AS-i Tallink Grupp 2025. majandusaasta auditeerimata konsolideeritud IV kv ja 12 kuu tulemuste vahearuanne

 | Source: Tallink Grupp Tallink Grupp

Tallink Grupp AS-i 2025. aasta IV kv ja 12 kuu tulemusi tutvustatakse täna kell 12:00 algaval inglise keelsel veebiseminaril. Veebiseminariga ühinemine käesoleval lingil; küsimused palume saata hiljemalt kella 11:00-ks e-kirja teel: investor@tallink.ee. Täiendav info varasemalt avalikustatud börsiteates.

 

AS Tallink Grupp ja tema tütarettevõtted (edaspidi “kontsern“) vedasid 2025. majandusaastal (1. jaanuar – 31. detsember) kokku 5 531 132 reisijat, mida on 0,9% võrra vähem kui 2024. majandusaastal. Veetud kaubaveoühikute arv vähenes eelmise aastaga võrreldes 19,2% võrra ning oli 245 004. Veetud sõiduautode arv vähenes aastases võrdluses 2,2% ning oli 760 473.

Kontserni auditeerimata konsolideeritud müügitulu oli 765,3 miljonit eurot (785,8 miljonit eurot 2024. majandusaastal). Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 130,1 miljonit eurot (175,2 miljonit eurot 2024. majandusaastal) ja auditeerimata puhaskasum 17,3 miljonit eurot (40,3 miljonit eurot 2024. majandusaastal).

Kontserni 2025. majandusaasta tulemusi ja tegevusnäitajaid mõjutasid järgmised äritegevusega seotud tegurid:

  • Nõudlust mõjutasid jätkuvalt madal tarbijate ja ettevõtete kindlustunne, majanduskeskkonna väljakutsed kontserni põhiturgudel ning geopoliitilised pinged.
  • Majandusaasta lõpu seisuga opereeris kontsern 11 laeva, sealhulgas 2 shuttle-laeva, 6 liine teenindavat kruiisilaeva, välja oli prahitud 3 laeva.
  • Võrreldes 2025. aasta esimese kvartali lõpuga, kui seisis 4 laeva, ei olnud majandusaasta lõpus ühtegi seisvat laeva, tulenevalt kas uue kasutuse leidmisest (kruiisilaev Romantika) või laevade müügist.
  • Majandusaasta jooksul müüs kontsern kolm laeva, sh reisilaeva Star I ettevõttele Irish Continental Group plc aprillis, kaubalaeva Regal Star ettevõttele AMS Line Shipping Co augustis ning kaubalaeva Sailor ettevõttele Rederiaktiebolaget Eckerö oktoobris.
  • Kontsern opereeris Tallinnas kolme ja Riias üht hotelli.
  • Dividendide väljamakse summas 44,6 miljonit eurot ning dividendide tulumaksu tasumine summas 11,3 miljonit mõjutasid kontserni rahajääki.
  • Kontserni netovõlg ulatus majandusaasta lõpu seisuga 432,4 miljoni euroni (30. september 2025: 432,7 miljonit eurot) tuues netovõla ja EBITDA suhte 3,3-ni seisuga 31. detsember 2025 (30. september 2025: 3,4).
  • Laenude tagasimaksed ja makstud intressid moodustasid 2025. majandusaastal 113,5 miljonit eurot.
  • Investeeringute maht oli 2025. majandusaastal 33,0 miljonit eurot ning planeeritud laevade remondi- ja hooldustööde kestus ulatus kokku 73 päevani.
  • Kontserni kasumilikkust mõjutas amortisatsioonikulu vähenemine tulenevalt kruiisi ja reisilaevade (va shuttle laevad) hinnangulise kasuliku eluea ühtlustamisest 45 aastale.
  • Kontsern keskendub jätkuvalt kulude kokkuhoiule varasemalt rakendatud meetmetega ning kasumliku tegevuse hoidmisele oma põhiliinidel.
  • Kontsern jälgib pidevalt oma põhiliinide arengut, sh teenuse pakkumise suutlikkust ning otsib jätkuvalt prahtimisvõimalusi laevadele, mis ei ole põhiliinidel kasutuses.

