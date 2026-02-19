xx

Résultats annuels 2025

19 février 2026

Le résultat opérationnel franchit la barre des 2 milliards d’euros.



Amélioration de la marge à 6,1 %.



Cette performance reflète la discipline dans la mise en œuvre de la stratégie, ainsi que la poursuite de la transformation et des investissements dans le renouvellement de la flotte.

Chiffre d’affaires du Groupe en hausse de 4,9% par rapport à l’année précédente, à 33,0 milliards d’euros , porté par le réseau Passage, la Maintenance et Transavia.

par rapport à l’année précédente, à , porté par le réseau Passage, la Maintenance et Transavia. Recette unitaire à taux de change constant en augmentation de 1,0%, portée par le réseau Passage soutenue par la premiumisation, pendant que la capacité Groupe a augmenté de 4,9% et que le prix du carburant après couverture a diminué de 7%.

soutenue par la premiumisation, pendant que la capacité Groupe a augmenté de 4,9% et que le prix du carburant après couverture a diminué de 7%. Hausse du coût unitaire 1 limitée à 1,2% reflétant une gestion disciplinée des coûts, des gains de productivité et du renouvellement de la flotte, toutefois compensée par une augmentation des charges liées au contrôle aérien, aux redevances de l’aéroport de Schiphol et à la premiumisation.

reflétant une gestion disciplinée des coûts, des gains de productivité et du renouvellement de la flotte, toutefois compensée par une augmentation des charges liées au contrôle aérien, aux redevances de l’aéroport de Schiphol et à la premiumisation. Résultat opérationnel porté à 2,0 milliards d’euros, soit une amélioration de 0,4 milliard d’euros par rapport à l’année précédente.

soit une amélioration de 0,4 milliard d’euros par rapport à l’année précédente. Excellente performance du flux de trésorerie : flux de trésorerie récurrent libre d'exploitation ajusté positif à 1,0 milliard d’euros, en hausse de 0,8 milliard d’euros sur un an.

en hausse de 0,8 milliard d’euros sur un an. Levier d’endettement (ratio dette nette/ EBITDA courant) à 1,7x.

Solide niveau de liquidités, à 9,4 milliards d’euros à fin décembre 2025.

à fin décembre 2025. Accélération du renouvellement de la flotte, avec 35% d’avions de nouvelle génération, en hausse de 8 points sur un an.

Intention de porter la participation au capital de SAS à 60,5%, avec une finalisation prévue au deuxième semestre 20262.





T4 2025

La recette unitaire s’est contractée de 0,5% à taux de change constant, en raison de l’évolution négative de la recette unitaire Cargo, partiellement compensé par une recette unitaire Passage positive.

partiellement compensé par une recette unitaire Passage positive. Baisse du coût unitaire 1 de 1,1% portée par les gains de productivité.

portée par les gains de productivité. Résultat opérationnel à 393 millions d’euros, globalement stable par rapport à l’année précédente.





Perspectives 2026

Pour 2026, le Groupe prévoit :

Une capacité en hausse de 3 à 5% par rapport à 2025.

Une augmentation du coût unitaire¹ entre 0% et +2%, dont +0,5% lié à la premiumisation.

Des dépenses d’investissements nettes autour de 3 milliards d’euros.

Un levier d’endettement compris entre 1,5x et 2,0x.

Commentant les résultats, M. Benjamin Smith, Directeur général du Groupe a déclaré :

« En 2025, Air France-KLM a réalisé une performance solide dans un environnement difficile. Nos compagnies aériennes ont transporté plus de 100 millions de passagers et généré un résultat d’exploitation courant de plus de 2 milliards d’euros – une première dans notre histoire. Nous avons progressé dans la mise en oeuvre de notre stratégie de montée en gamme grâce à l’amélioration de l’expérience client déclinée dans l’ensemble de nos compagnies – notamment, avec de nouvelles cabines, le Wi-Fi haut débit et des salons à travers le monde, tout en réalisant des avancées significatives en matière de développement durable grâce au renouvellement de la flotte et à l’augmentation de l’utilisation de carburant d’aviation durable (SAF). Malgré une incertitude externe persistante, nous abordons 2026 avec confiance et avec la volonté de mettre en œuvre notre feuille de route stratégique avec rigueur et discipline afin d’atteindre nos objectifs à moyen terme. Je tiens à remercier nos collaborateurs pour leur engagement et nos clients pour leur confiance renouvelée. »

2025 : Une solide exécution permettant d’atteindre un résultat opérationnel de 2,0 milliards d’euros avec une marge opérationnelle de 6,1 %

Quatrième Trimestre Annuel 2025 variation variation

change constant 2025 variation variation

change constant Passagers Groupe (milliers) 24 605 +4,8 % 102 844 +5,0 % Capacité Groupe (millions de SKO) 83 962 +6,6 % 336 521 +4,9 % Trafic (millions de PKT) 72 228 +4,9 % 293 485 +4,3 % Taux de remplissage Passage Groupe 86,0 % -1,3pt 87,2 % -0,5pt





Quatrième Trimestre Annuel 2025 variation variation

change constant 2025 variation variation

change constant Chiffre d’affaires (m€) 8 186 +3,9 % +6,7 % 33 007 +4,9% +6,2% Résultat opérationnel (m€) 393 -3 -10 2 004 +403 +430 Marge opérationnelle (%) 4,8 % -0,2pt -0,5pt 6,1% +1,0pt +1,0pt Résultat net (m€) 585 +606 1 754 +1 265 Recette unitaire Groupe au SKO (cts€) 8,67 -2,6 % -0,5 % 8,80 -0,2% +1,0% Coût unitaire Groupe au SKO (cts€)¹ 8,10 -1,1 % 8,10 +1,2 %

1) à prix de carburant et change constants et hors ETS

31 décembre 2025 31 décembre 2024 Flux de trésorerie d’exploitation libre (m€) 1 997 446 Flux de trésorerie d’exploitation libre ajusté récurrent* (m€) 1030 271

*Flux de trésorerie d’exploitation libre IFRS corrigé du paiement des charges sociales, des cotisations aux retraites et des impôts sur les salaires hérités pendant la période Covid ainsi que du paiement de la dette de location et des intérêts payés et reçus

31 décembre 2025 31 décembre 2024 Dette Nette (m€) 8 392 7 332 EBITDA courant sur les 12 derniers mois (m€) 5 058 4 244 Ratio de dette nette / EBITDA courant 1,7x 1,7x

Le résultat opérationnel s’est élevé à 2,0 milliards d’euros, soit une amélioration de 0,4 milliard d’euros par rapport à 2024

En 2025, Air France-KLM a accueilli 102,8 millions de passagers, soit une hausse de 5,0% sur un an. La capacité a augmenté de 4,9% et le trafic de 4,3%, entraînant une légère baisse du taux de remplissage, passé de 87,8% à 87,2%.

La recette unitaire au SKO du Groupe a augmenté de 1,0% à taux de change constant par rapport à l'année précédente, portée par la hausse de la recette unitaire du réseau Passage (+2,0% à taux de change constant), tandis que la recette unitaire du Cargo est restée globalement stable (-0,2% à taux de change constant). La recette unitaire de Transavia s’est, quant à elle, contractée de 1,7%.

Le résultat opérationnel a enregistré une hausse de 403 millions d'euros par rapport à l'année précédente, pour s’établir à 2,0 milliards d'euros, portant la marge à 6,1%, soit une amélioration d’un point par rapport à 2024. Cette performance s’explique par une augmentation de 284 millions d’euros de la recette unitaire et par une baisse du prix du carburant de 394 millions d’euros, partiellement compensées par une augmentation du coût unitaire de 324 millions d’euros.

T4 : Un résultat opérationnel stable

Au quatrième trimestre 2025, Air France-KLM a accueilli 24,6 millions de passagers, soit une hausse de 4,8% par rapport à l'année précédente. La capacité a augmenté de +6,6% et le trafic de +4,9%, entraînant une baisse du taux de remplissage, passé de 87,4% à 86,0%.

La recette unitaire au SKO du Groupe s’est contractée de 0,5% à taux de change constant par rapport à l'année précédente du fait d’une baisse des recettes unitaires du Cargo (-10,7% à change constant) et de Transavia (-6,3%). Le réseau Passage a enregistré une hausse de sa recette unitaire de 2,2%, porté par les cabines premium et le long-courrier. Plus particulièrement, l’Amérique du Nord, l’Amérique centrale et du Sud, ainsi que l’Asie et le Moyen-Orient ont affiché de solides performances, tandis que l’Afrique a été impactée par le contexte électoral et les restrictions de visas vers les États-Unis.

Le résultat opérationnel est resté globalement stable à 393 millions d'euros, avec une marge de 4,8%. Cette évolution s’explique par une baisse de 78 millions d’euros du coût unitaire et par une hausse de 31 millions d’euros de la recette unitaire du réseau Passage, compensées par une baisse de 66 millions d’euros de la recette unitaire du Cargo et une hausse de 78 millions d’euros du prix du carburant.

