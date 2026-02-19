Ehituslepingu sõlmimine (Tallinna Heleni Kool)

Nordecon AS ja Tallinna Linnavaraamet sõlmisid lepingu erivajadustega laste Heleni Kooli uue koolimaja ehitustöödeks Põhja-Tallinnasse. Lepingu kogumaksumus on 12,6 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Uus koolimaja valmib 2027. aasta sügisel.

Nordeconi kontsern (www.nordecon.com) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Ukrainas ja Rootsis. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2025. aasta konsolideeritud müügitulu oli 208 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 430 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas.