Segmentide müügitulu ja tulem

2025. majandusaastal vähenes kontserni kogu müügitulu 20,5 miljoni euro võrra 765,3 miljoni euroni võrreldes 785,8 miljoni euroga 2024. majandusaastal.

Laevaliinide opereerimise müügitulu (kontserni põhitegevus) ulatus 2025. majandusaastal 625,2 miljoni euroni vähenedes aastases võrdluses 13,7 miljoni euro võrra. Laevaliinide opereerimise segmendi tulem (kontserni põhitegevus) moodustas 70,5 miljonit eurot võrreldes 81,5 miljoni euroga 2024. majandusaastal.

Eesti-Soome vahelisel laevaliinil suurenes veetud reisijate arv aastases võrdluses 1,8%. Veetud kaubaveoühikute maht vähenes 20,0% võrra. Eesti-Soome liinide müügitulu suurenes aastases võrdluses 1,7 miljoni euro võrra ning oli 314,5 miljonit eurot. Segmendi tulem vähenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 10,9 miljonit eurot ning oli 70,4 miljonit eurot. Eesti-Soome segment kajastab kahe shuttle-laeva, MyStar ja Megastar, ning kruiisilaeva Victoria I opereerimist.  2024. aastal opereeris kruiisilaev Victoria I Tallinna-Stockholmi liinil 31. maist kuni 31. augustini.

Soome-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv vähenes 2025. majandusaastal aastases võrdluses 2,4% võrra. Transporditud kaubaveoühikute maht vähenes 22,8% võrra. Soome-Rootsi liinide müügitulu vähenes 3,3 miljoni euro võrra ning oli 225,5 miljonit eurot. Segmendi tulem ulatus 1,3 miljoni euroni vähenedes eelmise majandusaastaga võrreldes 1,5 miljoni euro võrra. Soome-Rootsi segment kajastab ühe kruiisilaeva opereerimist Turu-Stockholmi liinil (kruiisilaev Baltic Princess) ning kahe kruiisilaeva opereerimist Helsingi-Stockholmi liinil (kruiisilaevad Silja Serenade ja Silja Symphony). Liini tulemusi mõjutasid kruiisilaevade Silja Serenade ja Baltic Princess hooldus- ja remonditööd, mis 2025. aasta jaanuaris kestsid kokku 68 päeva.

Eesti-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv vähenes aastases võrdluses 12,5% võrra. Transporditud kaubaveoühikute maht vähenes 11,5% võrra eelmise majandusaastaga võrreldes. Eesti-Rootsi liinide müügitulu vähenes aastases võrdluses 12,1 miljoni euro võrra 85,3 miljoni euroni. Segmendi kahjum vähenes aastases võrdluses 1,4 miljoni euro võrra ning ulatus 1,2 miljoni eurose kahjumini. Eesti-Rootsi segment kajastab Tallinna-Stockholmi ja Paldiski-Kapellskäri laevaliinide tegevust. Tallinna-Stockholmi liinil opereeris kruiisilaev Baltic Queen. Paldiski-Kapellskäri liinil opereeris suurema osa aastast reisilaev Superfast IX. 2025. aasta alguses opereerisid Paldiski-Kapellskäri liinil ka kaubalaevad Sailor (osaliselt jaanuaris 2025) ja Regal Star (kuni 2025. aasta veebruari alguseni) ning reisilaev Star I (kuni laeva müügini aprillis 2025). Samuti opereerisid Tallinna-Stockholmi liinil 31. maist kuni 31. augustini 2024 kaks kruiisilaeva, Baltic Queen ja Victoria I.

