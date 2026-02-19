Kaldalón hf. efnir til útboðs á víxlum, þriðjudaginn 24. febrúar næstkomandi. Boðnir verða til sölu sex mánaða víxlar í nýjum flokki KALD 26 0901. Útboðið er í samræmi við stefnu félagsins um að vera reglulegur útgefandi víxla og skuldabréfa á markaði í gegnum útgáfuramma félagsins.
Útboðið verður með hollenskri aðferð, þ.e. öll samþykkt tilboð bjóðast fjárfestum á hæstu flötu vöxtum sem tekið er. Víxlarnir eru gefnir út í 20 m.kr. nafnverðseiningum. Félagið áskilur sér rétt til þess að samþykkja öll tilboð, hafna öllum tilboðum eða taka tilboðum að hluta. Tilkynnt verður um niðurstöðu útboðsins og úthlutun til fjárfesta þegar niðurstaða liggur fyrir þó eigi síðar en fyrir opnun markaða miðvikudaginn 25. febrúar.
Landsbankinn hf. hefur umsjón með útboðinu. Tilboðum, þar sem fram koma upplýsingar um nafnverð og flata vexti, skal skilað til Landsbankans hf. fyrir kl. 16:00 þriðjudaginn 24. febrúar á netfangið: verdbrefamidun@landsbankinn.is
Greiðslu- og uppgjörsdagur er fyrirhugaður mánudaginn 2. mars 2026.
Útboðið er lokað og undanþegið gerð lýsingar á grundvelli c og d-liðar, 4. mgr. 1. gr. lýsingarreglugerðar (ESB) nr. 2017/1129, sem innleidd var með lögum nr. 14/2020, um sama efni. Grunnlýsing útgáfuramma, endanlegir skilmálar og önnur skjöl er varða útgáfu víxlaflokksins og töku víxlanna til viðskipta í Kauphöll verða birt á vefsíðu félagsins, kaldalon.is/fjarfestar
Nánari upplýsingar veita:
Sigurbjörg Ólafsdóttir, fjármálastjóri Kaldalóns hf. sigurbjorg.olafsdottir@kaldalon.is
Gunnar S. Tryggvason s: 410 6709 / 821 2090 eða gunnars@landsbankinn.is
Kaldalón hf.: Útboð á víxlum
| Source: Kaldalón hf. Kaldalón hf.
Reykjavik, Iceland
Kaldalón hf. efnir til útboðs á víxlum, þriðjudaginn 24. febrúar næstkomandi. Boðnir verða til sölu sex mánaða víxlar í nýjum flokki KALD 26 0901. Útboðið er í samræmi við stefnu félagsins um að vera reglulegur útgefandi víxla og skuldabréfa á markaði í gegnum útgáfuramma félagsins.
Recommended Reading
-
February 16, 2026 03:55 ET | Source: Kaldalón hf.
In week 7 of 2026, Kaldalón hf. purchased 550,000 of its own shares for a total consideration of ISK 14,850,000 as detailed below: DateTimePurchased sharesShare pricePurchase priceOwn shares after...Read More
-
February 13, 2026 03:30 ET | Source: Kaldalón hf.
Attached is the presentation of the 2025 Management Accounts (in Icelandic). Attachment Kaldalon hf. - Fjarfestakynning - stjornendarsuppgjor 2025 ...Read More