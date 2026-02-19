Coventry, NAIFA와 협력 확대 발표

펜실베이니아주 포트워싱턴., Feb. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 생명보험 2차 시장의 창시자이자 선도 기업이며 생명보험 기반 자산군의 개척자인 Coventry가 미국보험재무자문가협회( National Association of Insurance and Financial Advisors , NAIFA)와 새로운 카테고리 독점 전국 후원 계약을 체결했다고 오늘 발표했다. 이번 계약에 따라 Coventry 는 생명보험 정산(life settlement) 분야에서 NAIFA의 독점 골드 스폰서로 활동하며, 생명보험 2차 시장과 관련한 자문가 교육 및 참여 확대를 지원하게 된다.

이번 후원의 일환으로 Coventry는 2026년 동안 FSP Institute , Congressional Conference , National Leadership Conference , 그리고 Life Happens 프로그램을 포함한 NAIFA의 주요 전국 단위 이니셔티브와 행사들을 지원할 예정이다. 이번 협력은 NAIFA 회원들이 보다 폭넓은 금융 설계 전략에서 생명보험 정산의 역할에 대한 교육 자료와 실무적 관점을 보다 쉽게 접할 수 있도록 하는 데 목적이 있다.

Coventry의 최고경영자(CEO)인 Reid Buerger는 “고객의 요구가 변화함에 따라, 특히 더 이상 필요하지 않거나 성과가 저조한 생명보험 계약과 관련해 자문가들은 보다 포괄적이고 충분한 정보를 바탕으로 한 조언을 제공해야 하는 상황에 놓여 있다”고 언급했다. 그는 이어 “NAIFA는 자문가를 지원하는 데 중요한 역할을 하고 있으며, Coventry는 이러한 사명 실현 과정에서 전문성을 기여하게 되어 기쁘다. 이번 후원을 통해 생명보험 2차 시장에 대한 자문가들의 이해를 높이고, 보다 폭넓은 재무 설계 논의에서 생명보험 정산이 수행할 수 있는 역할에 대한 인식을 강화하고자 한다.”고 덧붙였다.

Coventry는 NAIFA와 오랜 협력 관계를 유지해 왔으며, 이전에도 Limited and Extended Care Planning Collective를 통해 협회를 지원한 바 있다. 이번 후원 확대는 자문가 교육을 발전시키고 고객 중심의 정보에 기반한 재무 설계를 지원하는 자원을 제공하겠다는 공동의 의지를 반영한다. Coventry는 회원들이 NAIFA 전용 리소스 페이지 를 방문해 현재 이용 가능한 독점 혜택을 확인할 것을 권장했다.

NAIFA 후원은 생명보험 2차 시장에 대한 교육과 시장 통찰을 제공하기 위해 전국 단위 전문 기관들과 협력하는 Coventry의 보다 광범위한 전략의 일환이다. 다양한 업무 모델과 경력 단계에 있는 자문가들과 연결되는 기관들과 협력함으로써, Coventry는 생명보험 정산을 종합적인 재무 설계의 핵심 요소로 신중히 고려할 수 있도록 지원하고, 보다 충분한 정보를 바탕으로 한 재무 설계 논의를 촉진하는 것을 목표로 하고 있다.

Coventry 소개

Coventry는 생명보험 2차 시장을 창출하고 선도해 온 기업이자, 생명보험 기반 자산군을 개척한 선구자로, 생명보험 2차 시장, 장수 리스크 기반 대출(longevity lending), 생명보험 및 연금 유통, 보험 기술 등 네 가지 상호 보완적 사업 부문에 걸친 통합 플랫폼을 운영하고 있다. 이러한 사업을 통해 Coventry는 보험 계약자에게 더 많은 재무적 선택지를 제공하고, 생명보험 계약과 기타 장수 연계 자산을 기반으로 한 자본 솔루션을 제공하며, 보호 및 은퇴 관련 상품에 대한 접근성을 확대하고, 기술을 활용해 생명보험 생태계 전반에서 가격 산정, 리스크 관리 및 운영 효율성을 향상시키고 있다.