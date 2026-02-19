Supremex annonce ses résultats pour le T4 et l’exercice 2025

MONTRÉAL, 19 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Supremex inc. (« Supremex » ou la « Société ») (TSX : SXP), chef de file nord‑américain dans la fabrication et la distribution d’enveloppes ainsi qu’un fournisseur de solutions d’emballage en plein essor, annonce aujourd’hui ses résultats pour le quatrième trimestre et exercice clos le 31 décembre 2025. La Société tiendra un appel conférence pour discuter de ses résultats, aujourd’hui à 10 h 00 (heure de l’Est).

Faits saillants du rendement financier du quatrième trimestre et évènements récents

Ventes totales atteignant 72,9 millions $, en hausse de 5,6 % comparativement aux ventes de 69,1 millions $ enregistrées au quatrième trimestre de 2024.

Ventes tirées du secteur des enveloppes atteignant 48,9 millions $, comparativement aux ventes de 48,8 millions $ enregistrées au quatrième trimestre de 2024.

Ventes tirées du secteur des emballages et des produits spécialisés atteignant 24,0 millions $, en hausse de 18,3 % comparativement aux ventes de 20,3 millions $ enregistrées au cours de la même période de l'exercice précédent.

Résultat net de 1,3 million $, comparativement à 5,8 millions $ au quatrième trimestre de 2024.

Résultat net par action de 0,05 $, comparativement à 0,23 $ au quatrième trimestre de 2024.

BAIIA ajusté 1 de 9,1 millions $, soit 12,5 % des ventes, comparativement au BAIIA ajusté de 12,9 millions $, soit 18,7 % des ventes, enregistré à la même période de l'exercice précédent.

Acquisition, le 8 décembre 2025, de Elite Envelope & Graphics Inc. (« Elite Envelope », un fabricant d'enveloppes situé à Randolph, Massachusetts.

Le 18 février 2026, le conseil d’administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,05 $ par action ordinaire, payable le 2 avril 2026 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 19 mars 2026.

Le 18 février 2026, la Société a obtenu l’approbation du prêteur pour prolonger l’échéance de la facilité de crédit renouvelable garantie jusqu’en juillet 2028.

Faits saillants de la période de douze mois close le 31 décembre 2025

Ventes totales atteignant 274,8 millions $, comparativement aux ventes de 281,0 millions $ enregistrées lors de l'exercice précédent.

Ventes tirées du secteur des enveloppes atteignant 186,3 millions $, comparativement aux ventes de 199,2 millions $ enregistrées lors de l'exercice précédent.

Ventes tirées du secteur des emballages et des produits spécialisés atteignant 88,5 millions $, en hausse de 8,1 % comparativement aux ventes de 81,9 millions $ enregistrées en 2024.

Résultat net de 12,0 millions $, comparativement à la perte nette de 11,7 millions $ enregistrée en 2024.

Résultat par action de 0,49 $, comparativement à la perte par action de 0,47 $ enregistrée lors de l'exercice précédent.

BAIIA ajusté 1 de 30,0 millions $, soit 10,9 % des ventes, comparativement au BAIIA ajusté de 40,3 millions $, soit 14,4 % des ventes, enregistré lors de l'exercice précédent.

Conclusion de la transaction de vente et cession-bail portant sur deux propriétés dont la Société est propriétaire, situées respectivement à LaSalle, au Québec, et à Etobicoke, en Ontario, pour un produit brut total de 53,0 millions $.

Le 25 septembre 2025, la Société a versé un dividende spécial de 0,50 $ aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 10 septembre 2025.

Acquisition, le 7 juillet 2025, des actifs de Trans-Graphique, un fournisseur de solutions d’emballage en carton plat.

Acquisition, le 14 juillet 2025, des actifs d’Enveloppe Laurentide, un fournisseur d’enveloppe dans l’est du Canada.

Rachat de 171 098 actions de la Société pour une contrepartie totale de 0,6 million $ en vertu du programme d’offre public de rachat dans le cours normal des activités (« OPR »).





