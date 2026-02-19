Abcourt annonce ses résultats pour le second trimestre terminé le 31 décembre 2025

ROUYN-NORANDA, Québec, 19 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt Inc. (“Abcourt” ou la “Société”) (Bourse de croissance TSX: ABI) (OTCQB : ABMBF) annonce ses résultats financiers pour le second trimestre terminé le 31 décembre 2025. Toutes les valeurs monétaires dans ce communiqué de presse sont exprimées en dollars canadiens. Les états financiers et le rapport de gestion sont disponibles sur SEDAR+.

Sommaire des résultats financiers

(En dollars) Trois mois terminés le

31 décembre Six mois terminés le

31 décembre 2025 2024 2025 2024 Revenus 4 889 149 – 4 889 149 – Coûts des ventes 5 312 911 – 11 452 215 – Crédits d’impôt relatifs aux ressources (902 000 ) – (2 031 518 ) – Profit (perte) lié(e) aux opérations minières 478 238 – (4 531 548 ) – Dépenses d’administration 760 871 654 908 2 177 729 1 430 665 Dépenses d’entretien et maintenance 221 626 1 163 598 250 914 2 051 031 Dépenses d’exploration 101 678 593 593 351 746 1 094 753 Charges financières 1 271 116 (421 037 ) 2 238 259 (284 532 ) Perte nette et total du résultat global (1 140 348 ) (2 450 467 ) (8 659 953 ) (4 290 368 ) Perte nette par action de base et diluée (0,00 ) (0,00 ) (0,01 ) (0,01 )





(En dollars) 31 décembre 2025 30 juin, 2025 Trésorerie 2 026 439 2 578 587 Actif total 38 941 747 21 408 153 Passifs non courants 28 361 492 14 175 891 Capitaux propres 2 639 792 (599 534 ) Fonds de roulement (mesure non conforme aux IFRS) * 8 345 038 2 952 725 * Le fonds de roulement est une mesure non conforme aux normes IFRS de comptabilité qui n’a pas de définitions normalisées en vertu des normes IFRS de comptabilité. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la section Mesure non conforme aux IFRS.



Au cours du trimestre, Abcourt a poursuivi le développement des opérations minières à Géant Dormant. Plusieurs dépenses ont été engagées, notamment le développement et la réhabilitation de galeries existantes pour accéder aux chantiers de production, l'entretien des installations et des équipements, ainsi que l'embauche de personnel.

Abcourt a complété le remplissage du circuit de l’usine d'or.

Le 31 octobre 2025, la Société a annoncé un placement privé pour un produit brut total de 10 millions de dollars.

Le 22 décembre 2025, la Société a conclu un sommaire des modalités contraignantes avec Glencore AG portant sur un financement par dette sénior d’un montant principal pouvant atteindre 30M$ ainsi qu’un contrat d’achat de production. Les ententes définitives ont été clôturées le 30 janvier 2026.





Pascal Hamelin, président et chef de la direction de Mines Abcourt, a déclaré : « La poursuite du développement de la mine Géant Dormant se déroule bien comme le démontre le profit lié aux opérations minières généré au cours du trimestre terminé la 31 décembre 2025. Les divers travaux de réhabilitation et de développement se poursuivent et feront augmenter la cadence de production dans les prochains mois vers une éventuelle production commerciale ».

Mesure non conforme aux IFRS

Le présent communiqué de presse présente le fonds de roulement comme une mesure de rendement financier qui n’a pas de définitions normalisées en vertu des Normes internationales d’information financières (« IFRS »). La Société estime que cette mesure permet aux investisseurs d’évaluer plus facilement les performances de la Société. Cette mesure de performance peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres émetteurs. Les mesures de rendement financier non conformes aux normes IFRS doivent être prises en compte conjointement avec d’autres données établies selon les normes IFRS.

La Société détermine le fonds de roulement comme suit : les actifs courants moins les passifs courants

À propos de Mines Abcourt Inc.

Mines Abcourt Inc. est une société canadienne développant la mine Géant Dormant et d’exploration pour ses autres propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, Canada. Abcourt est propriétaire de la mine et de l’usine de Géant Dormant et de la propriété Flordin, où elle concentre ses opérations.

Pour plus d’informations sur Mines Abcourt Inc., veuillez visiter notre site Web et consultez nos dépôts sous le profil d’Abcourt sur www.sedarplus.ca

Pascal Hamelin Dany Cénac Robert Président et Chef de la direction Vice-président, communication

et développement corporatif T : (819) 768-2857 T : (514) 722-2276, poste 456 Courriel : phamelin@abcourt.com Courriel : ir@abcourt.com

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines informations contenues dans le présent communiqué peuvent constituer une « information prospective » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l’aide d’une terminologie prospective, telle que « planifie », « vise », « s’attends à », « projette », « à l’intention », « anticipe », « estime », « pourraient », « devraient », « probable », ou des variantes de ces mots et expressions ou déclarations spécifiant que certains actes, événements ou résultats « pourraient », « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints » ou autres expressions similaires. Les énoncés prospectifs sont basés sur les estimations d’Abcourt et sont sujets à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations d’Abcourt soient considérablement différents de ceux exprimés de façon explicite ou implicite par de telles déclarations prospectives ou informations prospectives. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des facteurs commerciaux et économiques et à des incertitudes, ainsi qu’à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ces énoncés prospectifs, y compris les hypothèses pertinentes et les facteurs de risque énoncés dans les documents publics d’Abcourt, sont disponibles sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives et aux informations prospectives. Bien qu’Abcourt estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs sont raisonnables, on ne devrait pas se fier indûment à ces déclarations. À moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l’exigent, Abcourt décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l’une ou l’autre de ces déclarations ou informations prospectives, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude de ce communiqué de presse.