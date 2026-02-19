2025 Résultats annuels





Excellente performance financière qui reflète les atouts du modèle économique de Nexans

Croissance organique exceptionnelle de +8,3 % en 2025

Forte augmentation de la marge d'EBITDA ajusté à 11,9 % du chiffre d'affaires standard

Rotation du portefeuille - Négociations exclusives en vue de la cession d'Autoelectric

Un bilan solide qui permet d’intensifier les activités de fusions et acquisitions

Nous abordons 2026 avec confiance grâce au déploiement complet de notre modèle de pure player mondial de l’électrification





Préambule : Conformément à la norme IFRS 5, les activités Industrie et Solutions (comprenant Amercable, Lynxeo et Autoelectric) sont désormais classées en activités abandonnées dans les états financiers consolidés de 2025. Cette classification est retenue à la fois pour l'exercice 2025 et pour l'exercice comparatif 2024, afin de garantir une présentation cohérente entre les périodes présentées. Voir en annexe de ce communiqué de presse. En conséquence, et comme indiqué le 22 décembre 2025, les perspectives 2025 du Groupe ont été alignées sur le nouveau périmètre des activités poursuivies, qui exclut désormais les activités abandonnées mentionnées ci-dessus : EBITDA ajusté entre 710 et 760 millions d'euros, flux de trésorerie disponible entre 275 et 375 millions d'euros.

Des très bons résultats qui reflètent les atouts du modèle économique de Nexans et sa qualité d’exécution En 2025, le chiffre d'affaires standard s’est élevé à 6,1 milliards d'euros (chiffre d'affaires courant de 7,8 milliards d'euros), avec une croissance organique forte de +8,3 %, nettement supérieure à nos objectifs à moyen terme. Dynamique soutenue au quatrième trimestre 2025 avec une croissance organique de +11,8 % et un chiffre d'affaires standard de 1,6 milliard d'euros EBITDA ajusté de 728 millions d'euros, en hausse de +27,3 % par rapport à 2024, marge d’EBITDA ajusté de 11,9 % du chiffre d’affaires standard, en progression de +161 points de base Résultat net des activités poursuivies de 219 millions d'euros en 2025, contre 167 millions d'euros en 2024, en hausse de +31,1 % Résultat net de 358 millions d'euros en 2025, contre 283 millions d'euros en 2024, en augmentation de +26,6 % (comprenant les résultats des activités abandonnées) Rendement attractif pour les actionnaires avec un dividende au titre de l'exercice 2025 de 2,90 euros par action, en progression de +11,5 % par rapport à 2024, ce qui représente un taux de distribution de 41,9%



Un bilan solide avec une génération de flux de trésorerie élevée et un ratio de levier d’endettement financier faible Excellente génération de trésorerie avec un flux de trésorerie disponible de 344 millions d'euros en 2025 (contre 177 millions d'euros en 2024), reflet de notre gestion rigoureuse dans l’ensemble de nos business units et d’un niveau d’acomptes supérieur à la moyenne dans le segment PWR-Transmission, ce qui s’est traduit par un taux de conversion de trésorerie élevé, à 47,3 % Profil diversifié de la dette financière du Groupe et aucune échéance avant 2027





Nexans va désormais intensifier ses activités de fusions et acquisitions après l'entrée en négociations exclusives en vue de la cession d'Autoelectric

Négociations exclusives pour la vente d’Autoelectric annoncées en décembre 2025, dernière portion de la rotation du portefeuille - finalisation prévue à la mi-2026 Deux acquisitions ciblées en 2025 : Cables RCT en Espagne et Electro Cables au Canada Les fusions et acquisitions restent au cœur de la stratégie de Nexans pour alimenter sa croissance et répliquer son modèle de création de valeur



Développement durable : une performance solide, conforme à notre modèle de performance E3 Économie Circulaire : À 19,3 %, la teneur en cuivre recyclé s’est rapprochée de l'objectif de 25 % fixé pour 2028 Scopes 1, 2 et 3 en avance sur les objectifs intermédiaires de décarbonation avec une réduction des émissions de gaz à effet de serre de -49 % pour les Scope 1 et 2 et de -40 % pour le Scope 3





Perspectives 2026



EBITDA ajusté entre 730 et 810 millions d’euros Flux de trésorerie disponible entre 210 et 310 millions d’euros





Avec une performance plus modérée attendue au premier semestre qu’au deuxième semestre 2026.

