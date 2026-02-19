HPQ reçoit une première commande de 50 kg de silice pyrogénée pour des essais avancés chez un client stratégique

MONTRÉAL, 19 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- HPQ Silicium Inc. (« HPQ » ou la « Société ») (TSX-V: HPQ, OTCQB: HPQFF, FRA: O08), entreprise technologique spécialisée dans l’innovation en matériaux avancés et le développement de procédés critiques, annonce que sa filiale, HPQ Silica Polvere Inc. (« HSPI ») [2], a reçu une première commande de 50 kilogrammes de silice pyrogénée de la part du partenaire industriel stratégique précédemment divulgué le 12 février 2026.

Le matériau a été produit par le fournisseur technologique de HSPI, PyroGenesis Inc., à l’aide du réacteur de silice pyrogénée (« RSP ») à l’échelle pilote. Le produit est actuellement en préparation pour livraison au client en vue d’essais avancés de qualification.

Afin d’exécuter cette commande, le RSP a été exploité en mode semi-continu pendant des périodes prolongées, au-delà des campagnes d’essais précédentes. Ces opérations de plus longue durée ont généré des données critiques de procédé et d’ingénierie qui serviront à appuyer la modélisation de la mise à l’échelle ainsi que les paramètres de conception commerciale de l’installation projetée de 1 000 tonnes par année envisagée dans le cadre du protocole d’entente non contraignant (« PE ») annoncé précédemment.

« Cette première commande représente une étape opérationnelle importante », a déclaré Bernard Tourillon, président du conseil, président et chef de la direction de HPQ Silicon Inc. et de HPQ Silica Polvere Inc. « Elle démontre que notre usine pilote évolue d’une phase de validation technique vers un engagement commercial. Tout aussi important, les cycles prolongés de production nous fournissent les données d’ingénierie nécessaires pour concevoir de manière rigoureuse et réduire les risques liés à une installation à l’échelle commerciale. »

Validation technique appuyant la progression commerciale

L’avancement vers la conclusion d’ententes définitives dans le cadre du PE demeure conditionnel à la réussite des essais et validations réalisés par des tiers sur la silice pyrogénée produite par l’usine pilote RSP.

HSPI confirme avoir reçu les résultats d’analyses effectuées sur des échantillons de production précédemment fabriqués et évalués par un laboratoire spécialisé indépendant aux États-Unis [2]. Les essais portaient sur la composition chimique et les caractéristiques du matériau pertinentes aux applications commerciales ciblées et ont confirmé que le produit répond aux spécifications fondamentales requises pour faire progresser le projet.

La combinaison de cette validation indépendante et de la récente commande de 50 kg pour des essais avancés indique que la silice pyrogénée produite à l’aide du RSP a atteint les paramètres chimiques et compositionnels requis pour soutenir la poursuite des démarches de développement commercial.

Contexte industriel

La silice pyrogénée est un matériau industriel à forte valeur ajoutée utilisé notamment dans les cosmétiques, les produits pharmaceutiques, les aliments, les peintures, les revêtements, les scellants, les adhésifs et les matériaux de construction. Son rôle comme agent épaississant, antiagglomérant, modificateur rhéologique et agent de renforcement en fait un composant essentiel à la performance et à la constance des produits dans des marchés mondiaux à grand volume.

Les méthodes de production conventionnelles reposent généralement sur des procédés énergivores et des installations centralisées de grande envergure. La technologie RSP vise à proposer une approche alternative à base de plasma utilisant le quartz (SiO₂) comme matière première, avec pour objectif de réduire la complexité du procédé et d’éliminer le recours à des intermédiaires chimiques dangereux.

« La capacité d’exploiter le RSP en mode semi-continu prolongé tout en respectant les spécifications essentielles du matériau confirme la viabilité technique de cette approche fondée sur la technologie plasma », a commenté P. Peter Pascali, président et chef de la direction de PyroGenesis Inc., au sujet de cette avancée. « Notre objectif a toujours été de démontrer que la silice pyrogénée peut être produite de façon plus écoénergétique et modulaire. Ces cycles de production constituent une étape supplémentaire dans la validation de paramètres compatibles avec un déploiement à l’échelle commerciale. »

Prochaines étapes vers la commercialisation

La formation de la coentreprise envisagée dans le cadre du PE demeure assujettie à la négociation et à la signature d’ententes définitives régissant les droits et obligations des parties. Les parties prévoient actuellement conclure ces ententes d’ici la fin du deuxième trimestre de 2026. Toutefois, rien ne garantit qu’une coentreprise sera constituée, que des ententes définitives seront conclues dans les délais anticipés ou qu’une éventuelle coentreprise sera commercialement viable.

