Communiqué de presse

Eviden et Almaviva unissent leurs forces pour sécuriser le déploiement de systèmes de transport intelligents et coopératifs en Italie

Un partenariat stratégique soutenant le rôle central des acteurs italiens du C-ITS dans la construction d’un écosystème européen de mobilité connectée et coopérative

Paris, France – 19 février 2026 – Eviden, la branche produits d’Atos Group, leader dans les produits de cybersécurité, les systèmes critiques de mission et l’analyse vidéo augmentée par l’IA annonce aujourd’hui un partenariat stratégique avec Almaviva, un groupe italien leader de l’innovation digitale, afin d’accélérer, à l’échelle nationale, le déploiement de systèmes de transport intelligents et coopératifs (C-ITS) et de garantir une interopérabilité transfrontalière fluide.

Ce partenariat vise à soutenir C-Roads Italy, le programme italien dédié au déploiement de technologies C-ITS en conditions réelles de circulation. Ces technologies permettent aux véhicules de communiquer avec les infrastructures et les autres usagers de la route. Elles contribuent ainsi à réduire les accidents et la congestion du trafic, à promouvoir des transports plus propres et plus efficaces, et à l’avènement des systèmes européens de mobilité automatisée. C-Roads Italy est une composante de l’initiative européenne

C-Roads, financée par l’Union européenne et qui coordonne les déploiements C-ITS de plus de 20 États membres.

Almaviva distribuera l’infrastructure à clés publiques (PKI) C-ITS d’Eviden en Italie, renforçant son offre transport et mobilité et sa solution MOOVA. Cette plateforme de mobilité intégrée, modulaire et fluide est conçue pour connecter plusieurs modes de transport au sein d’un écosystème numérique unifié.

Eviden apporte un produit de cybersécurité certifié et éprouvé, déjà déployé en Europe, ainsi que son expertise des écosystèmes de sécurité spécifiques aux transports. Les communications sécurisées pour systèmes de transport intelligents et coopératifs au cœur de ce partenariat garantissent le déploiement d'environnements numériques de confiance, l'authentification et l'intégrité des messages.

En effet, les C-ITS couvrent les communications véhicule-à-véhicule et véhicule-à-infrastructure, ou V2X, ce qui permet le développement de cas d’usage impliquant à la fois acteurs publics et privés. À mesure que les différents acteurs déploient des stations de communication C-ITS dans les véhicules et le long des infrastructures routières, une infrastructure à clés publiques (PKI) robuste s’avère essentielle pour assurer la sécurité, la confidentialité, la fiabilité et l’interopérabilité native de leurs interactions.

La solution PKI C-ITS d'Eviden, proposée en mode SaaS au sein de MOOVA, inclut des services d’hébergement, un support technique et une maintenance continue, afin que les clients des secteurs publics et privés italiens bénéficient localement d'un accompagnement et de services d’exploitation de bout en bout, et de la collaboration de plus d’une décennie entre Eviden et Almaviva.

Yann Vincent, directeur en charge des produits de cybersécurité d'Eviden, Atos Group, a déclaré : « Nous nous réjouissons de soutenir les projets C-ITS en Italie aux côtés d'Almaviva, le principal acteur des technologies de l’information et des communications du pays. Nous sommes fiers de mettre notre solution PKI C-ITS, issue de décennies d’expertise dans les infrastructures cryptographiques de confiance et l’identité numérique, au service des projets d’envergure de l’Italie pour le déploiement d’un transport routier sécurisé, mobile et connecté. »

Dario Ferrillo, directeur, transport infrastructure & logistics, Almaviva, a déclaré : « La collaboration avec Eviden marque une étape importante dans la stratégie d'Almaviva d'accélérer l’évolution de la mobilité intelligente et coopérative en Italie. En intégrant à la plateforme MOOVA une solution PKI C-ITS reconnue au niveau européen, nous mettons à la disposition des opérateurs publics et privés une infrastructure de sécurité fiable, évolutive et pleinement interopérable avec les standards continentaux. »

Pour plus d’informations sur la solution PKI C-ITS d’Eviden, sélectionnée par le gouvernement français pour concevoir, déployer et exploiter l’infrastructure nationale officielle à clés publiques des systèmes de transport intelligents coopératifs, l’un des programmes de sécurisation de la mobilité connectée les plus ambitieux et complets d’Europe, veuillez consulter : La France choisit Eviden pour sécuriser les systèmes de transport intelligents et coopératifs (C-ITS) | Eviden

***

À propos d’Eviden

Eviden est la branche d’Atos Group pour les produits logiciels et matériels avec environ 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires, opérant dans 36 pays et rassemblant 4 activités : le calcul avancé, les produits de cybersécurité, les systèmes critiques de mission, et l’analyse vidéo augmentée par l’intelligence artificielle (vision AI). En tant que leader technologique, Eviden offre aux entreprises, organisations du secteur public et de défense et centres de recherche, une combinaison unique de technologies à la fois logicielles et matérielles pour les aider à tirer parti de leurs données. Fort de plus de 4 500 talents répartis dans le monde et de plus de 2 100 brevets technologiques, Eviden dispose d’un solide portefeuille de solutions innovantes et éco-performantes d’intelligence artificielle, de calcul avancé, de sécurité, de données et d’applications.

À propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 63 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 8 milliards d’euros. Présent commercialement dans 61 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits. Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et des supercalculateurs, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est la marque sous laquelle Atos SE (Societas Europaea) exerce ses activités. Atos SE est cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos Group est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, le Groupe permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

À propos d’Almaviva

Almaviva est un groupe italien de premier plan dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, fort de plus de 40 ans d’expérience dans l’accompagnement de la transformation numérique des entreprises et des administrations publiques. En 2024, l’entreprise employait plus de 40 000 collaborateurs en Italie et dans le monde, avec un chiffre d’affaires pro forma supérieur à 1,4 milliard d’euros.

En combinant des plateformes propriétaires avec des technologies de pointe — telles que l’intelligence artificielle, l’analyse de données, le cloud et la cybersécurité — le Groupe pilote l’évolution de bout en bout des processus et des systèmes dans des secteurs stratégiques : administration publique, transports, santé, finance, défense et sécurité, environnement et gestion de l’eau.

Le Groupe opère à travers un réseau mondial de plus de 30 sociétés et 80 implantations en Italie et à l’international, avec une solide présence dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis, en Amérique latine (Brésil, Colombie, République dominicaine), en Belgique, en Espagne, en Finlande, en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, en Égypte et en Tunisie.

Contacts presse

Isabelle Grangé | isabelle.grange@atos.net | Tél: +33 (0) 6 64 56 74 88

Marco Sarto | M.Sarto@almaviva.it | Tél: +39 349 4172115 | +39 347 2455008

Pièce jointe