Ces perspectives n’intègrent pas l'exécution du projet Great Sea Interconnector en 2026 et exclut la contribution des acquisitions non finalisées

Paris, le 19 février 2026 – Nexans, acteur mondial de la conception et de la fabrication de systèmes de câbles pour un monde électrifié, publie ce jour ses comptes pour l’exercice 2025, arrêtés par le Conseil d’Administration réuni sous la Présidence de Jean Mouton, le 18 février 2026.

Commentant l’activité du Groupe, Julien Hueber, Directeur Général, a déclaré :

« En 2025 Nexans a une nouvelle fois délivré des performances soutenues et le Groupe se concentre désormais pleinement sur l'électrification avec la fin de la rotation de notre portefeuille compte tenu des négociations exclusives pour la cession d'Autoelectric. Le Groupe a enregistré un niveau exceptionnel de croissance organique de +8,3 %, nettement supérieur à ses objectifs à moyen terme. La marge d'EBITDA ajusté a enregistré une hausse significative de +161 points de base, reflétant notre approche sélective et notre positionnement unique dans le secteur, mais également notre excellence opérationnelle et notre discipline sur l’ensemble des segments.

2025 marque également une autre année d’acquisitions ciblées et créatrices de valeur, avec l'acquisition de RCT Cables en Espagne et d'Electro Cables au Canada. Les fusions et acquisitions restent le pilier de notre stratégie de croissance rentable, qui s’appuie sur un important pipeline d'opportunités, tandis que le Groupe opère avec un bilan solide et une génération de trésorerie élevée.

La rotation de notre portefeuille touchant à sa fin, nous intensifions désormais nos activités commerciales, industrielles et opérationnelles au travers de business units régionales et d'interfaces internes rationalisées, ce qui renforce la prise de décision.

Alors que nous démarrons 2026 dans un environnement plus volatil, nous pensons que la résilience de notre profil d’activité et l’agilité de nos opérations fournissent à Nexans des bases solides pour continuer à exécuter sa stratégie et générer durablement de la valeur pour l’ensemble des parties prenantes. »

CHIFFRES CLÉS 2025

(en millions d’euros) 2025 2024 Var % Chiffre d’affaires métaux courants 7 810 6 917 +12,9 % Chiffre d’affaires standard1 6 098 5 537 +10,1 % EBITDA ajusté 728 571 +27,3 % EBITDA ajusté en % du chiffre d’affaires standard 11,9 % 10,3 % +161 bps Résultat net des activités poursuivies 219 167 +31,1 % Résultat net des activités abandonnées 138 115 +20,0 % Résultat net (part du Groupe) 358 283 +26,6 % Dette nette 266 681 -61,0 % Flux de trésorerie disponible 344 177 +94,1 % ROCE 21,3 % 18,0 % +330 bps Résultat par action de base (€) 8,08 6,39 +26,4% Dividende par action (€) 2,90 2,60 +11,5 %

L'exercice 2024 est (i) présenté en pro forma afin de refléter le reclassement des activités automobiles non stratégiques en Suède, transférées du segment Industrie & Solutions vers les Autres activités, et (ii) retraité conformément à la norme IFRS 5 (voir annexes).

PERFORMANCE DE LA SOCIÉTÉ EN 2025

Le chiffre d'affaires à cours des métaux standard a atteint 6 098 millions d'euros en 2025, en hausse de +10,1 %, dont +8,3 % de croissance organique par rapport à 2024. En excluant le segment Autres activités, la croissance organique s’est établie à +11,6 %. Cette forte performance a été en grande partie tirée par la croissance organique exceptionnellement élevée du segment PWR-Transmission. Les segments PWR-Grid et PWR-Connect ont évolué conformément aux objectifs à moyen terme du Groupe.

