Coventry anuncia la ampliación de su asociación con NAIFA

FORT WASHINGTON, Pensilvania, Feb. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coventry, líder y creador del mercado secundario de seguros de vida y pionero en la clase de activos respaldados por seguros de vida, anunció hoy un nuevo acuerdo de patrocinio nacional exclusivo por categoría con la Asociación Nacional de Asesores Financieros y de Seguros (NAIFA). En virtud del acuerdo, Coventry será el patrocinador de Oro exclusivo de NAIFA en la categoría de life settlement (venta de pólizas de seguro de vida), apoyando la educación de los asesores y su participación en este mercado.

Como parte del patrocinio, Coventry apoyará varias de las iniciativas y eventos nacionales clave de NAIFA a lo largo de 2026, incluidos el FSP Institute , la Congressional Conference , y la National Leadership Conference , así como la programación de Life Happens. “La colaboración busca ampliar el acceso de los miembros de NAIFA a recursos educativos y perspectivas prácticas sobre el rol de los life settlements, dentro de la planificación financiera más amplia”.

“Se pide cada vez más a los asesores que ofrezcan una orientación integral e informada a medida que evolucionan las necesidades de los clientes, especialmente en torno a pólizas de seguro de vida que ya no son necesarias o presentan bajo rendimiento” afirmó Reid Buerger, director ejecutivo de Coventry. "NAIFA desempeña un papel fundamental en el apoyo a los asesores, y Coventry se complace en aportar su experiencia a esa misión. A través de este patrocinio, buscamos fortalecer la comprensión de los asesores sobre el mercado secundario de seguros de vida y el rol de los life settlements pueden desempeñar en conversaciones más amplias de planificación”.

Coventry mantiene una relación de larga data con NAIFA y previamente ha apoyado a la asociación mediante su Limited and Extended Care Planning Collective. Esta ampliación del patrocinio refleja un compromiso compartido de impulsar la educación de los asesores y proporcionar recursos que respalden una planificación informada y centrada en el cliente. Coventry invita a los miembros a visitar la página de recursos dedicada de NAIFA para comenzar a explorar los beneficios exclusivos ahora disponibles.

El patrocinio con NAIFA forma parte de la estrategia más amplia de Coventry para interactuar con asesores a través de organizaciones profesionales nacionales consolidadas, ofreciendo educación y conocimiento de mercado sobre el mercado secundario de seguros de vida. Al colaborar con organizaciones que reúnen asesores de distintos modelos de práctica y niveles de experiencia, Coventry busca apoyar conversaciones de planificación informadas y una consideración reflexiva de los life settlements como parte integral de una planificación financiera completa.

Acerca de Coventry

Coventry es el líder y creador del mercado secundario de seguros de vida y pionero en la clase de activos respaldados por seguros de vida, operando una plataforma integrada en cuatro verticales complementarias: el mercado secundario de seguros de vida, préstamos vinculados a la longevidad, distribución de seguros de vida y anualidades, y tecnología aplicada al sector asegurador. A través de estos negocios, Coventry amplía las opciones financieras para los titulares de pólizas, ofrece soluciones de capital respaldadas por pólizas de seguro de vida y otros activos vinculados a la longevidad, amplía el acceso a productos de protección y jubilación, aplicando tecnología para mejorar la fijación de precios, la gestión de riesgos y la eficiencia operativa en todo el ecosistema de seguros de vida.