Fait saillant financiers

(en milliers de dollars, à l’exception des montants par action et des marges) Périodes de trois mois

closes le 31 décembre Périodes de douze mois

closes le 31 décembre 2025 2024 2025 2024 État des résultats Ventes 72 917 69 075 274 780 281 035 Résultat d’exploitation 4 188 8 811 10 022 (4 090 ) BAIIA ajusté(1) 9 089 12 919 29 952 40 333 Marge de BAIIA ajusté(1) 12.5 % 18,7 % 10,9 % 14,4 % Résultat net (perte nette) 1 284 5 819 12 022 (11 743 ) Résultat net (perte nette) de base et dilué par action 0,05 0,23 0,49 (0,47 ) Résultat net ajusté(1) 1 528 5 211 8 429 11 874 Résultat net ajusté par action(1) 0,06 0,20 0,34 0,48 Flux de trésorerie Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation 14 088 9 201 20 749 32 087 Flux de trésorerie disponibles(1) 13 409 8 676 73 200 31 698

(1) Mesures ou ratios financiers non conformes aux IFRS. Les mesures financières non conformes aux IFRS n’ont pas de signification normalisée prescrite par les IFRS et peuvent donc ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres entités. Se reporter à la section sur les mesures non conformes aux IFRS pour les définitions et les rapprochements.

« Bien que nous ne soyons pas là où nous nous attendions à être en fin d’exercice, nous sommes satisfaits de la croissance séquentielle du chiffre d'affaires et de la marge du BAIIA ajusté de nos deux activités au quatrième trimestre 2025, comparativement au troisième trimestre », a déclaré Stewart Emerson, président et chef de la direction. « Dans le secteur Enveloppe, il semble que les difficultés significatives causées par les conflits de travail chez Postes Canada au cours des trois premiers trimestres se sont atténuées, et nous avons continué à pénétrer le marché américain tout en optimisant l'efficacité opérationnelle de l'ensemble de notre réseau. Nous avons également réalisé une autre acquisition complémentaire afin de renforcer davantage notre présence dans le nord‑est des États-Unis. Dans le secteur Emballage et produits spécialisés, la solide performance de nos activités liées aux cartons pliants, ainsi que la dynamique soutenue des solutions d'emballage pour le commerce électronique, ont généré une croissance du chiffre d'affaires de près de 20 %, à la fois séquentielle et en glissement annuel. »

À l'aube de 2026, Supremex est en excellente position, avec un bilan pratiquement sans dettes qui offre une flexibilité significative pour mettre en œuvre son plan d'affaires et soutenir une croissance rentable à long terme. Notre stratégie est axée sur la maximisation de la génération de flux de trésorerie en stimulant activement la croissance du chiffre d'affaires, en gérant rigoureusement nos coûts et en optimisant l'efficacité de notre réseau. Du point de vue de la création de valeur, nous restons déterminés à optimiser les rendements pour nos actionnaires », a conclu M. Emerson.

Sommaire des périodes de trois et douze mois close le 31 décembre 2025

Ventes

Les ventes totales pour la période de trois mois close le 31 décembre 2025 se sont établies à 72,9 millions $, ce qui représente une augmentation de 3,8 millions $, ou 5,6 %, comparativement au même trimestre de 2024.

Les ventes totales pour la période de douze mois close le 31 décembre 2025, les ventes totales se sont établies à 274,8 millions $, ce qui représente une baisse de 6,3 millions $, ou 2,2 %, comparativement à l’exercice 2024.

Secteur Enveloppe

Pour la période de trois mois close le 31 décembre 2025, les ventes se sont établies à 48,9 millions $, en légère hausse comparativement aux ventes de 48,8 millions $ enregistrées au cours du même trimestre de 2024. La variation reflète une augmentation de 5,3 % du volume d’unités vendues, attribuable à la contribution d’Enveloppe Laurentide, aux nouveaux clients gagnés et à la croissance de la part de portefeuille aux États-Unis, ainsi qu’aux volumes provenant de Elite Envelope. Les gains de volume ont été partiellement compensés par le conflit de travail chez Postes Canada et l’incertitude du marché qui en a découlé. Le prix de vente moyen a diminué de 4,8 %, principalement en raison d’une baisse importante des ventes à un important client américain au quatrième trimestre de 2025 comparativement au quatrième trimestre de l’an dernier, ainsi qu’en raison du prix de vente moyen plus faible des volumes acquis auprès d’Enveloppe Laurentide. Le secteur Enveloppe représentaient 67,1 % de l'ensemble des ventes de la Société pour le trimestre, comparativement à 70,6 % pour la même période de l’exercice précédent.

Pour la période de douze mois close le 31 décembre 2025, les ventes de la Société se sont élevées à 186,3 millions $, en baisse comparativement aux ventes de 199,2 millions $ enregistrées en 2024. Cette variation reflète une baisse du prix de vente moyen de 7,0 % comparativement à l'exercice précédent, attribuable principalement pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus. Le nombre d’unités vendues a augmenté de 0,5 %, une hausse qui reflète l'apport généré par les acquisitions d'entreprises, contrebalancée par le conflit de travail chez Canada Postes et l’incertitude du marché qui y est liée. Les ventes du secteur Enveloppe représentaient 67,8 % des ventes de la Société pour 2025, comparativement à 70,9 % pour l'exercice précédent.

