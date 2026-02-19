Communiqué de presse

19 février 2026

Renault Group démontre sa résilience,

la solidité de sa stratégie

et aborde l’avenir avec confiance

Forte rentabilité et forte génération de free cash-flow , en ligne avec sa prévision financière 2025 révisée le 15 juillet 2025 : Chiffre d’affaires du Groupe : 57,9 milliards d’euros, +3,0 % et +4,5 % à taux de change constants 1 vs. 2024. Cette performance robuste est tirée par ses trois marques automobiles complémentaires, qui sont toutes en croissance grâce au déploiement de l’ International Game Plan et à l’électrification de la gamme Solide marge opérationnelle du Groupe : 3,6 milliards d’euros, soit 6,3 % du chiffre d’affaires du Groupe Résultat net – part du Groupe : -10,9 milliards d’euros. Il inclut les impacts de Nissan : -9,3 milliards d’euros de perte non cash liée à l’évolution du traitement comptable de la participation de Renault Group dans Nissan et -2,3 milliards d’euros en contribution des entreprises associées Free cash-flow 2 de l’Automobile élevé : 1,5 milliard d’euros, porté par la performance opérationnelle du Groupe partiellement compensée par la variation négative du besoin en fonds de roulement. Le free cash-flow inclut 300 millions d’euros de dividendes reçus de Mobilize Financial Services

Position nette financière de l’Automobile record : 7,4 milliards d’euros au 31 décembre 2025

à 539 000 unités au 31 décembre 2025 Un dividende de 2,20 euros par action sera soumis à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires le 30 avril 2026

sera soumis à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires le 30 avril 2026 Relèvement de la note de crédit : le 18 décembre 2025, S&P Global Ratings a relevé la note de crédit long terme de Renault SA au statut investment grade « BBB- » avec une perspective stable contre « BB+ » précédemment

: le 18 décembre 2025, S&P Global Ratings a relevé la note de crédit long terme de Renault SA au statut « BBB- » avec une perspective stable contre « BB+ » précédemment Perspectives financières 2026 : résilience dans un environnement complexe

Marge opérationnelle du Groupe d’environ 5,5 % du chiffre d’affaires du Groupe Free cash-flow de l’Automobile d’environ 1,0 milliard d’euros, incluant 350 millions d’euros de dividendes reçus de Mobilize Financial Services 3

Perspectives financières à moyen terme : dégager durablement des résultats financiers robustes et résilients :

Marge opérationnelle du Groupe entre 5 % et 7 % du chiffre d’affaires du Groupe sur le moyen terme. La fourchette basse de la prévision de marge étant sensiblement supérieure aux marges historiques 4 Free cash-flow de l’Automobile ≥ 1,5 milliard d’euros par an en moyenne sur le moyen terme 5 , en incluant environ 500 millions d’euros par an en moyenne de dividendes reçus de Mobilize Financial Services 6

« Nos résultats 2025, dans un contexte de marché difficile, démontrent l’engagement de nos équipes pour délivrer une performance régulière de premier plan parmi les acteurs de l’industrie automobile. Cette performance reflète la solidité de nos fondamentaux et notre agilité. Surtout, ce succès confirme la pertinence de notre stratégie produit robuste et la force de nos marques, reconnues par nos clients.

Nous annoncerons dans quelques semaines notre stratégie qui vise la croissance de nos activités ainsi que le renforcement de la résilience de notre modèle opérationnel et financier. Nous nous positionnons pour affronter l’avenir avec confiance et ambition afin d’ancrer Renault Group comme référence dans notre industrie et créer de la valeur pour l’ensemble de nos parties prenantes. » a déclaré François Provost, CEO de Renault Group.

