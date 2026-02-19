MTY annonce ses résultats du quatrième trimestre de l’exercice 2025

Mesures conformes aux PCGR :

Le profit du secteur a augmenté de 48 % pour s'établir à 87,3 millions de dollars pour le trimestre.

Le bénéfice net attribuable aux propriétaires a augmenté pour s'établir à 32,1 millions de dollars, soit 1,40 $ par action diluée comparativement à une perte de 55,3 millions de dollars, soit -2,34 $ par action diluée au 4 e trimestre 2024.

Les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation se sont établis à 46,2 millions de dollars comparativement à 43,7 millions de dollars au 4 e trimestre 2024, soit une hausse de 2,5 millions de dollars attribuable principalement à l’augmentation du résultat net ainsi qu’à la diminution des intérêts versés sur la dette à long terme.

La dette à long terme a été remboursée à hauteur de 13,8 millions de dollars pendant le trimestre, pour des remboursements nets de 69,9 millions de dollars depuis le 4e trimestre 2024.

Indicateurs clés de performance de la direction :

Le BAIIA ajusté normalisé (1) a augmenté de 48 % pour atteindre 87,7 millions de dollars pour le trimestre comparativement à 59,4 millions de dollars au 4 e trimestre 2024, principalement en raison de la comptabilisation ponctuelle de soldes inutilisés de cartes-cadeaux dans les produits de droits liés à des cartes-cadeaux abandonnés.

Le nombre net d'établissements ouverts au 4 e trimestre 2025 s'est chiffré à 19 comparativement à un nombre net de fermetures de 13 au 4 e trimestre 2024. Le nombre d’établissements à la clôture du trimestre s'élève à 7 080, pour une augmentation nette de 1 par rapport au même trimestre de l'exercice précédent.

Les flux de trésorerie disponibles, déduction faite des paiements de loyers (2) ont augmenté de 38 % , pour atteindre 37,7 millions de dollars, soit 1,65 $ par action diluée comparativement à 27,4 millions de dollars, soit 1,16 $ par action diluée au 4 e trimestre 2024.

Le chiffre d'affaires réseau (3) a augmenté de 3% pour atteindre 1,4 milliard de dollars pour le trimestre, principalement en raison de la 53 e semaine de ventes comptabilisée pour certains concepts. En excluant l’incidence de cette 53 e semaine, le chiffre d’affaires réseau a diminué de 1 %.

Le chiffre d’affaires des établissements comparables (3) ont diminué de 1,7 % au cours du trimestre.

Le résultat net par action ajusté (1) s'élève à 1,88 $ par action diluée comparativement à -1,38 $ au 4e trimestre 2024.



MONTRÉAL, 19 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe d’alimentation MTY inc. (« MTY », « Groupe MTY » ou la « Société ») (TSX : MTY), l’un des plus importants franchiseurs et exploitants de multiples concepts de restaurants au monde, a annoncé aujourd’hui ses résultats pour son quatrième trimestre clos le 30 Novembre 2025 et a déclaré un dividende trimestriel de 0,37 $ par action ordinaire, soit une augmentation de 12 %, payable le 13 février 2026 aux actionnaires inscrits dans les registres de la Société à la fin des heures ouvrables du 3 février 2026.

« Nous avons poursuivi l’expansion de notre réseau au cours du trimestre avec une croissance nette de 19 nouveaux établissements, prolongeant l’élan observé au troisième trimestre et soutenue par un solide pipeline de développement mené par des franchisés expérimentés », a déclaré Eric Lefebvre, président et chef de la direction de MTY. « Malgré un environnement macroéconomique incertain, nos franchisés continuent de composer efficacement avec ces conditions, affichant une croissance modeste au Canada et faisant face à une légère pression aux États-Unis. Les ventes des établissements comparables sont demeurées stables au Canada, soutenues par la solidité du secteur de la restauration décontractée, tandis que les États-Unis ont enregistré une pression modérée. Plus important encore, notre modèle diversifié à faible intensité capitalistique continue de générer de solides flux de trésorerie disponibles, ce qui nous positionne favorablement pour soutenir nos marques et tirer parti de l’amélioration des conditions d’exploitation. »