« Nous progressons de façon méthodique », a ajouté M. Tourillon. « La validation indépendante, la production pilote prolongée et les essais de qualification chez le client constituent des étapes essentielles avant toute décision d’engagement commercial. Notre priorité est d’aligner performance technique, capacité de mise à l’échelle et demande du marché avant de finaliser des ententes définitives. »

SOURCES DE RÉFÉRENCE

[1] Bien que HSPI demeure une filiale en propriété exclusive de HPQ Silicium Inc., le fournisseur technologique PyroGenèse est aux dernières étapes de l’exercice de son option visant l’acquisition d’une participation de 50 % dans HSPI, comme annoncé initialement en mai 2024 [2] L’analyse indépendante de la qualité du matériau pour le test 7 a été réalisée par Covalent Metrology.





À propos de HSPI et du réacteur RSP

À titre de fournisseur technologique de HSPI, PyroGenesis est le fournisseur exclusif d’une technologie à base de plasma utilisant le quartz (SiO₂) comme matière première pour produire de la silice pyrogénée de qualité commerciale dans un procédé unique et écologique, éliminant l’utilisation de produits chimiques nocifs associés à certaines méthodes conventionnelles.

Comparativement aux procédés traditionnels en plusieurs étapes, les avantages anticipés du procédé RSP peuvent être résumés comme suit :

Réduction des coûts d’investissement

Réduction des coûts d’exploitation

Diminution des émissions de CO₂

Réduction de l’empreinte énergétique

Élimination de l’achat et de l’entreposage de produits chimiques dangereux

Logistique simplifiée grâce à un procédé intégré en un seul lieu

Environnement de production plus sécuritaire



À propos de HPQ Silicium

HPQ Silicium inc. est un émetteur industriel québécois coté à la Bourse de croissance TSX, (TSX-V : HPQ) axé sur l’innovation dans les matériaux avancés et le développement de procédés critiques. En partenariat avec son partenaire de recherche et développement Novacium — dont HPQ est actionnaire — la Société développe des matériaux d’anode de nouvelle génération (Gen3) pour batteries, commercialise ses cellules lithium-ion ENDURA+, et fait progresser des procédés de rupture en production autonome hydrogène propre et en valorisation énergétique des déchets, pour lesquels HPQ détient des droits exclusifs en Amérique du Nord.

HPQ poursuit également le développement de ses technologies propriétaires afin de devenir un producteur à faible coût et zéro-CO₂ de silice pyrogénée et de silicium de haute pureté, avec le soutien technique de PyroGenèse Inc. Ensemble, ces initiatives positionnent HPQ pour saisir les opportunités de croissance dans les marchés du stockage d’énergie, de l’hydrogène propre et des matériaux avancés, essentiels à l’atteinte des objectifs mondiaux de carboneutralité.

Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site www.hpqsilicon.com.

À propos de PyroGenèse

PyroGenèse s’appuie sur plus de 35 ans de leadership en technologies plasma pour offrir des solutions d’ingénierie avancées dans les domaines de l’énergie, de la propulsion, de la destruction de matières, du chauffage de procédés, du contrôle des émissions et du développement de matériaux destinés aux industries lourdes et au secteur de la défense. Sa clientèle comprend des chefs de file mondiaux des secteurs de l’aluminium, de l’aérospatiale, de l’acier, du minerai de fer, des services publics, des services environnementaux, du secteur militaire et des gouvernements.

Depuis son siège social à Montréal et ses installations de fabrication locales, les ingénieurs, scientifiques et techniciens de PyroGenèse contribuent à l’innovation et à la commercialisation de technologies liées à la transition énergétique et aux procédés à très haute température. Les activités de PyroGenèse sont certifiées ISO 9001:2015 et AS9100D, et la certification ISO est maintenue sans interruption depuis 1997. Les actions de PyroGenèse sont inscrites à la Bourse de Toronto (PYR), à l’OTCQX (PYRGF) et à la Bourse de Francfort (8PY1).

Mise en garde concernant les informations prospectives

Ce communiqué contient des informations prospectives concernant le projet de Réacteur à Silice Pyrogénée d’HPQ Silicon. Ces déclarations reflètent les attentes de la direction quant à la performance future, aux essais de l’usine pilote, à la commercialisation, au financement et aux étapes stratégiques. Elles reposent sur des hypothèses relatives à la technologie, aux conditions de marché, au financement, aux permis, aux chaînes d’approvisionnement et aux facteurs économiques. Cependant, certains risques — notamment des retards, des difficultés de financement, des changements réglementaires, la concurrence, les prix des produits de base, les facteurs géopolitiques et la demande du marché — pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de manière importante.

Les lecteurs sont avisés que les informations prospectives comportent des incertitudes et ne constituent pas une garantie de performance future. Des facteurs de risque supplémentaires sont détaillés dans la Notice annuelle d’HPQ disponible sur SEDAR+.

Une note de mise en garde plus détaillée concernant les informations prospectives liées aux Réacteur de Silice Pyrogénée d’HPQ est disponible en téléchargement [ici].

De plus amples renseignements concernant la Société sont disponibles dans la base de données SEDAR+ (www.sedarplus.ca) et sur le site Web de la Société à l’adresse suivante : www.hpqsilicon.com.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

