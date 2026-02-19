Communiqué de presse

Amundi siègera au Conseil d’administration d’ICG et consolidera sa participation par mise en équivalence à compter du 31 mars 2026

Paris, le 19 février 2026

Amundi annonce avoir obtenu l’ensemble des autorisations réglementaires requises pour être représenté au sein du Conseil d’administration d’ICG.

Vincent Mortier, Directeur des gestions du Groupe Amundi, rejoindra le Conseil d’administration d’ICG en qualité d’administrateur non exécutif à compter du 31 mars 2026. Il deviendra également membre du Comité des nominations et de la gouvernance du Conseil d’administration d’ICG.

Par conséquent, Amundi consolidera sa participation dans ICG selon la méthode de mise en équivalence à compter de cette date.

Conformément au partenariat annoncé le 18 novembre 2025, Amundi détient actuellement une participation de 4,64 % au capital d’ICG et a l’intention de porter son exposition économique à 9,9 %, via l’émission, par ICG, d’actions sans droit de vote à son bénéfice1.

A propos d’Amundi

Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux2, Amundi propose à ses 200 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels. Cette offre est enrichie de services et d’outils technologiques qui permettent de couvrir toute la chaîne de valeur de l'épargne. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd’hui près de 2 400 milliards d’euros d’encours3.

Ses six plateformes de gestion internationales4, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d’actifs.

Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 5 600 professionnels dans 34 pays.

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.

1 ICG procédera à des rachats d’actions ordinaires sur le marché afin de compenser l’effet dilutif provenant de ces émissions

2 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2025 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2024

3 Données Amundi au 31/12/2025

4 Paris, Londres, Dublin, Milan, Tokyo et San Antonio (via notre partenariat stratégique avec Victory Capital)