Au quatrième trimestre, le coût unitaire3 a diminué de 1,1% sur un an grâce aux gains de productivité (-1,9%), partiellement compensés par une hausse du coût du travail (0,7%), ainsi que par l’efficacité carburant et les autres coûts (tous deux à -0,6%), représentant une baisse de coût de 2,4%. Les charges de contrôle aérien et les redevances aéroportuaires ont contribué à hauteur de 0,7% à l’augmentation du coût unitaire (principalement du fait de Schiphol), tandis que la premiumisation a contribué à hauteur de 0,6% à cette hausse. L’évolution des autres coûts est liée à la réception de crédits de carburant renouvelable aux Pays-Bas, en raison d’une forte hausse de l’utilisation de carburant d’aviation durable (SAF) et de la compensation des équipementiers aéronautiques.

Trésorerie

En 2025, le Groupe a enregistré un flux de trésorerie libre d’exploitation positif de 2 milliards d’euros, porté par un solide EBITDA courant (+814 millions d’euros sur un an) et par un besoin en fonds de roulement positif de l’ordre de 752 millions d’euros, néanmoins impacté par le paiement des reports de charges hérités de la pandémie pour un montant de 493 millions d’euros. Les dépenses d'investissement nettes se sont élevées à 3 058 millions d’euros, restant stables par rapport à 2024. Le flux de trésorerie récurrent libre d’exploitation ajusté4 s'est établi à 1 030 millions d'euros, en hausse de 760 millions d'euros par rapport à l'année précédente principalement porté par l’amélioration de l’EBITDA courant.

La dette nette atteint 8,4 milliards d’euros, en hausse de 1 060 millions d’euros. Cette augmentation s’explique principalement par le remboursement de l’obligation hybride convertible, les intérêts versés et reçus, ainsi que l’augmentation de la dette liée aux nouveaux contrats de location et aux contrats modifiés, partiellement compensés par un flux de trésorerie opérationnel de 1 997 millions d’euros.

La dette locative nouvelle et modifiée atteint 2,3 milliards d’euros, en raison du renouvellement de la flotte, notamment via des locations pour les avions de la famille A320neo, la prolongation des locations existantes ainsi que la prolongation de neuf contrats de location pour des B787-9.

Le levier d’endettement s’est établi à 1,7x, en ligne avec l’ambition du Groupe de maintenir ce ratio entre 1,5x et 2,0x, stable par rapport à 2024.

A fin décembre 2025, les liquidités se sont établies à 9,4 milliards d'euros, un niveau supérieur à la fourchette cible de 6 à 8 milliards d’euros et au même niveau que fin 2024.

En 2025 le Groupe a réalisé les opérations suivantes :

En janvier, le remboursement du solde de 515,2 millions d’euros du montant nominal des obligations de 750 millions d’euros à 1,875%, arrivant à échéance le 16 janvier 2025 (ISIN : FR0014477254).

En mai, l’émission réussie de 500 millions d’euros d’obligations hybrides, (sursouscrite 3,5 fois), avec un coupon fixe annuel de 5,75% (yield de 5,875%) jusqu’à la première date de révision. Ces obligations hybrides, perpétuelles et profondément subordonnées, ont été notées BB par Fitch et B+ par S&P, et sont comptabilisées en fonds propres à hauteur de 50 % auprès des deux agences de notation.

En juillet, Air France–KLM a procédé au remboursement intégral des obligations perpétuelles émises en juillet 2022 pour un montant de 500 millions d’euros. Ces obligations avaient été émises par une filiale opérationnelle d’Air France, détentrice d’un portefeuille de moteurs de rechange dédiés aux activités d’Ingénierie et de Maintenance de la compagnie, et intégralement souscrites par des entités affiliées à Apollo.

En août, Air France–KLM a placé une émission obligataire senior non garantie d’un montant de 500 millions d’euros dans le cadre de son programme EMTN (Euro Medium Term Notes). D’une maturité de cinq ans, ces obligations portent un coupon fixe annuel de 3,75% (yield de 3,866%).

En novembre, le Groupe a exercé son option de remboursement de l’ensemble des obligations hybrides convertibles en circulation à partir de la première date de Hard Call, au prix par obligation HC égal au pair (100 000 euros). Au total, 305 millions d’euros plus les intérêts courus de 1 625 euros (le « prix de remboursement ») par obligation HC ont été versés.





Ces opérations permettent au Groupe de simplifier son bilan et d’optimiser son coût de financement, tout en préservant sa flexibilité financière. La stratégie du Groupe vise à réduire le stock d’instruments subordonnés figurant à son bilan.

Début janvier 2026, Air France-KLM a placé 650 millions d’euros d’obligations senior non garanties dans le cadre de son programme EMTN (Euro Medium Term Notes). La maturité de ces obligations est de 5 ans et elles portent un coupon annuel fixe de 3,875 % (le yield a été fixé à 4,033 %). Le niveau élevé de sursouscription et la qualité de la demande ont permis au Groupe d’obtenir le spread de crédit le plus bas de son histoire et d’augmenter la taille de l’émission de 500 à 650 millions d’euros. Le produit de l’émission sera utilisé pour les besoins généraux du Groupe et pour le remboursement de la première tranche des obligations inaugurales liées aux développement durable (500 millions d’euros, coupon 7,25 %) en mai 2026.

M&A

SAS

Le 4 juillet 2025, Air France-KLM a annoncé entamer un processus en vue d’une prise de participation majoritaire dans SAS. Le Groupe détient actuellement une participation de 19,9% dans la compagnie scandinave et, depuis l’été 2024, a mis en place une coopération commerciale entre SAS, Air France et KLM sous forme d’accords de partage de codes et d’interline étendus. Cette coopération a été renforcée par l’adhésion de SAS à l’alliance SkyTeam.

Sous réserve que toutes les conditions nécessaires soient réunies, Air France-KLM ferait l’acquisition de l’intégralité des participations détenues par Castlelake et Lind Invest, portant sa propre part à 60,5%. L’État danois conserverait sa participation de 26,4% dans SAS ainsi que ses sièges au Conseil d’administration.

La valeur de l’investissement envisagé par Air France-KLM dans SAS serait déterminée lors de la clôture de l’opération, sur la base des dernières performances financières de SAS, incluant l’EBITDA courant et la dette nette.

WestJet

Air France-KLM a annoncé le 23 octobre 2025 avoir acquis une participation dans WestJet auprès de sa partenaire de coentreprise Delta Air Lines, qui avait pris une participation minoritaire de 15 %, dans le cadre d’une transaction distincte précédemment annoncée impliquant également l’acquisition de 10 % par Korean Air. Les actions acquises par les trois compagnies représentent une participation totale combinée de 25 % (Delta Air Lines : 12,7 %, Korean Air : 10 % et Air France-KLM : 2,3 %), cédée par des fonds et co-investisseurs affiliés à Onex Partners, un investisseur canadien et gestionnaire d’actifs alternatifs qui est l’actionnaire majoritaire de WestJet.

WestJet, la deuxième plus grande compagnie aérienne du Canada et le transporteur principal de l’Ouest canadien, est partenaire d’Air France-KLM depuis 2009 à travers des accords de partage de codes et de programmes de fidélité. La compagnie se classe au sixième rang des partenaires d’Air France-KLM en termes de revenus générés. Ce partenariat continue de se renforcer à mesure que WestJet développe son réseau long-courrier entre le Canada et l’Europe, proposant plus de 100 destinations qui viennent compléter le réseau d’Air France-KLM, fort de plus de 300 destinations à travers le monde.

Développement durable

Le développement durable est une responsabilité collective et Air France-KLM s’engage à jouer son rôle. Le Groupe soutient l’adoption d’objectifs environnementaux ambitieux et plaide pour une transformation de l’industrie qui garantisse des conditions de concurrence équitables à l’échelle mondiale.

L'ambition d'Air France-KLM est de réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) et contribuer à limiter l'augmentation de la température moyenne mondiale à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, conformément à l'Accord de Paris. Cette ambition est alignée sur l'objectif mondial à long terme de l'Association de l'aviation civile internationale (OACI), à savoir des émissions de carbone nettes nulles d'ici 2050. Pour atteindre cette ambition, le Groupe a élaboré un Plan de Transition avec des leviers tels que le renouvellement de sa flotte, l'utilisation des SAF, l'amélioration continue de ses mesures opérationnelles et modèle d’affaire.

Indicateurs clés de performance liés au développement durable

31 décembre 2025 31 décembre 2024 Variation Flotte de nouvelle génération (%)5 35 % 27 % +8pt Taux d'incorporation de SAF 2,9 % 1,3 % +123,1 % Intensité GES (standard SBTi) (en gCO 2 eq/TKT) 913 928 -1,6 % Avions éligibles au titre du chapitre 14 OACI dans la flotte en exploitation (%) 42,7 % 36,9 % +5,8pt Femmes dans le top 10 % des cadres dirigeants (%) 36,6 % 36,0 % +0,6pt

Renouvellement de la flotte

Le renouvellement de la flotte est un axe structurant du Plan de Transition du Groupe.

