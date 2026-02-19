Coventry 宣佈與 NAIFA 拓展合作關係

賓夕凡尼亞州華盛頓堡, Feb. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coventry 是人壽保險二級市場的頂尖及開創機構，以及人壽保險抵押資產類別的開拓先鋒，今天宣佈與 National Association of Insurance and Financial Advisors (保險及金融顧問國家協會，NAIFA) 簽訂全新的類別獨家全國性贊助協議。 根據協議，Coventry 將成為 NAIFA 在人壽保單貼現範疇的獨家金級贊助商，致力推動圍繞人壽保險二級市場的顧問教育及互動交流。
此次贊助涵蓋多個層面，Coventry 將於 2026 年度全力支持 NAIFA 多項核心的全國盛事及計劃，包括 FSP Institute、Congressional Conference、National Leadership Conference，以及 Life Happens 的系列活動。 是次合作讓 NAIFA 會員更易接觸到相關的教育資源和實踐觀點，深入了解人壽保單貼現在廣泛財務規劃策略中的作用。
Coventry 行政總裁 Reid Buerger 表示：「隨著客戶需求不斷變化，顧問需要提供更全面、更專業的指引，尤其是在處理冗餘或表現欠佳的人壽保單上。 NAIFA 在支援顧問方面舉足輕重，Coventry 很高興能為這項使命貢獻專業知識。 透過這次贊助，我們希望能讓顧問加深認識人壽保險二級市場，並了解人壽保單貼現在廣泛規劃討論中可能發揮的作用。」
Coventry 與 NAIFA 關係深遠，早前已透過其 Limited and Extended Care Planning Collective 支持協會。 此次更進一步的贊助協議，彰顯雙方秉持共同承諾，致力推動顧問專業發展，並提供豐富資源，以支持其作出以客為本的周全規劃。 Coventry 鼓勵會員瀏覽專設的 NAIFA 資源頁面，率先探索現正為其提供的專屬福利。
贊助 NAIFA 是 Coventry 整體策略的重要一環，透過知名的全國專業組織聯手，向業界顧問傳授人壽保險二級市場的專業知識，並分享市場洞察分析。 Coventry 期望透過與涵蓋不同業務範疇及職涯階段的顧問組織合作，推動業界根據詳盡資料明智地探討理財規劃，並促使人壽保單貼現作為全面財務規劃的關鍵元素得到充分認識及慎重考慮。
關於 Coventry
Coventry 是人壽保險二級市場的頂尖及開創機構，以及人壽保險抵押資產類別的開拓先鋒。公司營運一個綜合平台，貫通四個互補垂直業務領域：人壽保險二級市場、長壽相關貸款、人壽保險和年金分銷，以及保險科技。 透過這些業務，Coventry 致力拓展保單持有人的財務選擇，提供以人壽保險保單及長壽關聯資產為基礎的資本方案，以便更易獲享保障及退休產品。另外亦應用科技，以提升整個人壽保險生態系統的定價、風險管理及營運效率。
秉持對消費者權益與市場誠信的長期承諾之下，Coventry 發揮其領導地位，致力提升行業標準、擴大消費者的選擇，並負責任地開發機構級質素的人壽保險抵押投資方案。 Coventry 歷來已收購逾 23,000 份人壽保險保單，完成超過 500 億美元的長壽相關交易，向保單持有人支付超過 60 億美元，並發放了逾 10 億美元的人壽保險相關貸款。 如欲了解更多有關 Coventry 的資訊，請瀏覽 Coventry.com。