierten Impfstoffkandidaten für Bereiche mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf

Der Gesamtumsatz für 2026 wird voraussichtlich zwischen 155 und 170 Millionen Euro liegen, einschließlich Produktverkäufen zwischen 145 und 160 Millionen Euro.

Die im Vergleich zu 2025 niedrigere Umsatzprognose für 2026 spiegelt das anhaltende Wachstum etablierter Handelsmarken wider, das durch den bereits zuvor angekündigten Rückgang der Verkäufe an Dritte ausgeglichen wird.

Diszipliniertes Cash-Management wird fortgesetzt, wobei der operative Cash-Burn 2026 voraussichtlich weiter zurückgehen wird, während strategische F&E-Investitionen aufrechterhalten werden.

Peter Bühler, Valneva’s Chief Financial Officer, kommentiert, „Das Jahr 2025 stellte unsere Resilienz auf die Probe und bestätigte gleichzeitig die Stärke unseres Teams bei der disziplinierten Umsetzung unserer Ziele. Trotz der Herausforderungen im Zusammenhang mit IXCHIQ® und des allgemeinen geopolitischen Umfelds haben wir uns weiterhin für das Wachstum unserer kommerziellen Marken engagiert und in unseren wichtigsten Forschungs- und Entwicklungsprogrammen große Fortschritte erzielt. Zu Beginn des Jahres 2026 freuen wir uns auf die potenziell transformativen Phase-3-Daten zu unserem Impfstoffkandidaten gegen Lyme-Borreliose, während wir uns weiterhin konsequent auf eine umsichtige Kapitalallokation konzentrieren, um die Gestaltung und das Wachstum unseres Unternehmens im Einklang mit unserer strategischen Vision zu unterstützen.“

Valneva gab heute außerdem bekannt, dass sein Verwaltungsrat das Mandat von Thomas Lingelbach als Chief Executive Officer um weitere drei Jahre verlängert und seine weitere Tätigkeit als Mitglied des Verwaltungsrats bestätigt hat, vorbehaltlich der Zustimmung durch die Hauptversammlung 2026.

Anne-Marie Graffin, Vorsitzende des Verwaltungsrats von Valneva, kommentiert:

„Als Mitbegründer des Unternehmens hat Thomas in den letzten 13 Jahren eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung unseres Geschäfts, unserer Kultur und unseres langfristigen Erfolgs gespielt. Der Verwaltungsrat ist fest davon überzeugt, dass seine weitere Führungsrolle für den Eintritt in die nächste Phase der Unternehmensentwicklung von entscheidender Bedeutung ist, und wir haben volles Vertrauen in seine Fähigkeit, die Entwicklung des Unternehmens voranzutreiben und Wert für alle unsere Stakeholder zu schaffen.”





Nicht-IFRS-konforme Finanzkennzahlen

Produktumsatz (ohne Verkäufe an Dritte) zu konstanten Wechselkursen

Verweise auf Veränderungen des Nettoumsatzes „zu konstanten Wechselkursen (CER)“ bedeuten, dass die Auswirkungen von Wechselkursänderungen ausgeschlossen sind. Die Auswirkungen von Wechselkursen werden eliminiert, indem der Nettoumsatz für den betreffenden Zeitraum zu den Wechselkursen der Vorperiode neu berechnet wird.



€ in Millionen



Zwölf Monate bis zum 31. Dezember







(ungeprüfte Ergebnisse, konsolidiert nach IFRS)



2025



2024



Wachstum gegenüber dem Vorjahr in %



Produktverkäufe



157,9



163,3



- 3.3%



Verkauf von Produkten von Drittanbietern



19,2



33,2



- 42.3%



Produktverkäufe ohne Verkäufe von Drittanbietern



138,7



130,1



+ 6.7%



Auswirkungen von Wechselkursen (ohne Verkäufe von Drittanbietern)



3,1











Produktverkäufe (ohne Verkäufe von Drittanbietern) zu konstanten Wechselkursen (CER)



141,8







+ 9.0%









Über Valneva SE

Wir sind ein Spezialimpfstoffunternehmen, das prophylaktische Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten entwickelt, herstellt und vermarktet, um bisher ungedeckte medizinische Bedürfnisse zu erfüllen. Wir verfolgen einen hochspezialisierten und zielgerichteten Ansatz und nutzen unser fundiertes Fachwissen in verschiedenen Impfstoffmodalitäten, um erstklassige, beste oder einzigartige Impfstofflösungen anzubieten.

Wir können auf eine starke Erfolgsbilanz zurückblicken, da wir mehrere Impfstoffe von der frühen Forschungs- und Entwicklungsphase bis zur Zulassung gebracht haben und derzeit drei eigene Reiseimpfstoffe vermarkten.



Die Einnahmen aus unserem wachsenden kommerziellen Geschäft tragen dazu bei, die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Impfstoff-Pipeline voranzutreiben. Dazu gehören der einzige Impfstoffkandidat gegen Lyme-Borreliose in fortgeschrittener klinischer Entwicklung, der in Zusammenarbeit mit Pfizer entwickelt wird, der weltweit klinisch am weitesten fortgeschrittene Impfstoffkandidat gegen Shigella sowie Impfstoffkandidaten gegen andere globale Gesundheitsbedrohungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.valneva.com.



Valneva Investor- und Medienkontakte







Laetitia Bachelot-Fontaine







VP, Global Communications and European Investor Relations







M +33 (0)6 4516 7099







laetitia.bachelot-fontaine@valneva.com









Joshua Drumm, Ph.D.







VP, Global Investor Relations







M +001 917 815 4520







joshua.drumm@valneva.com







































Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf das Geschäft von Valneva, darunter Aussagen zum Fortschritt, zum Zeitplan, zu den Ergebnissen und zum Abschluss von Forschungs-, Entwicklungs- und klinischen Studien für Produktkandidaten, zur behördlichen Zulassung von Produktkandidaten und zur Überprüfung bestehender Produkte sowie Finanzprognosen, darunter Prognosen zu Produktverkäufen, Gesamtumsatz und Gesamtinvestitionen in Forschung und Entwicklung. Selbst wenn die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen von Valneva mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen, können diese Ergebnisse oder Entwicklungen von Valneva in Zukunft möglicherweise nicht aufrechterhalten werden. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen an Begriffen wie „könnte“, „sollte“, „kann“, „erwartet“, „geht davon aus“, „glaubt“, „beabsichtigt“, „schätzt“, „strebt an“, „zielt ab“ oder ähnlichen Begriffen erkennen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren weitgehend auf den aktuellen Erwartungen von Valneva zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und unterliegen einer Reihe bekannter und unbekannter Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Insbesondere könnten die Erwartungen von Valneva unter anderem durch Unsicherheiten und Verzögerungen bei der Entwicklung und Herstellung von Impfstoffen, unerwartete Ergebnisse klinischer Studien, unerwartete regulatorische Maßnahmen oder Verzögerungen, den Wettbewerb im Allgemeinen, Währungsschwankungen, die Auswirkungen der globalen und europäischen Kreditkrise sowie die Fähigkeit, Patente oder andere Schutzrechte für geistiges Eigentum zu erhalten oder aufrechtzuerhalten, beeinflusst werden. Erfolge in präklinischen Studien oder früheren klinischen Studien lassen nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Ergebnisse künftiger klinischer Studien zu. Angesichts dieser Risiken und Ungewissheiten kann nicht garantiert werden, dass die in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen tatsächlich eintreten werden. Valneva stellt diese Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung zur Verfügung und lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Anhang