Boulogne-Billancourt, 19 février 2026

Performance commerciale

En 2025, Renault Group a vendu 2 336 807 véhicules dans le monde (+3,2 % dans un marché en hausse de 1,6 %), ses trois marques complémentaires enregistrant toutes une croissance supérieure à celle du marché : En Europe, Renault Group est sur le podium des constructeurs : Renault est la première marque automobile française dans le monde, et la deuxième marque sur le marché européen des véhicules VP + VU 7 Dacia se hisse à la deuxième place du podium sur le marché européen des VP vendus à clients particuliers, avec Sandero, véhicule particulier le plus vendu en Europe tous canaux confondus Alpine a dépassé pour la première fois les 10 000 immatriculations, soit plus du double par rapport à l’an dernier

À l’international 8 , la marque Renaut a vu ses ventes augmenter de 11,7 %, grâce à une forte croissance sur ses marchés clés : Amérique latine (+11,3 %), Corée du Sud (+55,9 %) et Maroc (+44,8 %) Succès des lancements : En Europe, avec Renault 5 (n°1 des véhicules électriques du segment B en Europe), Renault Symbioz (modèle hybride le plus vendu de la marque), Dacia Bigster (C-SUV le plus vendu à clients particuliers au second semestre 2025), et Poursuite du développement à l’international avec Renault Koleos (troisième véhicule le plus vendu du segment D-SUV hybride en Corée du Sud) et Renault Kardian (près de 50 000 unités vendues)



Offensive d’électrification des véhicules particuliers en Europe : Renault Group poursuit son offensive d’électrification, avec une forte croissance sur les véhicules électriques (+77,3 %) et sur les véhicules hybrides (+35,2 %). Les mix de véhicules électriques et hybrides atteignent respectivement 14 % et 30 % des ventes totales. La marque Renault mène la course dans les véhicules électriques grâce à ses nouveaux modèles, atteignant un mix de véhicules électriques de 20,3 % (ventes en hausse de 72,4 %), tout en maintenant un focus fort sur les ventes d’hybrides qui sont en hausse de 17,1 %. Dacia a enregistré une croissance de ses ventes de véhicules hybrides de 122,0 % comparé à 2024.



Stratégie commerciale centrée sur la valeur : Les ventes à clients particuliers représentent près de 60 % des ventes totales de VP sur les cinq principaux pays européens 9 (+17 points au-dessus du marché) avec Dacia Sandero, Dacia Duster et Renault Clio dans le top 5 de cette catégorie. Les ventes de segment C et supérieurs en Europe représentent 31 % des ventes de VP du Groupe (+1,0 point). Approche rigoureuse sur les valeurs résiduelles, supérieures de 5 à 12 points par rapport aux concurrents européens 10 .





Résultats financiers

Les comptes consolidés de Renault Group et les comptes sociaux de Renault SA au 31 décembre 2025 ont été arrêtés par le Conseil d’administration du 18 février 2026 réuni sous la présidence de Jean-Dominique Senard.

Le chiffre d’affaires du Groupe atteint 57 922 millions d’euros, en progression de 3,0 % par rapport à 2024. À taux de change constants11, il augmente de 4,5 %.

Le chiffre d’affaires de l’Automobile atteint 51 442 millions d’euros, en progression de 1,8 % par rapport à 2024. Il comprend -1,6 point d’effet de change négatif (soit -814 millions d’euros) essentiellement lié à la dévaluation de la Livre turque et du Peso argentin. À taux de change constants3, il progresse de 3,4 %, en raison notamment des éléments suivants :

Un effet volume positif de 0,7 point lié à l’augmentation des immatriculations de 3,2 %, partiellement contrebalancée par un moindre restockage chez les concessionnaires en 2025 par rapport à 2024. Au 31 décembre 2025, les stocks totaux de véhicules neufs s’élèvent à 539 000 véhicules (442 000 chez les concessionnaires indépendants et 97 000 au niveau du Groupe) et sont à un niveau équilibré pour gérer les opérations.

