AS-i Tallink Grupp 2025. aasta neljanda kvartali ja 12 kuu tulemuste tutvustamise veebiseminar

19. veebruaril 2026 toimus AS-i Tallink Grupp veebiseminar, kus juhatuse esimees Paavo Nõgene ja juhatuse liikmed Harri Hanschmidt ning Margus Schults tutvustasid 2025. aasta neljanda kvartali ja 12 kuu tulemusi. AS Tallink Grupp tänab kõiki veebiseminaril osalejaid.

Veebiseminaril kasutatud inglise keelne presentatsioon on lisatud käesolevale teatele ning veebiseminari salvestus on kättesaadav veebiaadressil Raportid ja finantsnäitajad.

Anneli Simm

Investorsuhete juht

AS Tallink Grupp

Sadama 5

10111 Tallinn

E-mail Anneli.simm@tallink.ee

Tel.: +372 56157170

Manus