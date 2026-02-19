Coventry annonce la consolidation de son partenariat avec la NAIFA

FORT WASHINGTON, Pennsylvanie, 19 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coventry, leader et créateur du marché secondaire de l’assurance-vie et pionnier dans le domaine des actifs adossés à l’assurance-vie, annonce ce jour avoir conclu un nouvel accord de parrainage national exclusif avec la National Association of Insurance and Financial Advisors (NAIFA). En vertu de cet accord, Coventry sera le sponsor Gold exclusif de la NAIFA dans la catégorie des rachats dʼassurance-vie, soutenant la formation et lʼengagement des conseillers sur le marché secondaire de lʼassurance-vie.

Dans le cadre de ce parrainage, Coventry soutiendra plusieurs initiatives et événements nationaux majeurs de la NAIFA tout au long de lʼannée 2026, notamment le FSP Institute , la Congressional Conference et la National Leadership Conference , ainsi que le programme Life Happens. Cette collaboration vise à élargir lʼaccès des membres de la NAIFA à des ressources éducatives et à des perspectives pratiques sur le rôle des rachats dʼassurance-vie dans le cadre de stratégies de planification financière plus larges.

« Les conseillers sont invités à fournir des conseils toujours plus complets et éclairés à mesure que les besoins des clients évoluent, notamment en ce qui concerne les polices dʼassurance-vie inutiles ou peu efficaces » a déclaré Reid Buerger, Président-directeur général de Coventry. « La NAIFA joue un rôle essentiel dans le soutien aux conseillers, et Coventry se réjouit de mettre son expertise au service de cette mission. Grâce à ce parrainage, nous cherchons à permettre aux conseillers de mieux appréhender le marché secondaire de lʼassurance-vie et le rôle que les rachats dʼassurance-vie peuvent jouer dans les interactions de planification au sens large. »

Coventry entretient une relation de longue date avec la NAIFA et a déjà soutenu lʼassociation par le biais de son fonds « Limited and Extended Care Planning Collective ». Ce parrainage renforcé témoigne dʼun engagement commun à promouvoir la formation des conseillers et à fournir des ressources qui favorisent une planification éclairée et axée sur le client. Coventry encourage ses membres à consulter la page dédiée aux ressources de la NAIFA afin de découvrir les avantages exclusifs dont ils peuvent désormais bénéficier.

Le parrainage de la NAIFA sʼinscrit dans le cadre dʼune approche plus large de Coventry visant à impliquer les conseillers par lʼintermédiaire dʼorganisations professionnelles nationales reconnues, en leur proposant des formations et des informations sur le marché secondaire de lʼassurance-vie. En collaborant avec des organisations sʼadressant à des conseillers issus de différents horizons et à différentes étapes de leur carrière, Coventry vise à promouvoir des débats éclairés sur la planification et une réflexion approfondie sur les rachats dʼassurance-vie en tant que partie intégrante dʼune planification financière globale.

À propos de Coventry