Au quatrième trimestre 2025, Nexans a réalisé une croissance organique soutenue de +11,8 % par rapport au quatrième trimestre 2024 et de +18,3 % hors segment Autres activités, démontrant la solidité de son coeur de métier. Le quatrième trimestre 2025 a été porté par une croissance organique particulièrement élevée dans les segments PWR-Transmission et PWR-Connect, respectivement de +40,0 % et +10,9 %.

L'effet périmètre s’est établi à +5,1 % en 2025, reflétant i) cinq mois de contribution de La Triveneta Cavi (Italie) intégrée à compter du 1er juin 2024 dans le segment PWR-Connect, et ii) sept mois de contribution de RCT Cables (Espagne) intégrée à compter du 1er juin 2025 dans le segment

PWR-Connect.

L'EBITDA ajusté du Groupe a atteint 728 millions d'euros en 2025, en hausse de +27,3 % par rapport à 2024, où il s’établissait à 571 millions d'euros. Cette très forte performance illustre principalement l'amélioration de la rentabilité sur l’ensemble des segments d'activité. La marge d'EBITDA ajusté du Groupe a progressé à un niveau record de son histoire récente à 11,9 % du chiffre d'affaires standard ; la marge d'EBITDA ajusté hors Autres activités a atteint 13,3 % du chiffre d'affaires standard. Cet accomplissement illustre la priorité stratégique du Groupe en faveur de l’excellence opérationnelle, de la croissance axée sur la valeur et de la sélectivité.

Le résultat net des activités poursuivies s'est élevé à 219 millions d'euros en 2025, contre 167 millions d'euros en 2024, une hausse de + 31,1 % principalement expliquée par :

La performance de l' EBITDA ajusté

La baisse des charges financières liée aux autres produits et charges financiers , qui se sont élevés à -9 millions d'euros en 2025 contre -51 millions d'euros en 2024, soit une variation de 42 millions d'euros, s’expliquant principalement par les effets de couverture

, qui se sont élevés à -9 millions d'euros en 2025 contre -51 millions d'euros en 2024, soit une variation de 42 millions d'euros, s’expliquant principalement par les effets de couverture Une diminution de l’ effet Stock Outil de 17 millions d'euros (passant de 41 millions d'euros en 2024 à 24 millions d'euros en 2025), en lien avec l’évolution des prix du cuivre sur l’exercice

de 17 millions d'euros (passant de 41 millions d'euros en 2024 à 24 millions d'euros en 2025), en lien avec l’évolution des prix du cuivre sur l’exercice Des dotations aux amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles , qui se sont établies à 253 millions d'euros en 2025, contre 175 millions d'euros en 2024, principalement liées au segment PWR-Transmission et aux acquisitions

, qui se sont établies à 253 millions d'euros en 2025, contre 175 millions d'euros en 2024, principalement liées au segment PWR-Transmission et aux acquisitions La charge fiscale s’est élevée à 97 millions d’euros, contre 68 millions d’euros en 2024. Le taux effectif d’imposition s’est établi à 30,9 % du résultat avant impôt en 2025, par rapport à 28,9 % en 2024.





Le résultat net des activités abandonnées a atteint 138 millions d’euros en 2025, contre 115 millions d’euros en 2024. En 2025, ce montant intègrait notamment la plus-value de cession d'Amercable et de Lynxeo, ainsi que la dépréciation d’actif liée à Autoelectric.

Le résultat net s’est établi à 358 millions d’euros en 2025, contre 283 millions d’euros en 2024, en hausse de +26,6 %.

