OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
19 February 2026

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 18 February 2026 it had purchased a total of 69,180 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased69,180--
Highest price paid (per ordinary share)612.00p--
Lowest price paid (per ordinary share)604.00p--
Volume weighted average price paid (per ordinary share)607.20p--

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 353,358,099 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 353,358,099.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
18-02-202616:25:18GBp73608.00XLONxeaMIHArWcm
18-02-202616:25:18GBp176608.50XLONxeaMIHArWct
18-02-202616:25:18GBp303609.00XLONxeaMIHArWc9
18-02-202616:21:08GBp251608.00XLONxeaMIHArjSq
18-02-202616:21:08GBp362608.50XLONxeaMIHArjSs
18-02-202616:17:53GBp176609.00XLONxeaMIHArNDZ
18-02-202616:16:50GBp63610.50XLONxeaMIHArLEY
18-02-202616:16:50GBp658611.00XLONxeaMIHArLEw
18-02-202616:16:50GBp430612.00XLONxeaMIHArLE0
18-02-202616:16:50GBp207612.00XLONxeaMIHArLE@
18-02-202616:16:48GBp732612.00XLONxeaMIHArL9G
18-02-202616:16:47GBp246612.00XLONxeaMIHArL9U
18-02-202616:16:47GBp650612.00XLONxeaMIHArL8W
18-02-202615:58:42GBp424611.00XLONxeaMIHAr8RZ
18-02-202615:58:16GBp221611.50XLONxeaMIHAr96K
18-02-202615:48:05GBp226611.00XLONxeaMIHAsxWw
18-02-202615:48:05GBp3611.00XLONxeaMIHAsxWy
18-02-202615:47:13GBp607611.00XLONxeaMIHAsutb
18-02-202615:47:13GBp22611.00XLONxeaMIHAsutc
18-02-202615:47:13GBp867611.00XLONxeaMIHAsutv
18-02-202615:47:13GBp229611.00XLONxeaMIHAsutx
18-02-202615:47:13GBp274611.00XLONxeaMIHAsutz
18-02-202615:45:10GBp230610.50XLONxeaMIHAsd$0
18-02-202615:37:13GBp194610.00XLONxeaMIHAsgxC
18-02-202615:37:13GBp599610.00XLONxeaMIHAsgxE
18-02-202615:31:29GBp887609.00XLONxeaMIHAsI7e
18-02-202615:29:50GBp260609.50XLONxeaMIHAsGN$
18-02-202615:29:50GBp299609.50XLONxeaMIHAsGN1
18-02-202615:29:50GBp25609.50XLONxeaMIHAsGNv
18-02-202615:29:50GBp603609.50XLONxeaMIHAsGNx
18-02-202615:29:50GBp439609.50XLONxeaMIHAsGNz
18-02-202615:21:47GBp284608.50XLONxeaMIHAs79@
18-02-202615:21:47GBp404608.50XLONxeaMIHAs790
18-02-202615:20:00GBp728609.00XLONxeaMIHAs2xD
18-02-202615:17:54GBp561609.50XLONxeaMIHAs10A
18-02-202615:15:43GBp1,578609.50XLONxeaMIHAsCRj
18-02-202615:15:43GBp547609.50XLONxeaMIHAsCRl
18-02-202615:15:43GBp505609.50XLONxeaMIHAsCRv
18-02-202615:02:48GBp419609.00XLONxeaMIHAtdWs
18-02-202615:01:41GBp622609.00XLONxeaMIHAtaEr
18-02-202615:00:42GBp671609.50XLONxeaMIHAtYde
18-02-202615:00:42GBp149609.50XLONxeaMIHAtYdn
18-02-202615:00:42GBp64609.50XLONxeaMIHAtYdp
18-02-202615:00:42GBp32609.50XLONxeaMIHAtYdr
18-02-202615:00:37GBp584609.50XLONxeaMIHAtYja
18-02-202615:00:37GBp326609.50XLONxeaMIHAtYjc
18-02-202615:00:37GBp281609.00XLONxeaMIHAtYjn
18-02-202615:00:37GBp846609.00XLONxeaMIHAtYjr
18-02-202615:00:37GBp403610.00XLONxeaMIHAtYjy
18-02-202615:00:37GBp90610.00XLONxeaMIHAtYj@
18-02-202615:00:37GBp539609.50XLONxeaMIHAtYj4
18-02-202614:49:48GBp440610.00XLONxeaMIHAtUtT
18-02-202614:49:48GBp210610.00XLONxeaMIHAtUtV
18-02-202614:49:48GBp271610.00XLONxeaMIHAtUsf