Un effet mix produit positif de +3,2 points, grâce aux lancements récents du Groupe (Dacia Bigster, Renault Symbioz, Renault 5, Alpine A290, Renault 4, Renault Koleos…). Cet effet continuera à être positif en 2026 grâce aux nouveaux lancements.

positif de +3,2 points, grâce aux lancements récents du Groupe (Dacia Bigster, Renault Symbioz, Renault 5, Alpine A290, Renault 4, Renault Koleos…). Cet effet continuera à être positif en 2026 grâce aux nouveaux lancements. Un effet prix légèrement négatif de -0,2 point, en raison des conditions de marchés qui restent difficiles en Europe avec de la pression commerciale. Une partie des effets de change négatifs est compensée par des augmentations de prix. En cohérence avec sa stratégie centrée sur la valeur, la politique de prix du Groupe maintient une attention forte sur les valeurs résiduelles qui sont un facteur clé de la performance à long terme.

légèrement négatif de -0,2 point, en raison des conditions de marchés qui restent difficiles en Europe avec de la pression commerciale. Une partie des effets de change négatifs est compensée par des augmentations de prix. En cohérence avec sa stratégie centrée sur la valeur, la politique de prix du Groupe maintient une attention forte sur les valeurs résiduelles qui sont un facteur clé de la performance à long terme. Un effet mix géographique négatif de -0,5 point, principalement lié à la croissance des ventes hors Europe.

négatif de -0,5 point, principalement lié à la croissance des ventes hors Europe. Un effet des ventes à partenaires légèrement négatif de -0,1 point. Cette évolution s’explique principalement par des facturations non récurrentes de R&D à partenaires au 1 er semestre 2024 et par la déconsolidation, fin mai 2024, des ventes de moteurs de Horse à des partenaires, partiellement compensées par les effets positifs de nos programmes avec nos partenaires et de l’impact de l’intégration de RNAIPL (Renault Nissan Automotive India Private Ltd) dans le périmètre de consolidation depuis le 1 er août 2025.

légèrement négatif de -0,1 point. Cette évolution s’explique principalement par des facturations non récurrentes de R&D à partenaires au 1 semestre 2024 et par la déconsolidation, fin mai 2024, des ventes de moteurs de Horse à des partenaires, partiellement compensées par les effets positifs de nos programmes avec nos partenaires et de l’impact de l’intégration de RNAIPL (Renault Nissan Automotive India Private Ltd) dans le périmètre de consolidation depuis le 1 août 2025. Un effet « Autres » positif de + 0,3 point, bénéficiant principalement de la performance des activités d’après-vente et de distribution.





Le Groupe enregistre une marge opérationnelle de 3 632 millions d’euros, soit 6,3 % du chiffre d’affaires, par rapport à 4 263 millions d’euros et 7,6 % en 2024.

La marge opérationnelle de l’Automobile s’élève à 4,2 % du chiffre d’affaires de l’Automobile, soit 2 184 millions d’euros, contre 2 996 millions d’euros en 2024. Cette évolution s’explique principalement par les éléments suivants :

Un impact de change négatif de -282 millions d’euros, principalement lié à l’effet négatif du Peso argentin. L'impact positif de la Livre turque sur les coûts de production compense l’augmentation des ventes du Groupe en Turquie.

de -282 millions d’euros, principalement lié à l’effet négatif du Peso argentin. L'impact positif de la Livre turque sur les coûts de production compense l’augmentation des ventes du Groupe en Turquie. Un effet volume positif de +186 millions d’euros.

positif de +186 millions d’euros. Les effets prix/mix/enrichissement et coûts combinés représentent -341 millions d’euros. Cette évolution reflète l’augmentation de la pression commerciale, principalement en Europe, la progression du mix de véhicules électriques et la croissance des ventes à l’international. Elle inclut également un effet négatif lié à la baisse des ventes de véhicules utilitaires dont les marges sont supérieures à la marge moyenne du Groupe. Ces effets ont été partiellement compensés par un programme de gestion des coûts efficace qui a permis l’atteinte de la cible de réduction du coût des ventes variable de 400 euros par véhicule en 2025, notamment grâce une forte performance des achats qui commence à bénéficier des synergies sur les moteurs fournis par Horse Powertrain. Cette performance coûts a été contrebalancée dans une certaine mesure par une hausse des coûts de garantie (-160 millions d’euros).

