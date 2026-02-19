Lochem, 19 februari 2026

Resultaten ForFarmers over 2025

Recordjaar: 10,6 miljoen ton voer en ruim 50% nettowinststijging

Pieter Wolleswinkel, CEO van ForFarmers: “Met een stijging van de volumes naar 10,6 miljoen ton en een stijging van de nettowinst van 52,5% is 2025 een recordjaar geweest voor ForFarmers. Een resultaat waar ik ontzettend trots op ben, waarbij het verschil werd gemaakt door de enorme motivatie en inzet van onze mensen. Alle clusters hebben het goed gedaan, gedreven door een klantgerichte aanpak. We winnen marktaandeel, zeker ook in Nederland, wat aangeeft dat klanten tevreden zijn. Ook profiteerden we van gunstige marktomstandigheden met lage grondstofprijzen en goede opbrengstprijzen voor melk, eieren en vlees gedurende een groot gedeelte van het jaar. In het afgelopen jaar hebben we met Van Triest CirQlar en de joint venture met team agrar in Duitsland belangrijke strategische stappen gezet. De reorganisatie in het Verenigd Koninkrijk is afgerond en zorgt voor een gezond toekomstperspectief in alle sectoren. In Polen zetten we met de recent aangekondigde joint venture met KPS een belangrijke stap in ketenintegratie. Hiermee versterken wij onze positie in de groeiende pluimveemarkt in Polen aanzienlijk.

Ondanks de volatiele marktomstandigheden en onzekere geopolitieke situatie ben ik positief over de ontwikkeling van de agrarische sector in Europa. Voor alle landen waar wij actief zijn, zie ik mogelijkheden voor verdere groei en versterking van onze positie. Zo werken we verder aan onze missie: For the Future of Farming.”

Kernpunten 2025

Het totaal volume is ten opzichte van 2024 met 18,0% toegenomen. Autonoom, exclusief de overname van Van Triest Veevoeders en de consolidatie van de joint venture in Duitsland, steeg het totaal volume met 1,0%.

Het mengvoervolume steeg met 6,9%, de autonome stijging bedroeg 0,7%.

De brutowinst steeg met 17,9% naar €611,2 miljoen waaraan alle clusters hebben bijgedragen.

Hogere volumes en brutomarge, gecombineerd met strikte kostenbeheersing, leiden tot een stijging van de onderliggende EBITDA met 44,7% naar €145,9 miljoen. De onderliggende EBIT nam met 57,7% toe tot €93,2 miljoen.

De onderliggende nettowinst (toe te rekenen aan aandeelhouders ForFarmers) is met 52,5% gestegen naar €61,9 miljoen.

Sterke netto kasstroom uit operationele activiteiten van €148,3 miljoen (2024: €70,2 miljoen).

De ROACE op de onderliggende EBIT kwam uit op 17,4% per 31 december 2025 (ultimo 2024: 13,0%).

Integratie van Van Triest is grotendeels afgerond en de integratie van de Duitse joint venture met team agrar ligt op schema.

Versterking Nederlandse pluimveeketen door investering in vleeskuikenbedrijf en acquisitie Beukelaar Diervoeders.

Recente aankondiging beoogde joint venture met KPS Food Group, waarmee positie in groeimarkt Polen aanzienlijk wordt versterkt.

Goede voortgang op CO2-reductie en vergroten van het aandeel reststromen.

Dividendvoorstel van €0,30 per gewoon aandeel (2024: €0,20).

Noot voor de redactie / Voor meer informatie:

ForFarmers, Floor van Maaren: floor.vanmaaren@forfarmers.eu

Profiel ForFarmers

ForFarmers N.V. (‘ForFarmers’) is een onderneming die complete voeroplossingen biedt voor de (biologische) veehouderij. Met haar missie For the Future of Farming zet ForFarmers zich in voor een toekomstbestendig boerenbedrijf en een verdere verduurzaming van de agrarische sector. Ons doel is helder: bijdragen aan een goed rendement en een robuust lange termijn verdienmodel. Hoe? Door voorop te lopen met kennis, advies, ondersteuning en producten op het boerenerf. Dicht bij de boeren, oplossingsgericht en met een open blik op de toekomst. Met als resultaat: een bijdrage aan betaalbaar en duurzaam voedsel, For the Future of Farming.

ForFarmers is met een jaarafzet van ruim 10 miljoen ton diervoeders een vooraanstaande speler in Europa. De onderneming heeft productieactiviteiten in Nederland (hoofdkantoor), Duitsland, Polen en het Verenigd Koninkrijk en exporteert naar diverse landen binnen en buiten Europa. ForFarmers heeft circa 3.000 medewerkers. ForFarmers N.V. is genoteerd aan Euronext Amsterdam.