Faits saillants financiers



(en milliers de dollars, sauf les données par action) T4-2025 T4-2024 12 mois

2025 12 mois

2024 Produits 305 395 284 468 1 190 169 1 159 604 BAIIA ajusté (1) 87 342 58 796 288 281 263 037 BAIIA ajusté normalisé (1) 87 738 59 419 291 913 264 532 Résultat net attribuable aux propriétaires 32 085 (55 299 ) 118 992 24 170 Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 46 180 43 716 184 151 204 807 Flux de trésorerie disponibles nets des paiements des loyers (1) 37 650 27 368 130 618 137 882 Flux de trésorerie disponibles nets des paiements des loyers par action diluée (2) 1,65 1,16 5,68 5,75 Résultat net par action de base 1,40 (2,34 ) 5,18 1,01 Résultat net par action diluée 1,40 (2,34 ) 5,18 1,01 Chiffre d’affaires réseau (3) 1 414 800 1 371 900 5 698 400 5 635 700 Ventes en ligne (3) 288 800 286 900 1 151 400 1 118 500

RÉSULTATS DU QUATRIÈME TRIMESTRE

Réseau

À la fin du quatrième trimestre de 2025, MTY comptait 7 080 établissements en activité, dont 6 831 étaient exploités en vertu d’une franchise ou d’un contrat de gérance et 249 exploités par la Société. La répartition géographique des établissements de MTY est restée stable d’une année à l’autre : 57 % des établissements étaient situés aux États-Unis, 35 % au Canada et 8 % à l’international.

Au cours du quatrième trimestre de 2025, le réseau MTY a ouvert 85 établissements (T4 2024 – 92 établissements) et en a fermé 66 autres (T4 2024 – 79 établissements), soit une croissance nette de 19 établissements.

Le chiffre d’affaires réseau a atteint 1,41 milliards de dollars au quatrième trimestre de 2025, représentant une hausse de 3 %, attribuable à la présence d’une 53 e semaine de ventes pour certains concepts de la Société. Excluant cette 53 e semaine, le chiffre d’affaires réseau a diminué de 2 %. Les segments des États-Unis et de l’International ont enregistré une baisse globale des ventes de 3 %, tandis que le Canada a affiché une hausse globale de 1 %.

semaine de ventes pour certains concepts de la Société. Excluant cette 53 semaine, le chiffre d’affaires réseau a diminué de 2 %. Les segments des États-Unis et de l’International ont enregistré une baisse globale des ventes de 3 %, tandis que le Canada a affiché une hausse globale de 1 %. Le chiffre d’affaires d’établissements comparables (1) a diminué de 1,7 % en glissement annuel au quatrième trimestre. Par région, le Canada est demeuré stable par rapport à la période correspondante, les États-Unis ont enregistré une baisse de 2,8 %, tandis que l’International a affiché une hausse de 3,2 %.

a diminué de 1,7 % en glissement annuel au quatrième trimestre. Par région, le Canada est demeuré stable par rapport à la période correspondante, les États-Unis ont enregistré une baisse de 2,8 %, tandis que l’International a affiché une hausse de 3,2 %. Les ventes en ligne ont augmenté de 1 % au cours du trimestre pour atteindre 288,8 millions de dollars, comparativement à 286,9 millions de dollars pour la même période en 2024, incluant l’effet des taux de change. Cette hausse est principalement attribuable à une amélioration de 16 % dans le segment canadien, partiellement compensée par une baisse de 4 % aux États-Unis. La baisse aux États-Unis est attribuable au recul d’une marque. En excluant cette marque, les ventes en ligne aux États-Unis ont augmenté de 6 %. Les ventes en ligne représentaient 21 % des ventes totales pour le trimestre, un niveau stable par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent.



