احتفالاً بيوم التأسيس السعودي 2026: WINGIE تسلط الضوء على أبرز الوجهات والتجارب الثقافية

دبي، الإمارات العربية المتحدة، والرياض، المملكة العربية السعودية, Feb. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- تحتفل المملكة العربية السعودية في 22 فبراير بيوم التأسيس، الذي يوافق ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى عام 1727 م. ويتزامن هذا اليوم في عام 2026 مع شهر رمضان المبارك، ما يعزز الروحانية والاعتزاز بالهوية الوطنية. وتسلط WINGIE، منصة السفر الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الضوء على المملكة كوجهة عالمية مميزة، مبرزةً تراثها العريق وتطورها المتسارع.

الرياض

تحتفي العاصمة الرياض بيوم التأسيس بروح رمضانية من خلال برامج ثقافية وعروض تقام بعد الإفطار. ويمكن للزوار الاستمتاع بمهرجانات تمتد لعدة أيام، تتضمن ورش عمل تراثية، وعروض العرضة السعودية، ومعارض تاريخية، إضافة إلى عروض ضوئية وألعاب نارية مسائية. كما توفر معالم بارزة، مثل قصر المصمك، ومنتزه الملك عبدالله، تجارب لاستكشاف المدينة في ساعات النهار، فضلًا عن أنشطة ليلية نابضة بالحياة، حيث تنشط المدينة بعد غروب الشمس.

الدرعية

تستضيف الدرعية، مهد الدولة السعودية وأحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، معارض وأسواقاً للحرف اليدوية وعروضاً فنية في حي الطريف التاريخي. ومع تأثير أجواء رمضان على نمط الحياة اليومي، تقام الفعاليات الثقافية والبرامج التراثية بعد الإفطار، حيث تجتمع العائلات للاحتفال في أجواء المساء اللطيفة. كما يمكن للزوار أيضاً استكشاف منطقة بوابة الدرعية الثقافية التي تضم خيارات متنوعة للمطاعم والتسوق خلال أمسيات رمضان.

العلا

تقدم العلا، بما تضمه من مواقع أثرية بارزة مثل الحِجر ودادان، تجربة تراثية عميقة. ويمكن لزوار يوم التأسيس استكشاف المواقع التاريخية والمشاركة في العروض الثقافية والفعاليات الفنية الموسمية التي تُقام بعد الإفطار، مستفيدين من التجمعات المسائية التي تمزج بين التقاليد المحلية والعروض الفنية.

جدة

في جدة، تتناغم فعاليات يوم التأسيس مع العادات الرمضانية المسائية، حيث تقام العروض الثقافية العامة والجولات في منطقة البلد التاريخية والعروض الفنية المتنوعة بعد غروب الشمس. وتتحول الواجهة البحرية والكورنيش والأحياء التراثية إلى مساحات نابضة بالحياة تعكس سحر المدينة الساحلي وجذورها التاريخية.

عن مجموعة Wingie Enuygun

مجموعة Wingie Enuygun هي سوق سفر رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتختص في رحلات الطيران من خلال منصاتها wingie.ae ،sa.wingie.com ،wingie.com وenuygun.com. تقدم الشركة مجموعة واسعة من منتجات السفر بما في ذلك رحلات الطيران وحجز الفنادق وتأجير السيارات وتذاكر الحافلات. تشتهر مجموعة Wingie Enuygun بابتكاراتها، وهي في طليعة صناعة السفر عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورائدة في مجال التقدم التكنولوجي وتقود التحول الرقمي داخل الصناعة.

يستفيد Wingie من تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتوفير تجربة مستخدم سلسة، مع ميزة الربط الافتراضي لرحلات الطيران ومجموعة متنوعة من تذاكر الطيران ومحتوى السفر. المنصة متاحة بست لغات، وتوظف أكثر من 400 شخص، وتجذب حوالي 200 مليون زائر سنويًا، مما يؤكد مكانتها كخيار مميز للمسافرين.

