INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DFDS A/S

|SELSKABSMEDDELELSE nr. 06 - 19. februar 2026
Der afholdes ordinær generalforsamling i DFDS A/S onsdag 25. marts 2026 kl. 14.30 CET.
Indkaldelsen, inkl. bilag 1 (kandidater til bestyrelsen), er vedhæftet denne meddelelse.
Yderligere information er tilgængelig på: www.dfds.com/en/about/investors/general-meetings
Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01
Karen Boesen, CFO +45 20 58 58 40
Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59
Dennis Kjærsgaard, Media +45 42 30 38 47
Om DFDS
Vi driver et transportnetværk i og omkring Europa med en omsætning på DKK 30 mia. og 16.000 heltidsansatte.
Vi transporterer varer i trailere med færge, vej og jernbane samt tilbyder komplementære transport- og logistikløsninger.
Vi transporterer også passagerer i bil og til fods med færger på korte ruter og på ruter med overnatning.
DFDS blev grundlagt i 1866, har hovedkontor og er børsnoteret i København.
This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act
- DFDS AS - Indkaldelse generalforsamling februar 2026
- DFDS AS indkaldelse generalforsamling - Bilag 1 - Kandidater til bestyrelsen