combinés représentent -341 millions d’euros. Cette évolution reflète l’augmentation de la pression commerciale, principalement en Europe, la progression du mix de véhicules électriques et la croissance des ventes à l’international. Elle inclut également un effet négatif lié à la baisse des ventes de véhicules utilitaires dont les marges sont supérieures à la marge moyenne du Groupe. Ces effets ont été partiellement compensés par un programme de gestion des coûts efficace qui a permis l’atteinte de la cible de réduction du coût des ventes variable de 400 euros par véhicule en 2025, notamment grâce une forte performance des achats qui commence à bénéficier des synergies sur les moteurs fournis par Horse Powertrain. Cette performance coûts a été contrebalancée dans une certaine mesure par une hausse des coûts de garantie (-160 millions d’euros). Un effet négatif de la R&D de -87 millions d’euros principalement lié à une base de comparaison défavorable en raison d’une facturation non récurrente de R&D à des partenaires au 1 er semestre 2024.

de -87 millions d’euros principalement lié à une base de comparaison défavorable en raison d’une facturation non récurrente de R&D à des partenaires au 1 semestre 2024. Une amélioration des frais généraux de +59 millions d’euros grâce à un contrôle strict des dépenses.

de +59 millions d’euros grâce à un contrôle strict des dépenses. Un effet « Autres » de -59 millions d’euros.

» de -59 millions d’euros. Horse (déconsolidé depuis le 31 mai 2024) : -279 millions d’euros en 2025 par rapport à 2024 liés à l’impact de la déconsolidation détaillé dans le communiqué de presse des résultats du 1er semestre 2025.





La contribution de Mobilize Financial Services (Financement des Ventes) à la marge opérationnelle du Groupe atteint 1 468 millions d’euros par rapport à 1 295 millions d’euros en 2024. Cette performance s’explique principalement par le développement des offres de financement et de services comme levier clé de la stratégie marketing du Groupe, particulièrement pour les véhicules électriques.

Les autres produits et charges d’exploitation sont négatifs à hauteur de -11,5 milliards d’euros (contre -1,7 milliard d’euros en 2024). Ils intègrent la perte non cash de -9,3 milliards d’euros liée à la modification du traitement comptable de la participation de Renault Group dans Nissan, une perte de valeur de -0,9 milliard d’euros sur des développements véhicules et actifs de production spécifiques ainsi que des charges de restructuration à hauteur de -0,4 milliard d’euros.

Après prise en compte des autres produits et charges d’exploitation, le résultat d’exploitation du Groupe s’établit à -7 867 millions d’euros par rapport à 2 576 millions d’euros en 2024.

Le résultat financier ressort à -208 millions d’euros contre -517 millions d’euros en 2024. L’hyperinflation en Argentine a un impact négatif moins élevé en 2025 qu’en 2024.

La contribution des entreprises associées ressort à -2 198 millions d’euros contre -521 millions d’euros en 2024. Elle inclut -2 331 millions d’euros de contribution de Nissan. Depuis le 30 juin 2025, date du changement de méthode comptable, les résultats de Nissan n’affectent plus le résultat du Groupe. La contribution de Horse Powertrain Limited s’élève à 245 millions d’euros.

Les impôts courants et différés représentent une charge de -522 millions d’euros, dont -24 millions d’euros au titre de la surtaxe exceptionnelle en France, contre une charge de -647 millions d’euros en 2024. Le taux effectif d’imposition est de 42 %. Son évolution en 2025 est fortement affectée par l'absence de reconnaissance d'impôts différés sur les charges et sur les déficits fiscaux, notamment en France.

Ainsi, le résultat net, part du Groupe s’établit à -10 931 millions d’euros (soit -40,0 euros par action). Le résultat net, part du Groupe hors impacts de Nissan12 s’élève à 715 millions d’euros.