Dans le cadre de sa stratégie de renouvellement de la flotte, le Groupe Air France-KLM continue de recevoir des avions de nouvelle génération tels que des Airbus A350, B787-10, la famille A320neo, A220, Embraer 195-E2. Ces avions de nouvelle génération consomment jusqu'à 25 % de carburant en moins par passager-kilomètre et réduisent l'empreinte sonore jusqu'à 63 % par rapport aux avions de la génération précédente qu'ils remplacent.

À fin décembre 2025, la part des avions de nouvelle génération dans la flotte du Groupe était de 35%, +8 points par rapport à 2024. Le Groupe prévoit d'atteindre jusqu’à 80% d’avions de nouvelle génération dans sa flotte à horizon 2030.

SAF

Le Groupe vise à continuer d’augmenter l’incorporation de SAF dans le cadre de son Plan de Transition. En 2025, le Groupe a incorporé 244 milliers de tonnes de SAF, soit 2,9% de sa consommation totale de carburant, ce qui est bien au-dessus des mandats légaux d’environ 1,2%.

Conformément à son objectif de réduction des émissions totales de GES, Air France-KLM ambitionne d’aller au-delà de l’obligation européenne de 6% pour les vols au départ de l’Europe, en visant à incorporer jusqu’à 10 % de SAF en 2030.

En outre, le Groupe travaille à accroître la demande et l'utilisation de SAF, en stimulant sa croissance et son développement dans le monde entier. Pour ce faire, il conclut des accords d'approvisionnement pluriannuels et soutient activement ses fournisseurs dans leur démarche visant à atteindre les normes de durabilité les plus élevées. Afin de sécuriser ses achats de SAF pour l’avenir, Air France-KLM a signé des contrats avec les fournisseurs Nesté, DG Fuels, SkyNRG et TotalEnergies portant sur l’approvisionnement d’un total de 3,5 millions de tonnes de SAF jusqu’en 2043.

Mesures d’efficacité opérationnelle

Toutes les compagnies aériennes du groupe Air France-KLM ont mis en place des programmes visant à améliorer l'efficacité énergétique du Groupe et à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Les actions sont centrées sur l’optimisation des trajectoires de vol, la politique carburant, l’éco-pilotage, la performance avion, et la réduction du poids à bord. Dans les opérations au sol, des initiatives de gestion de la consommation d’énergie et d’amélioration de l’efficacité opérationnelle ont été mises en place.

Modèle d’affaire

Le Groupe réduit structurellement les itinéraires les plus courts de son réseau, notamment en diminuant la capacité sur le marché intérieur français. Parallèlement, grâce à des partenariats stratégiques avec les opérateurs ferroviaires, le Groupe propose des produits intermodaux, permettant aux clients de combiner des modes de transport alternatifs générant moins d’émissions de gaz à effet de serre.

Intensité GES par TKT (tonne kilomètre transportée)

À la suite des investissements et des actions mentionnés ci-dessus, en 2025, la performance d’intensité GES était de 913 gCO 2 eq/TKT, ce qui représente une baisse de 1,6% par rapport à 2024.

Le groupe Air France-KLM n’a pas atteint l’objectif de performance en matière de durabilité visant à réduire l’intensité de ses émissions de GES de 10 % par rapport à 2019 d’ici 20256, tel que défini dans les conditions définitives des obligations liées au développement durable émises en janvier 2023.

Air France-KLM et ses compagnies aériennes ont été confrontées à des vents contraires affectant l’amélioration de leur intensité GES, notamment des retards dans le plan de renouvellement de la flotte en raison de contraintes dans la chaîne d'approvisionnement ; des problèmes de moteurs sur une partie de leur flotte d'avions de nouvelle génération (dont plusieurs Airbus A220) ne permettant pas au Groupe de les exploiter à leur capacité maximale ; ainsi qu’une consommation de carburant plus élevée liée à l’allongement du temps de vol sur certaines lignes en raison de différentes circonstances géopolitiques. Ces obstacles ont également été rencontrés par plusieurs acteurs du secteur aérien.

Cela entraîne les conséquences suivantes concernant les obligations liées au développement durable :

Pour les obligations avec une maturité au 31 mai 2026 : le versement d’une prime de 750 euros par obligation payable le 31 mai 2026.

Pour les obligations avec une maturité au 31 mai 2028 : une augmentation du coupon de 0,375 % par an pour les coupons dont le paiement interviendra le 31 mai 2027 et le 31 mai 2028.

L’impact sur le coût des deux obligations s’élève à 7,5 millions d’euros.





Impact sonore

L'impact sonore du Groupe Air France-KLM est mesuré en fonction de l'éligibilité de sa flotte en exploitation aux chapitres de bruit de l'OACI. L'indicateur mesure le pourcentage d'avions éligible au chapitre 14 qui contient les niveaux de bruit pour les avions civils les plus stricts à date. En 2023, 100% de la flotte d'Air France-KLM était éligible à la certification selon les critères de niveau de bruit des chapitres 4 et 14 de l'OACI. Par conséquent, en 2024, Air France-KLM a décidé de mettre l'accent sur le chapitre 14, correspondant au critère de niveau de bruit le plus strict de l'OACI. En 2025, notre performance sur le chapitre 14 de l'OACI s'élevait à 42,7%, soit une augmentation de +5,8 points par rapport à 2024.

Diversité : Femmes dans le top 10 % des cadres dirigeants

Air France-KLM s'est fixé comme objectif à long terme d'atteindre la parité hommes-femmes au sein du top 10 % des cadres dirigeants, avec un objectif d'au moins 40 % d'ici 2030. En 2025, ce chiffre s'élevait à 36,6%, soit une augmentation de +0,6 point par rapport au 2024.

Notations ESG

Les agences de notation indépendantes évaluent régulièrement les activités du groupe Air France-KLM selon des critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance). Pour l'année 2025, le Groupe a reçu les scores suivants de quatre agences de notations ESG reconnues.

CDP : Note « A » sur le Climat

En obtenant la note « A » sur le Climat (amélioration par rapport à la note B en 2024), le groupe Air France-KLM a démontré sa transparence et son leadership en matière d’environnement, et figure parmi les 4% des entreprises les mieux notées par le CDP en 2025. Une note « A » reflète non seulement la transparence des informations communiquées, mais aussi des actions crédibles et vérifiées en matière de gouvernance, d’objectifs et de chaînes de valeur.

EcoVadis: Gold Medal7 (83/100)

Cette distinction (obtenue en janvier 2026) place le Groupe parmi les 5% des entreprises les mieux notées. La notation d’EcoVadis se base sur 21 critères de durabilité et sur quatre thèmes principaux : « Environment », « Labor & Human Rights », « Ethics », et « Sustainable Procurement ». Plus de 130 000 entreprises du monde entier sont notées par EcoVadis. Le groupe Air France-KLM démontre un système de gestion de la durabilité avancé, couvrant les quatre thématiques examinées.

MSCI ESG Rating : BBB

L’agence de notation américaine MSCI a réévalué la gestion de la durabilité du Groupe Air France-KLM et lui a attribué une note de “BBB” (attribuée en février 2025). MSCI ESG Research attribue des notations allant de AAA (“leader”) à CCC (“laggard”), selon les expositions à des risques ESG spécifiques à un secteur et la capacité à gérer ces risques relativement aux autres entreprises du secteur.8

ISS ESG Corporate Rating : "Prime Status"

En 2025, l’ISS ESG Corporate Rating a attribué au Groupe Air France-KLM le "Prime Status" avec un "C+". Ce statut « Prime » reflète la capacité d’une entreprise à gérer de manière adéquate ses risques matériels ESG.

Événements postérieurs au trimestre

Début janvier 2026, les opérations à Amsterdam en particulier, ainsi qu’à Paris, ont été perturbées par des conditions météorologiques extrêmes, ce qui impactera le résultat opérationnel du Groupe à hauteur d’environ 90 millions d’euros au premier trimestre 2026.

Mise à jour de la politique de couverture carburant

Le Groupe a ajusté sa politique de couverture carburant à compter du 1er janvier 2026, ce qui se traduit par une extension de l’horizon de couverture de six à huit trimestres. Par ailleurs, les pourcentages de couverture pour les trimestres +2 à +5 seront augmentés. De ce fait, l’exposition totale sur une année de consommation passera de 68 % à 87%.