Secteur Emballage et produits spécialisés

Pour la période de trois mois close le 31 décembre 2025, les ventes de la Société se sont établies à 24,0 millions $, ce qui représente une hausse de 18,3 % comparativement aux ventes de 20,3 millions $ enregistrées au même trimestre de 2024. Cette hausse s’explique principalement par une hausse des ventes d'emballages en carton plat, grâce à une part importante des gains réalisés auprès de grandes multinationales du secteur des biens de consommation, à la poursuite de l’expansion du marché de l’emballage secondaire pour le commerce électronique, par de nouveaux contrats conclus avec des clients existants et par l'apporté généré par Trans-Graphique, une entreprise acquise en juillet 2025. Les ventes d'emballages et de produits spécialisés représentaient 32,9 % de l'ensemble des ventes de la Société pour le trimestre, comparativement à 29,4 % pour la même période de l’exercice précédent.

Pour la période de douze mois close le 31 décembre 2025, les ventes de la Société se sont élevées à 88,5 millions $, ce qui représente une augmentation de 8,1 % comparativement aux ventes de 81,9 millions $ enregistrées en 2024. Cette augmentation reflète la hausse des ventes d'emballages en carton plat, décrite précédemment, ainsi que la pénétration croissante des solutions d’emballage destinée au commerce électronique, témoignant d’une demande accrue de la part de la clientèle existante et des nouveaux clients. Ces gains ont été contrebalancés en partie par une baisse des ventes due au déclin séculaire et aux activités de publipostage sans enveloppe dans le secteur de l'impression commerciale. Les ventes d’emballages et de produits spécialisés représentaient 32,2 % des ventes de la Société en 2025, comparativement à 29,1 % en 2024.

BAIIA2 et BAIIA ajusté2

Pour la période de trois mois close le 31 décembre 2025, le BAIIA s'est établi à 8,8 millions $, comparativement à 13,7 millions $ pour le même trimestre de 2024. Le BAIIA ajusté s’est établi à 9,1 millions $, comparativement à 12,9 millions $ pour le quatrième trimestre de 2024. Cette baisse, qui reflète une augmentation des charges d'exploitation et des frais de vente et d'administration, a été contrebalancée en partie par l'augmentation des ventes décrite précédemment. La marge de BAIIA ajusté s'est établie à 12,5 % des ventes, comparativement à 18,7 % pour le même trimestre de 2024.

Pour la période de douze mois close le 31 décembre 2025, le BAIIA s'est établi à 34,8 millions $, incluant un gain sur la vente et cession-bail de 6,1 millions $, comparativement à un BAIIA de 15,6 millions $ pour l'exercice 2024, montant qui comprenait une baisse de valeur des actifs de 23,4 millions $. Pour la période de douze mois close le 31 décembre 2025, le BAIIA ajusté a atteint 30,0 millions $, comparativement à un BAIIA ajusté de 40,3 millions $ pour l'exercice précédent. Cette baisse est attribuable à une diminution des ventes ainsi qu'à l’augmentation des charges d'exploitation et des frais de vente et d'administration décrite précédemment. La marge de BAIIA ajusté s'est établie à 10,9 % des ventes, comparativement à 14,4 % pour 2024.

Secteur Enveloppe

Pour le quatrième trimestre de 2025, le BAIIA ajusté s’est établi à 7,8 millions $, en baisse comparativement au BAIIA ajusté de 9,2 millions $ pour le même trimestre de 2024. Cette baisse reflète principalement l'effet de la baisse du prix de vente accordé à un important client américain et la réduction de volume qui y est associée ainsi que des événements liés au conflit de travail chez Postes Canada, qui sont survenus au quatrième trimestre de 2025. Exprimé en pourcentage des ventes sectorielles, le BAIIA ajusté provenant du secteur des enveloppes a atteint 15,9 %, comparativement à 18,8 % pour la même période de 2024.