La capacité d’autofinancement de l’activité Automobile atteint 4 744 millions d’euros en 2025. Elle inclut 300 millions d’euros de dividendes reçus de Mobilize Financial Services, dont 150 millions d’euros au titre de l’exercice 2024 et 150 millions d’acompte sur dividende au titre de l’exercice 2025.

Hors impact des cessions d’actifs, le montant des dépenses totales de CAPEX et R&D nets du Groupe s’élève à 4 012 millions d’euros, soit 6,9 % du chiffre d’affaires contre 7,2 % en 2024. Les cessions d’actifs représentent 71 millions d’euros, contre 94 millions d’euros en 2024. Le taux de CAPEX et R&D nets du Groupe s’élève à 6,8 % du chiffre d’affaires en incluant les cessions d’actifs.

Le free cash-flow13 de l’Automobile s’élève à 1 473 millions d’euros. Il inclut 300 millions d’euros de coûts de restructuration ainsi qu’une variation négative du besoin en fonds de roulement (BFR) de 190 millions d’euros reflétant la volonté du Groupe d’avoir une gestion durablement saine du BFR. Dans ce contexte, Renault Group vise à dénouer, en 2025 et 2026, la variation significativement positive de 844 millions d’euros du BFR enregistrée fin 2024.

Au 31 décembre 2025, la position financière nette de l’Automobile s’élève à 7 370 millions d’euros, contre 7 096 millions d’euros au 31 décembre 2024. Cette évolution s’explique par le free cash-flow élevé et inclut -697 millions d’euros de dividendes versés aux actionnaires, -186 millions d’euros d’investissements financiers nets (principalement Free To X) ainsi que l’impact de l’acquisition et consolidation de RNAIPL à hauteur de +76 millions d’euros.

La réserve de liquidité de l’Automobile à fin décembre 2025 est à un niveau élevé de 17,7 milliards d’euros contre 18,5 milliards d’euros au 31 décembre 2024.

Dividende

Le dividende proposé au titre de l’exercice 2025 s’élève à 2,20 euros par action, stable en valeur absolue par rapport à l’année dernière. Ce dividende, intégralement versé en numéraire, sera soumis à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires le 30 avril 2026. La date de détachement du dividende est prévue le 8 mai 2026 et sa mise en paiement le 12 mai 2026.

Perspectives financières 2026 : résilience dans un environnement complexe

En 2026, Renault Group poursuit son offensive produit :

pour renouveler et élargir son offre en Europe, tout particulièrement sur les modèles électriques et hybrides, avec entre autres : nouvelle Renault Clio, Renault Twingo E-Tech electric, Trafic van E-Tech, un nouveau modèle Dacia électrique du segment A, un nouveau modèle Dacia thermique et hybride du segment C, et Alpine A390.

accélérer sa croissance à l’international, notamment grâce à Renault Boreal (C-SUV) en Amérique latine et en Turquie, Renault Duster en Inde, Renault Filante (E-SUV) en Corée du Sud et sur les marchés internationaux, et un nouveau pick-up Renault en Amérique latine.





Concernant ses perspectives financières pour l’année 2026, Renault Group vise les objectifs suivants :

Une marge opérationnelle du Groupe d’environ 5,5 % du chiffre d’affaires du Groupe

d’environ 5,5 % du chiffre d’affaires du Groupe Un free cash-flow de l’Automobile d’environ 1,0 milliard d’euros

En 2026, la croissance à l’international, la progression des ventes à partenaires, la part croissante des véhicules électriques et l’impact en année pleine de la consolidation de RNAIPL14 conduiront à une croissance du chiffre d’affaires, bien que ces effets soient dilutifs sur la marge. La réduction des coûts reste une priorité clé en 2026 et pour les années à venir.

