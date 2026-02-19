AS-i Tallink Grupp 2025. majandusaasta auditeerimata konsolideeritud IV kv ja 12 kuu tulemuste vahearuanne

Tallink Grupp AS-i 2025. aasta IV kv ja 12 kuu tulemusi tutvustatakse täna kell 12:00 algaval inglise keelsel veebiseminaril. Veebiseminariga ühinemine käesoleval lingil; küsimused palume saata hiljemalt kella 11:00-ks e-kirja teel: investor@tallink.ee. Täiendav info varasemalt avalikustatud börsiteates.

AS Tallink Grupp ja tema tütarettevõtted (edaspidi “kontsern“) vedasid 2025. majandusaastal (1. jaanuar – 31. detsember) kokku 5 531 132 reisijat, mida on 0,9% võrra vähem kui 2024. majandusaastal. Veetud kaubaveoühikute arv vähenes eelmise aastaga võrreldes 19,2% võrra ning oli 245 004. Veetud sõiduautode arv vähenes aastases võrdluses 2,2% ning oli 760 473.

Kontserni auditeerimata konsolideeritud müügitulu oli 765,3 miljonit eurot (785,8 miljonit eurot 2024. majandusaastal). Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 130,1 miljonit eurot (175,2 miljonit eurot 2024. majandusaastal) ja auditeerimata puhaskasum 17,3 miljonit eurot (40,3 miljonit eurot 2024. majandusaastal).

Kontserni 2025. majandusaasta tulemusi ja tegevusnäitajaid mõjutasid järgmised äritegevusega seotud tegurid:

Nõudlust mõjutasid jätkuvalt madal tarbijate ja ettevõtete kindlustunne, majanduskeskkonna väljakutsed kontserni põhiturgudel ning geopoliitilised pinged.

Majandusaasta lõpu seisuga opereeris kontsern 11 laeva, sealhulgas 2 shuttle -laeva, 6 liine teenindavat kruiisilaeva, välja oli prahitud 3 laeva.

-laeva, 6 liine teenindavat kruiisilaeva, välja oli prahitud 3 laeva. Võrreldes 2025. aasta esimese kvartali lõpuga, kui seisis 4 laeva, ei olnud majandusaasta lõpus ühtegi seisvat laeva, tulenevalt kas uue kasutuse leidmisest (kruiisilaev Romantika) või laevade müügist.

Majandusaasta jooksul müüs kontsern kolm laeva, sh reisilaeva Star I ettevõttele Irish Continental Group plc aprillis, kaubalaeva Regal Star ettevõttele AMS Line Shipping Co augustis ning kaubalaeva Sailor ettevõttele Rederiaktiebolaget Eckerö oktoobris.

Kontsern opereeris Tallinnas kolme ja Riias üht hotelli.

Dividendide väljamakse summas 44,6 miljonit eurot ning dividendide tulumaksu tasumine summas 11,3 miljonit mõjutasid kontserni rahajääki.

Kontserni netovõlg ulatus majandusaasta lõpu seisuga 432,4 miljoni euroni (30. september 2025: 432,7 miljonit eurot) tuues netovõla ja EBITDA suhte 3,3-ni seisuga 31. detsember 2025 (30. september 2025: 3,4).

Laenude tagasimaksed ja makstud intressid moodustasid 2025. majandusaastal 113,5 miljonit eurot.

Investeeringute maht oli 2025. majandusaastal 33,0 miljonit eurot ning planeeritud laevade remondi- ja hooldustööde kestus ulatus kokku 73 päevani.

Kontserni kasumilikkust mõjutas amortisatsioonikulu vähenemine tulenevalt kruiisi ja reisilaevade (va shuttle laevad) hinnangulise kasuliku eluea ühtlustamisest 45 aastale.

laevad) hinnangulise kasuliku eluea ühtlustamisest 45 aastale. Kontsern keskendub jätkuvalt kulude kokkuhoiule varasemalt rakendatud meetmetega ning kasumliku tegevuse hoidmisele oma põhiliinidel.