Muu segmendi müügitulu vähenes aastases võrdluses 7,3 miljoni euro võrra ning oli 145,5 miljonit eurot. Segmendi tulem oli 28,5 miljonit eurot jäädes eelmise majandusaastaga samale tasemele.

2025. majandusaasta lõpu seisuga prahtis kontsern välja 3 laeva (2024. majandusaasta lõpu seisuga: 3 laeva):

  • Kruiisilaev Romantika prahiti 2025. aasta mais üheksaks kuuks Alžeeria riigiettevõttele Madar Maritime Company EPE/SPA. Prahileping lõpeb kokkulepitud tingimustel ning laev naaseb 2026. aasta märtsi alguses.
  • Septembris 2022 sõlmiti kruiisilaeva Galaxy I prahileping Hollandi Centraal Orgaan Opvang Asielzoekersi (COA) poolt volitatud esindajaga Slaapschepen Public BV. 2025. aasta septembris pikendati Galaxy I prahtimislepingut kuni oktoobrini 2026. Leping sisaldab võimalust lepingut tähtaja lõppedes täiendavalt 12 kuu võrra pikendada.
  • Augustis 2022 sõlmiti kruiisilaeva Silja Europa prahileping Hollandi Centraal Orgaan Opvang Asielzoekersi (COA) poolt volitatud esindajaga Slaapschepen Public BV. Uus prahileping, mis sõlmiti 2024. aasta detsembris, pikendati 2025. aasta detsembris kuni 2027. aasta jaanuari lõpuni, koos võimalusega lepingut veel üheks aastaks pikendada.

Kasum

Kontserni 2025. majandusaasta brutokasum ulatus 143,2 miljoni euroni vähenedes 10,3 miljoni eurot võrra võrreldes 153,6 miljoni euroga 2024. majandusaastal. Kontserni kulumieelne ärikasum (EBITDA) ulatus 130,1 miljoni euroni võrreldes 175,2 miljoni euroga 2024. majandusaastal.

Kontserni varade amortisatsioonikulu vähenes 2025. majandusaastal 18,0 miljoni euro võrra 79,8 miljoni euroni eelmise majandusaastaga võrreldes. Amortisatsioonikulu vähenes peamiselt seetõttu, et laevade (va. shuttle laevad) hinnanguline kasulik eluiga ühtlustati 45 aastale, mille tulemusel vähenesid amortisatsioonimäärad. Amortisatsioonikulu vähenemist mõjutas samuti kolme laeva müük 2025. majandusaastal.

Laenujäägi vähenemise ja intressimäärade alanemise tulemusel vähenesid netofinantskulud 2025. majandusaastal eelneva aastaga võrreldes 6,8 miljoni euro võrra 21,4 miljoni euroni (2024. majandusaastal 28,3 miljonit eurot).

Kontserni 2025. majandusaasta auditeerimata puhaskasum oli 17,3 miljonit eurot ehk 0,023 eurot aktsia kohta. 2024. majandusaasta auditeerimata puhaskasum oli 40,3 miljonit eurot ehk 0,054 eurot aktsia kohta.

Investeeringud

Kontserni investeeringud ulatusid 2025. majandusaastal 33,0 miljoni euroni (2024. majandusaastal 22,4 miljonit eurot). Olulisem osa investeeringutest suunati 2025. aasta esimeses kvartalis kruiisilaevade Baltic Princess ja Silja Serenade hooldus- ja remonditöödesse, sealhulgas ulatuslikesse tehnilistesse ja elektroonilistesse uuendustesse. Kruiisilaeva Silja Serenade dokkimise käigus hooldati veealuseid komponente, sealhulgas vööripropellereid ja roolisüsteeme, ning laev värviti osaliselt üle. Lisaks viidi kruiisilaeval Baltic Princess läbi ulatuslikud reisijate alade renoveerimistööd.