Le free cash-flow de l’Automobile en 2026 devrait inclure 350 millions d’euros de dividendes reçus de Mobilize Financial Services15 (contre 300 millions d’euros reçus en 2025). Le Groupe prévoit une variation négative du besoin en fonds de roulement en 2026, afin de continuer à dénouer la variation positive du besoin en fonds de roulement enregistrée fin 2024.

Perspectives financières à moyen terme : dégager durablement des résultats financiers robustes et résilients

La feuille de route stratégique sera présentée lors du Strategy Day le 10 mars 2026, et s’appuiera sur les convictions suivantes :

Produits & expérience client : Renault Group prévoit de lancer une deuxième gamme de produits réussie en Europe et d’être un concurrent de premier plan sur les marchés à fort potentiel (Inde, Amérique latine) tout en offrant à ses clients une expérience globale, de grande qualité et différenciante, tout au long du cycle de vie du véhicule.

: Renault Group prévoit de lancer une deuxième gamme de produits réussie en Europe et d’être un concurrent de premier plan sur les marchés à fort potentiel (Inde, Amérique latine) tout en offrant à ses clients une expérience globale, de grande qualité et différenciante, tout au long du cycle de vie du véhicule. Technologie & innovation : Renault Group vise de proposer un ensemble complet de briques technologiques pour les véhicules électriques et le software , et d’écrire le prochain chapitre de la success story des hybrides.

: Renault Group vise de proposer un ensemble complet de briques technologiques pour les véhicules électriques et le , et d’écrire le prochain chapitre de la des hybrides. Excellence opérationnelle : Renault Group vise l’excellence dans le management de ses opérations et a pour ambition de rattraper les constructeurs automobiles chinois sur les sujets d’innovation, de coûts et de vitesse.

: Renault Group vise l’excellence dans le management de ses opérations et a pour ambition de rattraper les constructeurs automobiles chinois sur les sujets d’innovation, de coûts et de vitesse. Engagé auprès des parties prenantes : Renault Group a pour objectif de poursuivre un dialogue proactif et de mettre en œuvre des plans d’action avec toutes les parties prenantes : employés, fournisseurs, distributeurs et partenaires. Concernant les partenariats, Renault Group a pour objectif d’être fort sur une base autonome, avec des partenariats comme accélérateurs de compétitivité.

Le Groupe révèle aujourd’hui ses perspectives financières à moyen terme.

Dans un contexte de marché très difficile, le Groupe a pour objectif de créer de la valeur avec cohérence et prévisibilité, grâce à une approche rigoureuse et réaliste. Il vise16 une marge opérationnelle robuste et durable, ainsi qu’une forte génération de free cash-flow :

Marge opérationnelle du Groupe entre 5 % et 7 % du chiffre d’affaires du Groupe sur le moyen terme . La fourchette basse de la prévision de marge étant sensiblement supérieure aux marges historiques 17 .

. La fourchette basse de la prévision de marge étant sensiblement supérieure aux marges historiques . Free cash-flow de l’Automobile ≥ 1,5 milliard d’euros par an en moyenne sur le moyen terme18, en incluant environ 500 millions d’euros par an en moyenne de dividendes reçus de Mobilize Financial Services19.

Marge opérationnelle robuste et durable

Les produits et l’expansion sur les marchés internationaux seront les moteurs de la croissance, soutenus par l’accélération de la transformation du Groupe pour accroître sa vitesse, son agilité, son efficience et sa simplicité.

Renault Group prévoit une croissance moyenne à un chiffre de son chiffre d’affaires total (CAGR20) sur le moyen terme. Cette croissance sera soutenue tant par l’activité Automobile que par Mobilize Financial Services.

Ce plan est conçu pour renforcer Renault Group sur une base autonome, particulièrement en Europe, et pour s’ouvrir à des partenariats comme accélérateurs de compétitivité essentiellement à l’international.