Kontsern jälgib pidevalt oma põhiliinide arengut, sh teenuse pakkumise suutlikkust ning otsib jätkuvalt prahtimisvõimalusi laevadele, mis ei ole põhiliinidel kasutuses.

Segmentide müügitulu ja tulem

2025. majandusaastal vähenes kontserni kogu müügitulu 20,5 miljoni euro võrra 765,3 miljoni euroni võrreldes 785,8 miljoni euroga 2024. majandusaastal.

Laevaliinide opereerimise müügitulu (kontserni põhitegevus) ulatus 2025. majandusaastal 625,2 miljoni euroni vähenedes aastases võrdluses 13,7 miljoni euro võrra. Laevaliinide opereerimise segmendi tulem (kontserni põhitegevus) moodustas 70,5 miljonit eurot võrreldes 81,5 miljoni euroga 2024. majandusaastal.

Eesti-Soome vahelisel laevaliinil suurenes veetud reisijate arv aastases võrdluses 1,8%. Veetud kaubaveoühikute maht vähenes 20,0% võrra. Eesti-Soome liinide müügitulu suurenes aastases võrdluses 1,7 miljoni euro võrra ning oli 314,5 miljonit eurot. Segmendi tulem vähenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 10,9 miljonit eurot ning oli 70,4 miljonit eurot. Eesti-Soome segment kajastab kahe shuttle-laeva, MyStar ja Megastar, ning kruiisilaeva Victoria I opereerimist. 2024. aastal opereeris kruiisilaev Victoria I Tallinna-Stockholmi liinil 31. maist kuni 31. augustini.

Soome-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv vähenes 2025. majandusaastal aastases võrdluses 2,4% võrra. Transporditud kaubaveoühikute maht vähenes 22,8% võrra. Soome-Rootsi liinide müügitulu vähenes 3,3 miljoni euro võrra ning oli 225,5 miljonit eurot. Segmendi tulem ulatus 1,3 miljoni euroni vähenedes eelmise majandusaastaga võrreldes 1,5 miljoni euro võrra. Soome-Rootsi segment kajastab ühe kruiisilaeva opereerimist Turu-Stockholmi liinil (kruiisilaev Baltic Princess) ning kahe kruiisilaeva opereerimist Helsingi-Stockholmi liinil (kruiisilaevad Silja Serenade ja Silja Symphony). Liini tulemusi mõjutasid kruiisilaevade Silja Serenade ja Baltic Princess hooldus- ja remonditööd, mis 2025. aasta jaanuaris kestsid kokku 68 päeva.

Eesti-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv vähenes aastases võrdluses 12,5% võrra. Transporditud kaubaveoühikute maht vähenes 11,5% võrra eelmise majandusaastaga võrreldes. Eesti-Rootsi liinide müügitulu vähenes aastases võrdluses 12,1 miljoni euro võrra 85,3 miljoni euroni. Segmendi kahjum vähenes aastases võrdluses 1,4 miljoni euro võrra ning ulatus 1,2 miljoni eurose kahjumini. Eesti-Rootsi segment kajastab Tallinna-Stockholmi ja Paldiski-Kapellskäri laevaliinide tegevust. Tallinna-Stockholmi liinil opereeris kruiisilaev Baltic Queen. Paldiski-Kapellskäri liinil opereeris suurema osa aastast reisilaev Superfast IX. 2025. aasta alguses opereerisid Paldiski-Kapellskäri liinil ka kaubalaevad Sailor (osaliselt jaanuaris 2025) ja Regal Star (kuni 2025. aasta veebruari alguseni) ning reisilaev Star I (kuni laeva müügini aprillis 2025). Samuti opereerisid Tallinna-Stockholmi liinil 31. maist kuni 31. augustini 2024 kaks kruiisilaeva, Baltic Queen ja Victoria I.

Muu segmendi müügitulu vähenes aastases võrdluses 7,3 miljoni euro võrra ning oli 145,5 miljonit eurot. Segmendi tulem oli 28,5 miljonit eurot jäädes eelmise majandusaastaga samale tasemele.