18-02-202614:49:48GBp244610.00XLONxeaMIHAtUsh
18-02-202614:49:48GBp57610.00XLONxeaMIHAtUsj
18-02-202614:42:12GBp237608.50XLONxeaMIHAt0vw
18-02-202614:39:29GBp751607.50XLONxeaMIHAtAl5
18-02-202614:36:26GBp344608.00XLONxeaMIHAmq@6
18-02-202614:33:16GBp380607.00XLONxeaMIHAm$1l
18-02-202614:33:16GBp304607.50XLONxeaMIHAm$1m
18-02-202614:32:41GBp551608.00XLONxeaMIHAmyN2
18-02-202614:31:00GBp349606.00XLONxeaMIHAmvhI
18-02-202614:30:05GBp429606.00XLONxeaMIHAmbjR
18-02-202614:29:46GBp669606.50XLONxeaMIHAmYxR
18-02-202614:25:00GBp346607.00XLONxeaMIHAmebM
18-02-202614:21:07GBp188606.50XLONxeaMIHAmJ0K
18-02-202614:19:20GBp596606.50XLONxeaMIHAmVHM
18-02-202614:19:19GBp688607.00XLONxeaMIHAmVIY
18-02-202614:18:15GBp36607.50XLONxeaMIHAmTmM
18-02-202614:17:05GBp350608.00XLONxeaMIHAmQQn
18-02-202614:17:05GBp164608.00XLONxeaMIHAmQQt
18-02-202614:17:05GBp1,263608.00XLONxeaMIHAmQQz
18-02-202614:14:00GBp388605.50XLONxeaMIHAm7QJ
18-02-202614:03:05GBp388605.50XLONxeaMIHAn@gV
18-02-202613:56:15GBp495605.50XLONxeaMIHAna8C
18-02-202613:55:12GBp308606.50XLONxeaMIHAnYaA
18-02-202613:55:12GBp307606.50XLONxeaMIHAnYaC
18-02-202613:55:12GBp99606.00XLONxeaMIHAnYaE
18-02-202613:55:12GBp305606.00XLONxeaMIHAnYaG
18-02-202613:52:37GBp388606.00XLONxeaMIHAnlnD
18-02-202613:42:58GBp576605.00XLONxeaMIHAnHzr
18-02-202613:41:52GBp248605.50XLONxeaMIHAnUE$
18-02-202613:41:52GBp429605.50XLONxeaMIHAnUE6
18-02-202613:41:52GBp470605.50XLONxeaMIHAnUE8
18-02-202613:41:52GBp400605.50XLONxeaMIHAnUEJ
18-02-202613:41:52GBp486605.50XLONxeaMIHAnUEL
18-02-202613:41:52GBp592605.50XLONxeaMIHAnUEM
18-02-202613:41:52GBp1,067605.50XLONxeaMIHAnU9X
18-02-202613:41:52GBp1,310605.50XLONxeaMIHAnU98
18-02-202613:41:52GBp267605.50XLONxeaMIHAnU9A
18-02-202613:41:52GBp305605.50XLONxeaMIHAnU9C
18-02-202613:41:52GBp36605.50XLONxeaMIHAnU9E
18-02-202613:21:26GBp253604.50XLONxeaMIHAoojD
18-02-202613:21:26GBp404605.00XLONxeaMIHAoojF
18-02-202613:11:30GBp176605.50XLONxeaMIHAodmk
18-02-202613:11:05GBp372605.00XLONxeaMIHAod9E
18-02-202613:11:05GBp16605.00XLONxeaMIHAod9G
18-02-202612:37:52GBp431604.50XLONxeaMIHAoRKe
18-02-202612:37:47GBp39604.50XLONxeaMIHAoRGH
18-02-202612:37:47GBp598605.50XLONxeaMIHAoRGM
18-02-202612:37:47GBp388605.00XLONxeaMIHAoRGS
18-02-202612:16:46GBp550605.50XLONxeaMIHAo9L@
18-02-202612:08:46GBp226604.00XLONxeaMIHApmM@
18-02-202612:08:45GBp240604.50XLONxeaMIHApmTy
18-02-202612:08:45GBp338604.00XLONxeaMIHApmSa
18-02-202612:08:45GBp485604.50XLONxeaMIHApmSu
18-02-202612:02:54GBp179605.50XLONxeaMIHApw$b
18-02-202612:02:54GBp305605.50XLONxeaMIHApw$Z
18-02-202611:59:25GBp203605.50XLONxeaMIHApcqQ
18-02-202611:59:25GBp614605.50XLONxeaMIHApcqS
18-02-202611:56:13GBp453605.50XLONxeaMIHApbkZ
18-02-202611:51:50GBp623605.50XLONxeaMIHApXe3
18-02-202611:51:50GBp281605.50XLONxeaMIHApXe5
18-02-202611:51:50GBp291605.50XLONxeaMIHApXe7
18-02-202611:51:50GBp535605.50XLONxeaMIHApXe9
18-02-202611:44:59GBp388605.00XLONxeaMIHApMjK
18-02-202611:37:31GBp757605.50XLONxeaMIHApH0A
18-02-202611:09:50GBp661604.50XLONxeaMIHAispD
18-02-202611:09:36GBp3605.00XLONxeaMIHAis54
18-02-202611:09:36GBp650605.00XLONxeaMIHAis56
18-02-202611:09:36GBp1,676605.00XLONxeaMIHAis4c
