Coventry Mengumumkan Perluasan Kerjasama Strategik dengan NAIFA

FORT WASHINGTON, Pennsylvania, Feb. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coventry, peneraju dan perintins pasaran sekunder bagi insurans hayat serta pelopor kelas aset yang disokong insurans hayat, hari ini mengumumkan perjanjian penajaan nasional eksklusif bagi kategori baharu dengan National Association of Insurance and Financial Advisors (NAIFA). Di bawah perjanjian ini, Coventry akan bertindak sebagai penaja Emas eksklusif NAIFA dalam kategori penyelesaian hayat, menyokong pendidikan dan penglibatan penasihat berhubung pasaran sekunder bagi insurans hayat.

Sebagai sebahagian daripada penajaan ini, Coventry akan menyokong beberapa inisiatif nasional utama dan acara NAIFA sepanjang tahun 2026, termasuk FSP Institute , Congressional Conference , dan National Leadership Conference serta program Life Happens. Kerjasama ini dirangka untuk memperluas akses ahli NAIFA terhadap sumber pendidikan dan perspektif praktikal mengenai peranan penyelesaian polisi hayat dalam strategi perancangan kewangan yang komprehensif.

“Penasihat kini dikehendaki untuk memberikan panduan yang lebih holistik dan berasaskan maklumat selaras dengan keperluan pelanggan yang semakin berkembang, khususnya berkaitan polisi insurans hayat yang tidak diperlukan atau prestasi kurang memuaskan,” kata Reid Buerger, Ketua Pegawai Eksekutif Coventry. “NAIFA memainkan peranan penting dalam menyokong komuniti penasihat, dan Coventry berbesar hati untuk menyumbangkan kepakaran teknikalnya kepada misi tersebut. Melalui penajaan ini, kami berhasrat memperkukuh pemahaman para penasihat tentang pasaran sekunder bagi insurans hayat serta potensi peranan yang mungkin dimainkan oleh penyelesaian polisi hayat dalam perbincangan perancangan kewangan yang lebih menyeluruh.”

Coventry mengekalkan hubungan jangka panjang dengan NAIFA dan sebelum ini telah menyokong persatuan tersebut melalui inisiatif Limited and Extended Care Planning Collective. Penajaan yang diperluas ini mencerminkan komitmen bersama untuk memajukan pendidikan penasihat serta menyediakan sumber bagi menyokong perancangan bermaklumat yang berorientasikan pelanggan. Coventry menggalakkan ahli untuk melayari halaman sumber NAIFA yang khusus bagi meneroka manfaat eksklusif yang kini tersedia.

Penajaan NAIFA ini merupakan sebahagian daripada strategi menyeluruh Coventry dalam melibatkan penasihat melalui organisasi profesional kebangsaan yang mantap. Ia turut menyediakan pendidikan serta cerapan pasaran mengenai pasaran sekunder bagi insurans hayat. Melalui penglibatan dengan organisasi yang merangkumi penasihat daripada pelbagai model amalan dan peringkat kerjaya, Coventry menyasarkan untuk menyokong perbincangan perancangan berasaskan maklumat serta pertimbangan strategik terhadap penyelesaian polisi hayat sebagai komponen penting dalam perancangan kewangan komprehensif.

Perihal Coventry

Coventry ialah peneraju dan pencipta pasaran sekunder bagi insurans hayat serta perintis dalam kelas aset berasaskan insurans hayat. Syarikat ini mengendalikan platform bersepadu merentasi empat segmen perniagaan yang saling melengkapi: pasaran sekunder bagi insurans hayat, pinjaman berkaitan jangka hayat (longevity lending), pengedaran insurans hayat dan produk anuiti serta teknologi insurans. Melalui perniagaan ini, Coventry memperluas pilihan kewangan bagi pemilik polisi, menyediakan penyelesaian modal yang disokong oleh polisi insurans hayat dan aset lain yang berkaitan dengan jangka hayat, memperluas akses kepada produk perlindungan dan persaraan serta menggunakan teknologi untuk meningkatkan penetapan harga, pengurusan risiko dan kecekapan operasi merentasi ekosistem insurans hayat.