HIAB OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 19. HELMIKUUTA 2026 KLO 8.00

Hiab julkaisee vuoden 2025 vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen

Hiab Oyj:n vuoden 2025 vuosikertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2025 on julkaistu suomeksi ja englanniksi.

Vuosikertomus 2025 sisältää vuosikatsauksen ja taloudellisen katsauksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin. Taloudellinen katsaus koostuu kestävyysraportin sisältävästä hallituksen toimintakertomuksesta, tilinpäätöksestä sekä tilintarkastus- ja varmennuskertomuksista. Kestävyysraportti on koottu eurooppalaisten kestävyysraportointistandardien (ESRS) mukaisesti.

Hiab julkaisee hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisena XHTML-tiedostona. Kyseinen tiedosto on virallinen ESEF-versio Hiabin vuoden 2025 taloudellisesta katsauksesta, ja se on saatavilla suomeksi. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä ja liitetiedot on merkitty XBRL block -merkintöinä. Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy on toimittanut riippumattoman kohtuullisen varmuuden antavan varmennusraportin koskien Hiabin laatimaa ESEF-tilinpäätöstä sekä rajoitetun varmuuden antavan varmennuskertomuksen koskien Hiabin laatimaa kestävyysraporttia. Varmennustoimeksiannot on suoritettu kansainvälisen ISAE 3000 -varmennustoimeksiantostandardin mukaisesti.

Kaikki dokumentit ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.hiabgroup.com/fi/.

LIITTEET

Hiabin vuosikertomus 2025

5493002B0GOVF42KWX33-2025-12-31-fi (XHTML-tiedosto, suomeksi)

Lisätietoja:

Aki Vesikallio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 729 1670

Johanna Pirinen, vastuullisuusjohtaja, puh. 0400 993 466

Hiab (Nasdaq Helsinki: HIAB) on älykkäiden ja kestävien kuormankäsittelyratkaisujen johtava toimittaja, joka on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen joka päivä parhaan asiakaskokemuksen yhdessä sitoutuneiden työntekijöidensä ja yhteistyökumppaneidensa kanssa. Hiabin maailmanlaajuiseen verkostoon kuuluu 3 000 omaa ja kumppanien myynti- ja huoltopistettä. Verkosto kattaa kaikki mantereet ja mahdollistaa toimitukset yli 100 maahan. Yhtiön liikevaihto vuonna 2025 oli noin 1,6 miljardia euroa, ja se työllistää noin 4 000 henkilöä. www.hiabgroup.com

Liitteet