Le flux de trésorerie disponible a atteint 344 millions d'euros en 2025 contre 177 millions d'euros en 2024. Cette solide performance illustre le caractère fortement générateur de trésorerie du modèle économique de Nexans, ainsi que la discipline rigoureuse en matière de gestion de la trésorerie dans l’ensemble des business units, se traduisant par un ratio de conversion de trésorerie remarquable de 47,3 %, supérieur aux objectifs à moyen terme du Groupe. Le besoin en fonds de roulement s’est établi à 252 millions d'euros, sensiblement au-dessus de la moyenne et principalement lié au segment PWR-Transmission, avec des montants significatifs d’acomptes encaissés. Les dépenses d'investissement se sont établies à 383 millions d'euros en 2025, soit 6,3 % du chiffre d'affaires standard du Groupe, reflétant la poursuite des investissements dans la croissance des activités, en particulier dans le segment PWR-Transmission (notamment le navire câblier Electra et l'extension des installations de Charleroi).

La dette nette s'est élevée à 266 millions d'euros au 31 décembre 2025, contre 681 millions d'euros au 31 décembre 2024, en baisse de 415 millions d'euros sur l'exercice.

Le ratio de levier d’endettement financier2 est resté à un niveau faible, à 0,36x au 31 décembre 2025 (contre 1,19x au 31 décembre 2024). Le ratio de levier d’endettement financier selon la définition des covenants bancaires, figure en annexe du présent communiqué de presse.

Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale du 21 mai 2026 un dividende de 2,90 euros par action au titre de l’exercice 2025, en hausse de +11,5 % par rapport à l’exercice précédent, traduisant la confiance du Groupe dans sa capacité à générer de la trésorerie et la solidité de son profil financier.



PERFORMANCE DE 2025 PAR SEGMENT

Chiffre d’affaires standard de 2025

En millions d'euros



2025 2024



Variation dont croissance organique dont effet périmètre dont effet de change PWR-Transmission 1 657,0 1 287,2 +28,7 % +29,8 % - -1,0 % PWR-Grid 1 319,0 1 280,6 +3,0 % +5,5 % - -2,5 % PWR-Connect 2 340,6 2 062,4 +13,5 % +3,6 % +13,7 % -3,9 % Autres activités 781,7 907,3 -13,8 % -9,3 % - -4,6 % Total Groupe 6 098,2 5 537,4 +10,1 % +8,3 % +5,1 % -3,3 %

L'exercice 2024 est (i) présenté en pro forma afin de refléter le reclassement des activités automobiles non stratégiques en Suède, transférées du segment Industrie & Solutions vers les Autres activités, et (ii) retraité conformément à la norme IFRS 5 (voir annexes).

EBITDA ajusté 2025

En millions d'euros 2025 2024

Variation PWR-Transmission 203,0 142,1 +42,8 % En % du chiffre d’affaires standard 12,3 % 11,0 % +121 bps PWR-Grid 216,6 181,4 +19,4 % En % du chiffre d’affaires standard 16,4 % 14,2 % +226 bps PWR-Connect 288,6 270,7 +6,6 % En % du chiffre d’affaires standard 12,3 % 13,1 % -79 bps Autres activités 19,6 (22,7) -186,4 % En % du chiffre d’affaires standard 2,5 % (2,5 %) n.a. EBITDA ajusté du Groupe 727,6 571,4 +27,3 % En % du chiffre d’affaires standard 11,9 % 10,3 % +161 bps

L'exercice 2024 est (i) présenté en pro forma afin de refléter le reclassement des activités automobiles non stratégiques en Suède, transférées du segment Industrie & Solutions vers les Autres activités, et (ii) retraité conformément à la norme IFRS 5 (voir annexes).

| PWR-TRANSMISSION (27 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES STANDARD)

Le chiffre d'affaires standard du segment PWR-Transmission s'est élevé à 1 657 millions d'euros en 2025, affichant une croissance organique exceptionnellement élevée de +29,8 % par rapport à 2024, qui se situait déjà à un niveau très élevé. Au quatrième trimestre 2025, PWR-Transmission a enregistré une croissance organique de +40,0 % par rapport au quatrième trimestre de 2024, portée par une concentration accrue de campagnes d’installation, générant un mix favorable au quatrième trimestre. Après deux années consécutives de dynamique soutenue, la croissance organique du segment devrait revenir à un niveau plus normatif en 2026.

