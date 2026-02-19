OFFENTLIGGØRELSE AF TILLÆG VEDRØRENDE FORLÆNGELSE AF TILBUDSPERIODEN FREM TIL DEN 8. APRIL 2026 FOR DET OFFENTLIGE OVERTAGELSESTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I NILFISK HOLDING A/S

19. februar 2026



Den 7. januar 2026 offentliggjorde Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH (“Freudenberg” eller “Tilbudsgiver”) et tilbudsdokument (“Tilbudsdokumentet”) godkendt af Finanstilsynet vedrørende et kontant frivilligt anbefalet offentligt overtagelsestilbud om køb af aktierne i Nilfisk Holding A/S (“Nilfisk”) (“Tilbuddet”).



Tilbudsgiver har i dag offentliggjort et tillæg (“Tillægget”) til Tilbudsdokumentet, som forlænger tilbudsperioden frem til den 8. april 2026 kl. 23.59 (CEST) (den “Forlængede Tilbudsperiode”). Formålet med den Forlængede Tilbudsperiode er at give yderligere tid til at opnå Myndighedsgodkendelserne (som defineret i Tilbudsdokumentet).



Pr. datoen for denne meddelelse har Freudenberg modtaget konkurrencemyndighedernes godkendelse i USA. Alle øvrige Myndighedsgodkendelser er fortsat udestående.



”Det er glædeligt, at vi har modtaget godkendelse fra de amerikanske myndigheder, og vi ser nu frem til at få de sidste godkendelser på plads. Nu har aktionærerne mere tid til at beslutte sig for tilbuddet. De største aktionærer i Nilfisk samt bestyrelsen og ledelsen bakker alle op om tilbuddet og visionen om at skabe et nyt globalt ledende selskab inden for profes-sionel rengøring,” udtaler Karin Overbeck, CEO i Freudenberg Home & Cleaning Solutions.