Ancienne politique de couverture Politique de couverture carburant roulante à compter du 1er janvier 20269 Trimestre Couverture Trimestre Couverture Trimestre actuel 70% Trimestre actuel 70% T+1 70% T+1 70% T+2 55% T+2 60% T+3 40% T+3 50% T+4 25% T+4 40% T+5 10% T+5 30% T+6 20% T+7 10% Exposition sur une année 68 % Exposition sur une année 87 %

Perspectives de capacité en SKO pour 2026 par rapport à 2025

Activité Réseau d’Air France-KLM :

Long-courrier environ +4%

Court et moyen-courrier stable

Transavia :

Environ +10%





Groupe Air France-KLM :

Total entre +3% et +5%





Perspectives 2026

Le Groupe prévoit :

Une capacité en hausse de 3 à 5% par rapport à 2025.

Une augmentation du coût unitaire 10 entre 0% et +2% dont +0,5% liée à la premiumisation.

entre 0% et +2% dont +0,5% liée à la premiumisation. Des dépenses d’investissements nettes d’environ 3 milliards d’euros.

Un levier d’endettement compris entre 1,5x et 2,0x.

Perspectives 2028

Le Groupe prévoit :

Une marge opérationnelle supérieure à 8%.

Un flux de trésorerie libre d‘exploitation ajusté significativement positif.

Une réduction du coût unitaire 1.

Un levier d’endettement “investment grade”.

Cette ambition est portée par la poursuite de la premiumisation, la discipline des coûts, le renouvellement de la flotte, ainsi que par la transformation en cours.

Revue d’activité

Résultat Réseaux

Réseaux



Quatrième Trimestre Annuel 2025 variation variation

change constant 2025 variation variation

change constant Chiffre d’affaires Réseaux (m€) 6 540 +2,8% 26 114 +3,8% Chiffre d’affaires Passage 5 987 +4,3 % 24 114 +4,1% Chiffre d’affaires Cargo 553 -10,8 % 2 001 +0,3% Chiffre d’affaires total (m€) 6 864 +3,2 % 27 243 +3,6% Frais de personnel (m€) -1 806 +3,5 % -6 997 +3,7% Carburant avions hors ETS (m€) -1 365 -1,2 % -5 635 -8,1% Autres charges d’exploitation (m€) -2 740 +3,6 % -10 655 +6,4% Dépréciations & Amortissements (m€) -539 +20,6 % -2 178 +9,9% Résultat opérationnel (m€) 414 -18 -26 1 777 +355 +389 Marge opérationnelle (%) 6,0 % -0,5 pt 6,5 % +1,1 pt

Le chiffre d’affaires total a augmenté de 3,2% par rapport au quatrième trimestre 2024, s’établissant à 6,9 milliards d'euros. Le résultat opérationnel s'est élevé à 414 millions d'euros, soit 26 millions d'euros de moins que l'année précédente à taux de change constant, en raison principalement d’une baisse de la recette unitaire du Cargo.

La marge opérationnelle s’est établie à 6,0%, en baisse de -0,5 point par rapport au quatrième trimestre de 2024.

Le chiffre d'affaires de l'année 2025 s'est élevé à 26,1 milliards d'euros, soit une augmentation de 3,8% par rapport à l'exercice 2024. Le résultat opérationnel s'est amélioré de 389 millions d'euros à taux de change constant pour atteindre 1,8 milliard d'euros, grâce à une hausse de 2,0 % de la recette unitaire Passage, tandis que les recettes unitaires du cargo sont restées globalement stables. La marge opérationnel a augmenté de 1,1 point pour atteindre 6,5 %.

Un yield élevé compensant un taux de remplissage plus faible au T4 et sur 2025

Réseaux Passage



Quatrième Trimestre Annuel 2025 variation variation

change constant 2025 variation variation

change constant Passagers (en milliers) 18 856 +2,0% 76 758 +2,7% Capacité (millions de SKO) 71 344 +4,3% 283 727 +3,3% Trafic (millions de PKT) 61 642 +2,9% 247 354 +2,8% Taux de remplissage 86,4% -1,1pt 87,2% -0,4pt Chiffre d’affaires total (m€) 6 198 +4,7 % +6,7 % 24 828 +4,0% +5,1% Chiffre d’affaires passage régulier (m€) 5 987 +4,3 % +6,6 % 24 114 +4,1% +5,3% Recette unitaire au SKO (cts €) 8,39 0,0 % +2,2 % 8,50 +0,7% +2,0%

En 2025, la capacité en Sièges-Kilomètres Offerts (SKO) a augmenté de 3,3% par rapport à l'année précédente. La croissance du trafic a progressé de 2,8% ce qui a conduit à un taux de remplissage en légère baisse par rapport à 2024 (-0,4pt). Cette baisse a été entièrement compensée par une hausse du yield de 2,6% à taux de change constant, résultant en une augmentation de la recette unitaire au SKO de 2,0% par rapport à l’année dernière à taux de change constant.

Au cours du quatrième trimestre 2025, la capacité en sièges-kilomètres offerts (SKO) a augmenté de 4,3% par rapport à l’année précédente. La croissance du trafic (+2,9%) a entraîné une légère baisse du taux de remplissage, à 86,4%. Le yield corrigé des effets de change a affiché une hausse de 3,7%, entraînant une hausse de la recette unitaire de 2,2% à taux de change constant par rapport à 2024. L’augmentation du yield a été entièrement portée par la forte performance des cabines premium, La Première et Business, ainsi que par la cabine Premium Economy. Le yield en Economy est resté stable.

Au cours du quatrième trimestre, les tendances suivantes ont été observées par zone :

Atlantique Nord

Les recettes unitaires sont en hausse, portée par une forte croissance du yield de 6,0%. Les performances ont été solides sur les cabines Premium, avec des yields positifs, tandis que le yield de la cabine Economy est resté sous pression.

Amérique latine

Les recettes unitaires ont progressé, portées par la hausse du yield (+2,1%), tandis que le taux de remplissage est resté stable à 91 % et que la capacité a augmenté de 10,3%. L’équilibre entre l’offre et la demande au niveau de l’industrie est demeuré favorable tout au long du trimestre.

Asie et Moyen-Orient

Les performances sont restées solides sur le Japon, la Corée et l’Asie du Sud-Est, tandis que le Moyen-Orient a été affecté par les tensions géopolitiques. Le taux de remplissage a légèrement diminué à 87%, alors que la capacité a augmenté de près de 6%.

Caraïbes et Océan Indien

La capacité (+2,2%) et le yield (+2,7%) sont en hausse par rapport à l’année dernière, tandis que le taux de remplissage a reculé à 86%.

Afrique

La recette unitaire a diminué, en raison d’un yield en recul (-1,0%) et d’une baisse du taux de remplissage (-4,1 points), qui s’établit à 82 %. Cette évolution s’explique par l’impact des élections présidentielles en Côte d’Ivoire et au Cameroun, ainsi que par le renforcement de la concurrence des compagnies aériennes locales.

Court et Moyen-courrier

Dans l’ensemble, la capacité a augmenté de 3,2%, avec une légère baisse du taux de remplissage à 83 %, et le yield est demeuré inchangé.

Cargo : Des revenus unitaires sur 2025 globalement stables, tandis que les revenus unitaires du T4 ont été comme attendu, sous pression

Cargo



Quatrième Trimestre Annuel 2025 variation variation

change constant 2025 variation variation

change constant Tonnage (milliers) 251 +0,5% 917 +0,8 % Capacité (millions de TKO) 3 758 +3,8% 14 693 +2,5% Trafic (millions de TKT) 1 897 +0,3% 6 920 +1,3 % Taux de remplissage 50,5% -2,0pt 47,1% -0,6pt Chiffre d’affaires total (m€) 661 -8,5% -4,8% 2 389 -0,1% +1,9% Chiffre d’affaires transport de fret (m€) 553 -10,8% -7,2% 2 001 +0,3% +2,3% Recette unitaire par TKO (cts€) 14,72 -14,1% -10,7% 13,62 -2,1% -0,2%

La demande mondiale de fret aérien a continué de croître en 2025, d’environ 4% par rapport à l’année précédente, soutenue par des reports modaux vers le transport aérien en raison de perturbations de la chaîne d’approvisionnement et d’incertitudes économiques. La capacité a légèrement dépassé la demande, empêchant toute amélioration durable du taux de remplissage. Les yields moyens du Cargo ont progressivement diminué depuis le deuxième trimestre, en particulier sur les routes transpacifiques, transatlantiques et Asie-Europe.

En 2025, l’activité Cargo du Groupe a transporté 917 millions de kilogrammes, soit une hausse de 0,8% par rapport à 2024. La capacité Cargo du Groupe a augmenté de 2,5%, malgré les limitations de capacité des avions Cargo en raison de maintenances programmées et non programmées, et le trafic a progressé de 1,3% sur un an. Cela a contribué à une légère baisse du taux de remplissage de 0,6pt, à 47,1%. La recette unitaire par TKO à taux de change constant est restée globalement stable.

