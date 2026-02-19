Lleida.net logra el mejor EBITDA y resultado antes de impuestos de su historia en 2025

Madrid, 19 de febrero.- La cotizada española Lleida.net (BME:LLN) (EPA:ALLLN) cerró el ejercicio 2025 con los mejores registros de EBITDA y de resultado antes de impuestos de su historia, de acuerdo con la información remitida hoy al mercado.



La compañía alcanzó un EBITDA récord de 4,05 millones de euros, frente a los 3,24 millones del ejercicio anterior, lo que representa un crecimiento interanual del 25% y supera ampliamente el máximo anterior de 2,55 millones de euros registrado en 2020.



El EBITDA sin activaciones se situó en 2,97 millones de euros, un 34% más que los 2,21 millones del año anterior, lo que refleja la mejora orgánica de la rentabilidad operativa de la compañía.



El resultado antes de impuestos se situó, por su parte, en 1,40 millones de euros, un 62% más que en 2024, superando igualmente el récord anterior de 1,10 millones de euros, alcanzado en 2019.



En consecuencia, el resultado de explotación alcanzó los 1,66 millones de euros, un 52% superior al registrado en el ejercicio precedente. El beneficio por acción (EPS) se situó en 0,087 euros.



El margen bruto mejoró asimismo hasta el 54,92% sobre ventas, frente al 53,44% de 2024, alcanzando los 10,61 millones de euros.



Las ventas consolidadas estimadas se situaron en 19,32 millones de euros, un 1% más que en el año anterior.



"El 2025 confirma que las decisiones estratégicas que tomamos están dando sus frutos. Hemos alcanzado cifras récord de rentabilidad al tiempo que reducíamos la deuda, y la Ley Orgánica 1/2025 nos sitúa ante la mayor oportunidad comercial de nuestra historia", explicó Sisco Sapena, CEO de la empresa.



La línea que más creció fue la de servicios de Notificación Electrónica Certificada, con un aumento del 17%, o 342.000 euros más que en 2024, hasta situarse en 2,39 millones de euros.



Este incremento se debió principalmente a la creciente adopción de las tecnologías de Lleida.net vinculadas a la Ley Orgánica 1/2025, publicada el 3 de enero de 2025, que promueve la digitalización de los procesos judiciales y el uso de mecanismos alternativos de resolución de conflictos.



La norma exige comunicaciones digitales certificadas y legalmente válidas en un amplio abanico de procedimientos prejudiciales y judiciales, lo que convierte los servicios de Lleida.net en una necesidad procedimental.



En España existen aproximadamente 3,5 millones de procesos judiciales anuales afectados por la Ley 1/2025 y 3,31 millones de empresas activas, de las cuales el 99,8% son pymes, lo que sitúa a Lleida.net ante una oportunidad de mercado de gran envergadura.



El crecimiento se vio también respaldado por los recientes cambios en la normativa laboral española, que introducen un trámite de audiencia previa obligatorio en los procesos de despido.



Como resultado directo de este nuevo marco regulatorio, Lleida.net comenzó 2026 con un total de 8.886 clientes activos, lo que representa un incremento del 56% frente a los 5.710 clientes registrados a principios de 2025, lo que representa el mayor ritmo de crecimiento de cartera en los más de 30 años de historia de la compañía.



De igual manera, las Soluciones SMS registraron un avance del 12%, con un incremento de 439.000 euros, hasta los 4,22 millones.



Por su parte, los servicios de Contratación avanzaron un 3%, hasta los 3,56 millones de euros, alcanzando un nuevo máximo histórico para esta línea de negocio.



La compañía continuó durante el año reduciendo su endeudamiento de forma acelerada.



La deuda financiera neta se situó en 5,74 millones de euros, 1,68 millones de euros menos que al cierre de 2024, lo que supone una caída del 23%.



La deuda financiera total se redujo, a su vez, un 18%, pasando de 8,44 millones a 6,95 millones de euros.



El ratio DFN/EBITDA mejoró notablemente como resultado de lo anterior, situándose en 1,42 veces frente a las 2,29 veces del ejercicio anterior.



La empresa, con sede en Madrid y oficinas en más de 15 países, cotiza actualmente a 1,21 euros por acción en BME Growth.



Fundada en 1995, Lleida.net es uno de los principales proveedores europeos de servicios de notificación certificada, de contratación electrónica y de firma digital.



Al cierre de 2025, con 16.049.943 acciones en circulación y una cotización de 1,195 euros por acción, la capitalización bursátil de Lleida.net se situó en 19,42 millones de euros.



La empresa posee más de 300 patentes en más de 60 países que abarcan tecnologías de notificación certificada, contratación electrónica y firma digital. Sus acciones cotizan en BME Growth en Madrid, donde llevan diez años, así como en Euronext París y en las bolsas de Stuttgart y Fráncfort.







SAFE HARBOR

This press release contains statements regarding the future of the Lleida.net company and its innovations. Statements regarding the future may be accompanied by words such as "anticipate", "believe", "estimate", "wait", "anticipate", "pretend", "power", "plan", "potential", the use of future time and other terms of similar meaning. No undue reliance should be placed on these claims. These statements involve risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from those reflected in such statements, including uncertainty of the company's commercial success, ability to protect our intellectual property rights, and other risks. These statements are based on current beliefs and forecasts and refer only to the date of this press release. The company assumes no obligation to publicly update its forward-looking statements, regardless of whether new information, future events or any other circumstance arise .