Le rapport d’Everest Group met en évidence le rôle croissant du traitement intelligent des documents dans la modernisation des services publics

IRVING, Texas, 19 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBP Global Holdings, Inc. (« XBP Global » ou « la Société ») (NASDAQ : XBP), leader dans le domaine de l’automatisation des flux de production qui tire parti de plusieurs décennies d’expérience dans le secteur, d’une présence mondiale et d’une IA agentique permettant de repenser l’automatisation des processus métier et la transformation numérique, présente un nouveau rapport du cabinet Everest Group, soutenu par XBP Global. Selon ce nouveau rapport publié par Everest Group, les organisations du secteur public du monde entier accélèrent l’adoption du traitement intelligent des documents (« IDP ») afin d’améliorer la prestation de services, de renforcer la conformité et de répondre aux attentes croissantes des citoyens.

Le rapport examine la façon dont les organismes gouvernementaux délaissent les processus manuels fortement axés sur les documents, tels que le traitement des formulaires, l’octroi de licences, la gestion de la correspondance et les rapports de conformité, au profit de flux de travail numériques transparents, évolutifs et alimentés par l’IA. Alors que les institutions publiques sont soumises à une pression croissante pour accomplir davantage avec moins de ressources, l’IDP s’impose comme un levier essentiel de résilience opérationnelle et de transformation centrée sur les citoyens.

L’analyse d’Everest Group met en évidence que les organismes du secteur public continuent de gérer d’importants volumes de documents structurés, semi-structurés et non structurés, notamment des formulaires papier, des images numérisées, des e-mails et des documents manuscrits.

Le rapport décrypte la manière dont les plateformes de traitement intelligent des documents (IDP) alimentées par l’IA, l’apprentissage automatique, la vision par ordinateur et le traitement du langage naturel transforment ces environnements, en connectant les écosystèmes de documents physiques à des flux de travail numériques intelligents.

En comblant le fossé entre les environnements papier et l’automatisation pilotée par l’IA, l’IDP permet aux administrations d’améliorer la précision des décisions, d’accélérer les traitements, de renforcer l’auditabilité et de réduire les arriérés opérationnels, tout en libérant les collaborateurs afin qu’ils se concentrent sur des services à plus forte valeur ajoutée destinés aux citoyens.

Au-delà des gains d’efficacité, Everest Group souligne que l’IDP devient un levier stratégique pour une transformation du secteur public mesurable et orientée vers les résultats.

Le rapport inclut des cas d’usage dans le secteur public tout au long de la chaîne de valeur, un cadre de retour sur investissement (ROI) adapté aux administrations, un modèle d’impact illustratif, une feuille de route de la phase pilote au déploiement à grande échelle, ainsi que les principales tendances technologiques qui façonnent l’automatisation intelligente de nouvelle génération.

Alors que les dirigeants du secteur public, notamment les DSI, les directeurs financiers et les responsables de la transformation, évoluent dans des environnements complexes à la croisée de plusieurs technologies et entités administratives, le rapport d’Everest Group souligne l’importance d’une approche claire, orientée résultats, pour l’adoption de l’IDP. L’élaboration d’un modèle économique solide, aligné sur la responsabilité, la conformité et l’équité des services, est essentielle pour générer de la valeur à long terme.

Ce rapport constitue un guide pratique pour les organisations publiques souhaitant moderniser de vastes ensembles de données physiques et non structurées, tout en maintenant la transparence, la conformité et la confiance.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens de la loi fédérale américaine « Private Securities Litigation Reform Act » de 1995, de l’article 27A de la loi américaine Securities Act (loi sur les valeurs mobilières) de 1933, dans sa version modifiée, et de l’article 21E de la loi américaine Exchange Act. Ces déclarations comprennent des prévisions financières, des projections ainsi que d’autres déclarations concernant les opérations futures, la situation financière, la stratégie commerciale, les opportunités de marché et les tendances. Elles se caractérisent souvent par l’emploi de termes tels que « peut », « devrait », « prévoit », « a l’intention de », « sera », « estime », « anticipe », « croit », « prédit », « planifie », « cible », « projette », « pourrait », « serait », « continue de », « prévoit » ou des expressions similaires. Ce communiqué de presse comprend des mesures financières prospectives non conformes aux PCGR, telles que l’EBITDA ajusté et la dette nette prévus. L’EBITDA ajusté est défini comme le résultat net hors intérêts, impôts, dépréciation, amortissement et certains éléments non récurrents, tandis que la dette nette correspond à la dette totale moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie. La Société ne peut concilier ces mesures avec leurs indicateurs PCGR les plus analogues (bénéfice net et dette totale) sans efforts déraisonnables, en raison des difficultés liées à la prévision des intérêts, impôts, amortissements et éléments non récurrents futurs. Ces mesures sont fournies à titre informatif uniquement et ne doivent pas être considérées comme des alternatives aux mesures financières établies conformément aux normes PCGR. Toutes ces déclarations prospectives sont fondées sur des estimations, des prévisions et des hypothèses qui sont intrinsèquement incertaines et exposées à des risques et à des facteurs susceptibles d’entraîner des résultats sensiblement différents. Ceux-ci comprennent, sans toutefois s’y limiter : (1) les risques liés à l’acquisition, y compris l’incapacité à réaliser les bénéfices escomptés, les perturbations des activités et les coûts relatifs à la transaction ; (2) les procédures judiciaires ; (3) le non-respect des normes d’inscription au Nasdaq ; (4) la concurrence et les conditions du marché ; (5) les évolutions économiques, géopolitiques et réglementaires ; (6) les difficultés à fidéliser les clients, les employés et les fournisseurs ; et (7) d’autres risques détaillés dans les documents déposés par XBP Europe auprès de la SEC, notamment à la section « Facteurs de risque » de son rapport annuel sur le formulaire 10-K pour 2025, déposé le 19 mars 2025, et dans la circulaire de sollicitation de procurations pour l’assemblée générale de 2025. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, valables uniquement à la date du présent communiqué. XBP Global décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si la loi l’exige. Nous ne sommes pas en mesure de garantir que XBP Global ou ses filiales atteindront les résultats visés dans ces déclarations.

À propos de XBP Global

XBP Global est une multinationale spécialisée dans le secteur des technologies et des services permettant aux entreprises du monde entier de mettre en place des flux de production intelligents. Présente dans 20 pays et comptant environ 11 000 professionnels, XBP Global collabore avec plus de 2 500 clients, dont bon nombre figurent au classement Fortune 100, afin de coordonner des systèmes critiques permettant une hyper-automatisation.

Nos plateformes propriétaires, notre automatisation basée sur l’IA agentique et notre expertise approfondie dans divers secteurs d’activité et dans les secteurs public et privé permettent à nos clients de nous faire confiance en ce qui concerne leurs transformations numériques et leurs flux de production les plus impactants. En combinant innovation et excellence opérationnelle, XBP Global aide les entreprises à repenser leur façon de travailler, de réaliser leurs transactions et de créer de la valeur.