En 2025, Air France-KLM Martinair Cargo a célébré le fait que 91 % de toutes les réservations ont été effectuées via des canaux digitaux et a été désignée « Airline of the Year – Europe » lors des World Air Cargo Awards 2025. Cette récompense distingue la performance exceptionnelle, la qualité du service, le leadership et la contribution au développement global et/ou régional du secteur du fret aérien.

Malgré les limitations de capacité des avions Cargo, la capacité en Tonnes-Kilomètres Offerts (TKO) au quatrième trimestre a augmenté de 3,8% sur un an. Le trafic a légèrement progressé (0,3%), entraînant une baisse du taux de remplissage de 2,0 points à 50,5%. Combinée à une baisse de 4,8% des yields, la recette unitaire par TKO a diminué de 10,7% à taux de change constant par rapport à une base de comparaison élevée. Le quatrième trimestre de l’année précédente avait été marqué par une demande du Cargo soutenue, liée à l’anticipation des expéditions et à des transferts favorisés par les niveaux de tarifs.

Transavia : Poursuite de la croissance de la capacité pour préparer l’avenir

Transavia



Quatrième Trimestre Annuel 2025 variation 2025 variation Passagers (en milliers) 5 749 +15,1% 26 086 +12,4% Capacité (millions de SKO) 12 618 +21,8% 52 795 +14,9% Trafic (millions de PKT) 10 586 +18,6% 46 131 +13,2% Taux de remplissage 83,9% -2,3pt 87,4% -1,3pt Recette unitaire au SKO (cts €) 5,87 -6,3% 6,64 -1,7% Coût unitaire au SKO (cts €)11 6,45 -8,2 % 6,73 +1,2 % Chiffre d’affaires total (m€) 737 +13,7% 3 451 +12,3% Frais de personnel (m€) -213 +6,8 % -842 +13,3% Carburant avions hors ETS (m€) -184 +13,6 % -768 -0,2% Autres charges d’exploitation (m€) -329 +12,6 % -1 496 +18,7% Dépréciations & Amortissements (m€) -83 +6,9 % -395 +32,9% Résultat opérationnel (m€) -73 +11 -49 -52 Marge opérationnelle (%) -9,9 % +3,0pt -1,4 % -1,5pt

En 2025, Transavia a étendu sa flotte d’Airbus A321neo à 14 appareils aux Pays-Bas. Le renouvellement de la flotte de Transavia en France s’est également accéléré avec 22 Airbus A320neo désormais en opération. La capacité totale en sièges-kilomètres offerts a augmenté de 14,9% par rapport à 2024. L’évolution de la capacité de Transavia s’accompagne d’actions ciblées sur la réduction des coûts unitaires et la rentabilité du réseau, dans un environnement particulièrement compétitif. En France, les résultats de Transavia sont temporairement impactés par la reprise des opérations d’Air France à Orly.

En France, Transavia a lancé 58 nouvelles routes vers diverses destinations en Europe et au-delà. Ces routes partent de plusieurs aéroports français, dont Orly, Nantes, Lyon, Marseille, Montpellier, Bordeaux, Nice, Toulouse et Lille. Transavia a également ajouté sept nouvelles destinations au départ des Pays-Bas. Le trafic a augmenté de 13,2%, ce qui a entraîné une baisse du taux de remplissage de 1,3pt, tandis que le yield est resté globalement stable par rapport à 2024. Au total, la recette unitaire a diminué de 1,7% par rapport à l’année précédente.

Aux Pays-Bas Transavia a fait face à une concurrence accrue, en partie liée à la réallocation de capacité initialement prévue sur le Moyen-Orient vers d’autres destinations européennes, mettant les recettes unitaires sous pression. Par ailleurs, la hausse des redevances aéroportuaires à Schiphol, combinée à celle de la taxe sur les billets d’avion l’année précédente, entraînant des prix plus élevés, a incité certains voyageurs à se tourner vers des aéroports en Allemagne.

En France, la performance a été impactée par la mise en œuvre de la TSBA depuis le 1er mars 2025. Le résultat opérationnel a diminué à -49 millions d’euros et la marge opérationnelle s’est établie à -1,4%. La capacité de Transavia en sièges-kilomètres offerts a augmenté de 21,8%, tandis que le trafic a progressé de 18,6%, conduisant ainsi à un taux de remplissage en baisse de 2,3pts. Le yield a chuté de 3,7% conduisant à une contraction de la recette unitaire de 6,3%. Le coût unitaire a diminué de 8,2% par rapport au quatrième trimestre 2024, soutenant l’amélioration du résultat opérationnel et de la marge opérationnelle.

Activité de maintenance : croissance à deux chiffres et amélioration de la marge opérationnelle pour 2025

Maintenance



Quatrième Trimestre Annuel 2025 variation 2025 variation Chiffre d’affaires total (m€) 1 423 -0,3% 5 570 +9,5% Dont Chiffre d’affaires externe (m€) 582 +0,7% 2 307 +10,6% Dépenses externes (m€) -919 -8,4% -3 590 +6,2% Frais de personnel (m€) -324 +2,8% -1 261 +5,5% Dépréciations & Amortissements (m€) -134 +112,8% -452 +33,4% Résultat opérationnel (m€) 46 0 267 +97 Marge opérationnelle (%) 3,3 % 0,0pt 4,8 % +1,5pt

AFI KLM E&M a su adapter ses services pour les compagnies du Groupe Air France-KLM ainsi que pour son portefeuille mondial de clients, malgré l’évolution des attentes des clients et les fortes contraintes de la chaîne d’approvisionnement en 2025. Cette même année, AFI KLM E&M a continué de renforcer sa position mondiale sur les avions de nouvelle génération, avec une forte croissance des produits Airbus A350, Boeing 787, A220, famille A320neo et Boeing 737MAX.

Sur l’ensemble de l’année 2025, le chiffre d’affaires externe a augmenté de 10,6% malgré les perturbations persistantes de la chaîne d’approvisionnement. Ces dernières ont impacté toutes les activités, entraînant une hausse du coût des composants, une augmentation des stocks et des exigences techniques accrues. Malgré ces difficultés, l’activité Maintenance a pu faire progresser son résultat opérationnel de 97 millions d’euros et sa marge a progressé de 1,5pt pour atteindre 4,8%. Le carnet de commandes s’est élevé à 10,7 milliards de dollars au 31 décembre 2025 contre 8,7 milliards de dollars à la fin décembre 2024.

Au quatrième trimestre, la croissance de l’activité s’est atténuée et le chiffre d’affaires externe a augmenté de 0,7%, tandis que le chiffre d’affaires total a légèrement diminué de 0,3%. Le résultat opérationnel est par ailleurs resté stable et la marge opérationnelle s’est maintenue à 3,3%.

Au cours du trimestre, Air France-KLM a signé 10 nouveaux contrats MRO longue durée avec des clients externes. Le Groupe fournira des services moteurs, composants et APU à ces opérateurs dans le monde entier, renforçant son carnet de commandes à long terme sur ces activités.

La marge opérationnelle d’Air France a augmenté pour atteindre 6,7 % en 2025

Groupe Air France





Quatrième Trimestre Annuel 2025 variation 2025 variation Chiffre d’affaires (en m€) 5 026 +3,8% 20 242 +5,3% Frais de personnel (en m€) -1 491 +3,0 % -5 759 +4,9 % Carburant avions hors ETS (m€) -943 +1,0 % -3 860 -6,8 % Autres charges d’exploitation

(en m€) -1 850 +1,8 % -7 342 +5,0 % Dépréciations & Amortissements (en m€) -486 +41,6 % -1 919 +18,5 % Résultat opérationnel (en m€) 256 -46 1 362 +382 Marge opérationnelle (%) 5,1% -1,1pt 6,7% +1,6pt

En 2025, le Groupe Air France a augmenté son résultat opérationnel de 382 millions d’euros pour atteindre 1,4 milliards d’euros et a enregistré une marge opérationnelle de 6,7%. Cette progression s’explique par l’amélioration de la recette unitaire du réseau Passage, du Cargo et de la Maintenance ; par la baisse du prix du carburant, tandis que la hausse du coût unitaire est restée limitée.

Au quatrième trimestre, le résultat opérationnel s’est élevé à 256 millions d’euros, en baisse de 46 millions d’euros sur un an. La marge opérationnelle a diminué de 1,1 point par rapport au quatrième trimestre de l’année précédente, en raison d’un prix du carburant plus élevé, d’un coût ETS plus important et d’une hausse des coûts de Maintenance.

