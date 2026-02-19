קובנטרי מכריזה על הרחבת קשרים עם NAIFA

פורט וושינגטון, פנסילבניה, Feb. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

קובנטרי (Coventry), המובילה והיוצרת של השוק המשני לביטוח חיים וחלוצה בתחום נכסי הביטוח המגובים בביטוח חיים, הודיעה היום על הסכם חסות לאומי חדש בלעדי לקטגוריה עם האגודה הלאומית ליועצי ביטוח ופיננסים (NAIFA). על פי ההסכם, קובנטרי תשמש כנותנת החסות הבלעדית של NAIFA בקטגוריית הסדרי חיים, ותתמוך בייעוץ, חינוך ומעורבות בשוק המשני של ביטוח חיים.

כחלק מהחסות, קובנטרי תתמוך במספר יוזמות ואירועים לאומיים מרכזיים של NAIFA לאורך שנת 2026, כולל מכון FSP, ועידת הקונגרס ווועידת המנהיגות הלאומית, וכן בתוכניות Life Happens. שיתוף הפעולה נועד להרחיב את הגישה של חברי NAIFA למשאבים חינוכיים ולפרספקטיבות מעשיות על תפקיד הסדרי חיים באסטרטגיות תכנון פיננסי רחבות יותר.

"יועצים מתבקשים לספק הדרכה הוליסטית ומושכלת יותר ככל שצורכי הלקוחות מתפתחים, במיוחד סביב פוליסות ביטוח חיים מיותרות או בעלות ביצועים נמוכים", אמר ריד בוירגר (Reid Buerger), מנכ"ל קובנטרי. "NAIFA ממלאת תפקיד חיוני בתמיכה ביועצים, וקובנטרי שמחה לתרום את מומחיותה למשימה זו. באמצעות חסות זו, אנו מבקשים לשפר את הבנתם של היועצים את השוק המשני לביטוח חיים ואת התפקיד שעשויות למלא הסדרי חיים בשיחות תכנון רחבות יותר".

לקובנטרי יש קשר ארוך שנים עם NAIFA והיא תמכה בעבר באגודה באמצעות קולקטיב תכנון הטיפול שלו. חסות מורחבת זו משקפת מחויבות משותפת לקידום הכשרת יועצים ולמתן משאבים התומכים בתכנון מושכל וממוקד לקוח. קובנטרי מעודדת חברים לבקר בדף המשאבים הייעודי של NAIFA כדי להתחיל לחקור את היתרונות הבלעדיים הזמינים כעת עבורם.

חסות NAIFA היא חלק מהגישה הרחבה יותר של קובנטרי לשיתוף פעולה עם יועצים באמצעות ארגונים מקצועיים לאומיים מבוססים, המספקים חינוך ותובנות שוק על השוק המשני של ביטוח חיים. על ידי עבודה עם ארגונים המגיעים ליועצים במודלים שונים ושלבי קריירה שונים, קובנטרי שואפת לתמוך בשיחות תכנון מושכלות ובשיקול דעת של הסדרי חיים כחלק בלתי נפרד מתכנון פיננסי מקיף.

אודות Coventry

Coventry היא המובילה והיוצרת של השוק המשני לביטוח חיים וחלוצה בקטגוריית הנכסים הנתמכת על ידי ביטוח חיים, המפעילה פלטפורמה משולבת בארבעה תחומים משלימים: שוק משני לביטוח חיים, הלוואות לאריכות ימים, ביטוח חיים והפצת קצבאות, וטכנולוגיית ביטוח. באמצעות עסקים אלו, קובנטרי מרחיבה את האפשרויות הפיננסיות לבעלי פוליסות, מספקת פתרונות הון המגובים בפוליסות ביטוח חיים ונכסים נוספים הקשורים לאריכות ימים, מרחיבה את הגישה למוצרי הגנה ופרישה, ומיישמת טכנולוגיה לשיפור התמחור, ניהול הסיכונים ויעילות תפעולית ברחבי מערכת ביטוח החיים.

בהנחיית מחויבות ארוכת שנים לזכויות צרכן ולשלמות השוק, קובנטרי מנצלת את מעמדה המוביל להעלאת סטנדרטים בתעשייה, להרחיב את בחירת הצרכנים ולפתח באחריות פתרונות השקעה מוסדיים המגובים בביטוח חיים. במהלך ההיסטוריה שלה, קובנטרי רכשה יותר מ-23,000 פוליסות ביטוח חיים, השלימה יותר מ-50 מיליארד דולר בעסקאות הקשורות לאריכות ימים, סיפקה יותר מ-6 מיליארד דולר לבעלי פוליסות, והוציאה יותר ממיליארד דולר בהלוואות הקשורות לביטוח חיים. למידע נוסף על קובנטרי, בקרו באתר Coventry.com.

למידע נוסף - מדיה

Jonny Shiver

Vice President, Marketing

jshiver@coventry.com

(215) 836-8300