Financiers

Les produits de la Société ont augmenté de 7 % pour s’établir à 305,4 millions de dollars au quatrième trimestre, principalement en raison de la croissance des activités de franchisage aux États-Unis ainsi que du segment de la transformation, de la distribution et de la vente au détail, partiellement contrebalancée par une baisse du segment des établissements exploités par la Société.

Le bénéfice net attribuable aux propriétaires s’est élevé à 32,1 millions de dollars, soit 1,40 $ par action (1,40 par action diluée), au quatrième trimestre, comparativement à -55,3 millions de dollars, soit -2,34 $ par action (-2,34 $ par action diluée) pour la même période en 2024. L’amélioration en glissement annuel s’explique principalement par les pertes de valeur comptabilisées au cours de l’exercice précédent pour une marque dans le segment géographique États-Unis et international.

Le BAIIA ajusté normalisé, qui exclut les coûts de transaction rattachés aux acquisitions et les coûts de mise en œuvre du projet SAP, a augmenté de 28,3 millions de dollars en glissement annuel, pour s’établir à 87,7 millions de dollars au quatrième trimestre de 2025, principalement en raison de la comptabilisation ponctuelle de soldes inutilisés de cartes-cadeaux dans les produits de droits liés à des cartes-cadeaux abandonnés.



Calcul du BAIIA ajusté (1) et du BAIIA ajusté normalisé (1)





(En milliers $) T4-2025 T4-2024 12 mois

2025 12 mois

2024 Résultat avant impôt 33 654 (71 205 ) 138 242 15 805 Amortissement – immobilisations corporelles et actifs au titre de droits d’utilisation 14 650 15 276 59 090 59 949 Amortissement – immobilisations incorporelles 8 069 8 253 32 684 31 870 Intérêts sur la dette à long terme 8 198 10 427 35 007 46 515 Charge nette d’intérêts se rapportant aux contrats de location 2 665 2 821 10 887 11 205 (Reprise de perte de valeur) perte de valeur – actifs au titre de droits d’utilisation — 1 145 (535 ) 1 259 Perte de valeur – immobilisations corporelles et incorporelles 8 191 64 565 14 867 72 947 Profit de change réalisé et latent 12 511 26 284 (1 792 ) 21 763 Produit d'intérêts (82 ) (100 ) (343 ) (627 ) Perte (profit) à la décomptabilisation/modification d’obligations locatives (718 ) (259 ) (653 ) (407 ) Profit à la cession d’immobilisations corporelles et incorporelles 229 552 192 (194 ) Réévaluation des passifs financiers et dérivés comptabilisés à la juste valeur (25 ) 240 635 596 Gain sur extinction de dette — — — (131 ) Restructuration — 797 — 2 487 Profit du secteur 87 342 58 796 288 281 263 037 Coûts de mise en œuvre du projet SAP (2) 396 623 2 221 1 495 Coûts de transactions rattachés aux acquisitions (3) — — 1 411 — BAIIA ajusté normalisé (1) 87 738 59 419 291 913 264 532

Résultats par segment

Le segment du franchisage a diminué de 30 % en glissement annuel, reflétant principalement une hausse des revenus liés à des cartes-cadeaux non utilisées. Les charges d'exploitation ont augmenté de 6 %, principalement en raison de la hausse des salaires découlant de l’inflation normale, ainsi que d’une augmentation de 0,7 million de dollars du coût des ventes liée aux programmes de cartes-cadeaux, attribuable à des volumes de ventes plus élevés au cours du trimestre. Le BAIIA ajusté normalisé a augmenté pour atteindre 75,1 millions de dollars, comparativement à 49,3 millions de dollars l’année précédente.