2025. majandusaasta lõpu seisuga prahtis kontsern välja 3 laeva (2024. majandusaasta lõpu seisuga: 3 laeva):

Kruiisilaev Romantika prahiti 2025. aasta mais üheksaks kuuks Alžeeria riigiettevõttele Madar Maritime Company EPE/SPA. Prahileping lõpeb kokkulepitud tingimustel ning laev naaseb 2026. aasta märtsi alguses.

Septembris 2022 sõlmiti kruiisilaeva Galaxy I prahileping Hollandi Centraal Orgaan Opvang Asielzoekersi (COA) poolt volitatud esindajaga Slaapschepen Public BV. 2025. aasta septembris pikendati Galaxy I prahtimislepingut kuni oktoobrini 2026. Leping sisaldab võimalust lepingut tähtaja lõppedes täiendavalt 12 kuu võrra pikendada.

Augustis 2022 sõlmiti kruiisilaeva Silja Europa prahileping Hollandi Centraal Orgaan Opvang Asielzoekersi (COA) poolt volitatud esindajaga Slaapschepen Public BV. Uus prahileping, mis sõlmiti 2024. aasta detsembris, pikendati 2025. aasta detsembris kuni 2027. aasta jaanuari lõpuni, koos võimalusega lepingut veel üheks aastaks pikendada.





Kasum

Kontserni 2025. majandusaasta brutokasum ulatus 143,2 miljoni euroni vähenedes 10,3 miljoni eurot võrra võrreldes 153,6 miljoni euroga 2024. majandusaastal. Kontserni kulumieelne ärikasum (EBITDA) ulatus 130,1 miljoni euroni võrreldes 175,2 miljoni euroga 2024. majandusaastal.

Kontserni varade amortisatsioonikulu vähenes 2025. majandusaastal 18,0 miljoni euro võrra 79,8 miljoni euroni eelmise majandusaastaga võrreldes. Amortisatsioonikulu vähenes peamiselt seetõttu, et laevade (va. shuttle laevad) hinnanguline kasulik eluiga ühtlustati 45 aastale, mille tulemusel vähenesid amortisatsioonimäärad. Amortisatsioonikulu vähenemist mõjutas samuti kolme laeva müük 2025. majandusaastal.

Laenujäägi vähenemise ja intressimäärade alanemise tulemusel vähenesid netofinantskulud 2025. majandusaastal eelneva aastaga võrreldes 6,8 miljoni euro võrra 21,4 miljoni euroni (2024. majandusaastal 28,3 miljonit eurot).

Kontserni 2025. majandusaasta auditeerimata puhaskasum oli 17,3 miljonit eurot ehk 0,023 eurot aktsia kohta. 2024. majandusaasta auditeerimata puhaskasum oli 40,3 miljonit eurot ehk 0,054 eurot aktsia kohta.

Investeeringud

Kontserni investeeringud ulatusid 2025. majandusaastal 33,0 miljoni euroni (2024. majandusaastal 22,4 miljonit eurot). Olulisem osa investeeringutest suunati 2025. aasta esimeses kvartalis kruiisilaevade Baltic Princess ja Silja Serenade hooldus- ja remonditöödesse, sealhulgas ulatuslikesse tehnilistesse ja elektroonilistesse uuendustesse. Kruiisilaeva Silja Serenade dokkimise käigus hooldati veealuseid komponente, sealhulgas vööripropellereid ja roolisüsteeme, ning laev värviti osaliselt üle. Lisaks viidi kruiisilaeval Baltic Princess läbi ulatuslikud reisijate alade renoveerimistööd.

2025. majandusaastal ulatus planeeritud hooldustööde kogukestus 73 päevani (2024. majandusaastal 20 päeva).

Kontsern jätkas samuti investeeringutega oma IT-süsteemide arendamisse.

Finantsseisund

2025. majandusaasta lõpu seisuga ulatus kontserni netovõlg 432,4 miljoni euroni püsides samal tasemel võrreldes 2025. aasta kolmanda kvartali lõpuga. Netovõla ja EBITDA suhe oli neljanda kvartali lõpu seisuga 3,3 (30. september 2025: 3,4).

