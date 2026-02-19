Technip Energies annonce la nomination de Jesse Stanley au poste de Présidente Technologies & Produits et la nouvelle composition de son Comité exécutif

Technip Energies (PARIS : TE) annonce la nomination de Jesse Stanley au poste de Présidente de la division Technologies & Produits (T&P) et membre de son Comité exécutif à compter du 16 mars 2026, ainsi que la nouvelle composition de celui-ci.

Jesse Stanley, précédemment Présidente des opérations pour les Amériques chez Wood plc depuis 2024, rejoindra Technip Energies à compter du 16 mars 2026 en tant que Présidente Technologies & Produits et membre du Comité exécutif. À ce titre, elle sera chargée de piloter la stratégie technologique et produits du Groupe, d’accélérer l’innovation et de renforcer son portefeuille de technologies différenciées et de mener l'ambition stratégique de Technip Energies en matière de croissance commerciale de T&P.

Diplômée de l’Université de Cambridge et de la Stanford Graduate School of Business, Jesse Stanley a débuté sa carrière dans le conseil chez Accenture en Allemagne de 2005 à 2007. Elle a rejoint Shell plc en 2007, où elle a occupé diverses fonctions dans les domaines de la logistique, des ventes internationales et du marketing en Europe et en Asie jusqu’en 2016.

De 2017 à 2019, elle a exercé les fonctions de conseillère senior en stratégie au sein de la direction Stratégie du Groupe Shell aux Pays-Bas. Elle a ensuite été nommée aux États-Unis directrice générale de la division Unconventionals Commercial de 2019 à 2020, vice-présidente des opérations de pipelines de 2020 à 2021, puis directrice des opérations de Shell Energy Trading pour les Amériques de 2021 à 2024.

Arnaud Pieton, Directeur général de Technip Energies, a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir Jesse Stanley au sein de Technip Energies. Son parcours international et sa solide expérience dans la conduite d’opérations complexes, le développement de l’innovation et de portefeuilles technologiques différenciés constitueront des atouts clés pour renforcer notre activité Technologies & Produits. La nouvelle composition du Comité exécutif réunit des expertises et des expériences de leadership complémentaires pour soutenir nos priorités stratégiques et notre approche orientée business, renforcer l’excellence d’exécution et accélérer le déploiement de nos technologies, produits et solutions au service de nos clients.»

À la suite de cette nomination, le nouveau Comité exécutif de Technip Energies est désormais composé de :

Arnaud Pieton, Directeur général

Directeur général Marco-Tiziano Barone, Directeur juridique

Directeur juridique Magali Castano, Directrice des ressources humaines

Directrice des ressources humaines Loïc Chapuis, Président Livraison de projets & Services

Président Livraison de projets & Services Patrik Frisk, Président Modèles économiques adjacents et Directeur général de Reju

Président Modèles économiques adjacents et Directeur général de Reju Benjamin Lechuga, Directeur de la stratégie et du développement durable

Directeur de la stratégie et du développement durable Jesse Stanley, Présidente Technologies & Produits

Présidente Technologies & Produits Bruno Vibert, Directeur financier

Les biographies des membres du Comité exécutif sont disponibles ici : www.ten.com/fr/a-propos/notre-equipe-dirigeante

À propos de Technip Energies

Technip Energies est une entreprise de technologies et d’ingénierie de premier plan. Leader dans le GNL, l’hydrogène, l’éthylène, la chimie durable et la gestion du CO 2 , nous contribuons au développement de marchés stratégiques tels que l'énergie, les dérivés énergétiques, la décarbonation et la circularité. Nos segments d’activité complémentaires, Technologie, Produits et Services (TPS) et Livraison de Projet, transforment les innovations en réalité industrielle à grande échelle.

Animés par des valeurs de collaboration et d’excellence dans l’exécution, plus de 17 000 collaborateurs dans 34 pays s'engagent pour allier prospérité et durabilité en faveur d’un monde conçu pour durer.

Technip Energies a généré un chiffre d'affaires de 6,9 milliards d'euros en 2024 et est cotée sur Euronext Paris. La société possède également des American Depositary Receipts négociés de gré à gré.

Pour plus d'informations : www.ten.com