La réduction des coûts restera une priorité clé au sein du Groupe et sera réalisée grâce à la performance dans la gestion des coûts variables et à une discipline stricte sur les coûts fixes :

Coûts variables : les coûts variables ( COGS ) par véhicule devraient diminuer d’environ 400 euros par an en moyenne, grâce notamment à des améliorations technologiques, à la compétitivité de Horse Powertrain, et à la collaboration étroite avec ses fournisseurs.

) par véhicule devraient diminuer d’environ 400 euros par an en moyenne, grâce notamment à des améliorations technologiques, à la compétitivité de Horse Powertrain, et à la collaboration étroite avec ses fournisseurs. Discipline sur les coûts fixes, avec une attention forte sur la productivité : Dépenses de R&D Capex et tickets d’entrée des fournisseurs : les tickets d’entrée des nouveaux projets seront réduits jusqu’à 40 % par rapport à la génération précédente, notamment grâce à la généralisation du temps de développement des véhicules à 2 ans et à la réorganisation des process. Dépenses de frais généraux : stables sur le moyen terme.



Ainsi, Renault Group maintiendra une base de coûts fixes cash stable sur le moyen terme, permettant une gestion prudente du seuil de rentabilité.

Forte génération de free cash-flow

La génération de free cash-flow sur le moyen terme sera soutenue par une profitabilité accrue.

Le Groupe investira dans le produit et l’innovation, tout en maintenant une approche très disciplinée pour réduire ses tickets d’entrée. Les dépenses de R&D Capex et tickets d’entrée des fournisseurs resteront inférieures à 8 % du chiffre d’affaires du Groupe.

Concernant les dividendes reçus de Mobilize Financial Services, le Groupe prévoit un alignement avec la moyenne historique, soit environ 500 millions d’euros par an21 en moyenne sur le moyen terme.

Le Groupe prévoit de recevoir un dividende de Horse Powertrain Limited22 à partir de 2027.

Tous ces éléments assurent la pérennité des flux de trésorerie entrants, tout en protégeant la solidité du bilan du Groupe.

Allocation du capital rigoureuse et équilibrée

Renault Group reste engagé à mettre en œuvre une allocation du capital rigoureuse et équilibrée :

Investir en priorité dans le produit pour assurer la croissance future . Le Groupe mettra également en place une stratégie d’investissement financier rigoureuse et ciblée, en priorisant son cœur de métier automobile et les activités offrant une logique industrielle et un rendement sur capitaux employés (ROCE) élevé.

. Le Groupe mettra également en place une stratégie d’investissement financier rigoureuse et ciblée, en priorisant son cœur de métier automobile et les activités offrant une logique industrielle et un rendement sur capitaux employés (ROCE) élevé. Préserver la solidité de son bilan pour garantir un profil investment grade tout en conservant une forte réserve de liquidité.

pour garantir un profil tout en conservant une forte réserve de liquidité. Redistribuer la création de valeur aux parties prenantes : Aux employés, par le biais de dispositifs de partage des bénéfices et grâce à des programmes d’actionnariat salarié dédiés . L’ambition du Groupe est d’augmenter la part de l’actionnariat salarié vers 10 % de son capital sur le long terme. Aux actionnaires, par une politique de dividende attractive , avec une augmentation progressive du dividende par action en valeur absolue .





Concernant le ROCE, Renault Group vise un taux élevé tendant vers 25 % sur le moyen terme, grâce à son organisation « asset-light », à sa gestion rigoureuse des R&D Capex et à une attention permanente sur les activités créatrices de valeur.

Résultats consolidés de Renault Group

En millions d’euros 2024 2025 Variation Chiffre d’affaires Groupe 56 232 57 922 +3,0 % Marge opérationnelle 4 263 3 632 -631 En % du chiffre d’affaires 7,6 % 6,3 % -1,3 pt Autres produits et charges d’exploitation -1 687 -11 499 -9 812 Résultat d’exploitation 2 576 -7 867 -10 443 Résultat financier -517 -208 +309 Part dans le résultat des sociétés mises en équivalence -521 -2 198 -1 677 Impôts courants et différés -647 -522 +125 Résultat net 891 -10 795 -11 686 Résultat net, part du Groupe 752 -10 931 -11 683 Résultat net, part du Groupe, ajusté des impacts Nissan1 2 762 715 -2 047 Free cash-flow2 2 883 1 473 -1 410 Position nette financière de l’Automobile +7 096