Pour la période de douze mois close le 31 décembre 2025, le BAIIA ajusté a atteint 27,6 millions $, comparativement à un BAIIA ajusté de 36,0 millions $ pour l'exercice précédent. Cette baisse reflète une baisse des ventes en raison d'une diminution du prix de vente moyen, qui est essentiellement due à la baisse des ventes auprès d’un important client américain, ce facteur ayant été aggravé par les événements liés au conflit de travail chez Postes Canada, survenus au deuxième semestre de 2025. Ces éléments ont été contrebalancés en partie par les acquisitions d'Envelope Laurentide et d'Elite Envelope ainsi que par les nouveaux contrats et la croissance de la part du portefeuille de nos clients américains. Exprimé en pourcentage des ventes sectorielles, le BAIIA ajusté provenant du secteur des enveloppes a atteint 14,8 %, comparativement à 18,1 % pour 2024.

Secteur Emballage et produits spécialisés

Pour le quatrième trimestre de 2025, le BAIIA ajusté s’est établi à 3,2 millions $, en hausse comparativement au BAIIA ajusté de 2,4 millions $ pour le même trimestre de 2024. Cette augmentation est principalement attribuable à l’effet de l'augmentation des ventes, celui-ci ayant toutefois été contrebalancé par les difficultés rencontrées dans les activités d’impression commerciale, surtout en raison du conflit de travail chez Postes Canada et le déclin séculaire continu. Exprimé en pourcentage des ventes sectorielles, le BAIIA ajusté provenant du secteur des emballages et des produits spécialisés a atteint 13,2 %, comparativement à 11,6 % pour la même période de 2024.

Pour la période de douze mois close le 31 décembre 2025, le BAIIA ajusté a atteint 11,5 millions $, comparativement à un BAIIA ajusté de 8,8 millions $ en 2024. Cette augmentation est représentative de la hausse des ventes d'un exercice à l’autre et l’amélioration des opérations contrebalancée en partie par les difficultés rencontrées dans le secteur de l’impression commerciale au deuxième semestre de 2025 en raison des perturbations liées au conflit de travail chez Postes Canada et le déclin séculaire persistant. Exprimé en pourcentage des ventes sectorielles, le BAIIA ajusté provenant du secteur des emballages et des produits spécialisés a atteint 12,9 %, comparativement à 10,7 % pour la même période de 2024.

Charges corporatives et autres charges non alloués

Les charges corporatives et autres charges non allouées se sont élevées à 1,9 millions $ au quatrième trimestre de 2025, comparativement à un recouvrement de 1,4 million $ pour le quatrième trimestre de 2024. Cette variation s’explique en grande partie par une perte de change non monétaire sur les comptes intersociétés en 2025, comparativement à un gain de change enregistré en 2024.

Pour la période de douze mois close le 31 décembre 2025, les charges corporatives et autres charges non allouées se sont élevées à 9,6 millions $, comparativement à 4,5 millions $ en 2024, cette hausse reflétant essentiellement l’impact de change mentionné précédemment.

Résultat net (perte nette), résultat net ajusté, résultat net (perte nette) par action et résultat net ajusté par action3

Pour la période de trois mois close le 31 décembre 2025, le résultat net a atteint 1,3 million $, ou 0,05 $ par action, comparativement à 5,8 millions $, ou 0,23 $ par action, pour le même trimestre de l'exercice précédent. Le résultat net ajusté pour la période de trois mois close le 31 décembre 2025 a atteint 1,5 million $, ou 0,06 $ par action, comparativement à un résultat net ajusté de 5,2 millions $, ou 0,20 $ par action, pour le même trimestre de 2024.

Pour la période de douze mois close le 31 décembre 2025, le résultat net a atteint 12,0 millions $, ou 0,49 $ par action, comparativement à une perte nette de 11,7 millions $, ou 0,47 $ par action, pour l'exercice 2024. Le résultat net ajusté pour la période de douze mois close le 31 décembre 2025 a atteint 8,4 millions $, ou 0,34 $ par action, comparativement à un résultat net ajusté de 11,9 millions $, ou 0,48 $ par action, pour l'exercice 2024.

Trésorerie et sources de financement

Flux de trésorerie

Des flux de trésorerie nets de 14,1 millions $ ont été générés par les activités d’exploitation au cours de la période de trois mois close le 31 décembre 2025, comparativement à 9,2 millions $ pour la même période de 2024. Cette hausse, qui est principalement attribuable à une libération du fonds de roulement au cours de l'exercice considéré, par opposition aux besoins en fonds de roulement lors de l'exercice précédent, a été atténuée en partie par une baisse de la rentabilité.