L’EBITDA ajusté du segment s’est élevé à 203 millions d’euros en 2025, en forte hausse de +42,8 % par rapport à 2024. La marge d’EBITDA ajusté a enregistré une nette hausse pour s’établir à 12,3 % du chiffre d’affaires standard en 2025, contre 11,0 % en 2024. Cette performance confirme la trajectoire du segment, avec de nouvelles progressions de marge grâce à la qualité d'exécution des projets, ainsi que par les gains d’efficacité résultant d’une année pleine d’exploitation de l’extension de l’usine de Halden, en Norvège.

Le carnet de commandes ajusté a atteint 7,7 milliards d'euros au 31 décembre 2025 (dont 1,2 milliard d'euros liés au projet Great Sea Interconnector), contre 7,4 milliards d'euros au 31 décembre 2024, soit une hausse de +4,2 %. Le carnet de commandes est resté majoritairement tiré par les activités sous‑marines (interconnexions sous‑marines et projets éoliens offshore) et offre une bonne visibilité à moyen terme jusqu’en 2028.

Nexans Electra, le troisième navire câblier du Groupe, entrera en service à la mi‑2026. Ce navire de dernière génération constitue un atout stratégique, conçu pour offrir des capacités technologiques de tout premier plan.

Nexans a achevé avec succès l’installation du câble sous‑marin haute tension du projet Tyrrhenian Link en Italie, confirmant une première mondiale avec une profondeur d’installation de 2 150 mètres pour un câble sous‑marin haute tension (HVDC) de 500 kV.

| PWG-GRID (22 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES STANDARD)

Le chiffre d’affaires standard du segment PWR-Grid a affiché une hausse organique de +5,5 %, pour atteindre 1 319 millions d’euros en 2025, soutenu par des tendances sous-jacentes solides. Au quatrième trimestre 2025, la croissance organique s’est établie à +3,5 % par rapport à la même période de l’exercice précédent. La croissance organique de ce segment peut être structurellement plus modérée aux premier et quatrième trimestres, en raison des conditions hivernales, qui impactent les activités sur site (installations souterraines), ainsi que le phasage des projets. Le segment des Accessoires est resté très bien orienté.

L'EBITDA ajusté s’est établi en hausse de +19,4 % par rapport à 2024, à 217 millions d'euros, où il s’établissait à 181 millions d’euros l’année précédente. La marge d’EBITDA ajusté a atteint un niveau élevé de 16,4 %, contre 14,2 % en 2024. Cette performance reflète les leviers structurels d’amélioration de la marge d’EBITDA ajusté, soutenus par l’excellence opérationnelle, la très bonne performance de l’activité Accessoires, une sélectivité renforcée dans un environnement de forte demande, ainsi que par quelques effets non récurrents liés à des projets d’énergies renouvelables en Europe.

| PWR-CONNECT (38 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES STANDARD)

Le chiffre d’affaires standard du segment PWR-Connect s'est élevé à 2 341 millions d'euros en 2025, en hausse de +13,5 %, comprenant (i) une croissance organique de +3,6 % conforme aux objectifs à moyen terme du Groupe, portée par une très forte performance aux Amériques et au Moyen-Orient, (ii) un effet périmètre de +13,7 %, correspondant à la contribution de cinq mois de La Triveneta Cavi et de sept mois de RCT Cables, et (iii) un effet de change négatif de -3,9 %. Au quatrième trimestre 2025, le segment a enregistré une croissance organique de +10,9 % par rapport à la même période de 2024. Ce niveau exceptionnel de croissance organique au quatrième trimestre est liée à l'anticipation de la part des clients concernant des livraisons de projets d’envergure, notamment liés aux infrastructures et aux data centers.