KLM : Résultat opérationnel stable sur 2025 avec une amélioration au T4

Groupe KLM





Quatrième Trimestre Annuel 2025 variation 2025 variation Chiffre d’affaires (en m€) 3 269 +3,5% 13 205 +3,9% Frais de personnel (en m€) -1 048 +3,9 % -4 108 +4,1 % Carburant avions hors ETS (m€) -608 -0,5 % -2 547 -8,0 % Autres charges d’exploitation (en m€) -1 258 +2,8% -5 002 +9,7% Dépréciations & Amortissements (en m€) -277 +5,5 % -1 132 +10,8 % Résultat opérationnel (en m€) 78 +27 416 +1 Marge opérationnelle (%) 2,4% +0,8pt 3,2% -0,1pt

En 2025, le Groupe KLM a stabilisé son résultat opérationnel et atteint une marge opérationnelle de 3,2%. Le programme « Back on Track » a assuré une contribution d’au moins 450 millions d’euros. Grâce à ce programme, les vents contraires tels que l’augmentation de 41% des redevances de Schiphol, la réduction de la demande de passagers basse contribution (qui impacte particulièrement KLM en tant que compagnie de correspondance) et les perturbations opérationnelles ont pu être atténués. La contribution a été portée par :

La productivité : au quatrième trimestre 2025, une amélioration de la productivité de 6% par rapport à l’année précédente et la cible d’une réduction de 250 postes administratifs a été dépassée.

La réduction des coûts : renégociation des contrats de composants pour les B787.

Les initiatives de revenus : optimisation du site internet et tarification dynamique.





Au quatrième trimestre, la capacité a augmenté de près de 7% tandis que le chiffre d’affaires n’a progressé que de 3,5%. La baisse des coûts unitaires a permis une amélioration du résultat opérationnel de 27 millions d’euros et une progression de la marge.

Le programme « Back on Track » a contribué à cette amélioration de marge alors que la capacité long-courrier a augmenté de près de 6% par rapport au quatrième trimestre de l’année précédente.

Afin d’atteindre son ambition pour 2028 de dégager une marge opérationnelle supérieure à 8 %, le Groupe KLM poursuivra l’exécution de son programme de transformation et renforcera la productivité, notamment grâce à l’expansion de ses opérations long-courrier. Le Groupe poursuivra également ses mesures d’efficacité, comprenant de nouvelles réductions de coût non liés à la performance, et évalue en parallèle des interventions stratégiques.

Résultat opérationnel en hausse au T4 et sur l’ensemble de l’année

Flying Blue Miles





Quatrième Trimestre Annuel 2025 variation 2025 variation Chiffre d’affaires (en m€) 241 +34 886 +75 Dont Chiffre d’affaires externe (en m€) 162 +33 595 +59 Résultat opérationnel (en m€) 58 +14 218 +18 Marge opérationnelle (%) 24,1% 2,8pt 24,6% -0,1pt

En 2025, Flying Blue a célébré son 20ème anniversaire. Depuis sa création en 2005, le programme est devenu l’un des plus grands programmes de fidélité en Europe, avec plus de 30 millions de membres, près de 40 partenaires aériens, plus de 100 partenaires commerciaux et plus de 12 cartes de crédit co-brandées. En 2025, Flying Blue a atteint un résultat opérationnel de 218 millions d’euros, soit une amélioration de 18 millions d’euros par rapport à l’année précédente. La marge est restée globalement stable, proche de 25%.

Au quatrième trimestre, Flying Blue a généré un chiffre d’affaires total de 241 millions d’euros, incluant les recettes provenant des compagnies aériennes partenaires ainsi que des partenaires non aériens. La marge opérationnelle s’est établie à 24,1%. Le chiffre d’affaires a continué à progresser d’une année sur l’autre grâce aux volumes, et ce malgré un dollar américain plus faible.

Nb : Le résultat des deux compagnies et de Flying Blue n’est pas égal aux chiffres consolidés en raison d’éliminations intra-Groupe.

Les procédures d'audit ont été effectuées. Leur rapport d'examen est en cours de publication.

******

La présentation des résultats est disponible sur www.airfranceklm.com le 19 février 2026 à partir de 7h45 (heure de Paris).

Une conférence téléphonique animée par M. Smith (CEO) et M. Zaat (CFO) aura lieu le 19 février 2026 à 09:15 (heure de Paris).

Pour vous connecter à la conférence, veuillez utiliser le lien ci-dessous :

https://af-klm.engagestream.companywebcast.com/20260219-2025-full-year

Relations Investisseurs Presse Michiel Klinkers Marouane Mami +33 1 41 56 56 00 Michiel.klinkers@airfranceklm.com Marouane.mami@airfranceklm.com mail.mediarelations@airfranceklm.com

Compte de résultat

Quatrième trimestre Annuel (en millions d’euros) 2025 2024 Variation 2025 2024 Variation Produits des activités ordinaires 8 186 7 878 4 % 33 007 31 459 5 % Carburant avions -1 550 -1 544 – % -6 406 -6 907 -7 % Quotas de CO 2 -84 -58 45 % -346 -249 39 % Affrètements aéronautiques -103 -117 -12 % -456 -497 -8 % Redevances aéronautiques -577 -503 15 % -2 331 -2 048 14 % Commissariat -240 -233 3 % -975 -919 6 % Achat d’assistance en escale -551 -498 11 % -2 178 -2 032 7 % Achats et consommations d'entretien aéronautique -863 -940 -8 % -3 494 -3 320 5 % Frais commerciaux et de distribution -298 -250 19 % -1 146 -1 060 8 % Autres frais -549 -576 -5 % -2 061 -2 063 — % Frais de personnel -2 545 -2 464 3 % -9 888 -9 461 5 % Impôts et taxes hors impôt sur le résultat -35 -40 -13 % -180 -176 2 % Production capitalisée 303 323 -6 % 1 342 1 353 -1 % Autres produits et charges d'exploitation courants 62 25 148 % 170 164 4 % Amortissements, dépréciations et provisions -763 -607 26 % -3 054 -2 643 16 % Charges opérationnelles -7 793 -7 482 4 % -31 003 -29 858 4 % Résultat opérationnel courant 393 396 -1 % 2 004 1 601 25 % Cessions de matériels aéronautiques 49 12 nm 43 37 16 % Autres produits et charges non courants -37 -53 -30 % -45 -172 -74 % Résultat des activités opérationnelles 405 355 14 % 2 002 1 466 37 % Charges d’intérêts -163 -160 2 % -627 -631 -1 % Produits de la trésorerie et équivalents de trésorerie 45 67 -33 % 196 303 -35 % Coût de l’endettement financier net -118 -93 27 % -431 -328 31 % Autres produits et charges financiers -40 -348 -89 % 292 -546 nm Résultat avant impôts des entreprises intégrées 247 -86 nm 1 863 592 nm Impôt sur le résultat 354 97 nm -123 -84 46 % Résultat net des entreprises intégrées 601 11 nm 1 740 508 nm Part dans le résultat des entreprises mises en équivalence -16 -32 -50 % 14 -19 nm Résultat net 585 -21 nm 1 754 489 nm Résultat net des participations ne donnant pas le contrôle 36 42 -14 % 161 172 -6 % Résultat net : Propriétaires de la société mère 549 -63 nm 1 593 317 nm

Note : la somme des « salaires et coûts connexes » dans la section « Revue d'activités » ne correspond pas au chiffre mentionné ci-dessus en raison des frais généraux, de l'IT et d'autres activités qui ne sont pas directement liées au réseau, à la maintenance ou à Transavia.

Bilan consolidé

Actif 31 décembre 2025 31 décembre 2024 (en millions d’euros) Goodwill 223 226 Immobilisations incorporelles 1 199 1 150 Immobilisations aéronautiques 13 651 12 347 Autres immobilisations corporelles 1 679 1 533 Droits d'utilisation 9 452 7 592 Titres mis en équivalence 246 216 Actifs de retraite 57 66 Autres actifs financiers non courants 1 267 1 369 Actifs financiers dérivés non courants 118 195 Impôts différés 713 662 Autres actifs non courants 278 214 Actif non courant 28 883 25 570 Autres actifs financiers courants 1 360 1 190 Actifs financiers dérivés courants 33 249 Stocks et en-cours 992 959 Créances clients 2 216 2 051 Autres actifs courants 1 224 1 260 Trésorerie et équivalents de trésorerie 4 714 4 829 Actifs détenus en vue de la vente 23 47 Actif courant 10 562 10 585 Total actif 39 445 36 155





Passif et capitaux propres 31 décembre 2025 31 décembre 2024 (en millions d’euros) Capital 263 263 Primes d’émission et de fusion 7 560 7 560 Actions d’autocontrôle -27 -27 Titres subordonnés à durée indéterminée 1 281 1 078 Réserves et résultat -8 779 -10 638 Capitaux propres - Part attribuable aux propriétaires de la société mère 298 -1 764 Titres subordonnés à durée indéterminée 2 026 2 530 Réserves et résultat 40 33 Capitaux propres - Participations ne donnant pas le contrôle 2 066 2 563 Capitaux propres 2 364 799 Provisions retraite 1 654 1 686 Passifs et provisions de restitution pour avions loués et autres provisions non courants 4 818 4 493 Passifs financiers non courants 7 265 7 254 Dettes de loyers non courantes 5 487 4 714 Passifs financiers dérivés non courants 199 32 Impôts différés — 2 Autres passifs non courants 545 904 Passif non courant 19 968 19 085 Passifs et provisions de restitution pour avions loués et autres provisions courants 1 142 1 181 Passifs financiers courants 1 803 1 692 Dettes de loyers courantes 958 982 Passifs financiers dérivés courants 255 137 Dettes fournisseurs 2 723 2 608 Titres de transport émis et non utilisés 4 264 4 097 Programme de fidélisation 921 906 Autres passifs courants 5 047 4 668 Passif courant 17 113 16 271 Total capitaux propres et passifs 39 445 36 155