Des flux de trésorerie nets de 20,7 millions $ ont été générés par les activités d’exploitation au cours de la période de douze mois close le 31 décembre 2025, comparativement à 32,1 millions $ lors de l'exercice 2024. Cette variation, qui reflète essentiellement une baisse de la rentabilité, à l’exclusion des éléments non monétaires comme le produit de la transaction de vente et cession-bail conclue au cours du présent exercice et les charges de dépréciation des actifs comptabilisées en 2024, a été compensée en partie par une libération plus élevée du fonds de roulement en 2025 comparativement à l’exercice précédent.

Pour le quatrième trimestre de 2025, les flux de trésorerie disponibles totalisaient 13,4 millions $, en hausse comparativement à 8,7 millions $ pour la même période de l'exercice précédent, ce montant reflétant principalement une augmentation des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation.

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, les flux de trésorerie disponibles totalisaient 73,2 millions $, en hausse comparativement à 31,7 millions $ en 2024, ce qui reflète principalement le produit de la transaction de vente et cession‑bail de 53,0 millions $, atténué en partie par une baisse des flux de trésorerie générés par les activités d’exploitation.

Dette et effet de levier

La dette totale a diminué pour s’établir à 4,1 millions $ au 31 décembre 2025, comparativement à 43,1 millions $ au 31 décembre 2024. Cette diminution reflète le remboursement de 39,0 millions $ de la dette à long terme au cours de la période de douze mois close le 31 décembre 2025, qui résulte du produit de la transaction de vente et cession-bail et d’une solide génération de flux de trésorerie disponibles. Au 31 décembre 2025, le ratio de la dette totale sur le BAIIA ajusté4 était de 0,03x, en baisse comparativement à 1,02x au 31 décembre 2024. Après la fin de l’exercice, la Société a obtenu l’approbation du prêteur pour prolonger l’échéance de la facilité de crédit renouvelable garantie jusqu’en juillet 2028.

Déclaration d’un dividende

Le 18 février 2026, le conseil d’administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,05 $ par action ordinaire, payable le 2 avril 2026, aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 19 mars 2026. Ce dividende a été désigné à titre de « dividende déterminé » aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de toute loi provinciale similaire.

Perspectives

La volatilité économique actuelle, l’incertitude commerciale persistante, les questions liées aux relations de travail chez Postes Canada ainsi que l'augmentation des tarifs postaux et la diminution des normes de service du United States Postal Service affectent la demande pour les produits de Supremex, ce qui entraine un certain niveau de variabilité dans l'environnement opérationnel de la Société. Alors qu’elle poursuit son expansion sur le vaste marché fragmenté des enveloppes aux États-Unis, Supremex sera de plus en plus soumise à des pressions concurrentielles, mais elle comptera sur sa solide réputation et sa portée géographique pour stimuler les ventes, tout en s’efforçant d’exercer un contrôle proactif de ses dépenses.

La Société continue de se concentrer sur l'optimisation de l'efficacité opérationnelle, de la productivité et de l'utilisation de la capacité dans l'ensemble de son réseau, ainsi que sur l'exploitation de toutes les synergies de ventes et de coûts générées par les récentes acquisitions d'entreprises.

En ce qui concerne le déploiement de capitaux, la Société poursuivra sa recherche d'acquisitions stratégiques, principalement dans le secteur Emballage et produits spécialisés, tout en continuant de procurer un rendement à ses actionnaires

Le 19 février 2026 – Téléconférence pour discuter des résultats du quatrième trimestre et exercice 2025 :

Une conférence téléphonique pour discuter des résultats de la Société pour le quatrième trimestre clos le 31 décembre 2025 aura lieu le jeudi 19 février 2026, à 10 heures (heure de l’Est). La conférence téléphonique sera diffusée en direct sur le site Web de la Société dans la section Investisseurs, sous Web Diffusion.

Veuillez prendre note que la téléconférence sera tenue en anglais. Pour participer à la conférence (professionnels de la communauté d’investissement seulement) ou l’écouter en direct, veuillez appeler les numéros suivants. Nous suggérons aux participants d'appeler au moins 5 minutes avant l'heure de début prévue.

Participants locaux (Toronto) et internationaux : 647 846-8776

Participants de l’Amérique du Nord : 1 833 752-3804

Une rediffusion de la conférence téléphonique sera disponible sur le site Web de la Société dans la section Investisseurs sous Webdiffusion Pour écouter un enregistrement de la conférence téléphonique, veuillez composer sans frais le 1 855 669-9658 ou le 412 317-0088 et composer le code 7908289. L’enregistrement sera disponible jusqu’au jeudi 26 février 2026.