L’EBITDA ajusté s’est établi à 289 millions d’euros en 2025, en hausse de +6,6 % par rapport à 2024. La marge d’EBITDA ajusté s'est élevé à 12,3 % du chiffre d'affaires standard, contre 13,1 % en 2024. Le segment a continué d’afficher un niveau élevé de marge sur les offres à haute valeur ajoutée et en lien avec nos clients stratégiques platinium, tandis que la part plus conventionnelle de l'activité est restée sous pression, en particulier en Asie-Pacifique. Par ailleurs, le périmètre de La Triveneta Cavi poursuit, comme prévu, son repositionnement vers des solutions innovantes, en lien avec le déploiement du programme SHIFT. Le Groupe reste ainsi fortement mobilisé autour de l’excellence opérationnelle et industrielle.

| AUTRES ACTIVITÉS (13 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES STANDARD)

Le segment Autres activités, qui correspond pour l’essentiel aux ventes de fils de cuivre (Métallurgie) et aux coûts centraux ne pouvant être affectés à d’autres segments, a enregistré un chiffre d’affaires standard de 782 millions d’euros en 2025. Comme anticipé, le chiffre d’affaires standard a baissé de

-13,8 %, dont -9,3% de croissance organique par rapport à l'année précédente. Cette évolution s’explique principalement par un phasage inhabituel en 2025, caractérisé par une forte dynamique au premier semestre, liée à l’anticipation des commandes de cuivre par les clients américains avant l’entrée en vigueur de droits de douane, suivie d’une contraction significative au second semestre, ainsi que par la stratégie du Groupe visant à réduire les ventes externes de fils de cuivre au profit de l’approvisionnement interne et des offres intégrant des matières recyclées.

L'EBITDA ajusté du segment a atteint 20 millions d'euros en 2025, contre -23 millions d'euros en 2024, principalement lié à des allocations de coûts centraux et à des éléments non récurrents enregistrés en 2024.

ACTIVITÉS DE FUSION-ACQUISITION

Nexans alloue une partie de son flux de trésorerie disponible à des acquisitions ciblées. Cette approche, au cœur de la stratégie de croissance du Groupe, soutient à la fois l'élargissement de son portefeuille de solutions et l'extension de son empreinte industrielle. Nexans dispose d’un pipeline d’opportunités particulièrement riche.

Le 23 octobre 2025, Nexans a signé un accord en vue de l'acquisition de 100 % du capital d'Electro Cables au Canada. Electro Cables est une entreprise familiale spécialisée dans les câbles basse tension, disposant d’une expertise reconnue dans des solutions à forte valeur ajoutée. Avec un chiffre d'affaires courant d'environ 125 millions d'euros sur les douze derniers mois clos fin juillet 2025 et une équipe d'environ 200 collaborateurs, Electro Cables a démontré une croissance attractive et une rentabilité solide. Cette acquisition permet à Nexans de renforcer et compléter son portefeuille d'activités au Canada, tout en consolidant sa position sur un marché très dynamique et en optimisant l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement locale. Elle devrait avoir un effet relutif sur le résultat par action de base dès la première année. La transaction, finalisée le 17 décembre 2025, a été intégralement financée par la trésorerie du Groupe.

Le 2 juin 2025, Nexans a finalisé l'acquisition de 100 % du capital de Cables RCT, un producteur espagnol de câbles basse tension, avec une expertise reconnue dans les solutions flexibles de sécurité incendie pour les bâtiments. Cables RCT a réalisé un chiffre d’affaires de 133 millions d’euros en 2024 et emploie aux alentours de 175 personnes. L’entreprise dispose d’une unité de production de câbles de pointe située à Saragosse, ainsi que des centres logistiques à Barcelone, Madrid, Séville et Valence. Cette acquisition renforce davantage la présence de Nexans en Europe du Sud avec des actifs hautement complémentaires et une capacité de production de pointe orientée vers des produits de sécurité incendie innovants.

