コヴェントリー、NAIFAとの関係拡大を発表

ペンシルベニア州フォート・ワシントン発, Feb. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 生命保険二次市場のリーダーであり創設者、また生命保険担保型資産クラスの先駆者であるコヴェントリー (Coventry) は本日、 全米保険金融アドバイザー協会 (National Association of Insurance and Financial Advisors 、NAIFA) との、新たな分野独占全国スポンサー契約を発表した。 本契約に基づき、 コヴェントリー は生命保険二次市場に関するアドバイザー教育と関与を支援するため、ライフセトルメント分野におけるNAIFAの独占ゴールドスポンサーとなる。

スポンサーシップの一環として、コヴェントリーは2026年を通じて FSPインスティテュート (FSP Institute) 、 コングレッショナル・カンファレンス (Congressional Conference) 、 ナショナル・リーダーシップ・カンファレンス (National Leadership Conference) 、ならびにライフ・ハプンズ (Life Happens) プログラムを含む、NAIFAの主要な全国的取り組みおよびイベントを複数支援する。 この提携は、広範な財務計画戦略におけるライフセトルメントの役割に関する教育リソースや実践的見解への、NAIFA会員のアクセスを拡大することを目的としている。

コヴェントリーの最高経営責任者であるリード・ビュルガー (Reid Buerger) は次のように述べている。「アドバイザーは、クライアントのニーズが進化する中、特に不要または低パフォーマンスの生命保険契約に関して、十分に情報を得た上でより包括的なガイダンスを提供するよう求められるようになっています。 NAIFAはアドバイザーのサポートにおいて重要な役割を果たしており、その使命に当社の専門知識を貢献できることを喜ばしく思っています。 本スポンサーシップを通じ、生命保険二次市場と、より広範な計画についての対話におけるライフセトルメントの役割について、アドバイザーの理解深化を図ります。」

コヴェントリーはNAIFAと長年の関係を有し、以前は限定的・拡張型介護計画共同体 (Limited and Extended Care Planning Collective) を通じて同協会を支援してきた。 今回拡大されたスポンサーシップは、アドバイザー教育の推進と、十分な情報に基づく顧客中心の計画を支援するリソース提供への、共通の取り組みを反映している。 コヴェントリーは会員に対し、専用 NAIFAリソース ページにアクセスし、会員限定特典の利用を開始するよう推奨している。

NAIFAへのスポンサーシップは、確立された全国専門組織を通じてアドバイザーと連携し、生命保険二次市場に関する教育と市場インサイトを提供する、コヴェントリーの包括的アプローチの一環である。 コヴェントリーは様々な業務形態やキャリア段階にあるアドバイザーを対象とする組織と連携することにより、情報に基づいた計画立案の対話を支援し、包括的な財務計画の不可欠な要素としてライフセトルメントを熟考して検討することを目指している。

コヴェントリーについて

コヴェントリーは、生命保険二次市場のリーダーかつパイオニア的企業、また生命保険担保資産クラスの先駆者であり、生命保険二次市場、長寿融資、生命保険・年金販売、保険テクノロジーといった、4つの補完的分野を統合したプラットフォームを運営している。 同社は、これらの事業を通じて保険契約者に対する金融選択肢を拡大し、生命保険契約やその他の長寿連動型資産を担保とした資本ソリューションを提供するとともに、保護・年金商品へのアクセスを広げ、生命保険エコシステム全体における価格設定、リスク管理、業務効率を技術により向上させている。