au 31/12/2024 +7 370

au 31/12/2025 +274

(1) 2024 : +211 millions d’euros de contribution de Nissan dans les entreprises associées, -1 527 millions d’euros de moins-value de cession d’actions Nissan et -694 millions d’euros de perte de valeur sur la participation dans Nissan. 2025 : -2 331 millions d’euros de contribution de Nissan dans les entreprises associées et -9 315 millions d’euros de perte liée à l’évolution du traitement comptable de la participation dans Nissan.

(2) Free cash-flow de l’Automobile : capacité d’autofinancement après intérêts et impôts payés (hors dividendes reçus des sociétés cotées) diminuée des investissements corporels et incorporels nets des cessions +/- variation du besoin en fonds de roulement.



Informations complémentaires

Les comptes consolidés de Renault Group et les comptes sociaux de Renault SA au 31 décembre 2025 ont été arrêtés par le Conseil d’administration du 18 février 2026.

Les Commissaires aux comptes du Groupe ont effectué leurs diligences d’audit sur ces comptes et les rapports d’audit relatifs à la certification des comptes consolidés et sociaux sont en cours d’émission.

Le rapport financier annuel, avec l’analyse complète des résultats financiers de 2025 incluant les comptes consolidés condensés, est disponible sur www.renaultgroup.com dans la rubrique «Investisseurs».

Conférence des résultats financiers 2025

Lien pour suivre la conférence, le 19 février 2026 à 8H00 CET, puis en replay : events.renaultgroup.com

1 Afin d'analyser la variation du chiffre d'affaires consolidé à taux de change constants, Renault Group recalcule le chiffre d'affaires de l’exercice en cours en appliquant les taux de change moyens de la période précédente.

2 Voir la définition du free cash-flow de l’Automobile en page 11.

3 Soumis à la proposition du Conseil d’administration et à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de MFS.

4 3,9 % en moyenne entre 2005 et 2025.

5 Par rapport à une moyenne historique de 0,6 milliard d'euros par an entre 2005 et 2025.

6 Soumis à la proposition du Conseil d’administration et à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de MFS.

7 VP + VU : véhicules particuliers et véhicules utilitaires.

8 Hors Europe.

9 France, Italie, Espagne, Allemagne et Royaume-Uni.

10 22 marques sur le segment VP en France, Italie, Espagne, Allemagne et Royaume-Uni. Valeurs résiduelles sur les ventes avec engagement de reprise.

11 Afin d'analyser la variation du chiffre d'affaires consolidé à taux de change constants, Renault Group recalcule le chiffre d'affaires de l’exercice en cours en appliquant les taux de change moyens de la période précédente.

12 -2 331 millions d’euros de contribution négative de Nissan dans les entreprises associées et -9 315 millions d’euros de perte liée à l’évolution du traitement comptable de la participation dans Nissan enregistrée en « autres produits et charges d’exploitation ».

13 Voir la définition complète du free cash-flow de l’Automobile en page 11.

14 RNAIPL : Renault Nissan Automotive India Private Ltd.

15 Soumis à la proposition du Conseil d’administration et à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de MFS.

16 À normes comptables constantes, excluant les impacts potentiels de la norme IFRS18 qui sont à l'étude pour une première application en 2027.

17 3,9 % en moyenne entre 2005 et 2025.

18 Par rapport à une moyenne historique de 0,6 milliard d'euros par an entre 2005 et 2025.

19 Soumis à la proposition du Conseil d’administration et à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de MFS.

20 CAGR : Taux de croissance annuel composé.

21 Soumis à la proposition du Conseil d’administration et à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de MFS.

22 Soumis à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de Horse Powertrain Limited.