Seisuga 31. detsember 2025 oli kontsernil raha ja raha ekvivalente kokku 13,5 miljonit eurot (31,9 miljonit eurot 30. septembril 2025) ja kasutamata arvelduskrediiti 96,9 miljonit eurot (100,0 miljonit eurot 30. septembril 2025). Kontserni likviidsed vahendid (raha ja raha ekvivalendid ning kasutamata arvelduskrediit) moodustasid 110,4 miljonit eurot (131,9 miljonit eurot 30. septembril 2025).

Raha ja raha ekvivalente ning likviidseid vahendeid mõjutas 2025. majandusaastal dividendide väljamaksmine (44,6 miljonit eurot) ja dividendidega seotud tulumaksu makse (11,3 miljonit eurot) ning olemasolevate laenude ja laenuintresside tagasimaksmine (113,5 miljonit eurot). 2024. majandusaastal oli laenude neto tagasimakse 113,7 miljonit eurot.

Dividendid

2018. aastal kinnitas kontsern dividendipoliitika, mille kohaselt makstakse dividende minimaalselt 0,05 eurot aktsia kohta, kui majandustulemused seda võimaldavad.

20. mail 2025 toimunud aktsionäride üldkoosolek otsustas maksta 2025. aastal dividende 0,06 eurot aktsia kohta kogusummas 44,6 miljonit eurot. 2025. aastal maksti dividendid välja kahes osas. Esimene osa, 0,03 eurot aktsia kohta kogusummas 22,3 miljonit eurot, maksti välja 2. juulil 2025. Teine ​​osa, 0,03 eurot aktsia kohta kogusummas 22,3 miljonit eurot, maksti välja 25. novembril 2025.

Kontserni juhatus teeb kooskõlastatult kontserni nõukoguga ettepaneku tasuda 2026. aastal dividendi 6 senti aktsia kohta.

2025. majandusaasta IV kvartali tulemused

2025. majandusaasta neljandas kvartalis (1. oktoober – 31. detsember) vedas kontsern kokku 1,3 miljonit reisijat, mida on 0,3% võrra vähem kui eelmise aasta sama perioodi jooksul.

Kontserni neljanda kvartali auditeerimata müügitulu suurenes 2,4% võrra ja oli kokku 188,0 miljonit eurot (2024. aasta neljas kvartal: 183,5 miljonit eurot). Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 27,6 miljonit eurot (2024. aasta neljas kvartal: 25,7 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskasum oli 12,2 miljonit eurot (2024. aasta neljas kvartal: puhaskahjum 5,2 miljonit eurot).

Laevaliinide opereerimise müügitulu (kontserni põhitegevus) ulatus 2025. aastal neljandas kvartalis 152,0 miljoni euroni suurenedes aastases võrdluses 2,8 miljoni euro võrra. Laevaliinide opereerimise segmendi tulem (kontserni põhitegevus) moodustas 16,1 miljonit eurot võrreldes 9,9 miljoni euroga 2024. aasta neljandas kvartalis.

Eesti-Soome vahelisel laevaliinil vähenes veetud reisijate arv 2024. aasta neljanda kvartaliga võrreldes 1,3%. Veetud kaubaveoühikute maht vähenes 6,4% võrra. Eesti-Soome liinide müügitulu suurenes aastases võrdluses 1,4 miljoni euro võrra ning oli 77,6 miljonit eurot. Segmendi tulem suurenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 1,5 miljonit eurot ning oli 16,8 miljonit eurot.

Soome-Rootsi vahelistel laevaliinidel suurenes veetud reisijate arv 2025. aasta neljandas kvartalis aastases võrdluses 2,8% võrra. Transporditud kaubaveoühikute maht vähenes 15,2% võrra. Soome-Rootsi liinide müügitulu suurenes 1,3 miljoni euro võrra ning oli 54,5 miljonit eurot. Segmendi kahjum vähenes aastases võrdluses 1,6 miljoni euro võrra ja ulatus 2,0 miljoni euroni.