2025. majandusaastal ulatus planeeritud hooldustööde kogukestus 73 päevani (2024. majandusaastal 20 päeva).

Kontsern jätkas samuti investeeringutega oma IT-süsteemide arendamisse.

Finantsseisund

2025. majandusaasta lõpu seisuga ulatus kontserni netovõlg 432,4 miljoni euroni püsides samal tasemel võrreldes 2025. aasta kolmanda kvartali lõpuga. Netovõla ja EBITDA suhe oli neljanda kvartali lõpu seisuga 3,3 (30. september 2025: 3,4).

Seisuga 31. detsember 2025 oli kontsernil raha ja raha ekvivalente kokku 13,5 miljonit eurot (31,9 miljonit eurot 30. septembril 2025) ja kasutamata arvelduskrediiti 96,9 miljonit eurot (100,0 miljonit eurot 30. septembril 2025). Kontserni likviidsed vahendid (raha ja raha ekvivalendid ning kasutamata arvelduskrediit) moodustasid 110,4 miljonit eurot (131,9 miljonit eurot 30. septembril 2025).

Raha ja raha ekvivalente ning likviidseid vahendeid mõjutas 2025. majandusaastal dividendide väljamaksmine (44,6 miljonit eurot) ja dividendidega seotud tulumaksu makse (11,3 miljonit eurot) ning olemasolevate laenude ja laenuintresside tagasimaksmine (113,5 miljonit eurot). 2024. majandusaastal oli laenude neto tagasimakse 113,7 miljonit eurot.

Dividendid

2018. aastal kinnitas kontsern dividendipoliitika, mille kohaselt makstakse dividende minimaalselt 0,05 eurot aktsia kohta, kui majandustulemused seda võimaldavad.

20. mail 2025 toimunud aktsionäride üldkoosolek otsustas maksta 2025. aastal dividende 0,06 eurot aktsia kohta kogusummas 44,6 miljonit eurot. 2025. aastal maksti dividendid välja kahes osas. Esimene osa, 0,03 eurot aktsia kohta kogusummas 22,3 miljonit eurot, maksti välja 2. juulil 2025. Teine ​​osa, 0,03 eurot aktsia kohta kogusummas 22,3 miljonit eurot, maksti välja 25. novembril 2025.

Kontserni juhatus teeb kooskõlastatult kontserni nõukoguga ettepaneku tasuda 2026. aastal dividendi 6 senti aktsia kohta.

2025. majandusaasta IV kvartali tulemused

2025. majandusaasta neljandas kvartalis (1. oktoober – 31. detsember) vedas kontsern kokku 1,3 miljonit reisijat, mida on 0,3% võrra vähem kui eelmise aasta sama perioodi jooksul.

Kontserni neljanda kvartali auditeerimata müügitulu suurenes 2,4% võrra ja oli kokku 188,0 miljonit eurot (2024. aasta neljas kvartal: 183,5 miljonit eurot). Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 27,6 miljonit eurot (2024. aasta neljas kvartal: 25,7 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskasum oli 12,2 miljonit eurot (2024. aasta neljas kvartal: puhaskahjum 5,2 miljonit eurot).

Laevaliinide opereerimise müügitulu (kontserni põhitegevus) ulatus 2025. aastal neljandas kvartalis 152,0 miljoni euroni suurenedes aastases võrdluses 2,8 miljoni euro võrra. Laevaliinide opereerimise segmendi tulem (kontserni põhitegevus) moodustas 16,1 miljonit eurot võrreldes 9,9 miljoni euroga 2024. aasta neljandas kvartalis.

Eesti-Soome vahelisel laevaliinil vähenes veetud reisijate arv 2024. aasta neljanda kvartaliga võrreldes 1,3%. Veetud kaubaveoühikute maht vähenes 6,4% võrra. Eesti-Soome liinide müügitulu suurenes aastases võrdluses 1,4 miljoni euro võrra ning oli 77,6 miljonit eurot. Segmendi tulem suurenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 1,5 miljonit eurot ning oli 16,8 miljonit eurot.

Soome-Rootsi vahelistel laevaliinidel suurenes veetud reisijate arv 2025. aasta neljandas kvartalis aastases võrdluses 2,8% võrra. Transporditud kaubaveoühikute maht vähenes 15,2% võrra. Soome-Rootsi liinide müügitulu suurenes 1,3 miljoni euro võrra ning oli 54,5 miljonit eurot. Segmendi kahjum vähenes aastases võrdluses 1,6 miljoni euro võrra ja ulatus 2,0 miljoni euroni.

Eesti-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv vähenes aastases võrdluses 1,5% võrra. Transporditud kaubaveoühikute maht vähenes 5,3% võrra eelmise aasta neljanda kvartaliga võrreldes. Eesti-Rootsi liinide müügitulu eelmise aasta neljanda kvartaliga võrreldes ei muutunud ja ulatus 19,9 miljoni euroni. Segmendi tulem paranes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 3,1 miljoni euro võrra ning ulatus 1,3 miljoni euroni.

Muu segmendi müügitulu kasvas aastases võrdluses 1,6 miljoni euro võrra ning oli 37,2 miljonit eurot. Segmendi tulem oli 13,9 miljonit eurot kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 9,4 miljoni euro võrra.

2025. aasta neljanda kvartali majandustulemusi mõjutasid järgmised tegurid:

  • Madal tarbijate ja ettevõtete kindlustunne koduturgudel ning kasvavad geopoliitilised pinged.
  • Kaubalaeva Sailor müük.
  • Dividendide väljamakse summas 22,3 miljonit eurot ja dividendidega seotud tulumaksu tasumine summas 6,3 miljonit eurot.
  • Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed ja sellega seotud intressikulud ulatusid 18,7 miljoni euroni (2024. aasta neljas kvartal: 34,0 miljonit eurot).
  • Amortisatsiooniperioodi pikendamine kruiisi- ja reisilaevade (va shuttle laevad) hinnangulise kasuliku eluea ühtlustamisest 45 aastale rakendatuna tagasiulatuvalt 2025. majandusaastale.
  • FuelEU Maritime määrusest tulenevalt kontserni põhitegevusest ülejäävate FuelEU Maritime vastavusühikute müük.

Samuti pikendati detsembris 2025 kruiisilaeva Silja Europa prahilepingut kuni 2027. aasta jaanuari lõpuni võimalusega lepingut selle lõppemisel pikendada ühe aasta võrra.  

Põhinäitajad

Perioodi kohtaIV KV 2025IV KV 2024IV KV 202312K
2025		12K
2024		12K
2023
Müügitulu (miljonites eurodes)188,0183,5193,7765,3785,8835,3
Brutokasum/-kahjum (miljonites eurodes)41,725,934,9143,2153,6203,8
EBITDA¹ (miljonites eurodes)27,625,736,8130,1175,2214,5
EBIT¹ (miljonites eurodes)17,01,311,450,377,4113,3
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum (miljonites eurodes)12,2-5,22,217,340,378,9
       
Amortisatsioon (miljonites eurodes)10,624,425,579,897,8101,2
Investeeringud¹ ² (miljonites eurodes)5,85,95,933,022,428,2
Aktsiate kaalutud keskmine arv743 569 064743 569 064743 569 064743 569 064743 569 064743 569 064
Kasum/kahjum aktsia kohta¹0,016-0,0070,0030,0230,0540,106
       
Reisijate arv1 306 3101 310 0141 338 9215 531 1325 580 0165 705 600
Kaubaveoühikute arv59 83064 60676 198245 004303 234323 990
Keskmine töötajate arv4 7954 8444 8794 9014 9644 879
       
