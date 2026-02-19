EcoVadis goud-beoordeling bevestigt voor tweede jaar op rij duurzaamheidsengagement en -prestaties van Ontex

Aalst, België, 19 februari 2026 – Ontex Group NV [EURONEXT: ONTEX], een toonaangevende ontwikkelaar en producent van persoonlijke verzorgingsproducten, heeft het tweede jaar op rij een gouden medaille van EcoVadis ontvangen. EcoVadis, wereldwijd toonaangevend in duurzaamheidsbeoordelingen van bedrijven, kende Ontex een hogere totaalscore toe dan vorig jaar. Ontex behoort daarmee vandaag tot de top 3% van de wereldwijd beoordeelde bedrijven.

De erkenning weerspiegelt de solide fundamenten die Ontex heeft opgebouwd in essentiële aspecten van duurzaamheid, waaronder milieuprestaties, ethiek, arbeids- en mensenrechten, en duurzaam aankoopbeleid. De beoordeling door EcoVadis bevestigt dat het beleid, de doelstellingen en de acties van Ontex zich vertalen in aantoonbare vooruitgang in de hele waardeketen.

In 2025 bouwde Ontex zijn duurzaamheidsprestaties verder uit via diverse gerichte acties, waaronder:

Verdere integratie van koolstoftransparantie in productinnovatie door de uitbreiding van de scorekaart voor productduurzaamheid. Deze scorekaart stuurt de innovatie en designkeuzes van Ontex;

door de uitbreiding van de scorekaart voor productduurzaamheid. Deze scorekaart stuurt de innovatie en designkeuzes van Ontex; Geoptimaliseerde risicoanalyses op het vlak van klimaat, natuur en mensenrechten . Dit gaat gepaard met een versterkte aanpak voor de identificatie en het beheer van kernrisico’s inzake duurzaamheid;

. Dit gaat gepaard met een versterkte aanpak voor de identificatie en het beheer van kernrisico’s inzake duurzaamheid; Het waarborgen van veilige, conforme en transparante producten . Dit gebeurt o.a. via chemische veiligheidsbeoordelingen, toxicologische evaluaties, RMIF*-verificatie, traceerbaarheid, afstemming op Good Manufacturing Practices (GMP) en de conformiteit van formuleringen, verpakkingen, artwork en etikettering;

. Dit gebeurt o.a. via chemische veiligheidsbeoordelingen, toxicologische evaluaties, RMIF*-verificatie, traceerbaarheid, afstemming op (GMP) en de conformiteit van formuleringen, verpakkingen, artwork en etikettering; Het ondertekenen van de UN Women's Empowerment Principles. Hiermee bevestigt Ontex zijn engagement om een werkplek te creëren waar iedereen zich welkom voelt en kan groeien.

Annick De Poorter, Chief Innovation and Sustainability Officer, licht toe: "Voor Ontex is de EcoVadis-beoordeling geen eindpunt, maar een referentiepunt. Het ondersteunt voortdurende verbetering en langetermijnpartnerschappen met verantwoordelijkheid, terwijl het onze inzet voor transparantie en verantwoording versterkt."

De duurzaamheidsbeoordelingen van EcoVadis zijn gebaseerd op internationale duurzaamheidsnormen zoals de Tien Principes van het UN Global Compact, de verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), de Global Reporting Initiative (GRI)-normen en de ISO 26000-norm. De beoordelingen geven een onderbouwd inzicht in de prestaties en een praktisch actieplan voor continue verbetering.

*Raw Material Information Form (RMIF), een standaardocument waarmee gedetailleerde informatie over grondstoffen in producten wordt verzameld en opgevolgd binnen productbeheer en de toeleveringsketen.

Contact

Media Catherine Weyne +32 53 333 622 corporate.communications@ontexglobal.com Investeerders Geoffroy Raskin +32 53 333 730 investor.relations@ontexglobal.com