Les produits du segment des établissements exploités par la Société ont diminué de 9 % pour s’établir à 114,3 millions de dollars, principalement en raison de la baisse des ventes du réseau et du nombre d’établissements propriétaires au Canada. Les charges d’exploitation ont diminué de 11 %, principalement en raison de la baisse des ventes du réseau des établissements corporatifs, du nombre moins élevé d’établissements au Canada ainsi que d’une meilleure gestion des coûts. Le BAIIA ajusté normalisé s'est élevé à 7,9 millions de dollars, en hausse de 1,5 millions de dollars en glissement annuel. La marge du BAIIA ajusté normalisé s’est établie à 7 %, contre 5 % pour la période correspondante de l’exercice précédent.

Les produits du segment de la transformation des aliments, de la distribution et de la vente au détail ont augmenté de 20 % pour atteindre 41,6 millions de dollars, en raison d’une hausse de 22% des ventes au détail au Canada. Le BAIIA ajusté normalisé s'est établi à 4,7 millions de dollars, en hausse par rapport à 3,7 millions de dollars pour la même période de l’exercice précédent. La marge du BAIIA ajusté normalisé a diminué pour atteindre 11%, inchangée par rapport à l’exercice précédent.





Trimestre clos le 30 Novembre 2025 (En millions $) Franchises Établissements

propriétaires Transformation,

distribution

et détail Fonds

promotionnels Transactions

intersociétés Total Produits 125,5 114,3 41,6 31,4 (7,4 ) 305,4 Charges d’exploitation 50,8 106,4 36,9 31,4 (7,4 ) 218,1 Résultat du sous-secteur 74,7 7,9 4,7 — — 87,3 Résultat du sous-secteur en % des produits (2) 60 % 7 % 11 % N/A N/A 29 % Coûts de mise en œuvre du projet SAP (3) 0,4 — — — — 0,4 BAIIA ajusté normalisé (1) 75,1 7,9 4,7 — — 87,7 BAIIA ajusté normalisé en % des produits (2) 60 % 7 % 11 % N/A N/A 29 %





Trimestre clos le 30 Novembre 2024 (En millions $) Franchises Établissements

propriétaires Transformation,

distribution

et détail Fonds

promotionnels Transactions

intersociétés Total Produits 96,7 125,3 34,8 31,1 (3,4 ) 284,5 Charges d’exploitation 48,0 118,9 31,1 31,1 (3,4 ) 225,7 Résultat du sous-secteur 48,7 6,4 3,7 — — 58,8 Résultat du sous-secteur en % des produits (2) 50 % 5 % 11 % N/A N/A 21 % Coûts de mise en œuvre du projet SAP (3) 0,6 — — — — 0,6 BAIIA ajusté normalisé (1) 49,3 6,4 3,7 — — 59,4 BAIIA ajusté normalisé en % des produits (2) 51 % 5 % 11 % N/A N/A 21 %

LIQUIDITÉS ET RESSOURCES FINANCIÈRES

Au cours du quatrième trimestre de 2025, les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation se sont chiffrés à 46,2 millions de dollars, comparativement à 43,7 millions au cours de la même période de l’exercice 2024. Cette diminution s’explique principalement par l’augmentation du résultat net ainsi qu’à la diminution des intérêts versés sur la dette à long terme.

MTY a remboursé 13,8 millions de dollars de sa dette à long terme, versé 7,5 millions de dollars en dividendes à ses actionnaires.

Au 30 Novembre 2025, MTY disposait d’une trésorerie de 52,0 millions de dollars et sa dette à long terme s’élevait à 632,2 millions de dollars, principalement sous forme de facilités de crédit et de billets à ordre sur acquisitions. La Société dispose également d’une facilité de crédit renouvelable dont la limite autorisée est de 900,0 millions de dollars, dont 250,0 millions de dollars canadiens et 275 millions de dollars américains avaient été tirés à la fin du trimestre.



Flux de trésorerie disponibles nets des paiements de loyers (1) liés aux flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation.