Eesti-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv vähenes aastases võrdluses 1,5% võrra. Transporditud kaubaveoühikute maht vähenes 5,3% võrra eelmise aasta neljanda kvartaliga võrreldes. Eesti-Rootsi liinide müügitulu eelmise aasta neljanda kvartaliga võrreldes ei muutunud ja ulatus 19,9 miljoni euroni. Segmendi tulem paranes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 3,1 miljoni euro võrra ning ulatus 1,3 miljoni euroni.

Muu segmendi müügitulu kasvas aastases võrdluses 1,6 miljoni euro võrra ning oli 37,2 miljonit eurot. Segmendi tulem oli 13,9 miljonit eurot kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 9,4 miljoni euro võrra.

2025. aasta neljanda kvartali majandustulemusi mõjutasid järgmised tegurid:

Madal tarbijate ja ettevõtete kindlustunne koduturgudel ning kasvavad geopoliitilised pinged.

Kaubalaeva Sailor müük.

Dividendide väljamakse summas 22,3 miljonit eurot ja dividendidega seotud tulumaksu tasumine summas 6,3 miljonit eurot.

Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed ja sellega seotud intressikulud ulatusid 18,7 miljoni euroni (2024. aasta neljas kvartal: 34,0 miljonit eurot).

Amortisatsiooniperioodi pikendamine kruiisi- ja reisilaevade (va shuttle laevad) hinnangulise kasuliku eluea ühtlustamisest 45 aastale rakendatuna tagasiulatuvalt 2025. majandusaastale.

laevad) hinnangulise kasuliku eluea ühtlustamisest 45 aastale rakendatuna tagasiulatuvalt 2025. majandusaastale. FuelEU Maritime määrusest tulenevalt kontserni põhitegevusest ülejäävate FuelEU Maritime vastavusühikute müük.

Samuti pikendati detsembris 2025 kruiisilaeva Silja Europa prahilepingut kuni 2027. aasta jaanuari lõpuni võimalusega lepingut selle lõppemisel pikendada ühe aasta võrra.

Põhinäitajad





Perioodi kohta IV KV 2025 IV KV 2024 IV KV 2023 12K

2025 12K

2024 12K

2023 Müügitulu (miljonites eurodes) 188,0 183,5 193,7 765,3 785,8 835,3 Brutokasum/-kahjum (miljonites eurodes) 41,7 25,9 34,9 143,2 153,6 203,8 EBITDA¹ (miljonites eurodes) 27,6 25,7 36,8 130,1 175,2 214,5 EBIT¹ (miljonites eurodes) 17,0 1,3 11,4 50,3 77,4 113,3 Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum (miljonites eurodes) 12,2 -5,2 2,2 17,3 40,3 78,9 Amortisatsioon (miljonites eurodes) 10,6 24,4 25,5 79,8 97,8 101,2 Investeeringud¹ ² (miljonites eurodes) 5,8 5,9 5,9 33,0 22,4 28,2 Aktsiate kaalutud keskmine arv 743 569 064 743 569 064 743 569 064 743 569 064 743 569 064 743 569 064 Kasum/kahjum aktsia kohta¹ 0,016 -0,007 0,003 0,023 0,054 0,106 Reisijate arv 1 306 310 1 310 014 1 338 921 5 531 132 5 580 016 5 705 600 Kaubaveoühikute arv 59 830 64 606 76 198 245 004 303 234 323 990 Keskmine töötajate arv 4 795 4 844 4 879 4 901 4 964 4 879 Perioodi lõpu seisuga 31.12.2025 30.09.2025 30.09.2024 31.12.2025 31.12.2024 31.12.2023 Varad kokku (miljonites eurodes) 1 330,8 1 359,1 1 498,9 1 330,8 1 463,9 1 555,2 Kohustused kokku (miljonites eurodes) 580,7 621,4 711,5 580,7 681,6 769,5 Intressikandvad kohustused (miljonites eurodes) 445,9 464,6 588,3 445,9 556,4 649,3 Netovõlg¹ (miljonites eurodes) 432,4 432,7 555,7 432,4 537,7 607,3 Netovõla ja EBITDA suhe¹ 3,32 3,38 2,98 3,32 3,07 2,83 Omakapital kokku (miljonites eurodes) 750,1 737,7 787,4 750,1 782,3 785,8 Omakapitali määr¹ (%) 56% 54% 53% 56% 53% 51% Lihtaktsiate arv 743 569 064 743 569 064 743 569 064 743 569 064 743 569 064 743 569 064 Omakapital aktsia kohta¹ (eurodes) 1,01 0,99 1,06 1,01 1,05 1,06 Suhtarvud¹ IV KV 2025 IV KV 2024 IV KV 2023 12K