ROTATION DU PORTEFEUILLE DE NEXANS

Au quatrième trimestre 2025, Nexans a annoncé être entré en négociations exclusives en vue de la cession d’Autoelectric (activité de faisceaux de câbles et des systèmes de câblage pour l’industrie automobile), sous réserve des autorisations réglementaires habituelles et des conditions de réalisation, et le Groupe est désormais pleinement mobilisé pour la mise en œuvre de sa stratégie de recentrage de ses activités sur l’Électrification, afin de devenir un pure player mondial de l’Électrification. Nexans est ainsi entré en négociations exclusives avec Samvardhana Motherson International Limited (« Motherson »), fournisseur mondial de premier plan de systèmes et composants automobiles, le 22 décembre 2025, en vue de la cession de l’activité faisceaux de câble automobile Autoelectric, pour une valeur d’entreprise de 207 millions d’euros.

Autoelectric, basé à Floss, en Allemagne, conçoit et fabrique des faisceaux de câbles et des systèmes de câblage pour l’industrie automobile. L’entreprise a généré environ 749 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel courant en 2024 et compte près de 14 000 employés. La finalisation de la transaction envisagée pourrait intervenir à la mi‑2026.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Modèle de performance E3

Le modèle E3 de Nexans est au cœur de la stratégie 2025-2028 du Groupe, constituant à la fois un modèle opérationnel stratégique et un pilier structurant de la culture de l’Entreprise. À travers des investissements significatifs dans l’économie circulaire, des innovations visant à accélérer la transition énergétique, ainsi qu’un engagement renforcé auprès de l’ensemble des parties prenantes, les résultats 2025 en matière de durabilité sont venus confirmer cette ambition.

Faits marquants 2025

Progrès environnementaux

En 2025, Nexans a mis en place une ligne de crédit de 250 millions d’euros (non tirée au 31 décembre 2025), accordée par la Banque Européenne d’Investissement (BEI), destinée à soutenir les programmes de recherche, développement et innovation du Groupe, ainsi que ses investissements industriels et de recyclage, afin de renforcer ses capacités d’innovation et de R&D. Ce financement couvre notamment le projet NCCCR (Nexans Continuous Copper Casting and Refining), un investissement de 90 millions d'euros, annoncé en octobre 2024, visant à la construction d'une nouvelle usine de recyclage de cuivre à Lens, qui permettra de recycler jusqu'à 80 000 tonnes de cuivre par an, ancrant ainsi davantage la stratégie du Groupe dans l'économie circulaire.

Au niveau du Groupe, la part de cuivre recyclé a atteint 19,3 %, se rapprochant ainsi de l'objectif de 25 % fixé pour 2028.

En complément de cet investissement, Nexans a élargi ses initiatives de circularité en 2025, couvrant le cuivre, l'aluminium et les polymères. En partenariat avec RTE, le Groupe a initié le premier système européen de recyclage en boucle fermée pour l’aluminium issu de câbles haute et très haute tension en fin de vie, permettant de récupérer environ 600 tonnes d’aluminium par an et contribuant à un mix de matériaux à plus faible empreinte carbone pour les applications réseaux. Par ailleurs, Nexans a poursuivi le déploiement de produits contenant des matériaux recyclés et l’extension de son service de récupération CableLoop, atteignant 880 tonnes collectées en 2025, renforçant ainsi l’accès à des matériaux bas carbone.

Nexans a également élargi son offre d’aluminium bas carbone, avec des câbles basse tension produits sur le site de Jeumont intégrant désormais 10 % d’aluminium recyclé, soutenus par des partenariats avec des fournisseurs, dont Alcoa et son aluminium bas carbone produit à l’aide de la technologie ELYSIS™.

Décarbonation – des performances significatifs : Les actions climatiques ont généré des résultats solides, avec une réduction de 49 % des émissions de Scopes 1 et 2 et une réduction de 40 % des émissions de Scope 3, dépassant largement les objectifs intermédiaires et démontrant la résilience opérationnelle du Groupe, malgré une croissance sélective et l’intégration de nouvelles acquisitions.

Collaborateurs et engagement

En 2025, Nexans a lancé ACT 2025, son 11e plan d'actionnariat salarié. Avec un taux de participation de 46 % au niveau mondial, il souligne la confiance des salariés et leur adhésion à la stratégie « Sparking Electrification » du Groupe.