Tableau des flux de trésorerie consolidés du 1er janvier au 31 décembre 2025

Période du 1er janvier au 31 décembre 2025 2024 (en millions d’euros) Résultat net 1 754 489 Dotations aux amortissements et provisions d’exploitation 3 054 2 643 Dotations nettes aux provisions financières 288 291 Coût de la dette nette 431 328 Résultat sur cessions d’actifs corporels et incorporels -43 -42 Résultat sur cessions de filiales et participations – -2 Résultats non monétaires sur instruments financiers 7 9 Écart de change non réalisé -668 201 Résultats des sociétés mises en équivalence -14 19 Impôts différés -80 53 Pertes de valeur -1 – Autres éléments non monétaires 54 -14 Flux de trésorerie liés à l’exploitation avant variation du besoin en fonds de roulement 4 782 3 975 Augmentation (diminution) du fonds de roulement 273 -479 FLUX DE TRÉSORERIE LIES A L’EXPLOITATION 5 055 3 496 Acquisition de filiales et participations avec prise de contrôle, achats de parts dans les sociétés non contrôlées -50 -92 Produits liés à la perte de contrôle de filiales ou à la cession de titres de sociétés non contrôlées 24 32 Investissements corporels et incorporels -4 449 -3 728 Produits liés aux cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles 1 391 678 Intérêts reçus 170 285 Dividendes reçus 9 5 Diminution (augmentation) nette des placements de plus de 3 mois 56 52 FLUX DE TRÉSORERIE LIES AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT -2 849 -2 768 Achat d’intérêts minoritaires sans changement de contrôle -5 -1 Émission de titres subordonnés 494 – Remboursement de titres subordonnés -802 – Coupons sur titres subordonnés -241 -231 Émission de nouveaux emprunts 1 671 1 609 Remboursement d’emprunts -1 620 -1 930 Paiements de dettes de loyers -960 -891 Nouveaux prêts -304 -187 Remboursement des prêts 148 182 Intérêts payés -670 -664 Dividendes versés -2 -1 FLUX DE TRÉSORERIE LIES AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT -2 291 -2 114 Effets des variations de change et des reclassements sur la trésorerie, équivalents de trésorerie et les concours bancaires courants -30 34 Variation de la trésorerie nette -115 -1 352 Trésorerie, équivalents de trésorerie et concours bancaires à l’ouverture 4 829 6 181 Trésorerie, équivalents de trésorerie et concours bancaires à la clôture 4 714 4 829

Dette nette

(en millions d'euros) 31 décembre 2025 31 décembre 2024 Passifs financiers courants et non courants 9 068 8 946 Dettes de loyers courantes et non courantes 6 445 5 696 Intérêts courus non échus -142 -138 Dépôts relatifs aux passifs financiers -85 -97 Dépôts relatifs aux dettes de loyers -80 -98 Impact des dérivés devise/dettes 44 -45 Passifs financiers (I) 15 250 14 264 Trésorerie et équivalent trésorerie 4 714 4 829 Valeurs mobilières de placement à plus de 3 mois 988 1 046 Obligations 1 156 1 057 Liquidités nettes (II) 6 858 6 932 Dette nette (I-II) 8 392 7 332

Flux de trésorerie récurrent libre d’exploitation ajusté

Quatrième Trimestre Annuel (en millions d'euros) 2025 2024 2025 2024 Flux net de trésorerie provenant de l’exploitation 1 014 928 5 055 3 496 Investissements corporels et incorporels -1 108 -797 -4 449 -3 728 Produits de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles 617 287 1 391 678 Flux de trésorerie libre d'exploitation 523 418 1 997 446 Intérêts (payés) et reçus -88 -68 -500 -379 Paiements de dettes de loyers -244 -225 -960 -891 Flux de trésorerie libre d'exploitation ajusté 191 125 537 -824 Paiements exceptionnels réalisés/(reçus) (1) 124 122 493 1 095 Flux de trésorerie récurrent libre d'exploitation ajusté 315 247 1 030 271

(1) Les paiements exceptionnels réalisés/(reçus), retraités du flux de trésorerie libre d’exploitation pour le calcul du flux de trésorerie récurrent libre d’exploitation ajusté, correspondent au remboursement des charges sociales, des cotisations retraites et des taxes sur salaires différés dans le cadre du Covid.

Retour sur capitaux employés (ROCE)

(en millions d’euros) 31 déc 2025 30 sept 2025 30 juin 2025 31 mars 2025 31 déc 2024 30 sept 2024 30 juin 2024 31 mars 2024 Écart d’acquisition et immobilisations incorporelles 1 422 1 390 1 390 1 377 1 375 1 356 1 354 1 349 Immobilisations aéronautiques 13 651 13 772 13 392 12 835 12 347 12 607 12 197 11 646 Autres immobilisations corporelles 1 679 1 617 1 587 1 554 1 533 1 500 1 456 1 438 Droits d’utilisation 9 452 8 619 8 479 8 030 7 592 6 652 6 479 5 902 Titres mis en équivalence 246 257 205 212 216 240 134 134 Actifs financiers (créances et autres prêts) 228 212 214 217 217 232 219 218 Provisions (obligation de restitution sur les avions loués, maintenance sur les avions loués et provisions pour restitution des quotas de CO₂) -5 214 -4 689 -4 934 -5 007 -4 990 -4 358 -4 521 -4 352 Fonds de roulement (1) -8 051 -8 124 -8 749 -8 983 -7 469 -7 422 -8 222 -8 284 Capitaux employés sur le bilan 13 413 13 054 11 584 10 235 10 821 10 807 9 096 8 051 Capitaux employés moyens (A) 12 072 9 694 Résultat d’exploitation courant 2 004 1 601 Dividendes reçus -1 -1 Part dans les résultats des entreprises mises en équivalence 14 -19 (Charge)/produit d’impôt normatif -589 -408 Résultat ajusté après impôt (B) 1 428 1 173 ROCE sur 12 mois glissants (B/A) 11,8 % 12,1 %

(1) A l'exclusion du report des charges sociales et fiscales accordé suite au Covid

Coût unitaire au SKO

Quatrième Trimestre Annuel 2025 2024 2025 2024 Coût d’exploitation total (en m€) 7 793 7 481 31 003 29 859 Quotas de CO 2 (en m€) -84 -58 -346 -249 Total autres chiffre d’affaires (en m€) -905 -868 -3 389 -3 190 Coût net excl ETS (en m€) 6 805 6 555 27 268 26 420 Capacités produites exprimées en SKO 83 993 78 775 336 577 320 678 Coût net/SKO (en centimes d’€) 8,10 8,32 8,10 8,24 Variation brute -2,6 % -1,7 % Effet de change sur les coûts nets (en m€) -154 -292 Variation à change constant -0,3 % -0,6 % Effet prix du carburant (en m€) 51 -461 Coût net au SKO à change et prix du carburant constants hors ETS (en centimes d’€ par SKO) 8,10 8,19 8,10 8,00 Variation à change et prix du carburant constants et hors ETS -1,1 % 1,2 %

Coût net au SKO hors prix du carburant et ETS vs T4 2024 :-1,7 % et vs 2024: +1,9 %

Définition : Coût net = (coût d’exploitation total - carburant - quotas de CO 2 - total autre chiffre d’affaires) / Capacité en SKO

Flotte du Groupe au 31 décembre 2025

Type d’appareil AF (dont HOP)2 KL (dont KLC & MP)2 Transavia Propriété Crédit-bail Location Total En exploit. Ecart vs 31/12/24 B777-300 43 16 32 10 17 59 59 B777-200 18 15 29 1 3 33 33 B787-9 10 13 4 7 12 23 23 B787-10 14 1 11 2 14 14 3 A380-800 A350-900 41 3 13 25 41 41 6 A330-300 5 5 5 5 A330-200 8 6 12 2 14 14 -3 Total Long-courrier 120 69 0 81 42 66 189 189 6 B737-900 5 5 5 5 B737-800 30 103 35 8 90 133 131 -8 B737-700 6 6 6 6 A321NEO 12 14 3 7 16 26 26 15 A321 12 5 7 12 12 -2 A320 36 4 3 29 36 36 A320NEO 23 1 22 23 23 13 A319 3 2 1 3 3 -7 A318 4 4 4 4 -2 A220-300 52 23 10 19 52 52 11 Total Moyen-courrier 107 53 140 87 29 184 300 298 20 Embraer 195 E2 25 25 25 21 3 Embraer 190 27 20 17 2 28 47 45 -4 Embraer 175 17 3 14 17 17 Embraer 170 12 10 2 12 10 -3 Total Regional 39 62 0 30 16 55 101 93 -4 B747-400ERF 3 3 3 3 B747-400BCF 1 1 1 1 B777-F 2 2 2 2 Total Cargo 2 4 0 4 0 2 6 6 0 Total 268 188 140 202 87 307 596 586 22