Perioodi lõpu seisuga31.12.202530.09.202530.09.202431.12.202531.12.202431.12.2023
Varad kokku (miljonites eurodes)1 330,81 359,11 498,91 330,81 463,91 555,2
Kohustused kokku (miljonites eurodes)580,7621,4711,5580,7681,6769,5
Intressikandvad kohustused (miljonites eurodes)445,9464,6588,3445,9556,4649,3
Netovõlg¹ (miljonites eurodes)432,4432,7555,7432,4537,7607,3
Netovõla ja EBITDA suhe¹3,323,382,983,323,072,83
Omakapital kokku (miljonites eurodes)750,1737,7787,4750,1782,3785,8
Omakapitali määr¹ (%)56%54%53%56%53%51%
       
Lihtaktsiate arv743 569 064743 569 064743 569 064743 569 064743 569 064743 569 064
Omakapital aktsia kohta¹ (eurodes)1,010,991,061,011,051,06
       
Suhtarvud¹IV KV 2025IV KV 2024IV KV 202312K
2025		12K
2024		12K
2023
Brutomarginaal (%)22,2%14,1%18,0%18,7%19,5%24,4%
EBITDA marginaal (%)14,7%14,0%19,0%17,0%22,3%25,7%
EBIT marginaal (%)9,0%0,7%5,9%6,6%9,9%13,6%
Puhaskasumi/-kahjumi marginaal (%)6,5%-2,8%1,1%2,3%5,1%9,4%
       
ROA (%)3,6%5,1%7,0%3,6%5,1%7,0%
ROE (%)2,3%5,2%10,6%2,3%5,2%10,6%
ROCE (%)4,4%6,0%8,4%4,4%6,0%8,4%

1 ESMA juhenditele vastavad alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad on esitatud vahearuande osas Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad.
2 Ei sisalda kasutusõiguse varade lisandumisi.

EBITDA: finantstulude ja -kulude, kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektide kasumi osa, maksu- ja kulumieelne kasum
EBIT: kasum äritegevusest
Kasum /-kahjum aktsia kohta: puhaskasum või -kahjum / kaalutud keskmine aktsiate arv
Omakapitali määr: omakapital kokku / varad kokku
Omakapital aktsia kohta: omakapital / aktsiate arv
Brutokasumi /-kahjumi marginaal: brutokasum või -kahjum / müügitulu
EBITDA marginaal: EBITDA / müügitulu
EBIT marginaal: EBIT / müügitulu
Puhaskasumi / -kahjumi marginaal: puhaskasum või –kahjum / müügitulu
Investeeringud: materiaalse põhivara ostud ja parendused – kasutusõiguse varade lisandumised + immateriaalse põhivara ostud ja parendused
ROA: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / keskmine koguvara
ROE: jooksva 12 kuu puhaskasum / keskmine omakapital
ROCE: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / (koguvara – lühiajalised kohustused (perioodi keskmine))
Netovõlg: intressikandvad kohustused - raha ja raha ekvivalendid
Netovõla ja EBITDA suhe: netovõlg / jooksva 12 kuu EBITDA

Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodesIV KV 2025IV KV 202412K
2025		12K
2024
Müügitulu 187 986183 505765 288785 822
Müüdud kaupade ja teenuste kulud-146 243-157 571-622 065-632 266
Brutokasum/kahjum41 74325 934143 223153 556
     
Müügi- ja turunduskulud-11 696-11 502-44 246-43 849
Üldhalduskulud-15 004-13 837-52 122-52 846
Muud äritulud2 4678165 71321 684
Muud ärikulud-498-114-2 266-1 115
Kasum äritegevusest17 0121 29750 30277 430
     
Finantstulud 174305490938
Finantskulud -4 923-6 822-21 905-29 198
Kasum enne tulumaksu12 263-5 22028 88749 170
     
Tulumaks-870-11 623-8 896
     
Aruandeperioodi puhaskasum12 176-5 22017 26440 274
Emaettevõtte omanikele kuuluv aruandeperioodi puhaskasum12 176-5 22017 26440 274
     
