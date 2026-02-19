Coventry Mengumumkan Perluasan Hubungan dengan NAIFA

FORT WASHINGTON, Pa., Feb. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coventry, pemimpin dan pencipta pasar sekunder untuk asuransi jiwa serta pelopor kelas aset beragun asuransi jiwa, hari ini mengumumkan perjanjian pemberian sponsor nasional baru yang bersifat eksklusif dalam kategori tertentu dengan National Association of Insurance and Financial Advisors (NAIFA). Berdasarkan perjanjian tersebut, Coventry akan menjadi sponsor Gold eksklusif NAIFA dalam kategori life settlement (penjualan polis asuransi jiwa di pasar sekunder), yang mendukung edukasi dan keterlibatan para penasihat terkait pasar sekunder untuk asuransi jiwa.

Sebagai bagian dari pemberian sponsor tersebut, Coventry akan mendukung sejumlah inisiatif dan acara nasional utama NAIFA di sepanjang tahun 2026, yang mencakup FSP Institute , Congressional Conference , dan National Leadership Conference , serta beberapa program Life Happens. Kolaborasi ini dirancang untuk memperluas akses anggota NAIFA terhadap sumber daya edukasi serta perspektif praktis mengenai peran life settlement dalam strategi perencanaan keuangan yang lebih luas.

“Para penasihat kini diminta untuk memberikan panduan yang lebih holistis dan berbasis informasi mengingat berkembangnya kebutuhan klien, khususnya terkait polis asuransi jiwa yang tidak lagi dibutuhkan atau memiliki kinerja yang kurang optimal,” ujar Reid Buerger, Chief Executive Officer Coventry. “NAIFA berperan penting dalam mendukung para penasihat, dan Coventry senang sekali dapat berkontribusi melalui keahlian kami untuk mencapai misi tersebut. Melalui pemberian sponsor ini, kami ingin memperkuat pemahaman para penasihat mengenai pasar sekunder asuransi jiwa serta peran life settlement dalam diskusi perencanaan keuangan yang lebih luas.”

Coventry memiliki hubungan yang sudah lama berjalan dengan NAIFA dan sebelumnya telah mendukung asosiasi tersebut melalui Limited and Extended Care Planning Collective. Perluasan pemberian sponsor ini mencerminkan komitmen bersama untuk memajukan edukasi para penasihat serta menyediakan sumber daya yang mendukung perencanaan yang berbasis informasi dan berfokus pada kebutuhan klien. Coventry mendorong para anggota mengunjungi halaman sumber daya NAIFA yang dibuat secara khusus untuk mulai mengeksplorasi manfaat eksklusif yang kini tersedia untuk mereka.

Pemberian sponsor kepada NAIFA ini merupakan bagian dari pendekatan Coventry yang lebih luas dalam melibatkan penasihat melalui organisasi profesi nasional yang mapan, dengan menyediakan edukasi serta wawasan pasar mengenai pasar sekunder untuk asuransi jiwa. Melalui kerja sama dengan organisasi yang menjangkau para penasihat di berbagai model praktik dan tahapan karier, Coventry bertujuan untuk mendukung diskusi perencanaan yang berbasis informasi serta mendorong pertimbangan life settlement yang matang sebagai bagian yang terintegrasi dalam perencanaan keuangan yang komprehensif.

Tentang Coventry

Coventry merupakan pemimpin dan pencipta pasar sekunder untuk asuransi jiwa serta pelopor kelas aset beragun asuransi jiwa. Perusahaan ini mengoperasikan platform terintegrasi yang mencakup empat kategori yang saling melengkapi, yaitu pasar sekunder asuransi jiwa, pembiayaan berbasis umur panjang, distribusi asuransi jiwa dan anuitas, serta teknologi asuransi. Melalui berbagai lini usahanya tersebut, Coventry memperluas pilihan finansial bagi pemegang polis, menyediakan solusi permodalan beragun polis asuransi jiwa dan aset lainnya yang terkait dengan risiko umur panjang, memperluas akses ke produk perlindungan dan pensiun, serta menerapkan teknologi untuk meningkatkan kualitas penetapan harga, manajemen risiko, dan efisiensi operasional di seluruh ekosistem asuransi jiwa.