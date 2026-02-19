AB Akola group 2025-2026 finansinių metų 6 mėnesių neaudituotų veiklos rezultatų pristatymo internetiniame seminare įrašas

2026 m. vasario 19 d. vyko AB Akola group internetinis seminaras, kuriame įmonės generalinio direktoriaus pavaduotojas finansams ir investicijoms Mažvydas Šileika pristatė 2025–2026 finansinių metų 6 mėnesių veiklos rezultatus.
Seminaro įrašą (anglų kalba) galima pasižiūrėti „Nasdaq“ YouTube paskyroje čia: https://youtu.be/vr1pFEOkIHQ?si=uWHqxS-VYYVNI5YB
Nuoroda į rodytą prezentaciją (anglų kalba): https://www.akolagroup.lt/wp-content/uploads/2026/02/260219_AKOLA_6M_webinar_M.Sileika_final-1.pdf
Papildomą informaciją suteiks:
Mažvydas Šileika
AB Akola group generalinio direktoriaus pavaduotojas finansams ir investicijoms
E. p. m.sileika@akolagroup.lt
Mob. +370 619 19 403