(en milliers de dollars) T4-2025 T4-2024 12 mois

2025 12 mois

2024 Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 46 180 43 716 184 151 204 807 Acquisition d’immobilisations corporelles (2 777 ) (4 036 ) (13 505 ) (24 687 ) Acquisition d’immobilisations incorporelles (242 ) (1 577 ) (2 039 ) (3 039 ) Produit de la cession d’immobilisations incorporelles — 314 — 314 Produit de la cession d’immobilisations corporelles 5 867 617 7 675 4 302 Paiements nets de loyers (11 378 ) (11 666 ) (45 664 ) (43 815 ) Flux de trésorerie disponibles déduction faite des paiements de loyers (1) 37 650 27 368 130 618 137 882

Revue stratégique

Le 17 novembre 2025, le Groupe MTY a annoncé que le conseil d’administration de la Société avait amorcé un processus de revue stratégique et retenu les services d’un conseiller financier afin d’identifier, d’examiner et d’évaluer diverses options stratégiques potentielles, dans le but de continuer à accroître la valeur pour les actionnaires. Bien que la Société ne soit pas en mesure de fournir un échéancier précis ni d’assurer qu’une transaction découlera de ce processus, elle confirme que le processus mentionné dans son communiqué de presse antérieur est toujours en cours. La Société fournira une mise à jour ou fera une annonce, le cas échéant ou lorsque requis par la loi.

Aperçu à court terme

MTY continue d’évoluer dans un environnement opérationnel dynamique. Les conditions macroéconomiques continuent de poser des obstacles à court terme, et la Société met activement en œuvre une série d’initiatives stratégiques afin de bien positionner ses activités pour la croissance lorsque l’environnement s’améliorera. Ces initiatives comprennent notamment l’innovation en matière de menus, le maintien de la qualité et de la cohérence des produits, l’amélioration de l’expérience client tant en ligne qu’en restaurant, ainsi que le renforcement d’une proposition de valeur solide à l’échelle de ses enseignes.

Le pipeline de futurs établissements demeure robuste. Le nombre net d’ouvertures positives enregistré au cours du trimestre a été conforme aux attentes. MTY continue de prévoir une accélération du rythme des ouvertures au cours des prochains trimestres, à l’exception de la saisonnalité habituelle du premier trimestre, et observe toujours une forte demande pour ses marques, en particulier les plus importantes.

La direction souligne que certaines incertitudes macroéconomiques et liées aux politiques publiques pourraient avoir une incidence sur la performance. À ce jour, MTY n’a constaté que des impacts directs modestes liés aux tarifs. Tant au Canada qu’aux États-Unis, la Société s’approvisionne principalement auprès de fournisseurs locaux, ce qui contribue à limiter son exposition potentielle. La direction demeure confiante quant à sa capacité de gérer les impacts éventuels grâce à la solidité de sa chaîne d’approvisionnement et de ses capacités d’approvisionnement, à des ajustements stratégiques des menus et, au besoin, à des mesures de tarification.

La direction s’attend à une stabilité des marges du BAIIA ajusté normalisé dans l’ensemble de ses trois secteurs d’activité, bien que la Société puisse connaître certaines fluctuations des marges des restaurants corporatifs, comme ce fut le cas au cours du trimestre. Dans l’ensemble, la direction demeure confiante quant à sa capacité d’améliorer les marges grâce à une croissance positive du nombre d’unités, à des gains d’efficience accrus et à la poursuite de la réduction du nombre de restaurants corporatifs moins rentables.

Enfin, la direction continue de s’attendre à générer de solides flux de trésorerie disponibles jusqu’en 2026, soutenus par des dépenses en immobilisations inférieures à celles de l’exercice précédent.



VERSEMENT D’UN DIVIDENDE

Le 21 Janvier 2026, la Société a annoncé le versement d’un dividende trimestriel de 0,37 $ par action ordinaire, soit une augmentation de 12 %. Le dividende sera payable le 13 février 2026 aux actionnaires inscrits aux registres de la Société à la fin du jour ouvrable du 3 février 2026.