TRAFIC 2025

Activité réseaux passage

Quatrième Trimestre Annuel Total activité réseaux passage 2025 2024 variation 2025 2024 variation Passagers transportés (milliers) 18 856 18 491 +2,0 % 76 758 74 752 +2,7 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 61 642 59 896 +2,9 % 247 354 240 668 +2,8 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 71 344 68 420 +4,3 % 283 727 274 740 +3,3 % Taux de remplissage (%) 86,4 % 87,5 % -1,1pt 87,2 % 87,6 % -0,4pt Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 6 841 6 615 +3,4 % 27 244 26 662 +2,2 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 51 358 49 746 +3,2 % 203 938 198 857 +2,6 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 58 882 56 346 +4,5 % 231 997 225 009 +3,1 % Taux de remplissage (%) 87,2 % 88,3 % -1,1pt 87,9 % 88,4 % -0,5pt Amérique du nord Passagers transportés (milliers) 2 323 2 305 +0,8 % 9 895 9 671 +2,3 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 16 625 16 422 +1,2 % 70 587 68 578 +2,9 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 18 880 18 535 +1,9 % 80 532 77 998 +3,2 % Taux de remplissage (%) 88,1 % 88,6 % -0,5pt 87,7 % 87,9 % -0,3pt Amérique latine Passagers transportés (milliers) 1 000 901 +11,0 % 3 723 3 444 +8,1 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 9 383 8 441 +11,2 % 35 095 32 609 +7,6 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 10 281 9 317 +10,3 % 38 606 36 027 +7,2 % Taux de remplissage (%) 91,3 % 90,6 % +0,7pt 90,9 % 90,5 % +0,4pt Asie / Moyen Orient Passagers transportés (milliers) 1 659 1 516 +9,5 % 6 243 6 183 +1,0 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 12 679 12 085 +4,9 % 48 714 48 465 +0,5 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 14 641 13 805 +6,1 % 55 312 54 878 +0,8 % Taux de remplissage (%) 86,6 % 87,5 % -0,9pt 88,1 % 88,3 % -0,2pt Afrique Passagers transportés (milliers) 986 1 022 -3,5 % 3 935 3 983 -1,2 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 6 236 6 350 -1,8 % 24 493 24 614 -0,5 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 7 587 7 356 +3,1 % 28 961 28 485 +1,7 % Taux de remplissage (%) 82,2 % 86,3 % -4,1pt 84,6 % 86,4 % -1,8pt Caraïbes-Océan Indien Passagers transportés (milliers) 873 872 +0,1 % 3 449 3 381 +2,0 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 6 434 6 448 -0,2 % 25 048 24 591 +1,9 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 7 493 7 333 +2,2 % 28 586 27 621 +3,5 % Taux de remplissage (%) 85,9 % 87,9 % -2,1pt 87,6 % 89,0 % -1,4pt Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 12 015 11 876 +1,2 % 49 515 48 090 +3,0 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 10 284 10 150 +1,3 % 43 416 41 811 +3,8 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 12 462 12 074 +3,2 % 51 730 49 731 +4,0 % Taux de remplissage (%) 82,5 % 84,1 % -1,5pt 83,9 % 84,1 % -0,1pt

Activité Transavia

Quatrième Trimestre Annuel Transavia 2025 2024 variation 2025 2024 variation Passagers transportés (milliers) 5 749 4 996 +15,1 % 26 086 23 205 +12,4 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 10 586 8 928 +18,6 % 46 131 40 753 +13,2 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 12 618 10 358 +21,8 % 52 795 45 949 +14,9 % Taux de remplissage (%) 83,9 % 86,2 % -2,3pt 87,4 % 88,7 % -1,3pt

Activité totale Groupe passage

Quatrième Trimestre Annuel Total Groupe 2025 2024 variation 2025 2024 variation Passagers transportés (milliers) 24 605 23 487 +4,8 % 102 844 97 957 +5,0 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 72 228 68 823 +4,9 % 293 485 281 421 +4,3 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 83 962 78 778 +6,6 % 336 521 320 689 +4,9 % Taux de remplissage (%) 86,0 % 87,4 % -1,3pt 87,2 % 87,8 % -0,5pt

Activité Cargo

Quatrième Trimestre Annuel Total Groupe 2025 2024 variation 2025 2024 variation Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 1 897 1 891 +0,3 % 6 920 6 829 +1,3 % Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 3 758 3 619 +3,8 % 14 693 14 331 2,5 % Taux de remplissage (%) 50,5 % 52,4 % -2,0pt 47,1 % 47,7 % -0,6pt

Air France

Quatrième Trimestre Annuel Total activité réseaux passage 2025 2024 variation 2025 2024 variation Passagers transportés (milliers) 10 245 10 295 -0,5 % 42 294 41 797 +1,2 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 36 503 36 034 +1,3 % 148 383 145 028 +2,3 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 42 598 41 274 +3,2 % 171 197 166 324 +2,9 % Taux de remplissage (%) 85,7 % 87,3 % -1,6pt 86,7 % 87,2 % -0,5pt Long courrier Passagers transportés (milliers) 4 258 4 167 +2,2 % 17 242 16 906 +2,0 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 31 366 30 785 +1,9 % 126 192 123 111 +2,5 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 36 321 34 978 +3,8 % 144 430 140 042 +3,1 % Taux de remplissage (%) 86,4 % 88,0 % -1,7pt 87,4 % 87,9 % -0,5pt Court et moyen-courrier Passagers transportés (milliers) 5 987 6 077 -1,5 % 25 052 24 840 +0,9 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 5 137 5 249 -2,1 % 22 191 21 917 +1,3 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 6 277 6 296 -0,3 % 26 767 26 282 +1,8 % Taux de remplissage (%) 81,8 % 83,4 % -1,5pt 82,9 % 83,4 % -0,5pt Activité Cargo Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 1 008 991 +1,7 % 3 774 3 438 +9,8 % Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 2 149 2 065 +4,1 % 8 584 8 278 +3,7 % Taux de remplissage (%) 46,9 % 48,0 % -1,1pt 44,0 % 41,5 % +2,4pt

KLM

Quatrième Trimestre Annuel Total activité réseaux passage 2025 2024 variation 2025 2024 variation Passagers transportés (milliers) 8 611 8 247 +4,4 % 34 464 33 007 +4,4 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 25 139 23 863 +5,3 % 98 971 95 640 +3,5 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 28 745 27 144 +5,9 % 112 529 108 415 +3,8 % Taux de remplissage (%) 87,5 % 87,9 % -0,5pt 88,0 % 88,2 % -0,3pt Long-courrier Passagers transportés (milliers) 2 583 2 448 +5,5 % 10 001 9 757 +2,5 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 19 992 18 962 +5,4 % 77 746 75 746 +2,6 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 22 561 21 367 +5,6 % 87 567 84 966 +3,1 % Taux de remplissage (%) 88,6 % 88,7 % -0,1pt 88,8 % 89,1 % -0,4pt Court et Moyen-courrier Passagers transportés (milliers) 6 028 5 799 +3,9 % 24 463 23 250 +5,2 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 5 147 4 901 +5,0 % 21 225 19 894 +6,7 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 6 185 5 777 +7,1 % 24 963 23 449 +6,5 % Taux de remplissage (%) 83,2 % 84,8 % -1,6pt 85,0 % 84,8 % +0,2pt Activité Cargo Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 888 900 -1,2 % 3 145 3 391 -7,2 % Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 1 612 1 539 +4,8 % 6 112 6 052 +1,0 % Taux de remplissage (%) 55,1 % 58,5 % -3,3pt 51,5 % 56,0 % -4,6pt





1 à prix de carburant et change constants et hors ETS

2 Sous réserve de l’obtention de toutes les autorisations réglementaires nécessaires et de la levée de toutes les conditions suspensives.

3 à prix de carburant et change constants et hors ETS

4 Veuillez consulter la définition et le tableau du flux de trésorerie opérationnel libre ajusté récurrent dans l’annexe de ce communiqué de presse.

5Flotte de nouvelle génération /Flotte en opération

6 Baisse de 4,6 % par rapport au niveau de référence de 2019 (méthodologie constante)

7 https://recognition.ecovadis.com/76YG3OhszkuDXDd77tUCHw

8 MSCI Termes et Conditions: Terms and Conditions

9 Au début du trimestre

10 à prix de carburant et change constants et hors ETS

11 à prix de carburant et change constants et hors ETS