2025 12K

2024 12K

2023 Brutomarginaal (%) 22,2% 14,1% 18,0% 18,7% 19,5% 24,4% EBITDA marginaal (%) 14,7% 14,0% 19,0% 17,0% 22,3% 25,7% EBIT marginaal (%) 9,0% 0,7% 5,9% 6,6% 9,9% 13,6% Puhaskasumi/-kahjumi marginaal (%) 6,5% -2,8% 1,1% 2,3% 5,1% 9,4% ROA (%) 3,6% 5,1% 7,0% 3,6% 5,1% 7,0% ROE (%) 2,3% 5,2% 10,6% 2,3% 5,2% 10,6% ROCE (%) 4,4% 6,0% 8,4% 4,4% 6,0% 8,4%

1 ESMA juhenditele vastavad alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad on esitatud vahearuande osas Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad.

2 Ei sisalda kasutusõiguse varade lisandumisi.

EBITDA: finantstulude ja -kulude, kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektide kasumi osa, maksu- ja kulumieelne kasum

EBIT: kasum äritegevusest

Kasum /-kahjum aktsia kohta: puhaskasum või -kahjum / kaalutud keskmine aktsiate arv

Omakapitali määr: omakapital kokku / varad kokku

Omakapital aktsia kohta: omakapital / aktsiate arv

Brutokasumi /-kahjumi marginaal: brutokasum või -kahjum / müügitulu

EBITDA marginaal: EBITDA / müügitulu

EBIT marginaal: EBIT / müügitulu

Puhaskasumi / -kahjumi marginaal: puhaskasum või –kahjum / müügitulu

Investeeringud: materiaalse põhivara ostud ja parendused – kasutusõiguse varade lisandumised + immateriaalse põhivara ostud ja parendused

ROA: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / keskmine koguvara

ROE: jooksva 12 kuu puhaskasum / keskmine omakapital

ROCE: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / (koguvara – lühiajalised kohustused (perioodi keskmine))

Netovõlg: intressikandvad kohustused - raha ja raha ekvivalendid

Netovõla ja EBITDA suhe: netovõlg / jooksva 12 kuu EBITDA

Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes IV KV 2025 IV KV 2024 12K

2025 12K

2024 Müügitulu 187 986 183 505 765 288 785 822 Müüdud kaupade ja teenuste kulud -146 243 -157 571 -622 065 -632 266 Brutokasum/kahjum 41 743 25 934 143 223 153 556 Müügi- ja turunduskulud -11 696 -11 502 -44 246 -43 849 Üldhalduskulud -15 004 -13 837 -52 122 -52 846 Muud äritulud 2 467 816 5 713 21 684 Muud ärikulud -498 -114 -2 266 -1 115 Kasum äritegevusest 17 012 1 297 50 302 77 430 Finantstulud 174 305 490 938 Finantskulud -4 923 -6 822 -21 905 -29 198 Kasum enne tulumaksu 12 263 -5 220 28 887 49 170 Tulumaks -87 0 -11 623 -8 896 Aruandeperioodi puhaskasum 12 176 -5 220 17 264 40 274 Emaettevõtte omanikele kuuluv aruandeperioodi puhaskasum 12 176 -5 220 17 264 40 274 Muu koondkahjum/-kasum Kirjed mida võidakse edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed -317 -26 -393 332 Müügiootel põhivara ümberhindlus 0 0 -5 607 0 Perioodi muu koondkahjum/-kasum kokku -317 -26 -6 000 332 Perioodi koondkasum kokku 11 859 -5 246 11 264 40 606 Emaettevõtte omanikele kuuluv perioodi koondkasum kokku 11 859 -5 246 11 264 40 606 Aktsiakasum (eurodes) 0,016 -0,007 0,023 0,054 Lahustatud aktsiakasum (eurodes) 0,016 -0,007 0,023 0,054

