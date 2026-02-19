Lleida.net réalise le meilleur EBITDA et résultat avant impôts de son histoire en 2025

Madrid, 19 février. La société cotée en bourse Lleida.net (EPA : ALLLN) a clôturé l'exercice 2025 avec les meilleurs résultats EBITDA et avant impôts de son histoire, selon les informations communiquées aujourd'hui au marché.

La société a atteint un EBITDA record de 4,05 millions d'euros, contre 3,24 millions l'exercice précédent, ce qui représente une croissance annuelle de 25 % et dépasse largement le précédent record de 2,55 millions d'euros enregistré en 2020.

L'EBITDA hors activations s'est élevé à 2,97 millions d'euros, soit 34 % de plus que les 2,21 millions de l'année précédente, ce qui reflète l'amélioration organique de la rentabilité opérationnelle de la société.

Le résultat avant impôts s'est quant à lui établi à 1,40 million d'euros, soit une hausse de 62 % par rapport à 2024, dépassant également le précédent record de 1,10 million d'euros atteint en 2019.

En conséquence, le résultat d'exploitation a atteint 1,66 million d'euros, soit 52 % de plus que celui enregistré lors de l'exercice précédent. Le bénéfice par action (BPA) s'est établi à 0,087 euro.

La marge brute s'est également améliorée pour atteindre 54,92 % des ventes, contre 53,44 % en 2024, atteignant 10,61 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires consolidé estimé s'est élevé à 19,32 millions d'euros, soit 1 % de plus que l'année précédente.

« L'année 2025 confirme que les décisions stratégiques que nous avons prises portent leurs fruits. Nous avons atteint des chiffres de rentabilité records tout en réduisant notre dette, et la loi organique 1/2025 nous offre la plus grande opportunité commerciale de notre histoire », a expliqué Sisco Sapena, PDG de l'entreprise.

La ligne qui a connu la plus forte croissance est celle des services de notification électronique certifiée, avec une augmentation de 17 %, soit 342 000 euros de plus qu'en 2024, pour atteindre 2,39 millions d'euros.

Cette augmentation est principalement due à l'adoption croissante des technologies de Lleida.net liées à la loi organique 1/2025, publiée le 3 janvier 2025, qui encourage la numérisation des procédures judiciaires et l'utilisation de mécanismes alternatifs de résolution des conflits.

La norme exige des communications numériques certifiées et juridiquement valables dans un large éventail de procédures pré-judiciaires et judiciaires, ce qui fait des services de Lleida.net une nécessité procédurale.

En Espagne, environ 3,5 millions de procédures judiciaires par an sont concernées par la loi 1/2025 et 3,31 millions d'entreprises sont en activité, dont 99,8 % sont des PME, ce qui place Lleida.net face à une opportunité de marché de grande envergure.

La croissance a également été soutenue par les récentes modifications de la réglementation espagnole en matière de travail, qui introduisent une procédure d'audience préalable obligatoire dans les procédures de licenciement.

Conséquence directe de ce nouveau cadre réglementaire, Lleida.net a commencé l'année 2026 avec un total de 8 886 clients actifs, soit une augmentation de 56 % par rapport aux 5 710 clients enregistrés au début de l'année 2025, ce qui représente le rythme de croissance le plus élevé du portefeuille en plus de 30 ans d'histoire de l'entreprise.

De même, les solutions SMS ont enregistré une progression de 12 %, soit une hausse de 439 000 euros, pour atteindre 4,22 millions.

Pour leur part, les services de recrutement ont progressé de 3 %, pour atteindre 3,56 millions d'euros, un nouveau record historique pour ce secteur d'activité.

Au cours de l'année, la société a continué à réduire rapidement son endettement.

La dette financière nette s'est élevée à 5,74 millions d'euros, soit 1,68 million d'euros de moins qu'à la fin de 2024, soit une baisse de 23 %.

La dette financière totale, quant à elle , a diminué de 18 %, passant de 8,44 millions d'euros à 6,95 millions d'euros.

Le ratio DFN/EBITDA s'est nettement amélioré en conséquence, s'établissant à 1,42 fois contre 2,29 fois l'exercice précédent.

La société, dont le siège social est à Madrid et qui possède des bureaux dans plus de 15 pays, est actuellement cotée à 1,21 euros par action sur BME Growth.

Fondée en 1995, Lleida.net est l'un des principaux fournisseurs européens de services de notification certifiée, de signature électronique et de signature numérique.

À la clôture de l'exercice 2025, avec 16 049 943 actions en circulation et un cours de 1,195 euro par action, la capitalisation boursière de Lleida.net s'élevait à 19,42 millions d'euros.

La société détient plus de 300 brevets dans plus de 60 pays, couvrant les technologies de notification certifiée, de signature électronique et de signature numérique. Ses actions sont cotées sur BME Growth à Madrid, où elles sont présentes depuis dix ans, ainsi que sur Euronext Paris et sur les bourses de Stuttgart et de Francfort.





SAFE HARBOR

Ce communiqué de presse contient des déclarations concernant l'avenir de la société Lleida.net et ses innovations.

Les déclarations concernant l'avenir peuvent être accompagnées de mots tels que « anticiper », « croire », « estimer », « attendre », « prévoir », « prétendre », « pouvoir », « planifier », « potentiel », l'utilisation du futur et d'autres termes de sens similaire. Il ne faut pas se fier indûment à ces déclarations. Ces déclarations comportent des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux reflétés dans ces déclarations, notamment l'incertitude quant au succès commercial de la société, à sa capacité à protéger ses droits de propriété intellectuelle et d'autres risques. Ces déclarations sont basées sur les convictions et les prévisions actuelles et ne se réfèrent qu'à la date du présent communiqué de presse. La société n'assume aucune obligation de mettre à jour publiquement ses déclarations prospectives, que de nouvelles informations, des événements futurs ou toute autre circonstance surviennent ou non .