Par ailleurs, l'enquête menée auprès des salariés en 2025 confirme la place centrale de collaborateurs au cœur de la stratégie, avec un taux d’engagement de 79 % (objectif ≥78 % en 2028).

La diversité de genre dans les postes à responsabilités au cœur de la stratégie de ressources humaines : Les progrès en matière de diversité de genre se sont poursuivis, 29 % des postes de direction étant occupés par des femmes en 2025, ce qui reflète l'engagement sans faille du Groupe en faveur d'un leadership inclusif (objectif de 30 % en 2028).

La solide performance de Nexans en matière de durabilité est reconnue par les principales agences de notation RSE, ce qui place le Groupe parmi les meilleurs acteurs de son secteur. En 2025, Nexans a maintenu une notation CDP Climat de « A » pour la troisième année consécutive et a obtenu une notation CDP Eau de « A- » ; début 2026, Nexans obtient un score Ecovadis de 78/100, ces deux notations attestent que la durabilité constitue un pilier central de la stratégie du Groupe.

PERSPECTIVES 2026

En 2026, et conformément à la nouvelle feuille de route stratégique 2025-2028 dévoilée en novembre 2024, Nexans prévoit de réaliser :

un EBITDA ajusté compris entre 730 et 810 millions d’euros ;

un flux de trésorerie disponible compris entre 210 et 310 millions d’euros.

Avec une performance plus modérée attendue au premier semestre qu’au deuxième semestre 2026.

Ces perspectives n’intègrent pas l'exécution du projet Great Sea Interconnector en 2026 et exclut la contribution des acquisitions non finalisées

BUSINESS DEEP DIVE

À l’issue de la présentation de ses résultats annuel 2025, Nexans organisera un « Business Deep Dive » à destination des investisseurs et analystes. Cette session apportera une mise à jour stratégique, dans la continuité du Capital Markets Day organisé en novembre 2024, avec un focus sur la mise en œuvre de la stratégie du Groupe et la création de valeur au sein de ses activités, en ligne avec sa trajectoire financière à horizon 2028.

Les détails de connexion à cet événement sont précisés dans la section « CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE POUR LES INVESTISSEURS ET ANALYSTES » du présent communiqué de presse.

La présentation investisseurs relative à cet événement est disponible sur notre page Relations Investisseurs Nexans – Résultats financiers.

FAITS MARQUANTS POSTÉRIEURS AU 31 DÉCEMBRE 2025

Aucun

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE POUR LES INVESTISSEURS ET ANALYSTES

Événement : Résultats annuels 2025 – webcast audio & conférence téléphonique

Date : jeudi 19 février 2026

Heure : 9h00, heure de Paris

Intervenants

Julien Hueber, Directeur Général

Vincent Piquet, Directeur Financier

Événement : Business Deep-Dive – webcast vidéo & conférence téléphonique

Date : jeudi 19 février 2026

Heure : 10h30, heure de Paris

Accès au Webcast

Nexans full-year 2025 earnings & Business Deep-Dive

Participation à la conférence

Pour vous inscrire, veuillez utiliser le lien suivant : Inscription.

Les informations de connexion vous seront communiquées directement après l’inscription.

Le communiqué et la présentation des résultats de l’exercice 2025 sont disponibles sur notre page Relations Investisseurs : Nexans – Résultats financiers.

~ ~ ~

Calendrier financier

28 avril 2026 : Information financière du premier trimestre 2026

21 mai 2026 : Assemblée Générale des actionnaires

25 mai 2026 : Dividende – Date ex-dividende

26 mai 2026 : Dividende – Date d’enregistrement

27 mai 2026 : Dividende – Date de paiement du dividende

29 juillet 2026 : Résultats du premier semestre 2026

22 octobre 2026 : Information financière du troisième trimestre 2026

Note : les écarts éventuels sont liés aux arrondis.

1 Chiffre d’affaires aux standard cuivre de 5 000 €/t et standard de l’aluminium de 1 200 €/t.

2 Ratio de la dette nette à la clôture rapportée à l'EBITDA ajusté sur les 12 derniers mois