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes 31.12.2025 31.12.2024 VARAD Raha ja raha ekvivalendid 13 491 18 705 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 36 830 25 268 Ettemaksed 8 303 8 764 Varud 45 770 48 083 Immateriaalne vara 1 503 6 901 Käibevara 105 897 107 721 Muud finantsvarad ja ettemaksed 438 518 Edasilükkunud tulumaksu vara 21 840 21 840 Kinnisvarainvesteeringud 300 300 Materiaalne põhivara 1 182 216 1 310 000 Immateriaalne vara 20 073 23 562 Põhivara 1 224 867 1 356 220 VARAD KOKKU 1 330 764 1 463 941 KOHUSTISED JA OMAKAPITAL Intressikandvad võlakohustised 77 156 104 549 Võlad tarnijatele ja muud võlad 97 297 95 146 Võlad omanikele 6 6 Tulumaksukohustis 4 7 Ettemakstud tulud 37 458 30 102 Lühiajalised kohustised 211 921 229 810 Intressikandvad võlakohustised 368 770 451 825 Pikaajalised kohustised 368 770 451 825 Kohustised kokku 580 691 681 635 Aktsiakapital 349 477 349 477 Ülekurss 663 663 Reservid 59 760 65 901 Jaotamata kasum 340 173 366 265 Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital 750 073 782 306 Omakapital kokku 750 073 782 306 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 330 764 1 463 941

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes IV KV 2025 IV KV 2024 12K

2025 12K

2024 RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST Aruandeperioodi puhaskahjum/-kasum 12 176 -5 220 17 264 40 274 Korrigeerimised 16 251 30 975 115 026 117 243 Muutused: Äritegevusega seotud nõuetes ja ettemaksetes 453 7 273 -11 395 5 705 Varudes -3 534 -4 638 303 -13 573 Äritegevusega seotud kohustistes 6 193 2 535 17 226 8 505 Muutused varades ja kohustistes 3 112 5 170 6 134 637 Äritegevusest teenitud raha 31 539 30 925 138 424 158 154 Makstud tulumaks -6 305 11 -11 299 -4 740 RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 25 234 30 936 127 125 153 414 RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine -5 773 -5 923 -32 969 -22 260 Laekumised materiaalse põhivara müügist 7 821 39 78 787 24 555 Laekunud intressid 152 305 327 938 RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU 2 200 -5 579 46 145 3 233 RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST Laenude tagasimaksed -17 289 -27 553 -97 572 -87 045 Arvelduskrediidi muutus 3 126 0 3 126 0 Rendimaksete tasumine -4 467 -4 772 -17 998 -18 659 Makstud intressid -4 943 -6 936 -20 810 -29 095 Laenudega seotud tehingukulude tasumine 0 0 -616 -450 Makstud dividendid -22 307 0 -44 614 -44 614 RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -45 880 -39 261 -178 484 -179 863 RAHAVOOD KOKKU -18 446 -13 904 -5 214 -23 216 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 31 937 32 609 18 705 41 921 Raha ja raha ekvivalentide muutus -18 446 -13 904 -5 214 -23 216 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 13 491 18 705 13 491 18 705





Anneli Simm

Investorsuhete juht

AS Tallink Grupp

Sadama 5

10111 Tallinn

E-mail: Anneli.simm@tallink.ee

Tel.: +372 56157170

Manused