Muu koondkahjum/-kasum    
Kirjed mida võidakse edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse    
Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed-317-26-393332
Müügiootel põhivara ümberhindlus00-5 6070
Perioodi muu koondkahjum/-kasum kokku-317-26-6 000332
     
Perioodi koondkasum kokku11 859-5 24611 26440 606
Emaettevõtte omanikele kuuluv perioodi koondkasum kokku11 859-5 24611 26440 606
     
Aktsiakasum (eurodes)0,016-0,0070,0230,054
Lahustatud aktsiakasum (eurodes)0,016-0,0070,0230,054

 

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes31.12.202531.12.2024
VARAD  
Raha ja raha ekvivalendid13 49118 705
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded36 83025 268
Ettemaksed8 3038 764
Varud45 77048 083
Immateriaalne vara1 5036 901
Käibevara105 897107 721
   
Muud finantsvarad ja ettemaksed438518
Edasilükkunud tulumaksu vara21 84021 840
Kinnisvarainvesteeringud300300
Materiaalne põhivara 1 182 2161 310 000
Immateriaalne vara 20 07323 562
Põhivara1 224 8671 356 220
VARAD KOKKU1 330 7641 463 941
   
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL  
Intressikandvad võlakohustised 77 156104 549
Võlad tarnijatele ja muud võlad97 29795 146
Võlad omanikele66
Tulumaksukohustis47
Ettemakstud tulud37 45830 102
Lühiajalised kohustised211 921229 810
   
Intressikandvad võlakohustised 368 770451 825
Pikaajalised kohustised368 770451 825
Kohustised kokku580 691681 635
   
Aktsiakapital 349 477349 477
Ülekurss663663
Reservid59 76065 901
Jaotamata kasum340 173366 265
Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital750 073782 306
Omakapital kokku750 073782 306
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU1 330 7641 463 941

 

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodesIV KV 2025IV KV 202412K
2025		12K
2024
     
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST    
Aruandeperioodi puhaskahjum/-kasum12 176-5 22017 26440 274
Korrigeerimised16 25130 975115 026117 243
Muutused:    
Äritegevusega seotud nõuetes ja ettemaksetes4537 273-11 3955 705
Varudes-3 534-4 638303-13 573
Äritegevusega seotud kohustistes6 1932 53517 2268 505
Muutused varades ja kohustistes3 1125 1706 134637
Äritegevusest teenitud raha31 53930 925138 424158 154
Makstud tulumaks-6 30511-11 299-4 740
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU25 23430 936127 125153 414
     
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST    
Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine -5 773-5 923-32 969-22 260
Laekumised materiaalse põhivara müügist7 8213978 78724 555
Laekunud intressid152305327938
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU2 200-5 57946 1453 233
     
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST    
Laenude tagasimaksed -17 289-27 553-97 572-87 045
Arvelduskrediidi muutus 3 12603 1260
Rendimaksete tasumine-4 467-4 772-17 998-18 659
Makstud intressid-4 943-6 936-20 810-29 095
Laenudega seotud tehingukulude tasumine00-616-450
Makstud dividendid -22 3070-44 614-44 614
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU-45 880-39 261-178 484-179 863
     
RAHAVOOD KOKKU-18 446-13 904-5 214-23 216
     
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses31 93732 60918 70541 921
Raha ja raha ekvivalentide muutus-18 446-13 904-5 214-23 216
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus13 49118 70513 49118 705


Anneli Simm
Investorsuhete juht

AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail: Anneli.simm@tallink.ee
Tel.: +372 56157170

Manused


Attachments

AS Tallink Grupp Q4 2025 Webinar Presentation Tallink Grupp 2025 Q4 EST Tallink Grupp 2025 Q4 Financial Data
GlobeNewswire

Recommended Reading