Coventry 宣布扩大与 NAIFA 的合作关系

宾夕法尼亚州华盛顿堡, Feb. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 人寿保险二级市场的领导者和开创者、人寿保险支持型资产类别的先驱企业 Coventry 今日宣布与 National Association of Insurance and Financial Advisors (简称 “NAIFA”) 达成一项新的独家类别全国赞助协议。 根据该协议， Coventry 将成为 NAIFA 在人寿保单贴现类别的独家金牌赞助商，致力于为顾问提供教育支持，并提升其在人寿保险二级市场的参与度。

作为此次赞助的一部分，Coventry 将在整个 2026 年支持 NAIFA 的多项关键全国性倡议和活动，包括 FSP Institute 、 Congressional Conference 和 National Leadership Conference ，以及 Life Happens 项目。 此次合作旨在拓展 NAIFA 会员获取教育资源的渠道，并助力其深入了解人寿保单贴现在更广泛财务规划策略中的实际作用。

Coventry 首席执行官 Reid Buerger 表示：“随着客户需求的变化，特别是针对那些不再必需或表现欠佳的人寿保险保单，客户更多地要求顾问提供更全面、更明智的指导。 NAIFA 为顾问提供了至关重要的支持，而 Coventry 很乐意为这一使命贡献自己的专长。 通过此次赞助，我们力求加深顾问对人寿保险二级市场的理解，并助力其深入理解保单贴现在更广泛的规划讨论中可能发挥的作用。”

Coventry 与 NAIFA 拥有长期合作关系，此前曾通过其 Limited and Extended Care Planning Collective 为该协会提供支持。 此次赞助升级体现了双方共同致力于推进顾问教育、提供支持知情决策及以客户为中心的规划资源的承诺。 Coventry 鼓励会员访问专门的 NAIFA 资源页面 ，开始探索现已向他们开放的专属福利。

此次对 NAIFA 的赞助是 Coventry 更广泛战略的一部分，即通过成熟的全国性专业组织与顾问建立联系，提供有关人寿保险二级市场的教育及市场洞察。 通过与覆盖不同执业模式和职业阶段的顾问组织合作，Coventry 旨在支持充分知情的规划讨论，并推动将人寿保单贴现作为综合财务规划的组成部分进行审慎考量。

关于 Coventry

Coventry 是人寿保险二级市场的领军者与开创者，同时也是人寿保险支持型资产类别的先驱企业，该公司运营的集成平台已实现对人寿保险二级市场、长寿贷款、人寿保险与年金分销以及保险科技这四大互补垂直领域的全方位覆盖。 通过这些业务，Coventry 为保单持有人拓展了金融选择，提供以人寿保险保单及其他长寿风险相关资产为支撑的资本解决方案，拓宽了保障型与退休产品的获取渠道，并运用科技手段提升人寿保险生态中的定价能力、风险管理水平及运营效率。