18-02-202611:09:36GBp179605.00XLONxeaMIHAis4e
18-02-202611:09:36GBp388605.00XLONxeaMIHAis4n
18-02-202610:49:02GBp273605.50XLONxeaMIHAiYqG
18-02-202610:38:29GBp908605.00XLONxeaMIHAiKQK
18-02-202610:38:29GBp175605.50XLONxeaMIHAiKQQ
18-02-202610:38:29GBp197605.50XLONxeaMIHAiKQS
18-02-202610:38:29GBp650605.50XLONxeaMIHAiKQU
18-02-202610:18:40GBp86606.00XLONxeaMIHAiCcx
18-02-202610:18:40GBp285606.00XLONxeaMIHAiCcz
18-02-202610:15:43GBp68606.00XLONxeaMIHAiAUm
18-02-202610:15:43GBp207606.00XLONxeaMIHAiAUr
18-02-202610:11:27GBp247605.00XLONxeaMIHAjt5J
18-02-202610:10:48GBp175605.50XLONxeaMIHAjqDb
18-02-202610:10:48GBp88605.50XLONxeaMIHAjqDd
18-02-202610:10:48GBp14605.50XLONxeaMIHAjqDZ
18-02-202610:08:50GBp179605.50XLONxeaMIHAjo3F
18-02-202610:00:00GBp398605.00XLONxeaMIHAjah3
18-02-202609:55:23GBp290605.50XLONxeaMIHAjXzu
18-02-202609:54:22GBp268606.00XLONxeaMIHAjlqq
18-02-202609:54:22GBp271606.00XLONxeaMIHAjlqw
18-02-202609:50:15GBp288606.00XLONxeaMIHAjNmL
18-02-202609:49:45GBp269606.00XLONxeaMIHAjKa3
18-02-202609:49:44GBp283606.50XLONxeaMIHAjKdg
18-02-202609:49:44GBp518606.50XLONxeaMIHAjKdm
18-02-202609:49:44GBp66606.50XLONxeaMIHAjKdo
18-02-202609:49:44GBp33606.50XLONxeaMIHAjKdq
18-02-202609:49:42GBp388606.50XLONxeaMIHAjKWw
18-02-202609:45:24GBp285607.00XLONxeaMIHAjGRD
18-02-202609:40:00GBp446607.00XLONxeaMIHAjQJE
18-02-202609:30:29GBp164606.50XLONxeaMIHAj0BW
18-02-202609:30:29GBp310606.50XLONxeaMIHAj0Bc
18-02-202609:15:21GBp385605.50XLONxeaMIHAkpJz
18-02-202609:11:38GBp381606.00XLONxeaMIHAk$wI
18-02-202609:11:14GBp484606.50XLONxeaMIHAk$Ja
18-02-202609:06:56GBp585606.50XLONxeaMIHAkxEt
18-02-202609:06:55GBp388607.00XLONxeaMIHAkx8I
18-02-202609:00:07GBp338607.00XLONxeaMIHAkYyt
18-02-202609:00:00GBp141608.00XLONxeaMIHAkY1c
18-02-202609:00:00GBp200608.00XLONxeaMIHAkY1e
18-02-202609:00:00GBp560608.00XLONxeaMIHAkY1g
18-02-202609:00:00GBp302608.00XLONxeaMIHAkY1i
18-02-202609:00:00GBp388607.50XLONxeaMIHAkY1t
18-02-202608:56:52GBp557608.00XLONxeaMIHAkXpm
18-02-202608:56:52GBp72608.00XLONxeaMIHAkXpo
18-02-202608:42:36GBp275607.00XLONxeaMIHAkInC
18-02-202608:42:36GBp276607.00XLONxeaMIHAkInK
18-02-202608:42:36GBp277607.00XLONxeaMIHAkImb
18-02-202608:42:36GBp266607.00XLONxeaMIHAkImy
18-02-202608:42:36GBp138607.00XLONxeaMIHAkImE
18-02-202608:42:36GBp98607.00XLONxeaMIHAkImG
18-02-202608:30:30GBp167607.00XLONxeaMIHAkOPL
18-02-202608:23:37GBp456606.00XLONxeaMIHAk5VD
18-02-202608:18:11GBp178606.00XLONxeaMIHAk1Qb
18-02-202608:16:44GBp260605.00XLONxeaMIHAkFXW
18-02-202608:15:32GBp262605.00XLONxeaMIHAkFUW
18-02-202608:13:30GBp167606.00XLONxeaMIHAkD2w
18-02-202608:13:30GBp243606.50XLONxeaMIHAkD29
18-02-202608:12:57GBp555606.00XLONxeaMIHAkAem
18-02-202608:10:50GBp173607.00XLONxeaMIHAkBRN
18-02-202608:10:50GBp470607.00XLONxeaMIHAkBRP
18-02-202608:04:37GBp108604.00XLONxeaMIHAlqOm
18-02-202608:04:37GBp27604.00XLONxeaMIHAlqOo
18-02-202608:04:37GBp222604.00XLONxeaMIHAlqOu
18-02-202608:04:34GBp466604.50XLONxeaMIHAlqQ$
18-02-202608:04:34GBp374605.00XLONxeaMIHAlqQI
18-02-202608:02:58GBp113607.00XLONxeaMIHAlo25
18-02-202608:02:58GBp197606.50XLONxeaMIHAlo27