Mesures financières non conformes aux IFRS

Les mesures financières non conformes aux IFRS n’ont pas de signification normalisée prescrite par les IFRS et peuvent donc ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres sociétés et ne doivent pas être considérées comme des alternatives aux mesures de la performance financière préparées conformément aux IFRS. La direction considère ces indicateurs comme des informations pouvant aider les investisseurs à évaluer la rentabilité de la Société et permettre une meilleure comparabilité des résultats d’une période à l’autre.

Ces mesures financières non conformes aux IFRS sont définies comme suit :

Mesure non conforme aux IFRS Définition BAIIA Le BAIIA représente le résultat avant frais de financement nets, impôt sur le résultat, amortissement des immobilisations corporelles, des actifs au titre de droits d’utilisation et des immobilisations incorporelles.



La Société utilise le BAIIA pour évaluer son rendement. La direction estime que cette mesure non conforme aux IFRS permet aux utilisateurs de mieux comprendre les résultats d’exploitation de la Société. BAIIA ajusté Le BAIIA ajusté correspond au BAIIA qu'on a ajusté pour en retirer les éléments significatifs qui ne font pas partie du cours normal des activités. Ces éléments significatifs incluent le cas échéant, mais sans s’y limiter, la charge de dépréciation des actifs, les dépenses de restructuration, l’ajustement de valeur des stocks acquis, les frais liés à l'acquisition d'entreprises et gain sur vente et cession-bail.



La Société utilise le BAIIA ajusté pour évaluer le rendement de ses activités, à l'exclusion des éléments qui ne font pas partie du cours normal des activités et/ou ne reflètent pas les dépenses d’exploitation de la Société et ne sont pas indicatifs de la performance opérationnelle de base de la Société. La direction estime que cette mesure non conforme aux IFRS permet aux utilisateurs de mieux comprendre les résultats d’exploitation de la Société et qu'elle augmente la transparence et la clarté des principaux résultats de la Société. Cette mesure permet aussi aux utilisateurs de mieux évaluer la rentabilité opérationnelle de la Société comparativement aux exercices précédents. Marge du BAIIA ajusté La marge du BAIIA ajusté est un ratio exprimé en pourcentage et calculé en divisant le BAIIA ajusté par les ventes.



La Société utilise la marge du BAIIA ajusté pour évaluer le rendement de la Société, à l'exclusion des éléments qui ne font pas partie du cours normal des activités et/ou ne reflètent pas les dépenses d’exploitation de la Société et ne sont pas indicatifs de la performance opérationnelle de base de la Société. La direction estime que cette mesure non conforme aux IFRS permet aux utilisateurs de mieux comprendre les résultats de la Société et les tendances connexes. Résultat net ajusté Le résultat net ajusté correspond au résultat net dont les éléments significatifs énumérés dans la définition susmentionnée du BAIIA ajusté ont été retirés, net d'impôts.



La Société utilise le résultat net ajusté pour évaluer le rendement et la rentabilité de la Société, sans l'effet des éléments qui ne font pas partie du cours normal des activités, et/ou ne reflètent pas les dépenses d’exploitation de la Société et ne sont pas indicatifs de la performance opérationnelle de base de la Société, net d'impôts. La direction croit que cette mesure non conforme aux IFRS fournit aux utilisateurs une autre façon d'évaluer les résultats de la Société, sans l'effet des éléments qui ne font pas partie du cours normal des activités ou qui ne reflètent pas la performance opérationnelle, ce qui est très utile pour évaluer les activités courantes et les tendances actuelles du rendement de la Société. La direction croit également que cette mesure non conforme aux IFRS permet aux utilisateurs de mieux comprendre les résultats de la Société et d'en améliorer la comparabilité d'une période à l'autre. Résultat net ajusté par action Le résultat net ajusté par action représente le résultat net ajusté divisé par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de la période concernée.



La Société utilise le résultat net ajusté par action pour évaluer le rendement et la rentabilité de la Société, à l'exclusion des éléments qui ne font pas partie du cours normal des activités, net d’impôts, sur une base par action. Flux de trésorerie disponibles Cette mesure correspond aux flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation selon les états consolidés des flux de trésorerie, desquels ont été déduits les ajouts d'immobilisations corporelles et incorporelles, nets de cessions.



La direction considère que les flux de trésorerie disponibles sont un bon indicateur de la santé financière et du rendement opérationnel de la Société, parce qu'ils indiquent le montant des liquidités disponibles pour gérer la croissance, pour rembourser la dette et pour réinvestir dans la Société. La direction considère que cette mesure utile offre aux investisseurs une perspective sur la capacité de la Société à générer des liquidités, après avoir effectué les dépenses en immobilisations nécessaires pour soutenir les activités de la Société et la création de valeur à long terme. Dette nette La dette nette représente la dette totale de la Société, déduction faite des frais de financement reportés et de la trésorerie.



