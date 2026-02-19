Niðurstaða skuldabréfaútboðs 18. febrúar 2026

Kópavogsbær lauk í gær útboði á skuldabréfum í flokknum KOP 24 1. Um verðtryggt skuldabréf er að ræða sem ber fasta 3,25% vexti og munu höfuðstólsafborganir ásamt vöxtum greiðast með jafngreiðslufyrirkomulagi (e. annuity) tvisvar á ári fram að lokagjalddaga þann 3. júní 2055.
Í flokkinn bárust tilboð að fjárhæð 3.500 m.kr að nafnverði á ávöxtunarkröfu á bilinu 3,74% - 3,80%. Tilboð að nafnverði 2.600 m.kr. voru samþykkt á ávöxtunarkröfunni 3,77%. Heildarstærð flokksins verður því 5.155 m.kr. að nafnverði eftir útgáfuna.Áætlaður uppgjörsdagur er miðvikudagurinn 25. febrúar 2026.Markaðsviðskipti Arion banka hafa umsjón með útgáfu og sölu skuldabréfanna sem og töku þeirra til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland.