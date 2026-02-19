Valneva publie son chiffre d’affaires et sa trésorerie non audités pour l’exercice 2025 et fournit ses prévisions pour l’exercice 2026

Chiffre d’affaires de 174,7millions d’euros en ligne avec les prévisions, dont 157,9 millions d’euros de ventes de vaccins

Solide position de trésorerie de 109,7 millions d’euros à fin 2025 et flexibilité financière renforcée suite au refinancement réussi de la dette

2026 pourrait être une année transformatrice pour Valneva, avec des données de Phase 3 sur le vaccin Lyme attendues au premier semestre.

Mandat du Directeur Général de Valneva renouvelé pour une nouvelle période de trois ans, garantissant ainsi la continuité du leadership.

Lyon (France), le 19 février 2026 – Valneva SE Nasdaq : VALN; Euronext Paris : VLA), société spécialisée dans les vaccins, a annoncé aujourd’hui son chiffre d’affaires et sa trésorerie préliminaires non-audités pour l’exercice 20251 et a présenté ses perspectives financières pour l’exercice 2026.

Chiffre d’affaires et trésorerie 2025 (non-audités) :

Chiffre d’affaires de 174,7 millions d’euros en 2025 contre 169,6 millions d’euros en 2024 incluant une contrepartie variable liée à l’accord de recherche et de licence pour le programme contre la maladie de Lyme

Ventes de produits de 157,9 millions d’euros contre 163,3 millions d’euros en 2024, reflétant un recul de 42,3 % des ventes de produits de tiers à 19,2 millions d’euros (33,2 millions d’euros en 2024), comme attendu

Les ventes de produits ont augmenté de 9% à taux de change constants 2 et hors ventes de produits de tiers

et hors ventes de produits de tiers Trésorerie et équivalents de trésorerie de 109,7 millions d’euros au 31 décembre 2025, contre 168,3 millions d’euros au 31 décembre 2024

Prévisions et perspectives financières 2026 :

Premiers résultats de Phase 3 pour le candidat vaccin contre la maladie de Lyme attendus au premier semestre 2026, suivis de soumissions réglementaires par Pfizer, sous réserve de données positives En cas de succès, VLA15 deviendra le quatrième vaccin développé par Valneva et sa commercialisation future par Pfizer permettra à Valneva d’élargir et d’accélérer davantage le développement de son portefeuille de vaccins innovants, en ligne avec sa vision stratégique



Premières données de Phase 2 pour le candidat vaccin tétravalent contre la shigellose S4V2 Une décision concernant les prochaines étapes de développement est attendue au second semestre 2026

Renforcement du portefeuille R&D en cours avec des candidats vaccins différenciés répondant à des besoins médicaux importants non satisfaits

Le chiffre d’affaires total est attendu entre 155 et 170 millions d’euros en 2026, dont 145 à 160 millions d’euros de vente . Les prévisions de ventes de produits, plus faibles en 2026 par rapport à 2025, reflètent la poursuite de la croissance des marques commerciales établies, amoindrie par la réduction progressive des ventes de produits de tiers, comme précédemment annoncé

Poursuite d’une gestion rigoureuse de la trésorerie avec une réduction supplémentaire de la consommation de trésorerie opérationnelle attendue en 2026, tout en maintenant les investissements stratégiques en R&D.

Peter Bühler, Directeur financier de Valneva, a indiqué, « 2025 a mis à l’épreuve notre résilience tout en mettant en exergue la qualité de l’exécution de nos équipes. Nous sommes restés engagés dans la croissance de nos marques commerciales et avons réalisé des progrès significatifs sur nos principaux programmes de R&D, malgré des difficultés avec IXCHIQ® et un environnement géopolitique difficile. En 2026, nous attendons avec impatience les premières données de Phase 3 de notre candidat vaccin contre la maladie de Lyme potentiellement transformatrices pour Valneva, tout en restant concentrés sur une allocation prudente de notre capital afin de soutenir le développement et l’expansion de notre activité conformément à notre vision stratégique.

Valneva a également annoncé aujourd’hui que son Conseil d’Administration avait renouvelé le mandat de son directeur général Thomas Lingelbach pour une nouvelle période de trois et confirmé son maintien en tant que membre du Conseil d’administration, sous réserve de l’approbation des actionnaires à l’assemblée générale 2026 de la société.

Anne-Marie Graffin, Présidente du Conseil d’administration de Valneva, a indiqué, « En tant que cofondateur de la Société, Thomas a été un moteur essentiel de notre croissance, de notre culture et de notre réussite au cours des treize dernières années. Le Conseil estime que son leadership continu est déterminant alors que nous entrons dans une nouvelle ère de développement de l’entreprise, et nous avons pleinement confiance en sa capacité à mener le futur de la société et à créer de la valeur pour l’ensemble de nos parties prenantes. »

Mesures financières non-conformes aux normes IFRS - Ventes de produits (hors ventes de produits de tiers) à taux de change constants :

Toutes références aux variations du chiffre d’affaires à taux de change constants indiquent que l’impact des fluctuations de change a été éliminé. Cette élimination se fait en recalculant le chiffre d’affaires de la période concernée en appliquant les taux de change de la période précédente

En millions d’euros Douze mois clos au 31 décembre (Résultats non-audités, consolidés selon les normes IFRS) 2025 2024 Croissance annuelle



en % Ventes de produits 157.9 163.3 - 3.3% Ventes de produits de tiers 19.2 33.2 - 42.3% Ventes de produits (hors ventes pour des tiers) 138.7 130.1 + 6.7% Impact des taux de change (hors ventes de produits de tiers) 3.1 Ventes de produits (hors ventes de produits de tiers) à taux de change constants 141.8 + 9.0%

À propos de Valneva SE

Valneva est une société spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation de vaccins prophylactiques contre des maladies infectieuses générant d’importants besoins médicaux. Valneva a une approche hautement spécialisée et ciblée et utilise son expertise dans les différents modes de vaccination pour développer des vaccins contre des maladies pour lesquelles ils n’existent pas encore de vaccins ou pour lesquelles les solutions existantes peuvent être améliorées.

La Société dispose d'une solide expérience en R&D ayant fait progresser plusieurs vaccins des premiers stades de la recherche jusqu'à leur mise sur le marché. Valneva commercialise actuellement trois vaccins du voyage.

Les revenus de l’activité commerciale croissante de la Société contribuent à l'avancement continu de son portefeuille de vaccins. Celui-ci comprend le seul candidat vaccin contre la maladie de Lyme en phase avancée de développement clinique, en partenariat avec Pfizer, le candidat vaccin tétravalent le plus avancé au monde contre la Shigellose ainsi que des candidats vaccins contre d'autres menaces pour la santé publique mondiale. De plus amples informations sont disponibles sur le site www.valneva.com.

