Loblaw accélère l'adoption du commerce électronique propulsé par l'IA au pays grâce à sa collaboration avec Google

MONTRÉAL, 19 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Compagnies Loblaw limitée (TSX : L) a annoncé aujourd'hui une nouvelle collaboration avec Google visant à offrir aux Canadiens un tout nouveau moyen de magasiner grâce à l'IA conversationnelle.

Loblaw permettra bientôt aux Canadiens de magasiner leurs produits de santé, de beauté et vêtements préférés grâce au mode IA de la fonction de recherche de Google et à l'appli Gemini de Google. Loblaw devient le premier grand détaillant au pays à rendre des produits disponibles à l'achat directement via le mode IA de Google, et cela offre également un aperçu de l'avenir du commerce agentique.

Cette initiative représente une nouvelle étape pour Loblaw, qui cherche à redéfinir le parcours d’achat des clients en permettant aux consommateurs de connecter leurs découvertes faites en ligne, guidées par l'IA, aux produits dont ils ont envie. Qu'il s'agisse de simplifier le magasinage de produits saisonniers ou encore d’enrichir les routines de beauté personnelles, de simples conversations rendront le magasinage encore plus rapide et plus facile.

Ce type de flux commercial est rendu possible grâce aux plateformes d'IA conversationnelle de Google, ainsi que par l'émergence d'un nouveau protocole de commerce universel (UCP) - un moyen ouvert et standardisé qui permet à différents systèmes de commerce et agents IA de communiquer entre eux - qui sera mis en place au Canada. Ce protocole permet de faciliter, en toute sécurité, les achats, les réservations et les paiements sur différents canaux.

Dans le cadre de cette collaboration, Loblaw intensifiera également son utilisation de la plateforme Vertex AI de Google Cloud. Au cours des dernières années, Loblaw a tiré parti de Google Cloud pour un grand nombre de ses fonctions de vente au détail clés, y compris le marchandisage, la chaîne d'approvisionnement, les magasins et bien plus encore. Le fait de développer davantage l'utilisation de cette plateforme contribuera à accélérer la poursuite de sa transformation en une entreprise native de l'IA.

« Notre raison d'être consiste à aider les Canadiens à Vivre bien, vivre pleinement, et cette collaboration avec Google démontre clairement notre engagement à tirer parti de la technologie et de l'intelligence artificielle pour concrétiser cette vision », a déclaré Per Bank, Président et chef de la direction de Les Compagnies Loblaw Limitée. « Ces intégrations font de Loblaw un endroit encore plus agréable où magasiner et travailler en favorisant l'innovation et la productivité ».

« Nous considérons le commerce agentique comme une évolution naturelle de la façon dont nos clients veulent magasiner. En donnant les moyens à nos collègues et en rendant le magasinage plus simple et plus personnalisé pour les clients, nous solidifions notre position en tant que véritable pionnier de l'innovation en matière d'IA au Canada », a déclaré Lauren Steinberg, Cheffe des services numériques chez Les Compagnies Loblaw Limitée.

« Nous assistons à un changement générationnel où l'IA devient le moteur fondamental de la transformation commerciale. L'engagement de Loblaw à étendre l'IA à l'ensemble de son entreprise illustre clairement la façon dont les détaillants peuvent convertir l'innovation technique en valeur mesurable. En optimisant tout, du marchandisage à la gestion des stocks, Loblaw fait la démonstration que les systèmes natifs de l'IA sont la clé de l'efficacité opérationnelle et d'une expérience client de premier plan à grande échelle », a déclaré Karthik Narain, Chef de produits et des activités commerciales, Google Cloud.

À propos des Compagnies Loblaw Limitée

Loblaw est le chef de file canadien dans les domaines de l’alimentation et de la pharmacie et le détaillant le plus important au pays. Loblaw offre aux Canadiens des produits alimentaires, des services pharmaceutiques et de soins de santé, des produits de santé et de beauté, des vêtements, de la marchandise générale, des services financiers ainsi que des produits et services de téléphonie mobile sans fil. Loblaw, ses franchisés et ses pharmaciens propriétaires figurent parmi les plus importants employeurs du secteur privé au Canada, comptant plus de 220 000 employés à temps plein et à temps partiel travaillant dans plus de 2 800 magasins détenus par la société, magasins franchisés et établissements détenus par des pharmaciens propriétaires.



Contact: pr@loblaw.ca

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7ccc526e-8789-4e0b-9dbe-9b97998cb09b/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2637b777-41fd-4c4a-b0ac-141301adaee3/fr