La Société utilise la dette nette comme un indicateur du niveau d'endettement et du levier financier de la Société, puisqu'elle représente le montant de la dette qui n'est pas couvert par les liquidités disponibles. La direction pense que les investisseurs pourraient tirer parti de l’utilisation de la dette nette pour déterminer le levier financier d'une entreprise. Ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté Le ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté représente la dette nette divisée par le BAIIA ajusté des douze derniers mois (« DDM »).



La direction utilise ce ratio pour surveiller le levier financier de la Société et elle estime que certains investisseurs se servent de ce ratio comme une mesure du levier financier.



Les tableaux suivants présentent le rapprochement des mesures financières non conformes aux IFRS :

Rapprochement du résultat net (de la perte nette) au BAIIA ajusté

(en milliers de dollars, à l’exception des marges) Périodes de trois mois

closes le 31 décembre Périodes de douze mois

closes le 31 décembre 2025 2024 2025 2024 Résultat net (perte nette) 1 284 5 819 12 022 (11 743 ) Impôt sur le résultat (recouvrement) 1 625 1 814 (657 ) 2 797 Frais de financement nets 1 279 1 178 4 737 4 856 Amortissement des immobilisations corporelles 1 083 1 626 5 629 6 744 Amortissement des actifs au titre de droits d’utilisation 1 602 1 588 6 172 5 995 Amortissement des immobilisations incorporelles 1 886 1 715 6 903 6 917 BAIIA 8 759 13 740 34 806 15 566 Subventions rétroactives liées à la COVID — — (71 ) — Frais d’acquisition liés aux acquisitions d’entreprise 72 7 207 112 Dépréciation d’actifs 258 — 821 23 412 (Recouvrement) dépenses de restructuration — (828 ) 289 1 297 Ajustement de valeur sur stocks acquis par le biais d’une acquisition d’entreprise — — — (54 ) (Gain) sur vente et cession-bail — — (6 100 ) — BAIIA ajusté 9 089 12 919 29 952 40 333 Marge de BAIIA ajusté (%) 12,5 % 18.7 % 10,9 % 14.4 %





Rapprochement du résultat net (de la perte nette) au résultat net ajusté et du résultat net (de la perte nette) par action au résultat net ajusté par action

(en milliers de dollars, à l’exception des montants par action) Périodes de trois mois

closes le 31 décembre

Périodes de douze mois

closes le 31 décembre

2025 2024 2025 2024 Résultat net (perte nette) 1 284 5 819 12 022 (11 743) Ajustements, nets d’impôt Subventions rétroactives liées à la COVID — — (53) — Frais d’acquisition liés aux acquisitions d’entreprise 53 5 152 83 Dépréciation d’actifs 191 — 608 22 615 (Recouvrement) dépenses de restructuration — (613) 214 959 Ajustement de valeur sur stock acquis par le biais d’une acquisition d’entreprise — — — (40) (Gain) sur vente et cession-bail — — (4 514) — Résultat net ajusté 1 528 5 211 8 429 11 874 Résultat net (perte nette) par action 0,05 0,23 0,49 (0,47) Ajustements, nets d’impôt, par action 0,01 (0,03) (0,15) 0,95 Résultat net ajusté par action 0,06 0,20 0,34 0,48





Rapprochement des flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation aux flux de trésorerie disponibles

(en milliers de dollars) Périodes de trois mois

closes le 31 décembre

Périodes de douze mois

closes le 31 décembre

2025 2024 2025 2024 Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation 14 088 9 201 20 749 32 087 (Acquisitions) d’immobilisations corporelles nettes de cessions (679) (487) 52 534 (275) Acquisitions d’immobilisations incorporelles — (38) (83) (114) Flux de trésorerie disponibles 13 409 8 676 73 200 31 698





Ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté

(en milliers de dollars, à l’exception des ratios) Au 31 décembre 2025 Au 31 décembre 2024 Dette totale 4 135 43 142 Frais de financement reportés (63 ) (159 ) Trésorerie (3 090 ) (1 794 ) Dette nette 982 41 189 BAIIA ajusté – TTM(1) 29 952 40 333 Ratio dette nette sur BAIIA ajusté 0,03 1,02

(1) Se reporter à la section « Résultats d'exploitation trimestriels sélectionnés » pour plus d'informations sur les résultats de chacun des huit derniers trimestres.

