INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DFDS A/S

SELSKABSMEDDELELSE nr. 06 - 19. februar 2026

Der afholdes ordinær generalforsamling i DFDS A/S onsdag 25. marts 2026 kl. 14.30 CET.

Indkaldelsen, inkl. bilag 1 (kandidater til bestyrelsen), er vedhæftet denne meddelelse.

Yderligere information er tilgængelig på: www.dfds.com/en/about/investors/general-meetings





Kontakt

Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01

Karen Boesen, CFO +45 20 58 58 40

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Dennis Kjærsgaard, Media +45 42 30 38 47





Om DFDS

Vi driver et transportnetværk i og omkring Europa med en omsætning på DKK 30 mia. og 16.000 heltidsansatte.

Vi transporterer varer i trailere med færge, vej og jernbane samt tilbyder komplementære transport- og logistikløsninger.

Vi transporterer også passagerer i bil og til fods med færger på korte ruter og på ruter med overnatning.

DFDS blev grundlagt i 1866, har hovedkontor og er børsnoteret i København.





This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act

Vedhæftede filer