Un nouveau rapport révèle les facteurs clés de la santé et du bonheur au travail au Canada, stimulant la productivité des employés et la croissance des entreprises

MONTRÉAL, 19 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, Sodexo Canada a présenté les résultats de son Sondage sur le bien-être en milieu de travail, effectué par Léger, ainsi que son dernier livre blanc mondial, Environnements de travail sains + collaborateurs heureux (Healthy Places + Happy People). Ces publications examinent la stagnation de la croissance de la productivité observée au cours des dix dernières années dans les économies avancées et encouragent les organisations à repenser leurs leviers de résilience et de performance, à un moment où la santé, le bonheur et la productivité au travail sont à un tournant critique.

Les cinq dernières années ont été difficiles pour les employeurs comme pour les employés. L’augmentation des coûts, la détérioration du bien-être et le désengagement du personnel ont mis de nombreuses organisations à rude épreuve. Selon le rapport mondial, près de la moitié des employés (48 %) souffrent d’épuisement professionnel, et seulement 21 % se déclarent engagés, ce qui aurait coûté environ 438 milliards de dollars américains en 2024. En adoptant une culture de soutien, en créant des espaces axés sur la santé et en utilisant des données solides, les entreprises peuvent réduire l’absentéisme, améliorer l’engagement et réaliser d’importants gains de productivité.

Les résultats mondiaux démontrent de façon constante un lien étroit entre la santé et le bonheur des employés et la réussite des entreprises, les milieux de travail bien conçus et les services centrés sur les personnes s’imposant comme des facteurs déterminants. Les données montrent que les employés heureux sont 13 % plus productifs.

Les résultats du sondage canadien confirment ces constats. La majorité des Canadiens en emploi perçoivent positivement la santé et le bonheur dans leur milieu de travail, 58 % évaluant leur santé physique et mentale globale comme bonne ou excellente. Toutefois, trois personnes sur dix décrivent leur bien-être général comme passable, et une sur dix comme mauvais ou très mauvais. À l’échelle nationale, les résidents du Québec se démarquent : 21 % évaluent leur santé et leur bonheur au travail comme excellent, comparativement à seulement 14 % dans le reste du Canada.

Johanne R. Bélanger, cheffe de la direction de Sodexo Canada, déclare :

"Nous savons que des environnements de travail sains et des personnes heureuses favorisent la productivité des employés et la croissance des entreprises. Le bien-être doit être au cœur de la conception et de la gestion des milieux de travail. Les milieux de travail doivent évoluer. En tant que chef de file dans la conception d’expériences de travail dynamiques qui s’adaptent en temps réel, Sodexo crée des conditions où les personnes s’épanouissent, les entreprises croissent et les collectivités en bénéficient."

Parmi les principaux leviers de la résilience et de la productivité identifiés dans le livre blanc mondial figurent la satisfaction professionnelle personnelle, une culture de réunions saine et un leadership de soutien. Une majorité de répondants canadiens (84 %) estiment que leur employeur soutient leur santé et leur bonheur par la conception des milieux de travail, les services ou la culture organisationnelle. Les personnes de moins de 55 ans sont significativement plus nombreuses à percevoir un soutien marqué (44 % contre 33 % chez les 55 ans et plus).

La moitié des répondants canadiens (48 %) indiquent que la sécurité et la stabilité d’emploi ont l’impact positif le plus important sur leur santé et leur productivité. Plus du tiers (37 %) citent les modalités de travail flexibles, tandis qu’environ le quart mentionnent une culture de travail favorable (26 %), les interactions sociales avec les collègues (24 %) et les possibilités de croissance et d’apprentissage (22 %). À l’échelle mondiale, deux employés sur cinq (42 %) souhaitent retourner au bureau afin de passer plus de temps avec leurs collègues.

Les facteurs environnementaux jouent également un rôle déterminant. Les recherches du livre blanc mondial, appuyées par les données du sondage canadien, concluent qu’un environnement peu bruyant, un air de qualité, une température confortable, un éclairage naturel, un équipement ou un mobilier de travail adéquat, des occasions de bouger et l’accès à une alimentation nutritive contribuent tous au bien-être en milieu de travail. Appuyées par l’International WELL Building Institute (IWBI) et sa norme WELL Building Standard, des études de cas démontrent des gains mesurables, notamment une productivité perçue plus élevée, une réduction des congés de maladie et une amélioration de la satisfaction.

Afin d’aider les employeurs à évaluer la santé et le bonheur globaux, Sodexo a mis au point l’Indice d’expérience en milieu de travail, qui combine l’expertise environnementale de l’IWBI à la science du bien-être de SHAPE. Cet outil mesure et améliore 41 leviers du bien-être selon deux dimensions, les environnements de travail sains et les personnes heureuses, et trois niveaux d’impact : un soutien personnalisé pour les employés, des informations pratiques pour les équipes et des orientations stratégiques pour les employeurs. Utilisé pour concevoir des expériences de travail dynamiques qui favorisent des lieux sains et des personnes heureuses, il contribue à renforcer la résilience des employés et la productivité des entreprises.

Méthodologie du sondage

Léger a réalisé un sondage en ligne auprès de 891 Canadiens et Canadiennes en emploi etre les 10 et 12 octobre 2025 à l’aide de son panel en ligne. Un échantillon probabiliste de même taille présenterait une marge d’erreur de ±3,3 %, 19 fois sur 20.

À propos de Sodexo Canada

Sodexo est un chef de file des services alimentaires et de services, et façonne de meilleures expériences au quotidien à chaque moment de la vie : au travail, dans les soins, l’apprentissage et les loisirs. Par ses services, Sodexo répond aux défis du quotidien avec un double objectif : améliorer la qualité de vie de ses employés et des personnes qu’elle sert, tout en contribuant au progrès économique, social et environnemental des collectivités où elle est présente. Chez Sodexo, la croissance et l’engagement social vont de pair. Sa raison d’être est de créer un mieux-être au quotidien pour bâtir une vie meilleure pour tous.

Sodexo est reconnue comme l’un des meilleurs employeurs au Canada depuis huit années consécutives.

Faits saillants — Sodexo Canada

Prix canadien 2025 du bien-être en milieu de travail

Meilleurs employeurs de Hamilton-Niagara 2025

Employeur le plus vert au Canada 2024

Certification Parité Femmes en gouvernance 2024 — niveau Platine

Les entreprises les plus admirées du classement FORTUNE 2024

Indice mondial de durabilité Dow Jones 2024

Entreprises les plus éthiques au monde 2024 Prix Workplace Pride Advocate Index 2024

Plus de 20 ans de certification Or — Partenariat en relations autochtones (PAIR)

Engagement RE100 (énergies renouvelables) pour les émissions de portée 2 depuis 2021

1 million de consommateurs servis chaque jour

6 000 employés





Relations médias Stéphanie Aubin

+1 514-402-1839

Stephanie.aubin@sodexo.com

Stéphane Prud’homme

+514 756 9044

prudhomme.s@icloud.com