Informations prospectives

Le présent communiqué de presser contient des informations prospectives au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, y compris, mais sans s'y limiter, des énoncés concernant le BAIIA, le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté, le résultat net ajusté, le résultat net ajusté par action, les flux de trésorerie disponibles, la dette nette, le ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté5, la répartition du chiffre d’affaires entre ses segments Enveloppe et Emballage, les dépenses en immobilisations, les versements de dividendes et le rendement futur de Supremex ainsi que des énoncés ou des informations semblables sur les circonstances, les attentes, le rendement et les résultats futurs prévus. Les informations prospectives peuvent contenir des expressions comme prévoir, présumer, croire, devoir, viser, avoir l’intention de, s’attendre à, pouvoir, entendre et chercher à, éventuellement employées au futur ou au conditionnel. Ces informations ont trait aux évènements futurs ou au rendement futur et reflètent les hypothèses, les attentes et les estimations actuelles de la direction à propos de la croissance, des résultats d’exploitation, du rendement, des perspectives et des occasions futures de l’entreprise, de la conjoncture économique canadienne et de la capacité de l’entreprise d’attirer et de conserver des clients. L’information prospective est fondée sur les estimations, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction ainsi que sur l’information disponible pour Supremex à la date du présent rapport de gestion. Ces hypothèses, attentes et estimations sont abordées tout au long de ce rapport de gestion pour l’exercice clos le 31 décembre 2025. Supremex prévient que de telles hypothèses pourraient ne pas se réaliser et que les conditions économiques tels que des incertitudes économiques, des ralentissements économiques ou des récessions, ou l’imposition de tarifs douaniers ou de restrictions commerciales, pourraient rendre ces hypothèses, bien que jugées raisonnables au moment où elles ont été faites, sujettes à une plus grande incertitude.

Les informations prospectives sont assujetties à certains risques et à certaines incertitudes. Elles ne devraient pas être lues comme étant des garanties de résultats ou de rendement futurs et les résultats réels pourraient différer de manière importante des conclusions, des prévisions ou des projections énoncées dans ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres : la diminution de la consommation d’enveloppes, la stratégie de croissance et de diversification, le personnel clé, la pénurie de main d’œuvre, les contributions aux régimes d’avantages sociaux des employés, l’augmentation du coût des matières premières, la cybersécurité et la protection des données la perturbations des activités, la dépendance et perte de relations avec les clients, l’augmentation de la concurrence, les conditions économiques et l’incertitude, le risque lié au commerce international et à l’environnement (y compris les tarifs, les quotas et les restrictions douanières et autres), la fluctuation des taux de change, la fluctuation des taux d’intérêt, les risques de crédit liés aux créances clients, la disponibilité des capitaux, les inquiétudes concernant la protection de l’environnement, le risque éventuel de litige et l'absence de garantie de verser des dividendes. Ces risques et ces incertitudes sont abordés tout au long du rapport de gestion pour l’exercice clos le 31 décembre 2025 et, en particulier dans les ‘’Facteurs de risque’’. Par conséquent, la Société ne peut garantir que les énoncés prospectifs ou les informations prospectives se concrétiseront. Les lecteurs ne devraient pas se fier indument à ces informations prospectives, sauf s’ils sont tenus de le faire en vertu des lois applicables en matière de valeurs mobilières. La Société décline expressément toute intention ainsi que toute obligation de mettre à jour ou de réviser toute information prospective, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d’évènements futurs ou autrement.

Le rapport de gestion et les états financiers sont accessibles sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web de Supremex.

À propos de Supremex

Supremex est un chef de file nord-américain dans la fabrication et la distribution d’enveloppes ainsi qu’un fournisseur de solutions d’emballage en plein essor. Supremex compte neuf installations manufacturières réparties dans quatre provinces au Canada et quatre installations manufacturières dans trois états aux États-Unis, et emploie approximativement 900 personnes. Avec son vaste réseau, Supremex peut fabriquer et distribuer efficacement des produits d’enveloppe et d’emballage qui répondent aux exigences de grandes sociétés nationales et multinationales, d’entreprises de publipostage, de distributeurs, d’organismes publics, de PME et de fournisseurs de solutions.

Pour plus d’information, visitez www.supremex.com .





Personne -ressource : Normand Macaulay Martin Goulet, M.Sc., CFA Chef de la direction financière MBC Capital Markets Advisors investors@supremex.com mgoulet@maisonbrison.com 514 595-0555, poste 2316 514 731-0000, poste 229