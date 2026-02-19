Volatus Aerospace Inc. annonce un briefing aux investisseurs sur la stratégie industrielle de défense du Canada et sa préparation opérationnelle dans les systèmes souverains non habités, et fournit une mise à jour corporative

MONTRÉAL, 19 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volatus Aerospace Inc. (TSXV : FLT | OTCQX : TAKOF | FSE : ABB) (« Volatus » ou la « Compagnie »), une plateforme aérospatiale et de défense contrôlée par le Canada offrant des systèmes non habités à double usage, du renseignement aérien et des services opérationnels critiques, a annoncé aujourd'hui qu'elle organisera un briefing virtuel aux investisseurs pour discuter de la Stratégie industrielle de défense du Canada et de ses implications pour le développement des systèmes aérospatiaux et non habités du Canada.

La session offrira aux investisseurs un aperçu structuré du cadre Construire–Partenaire–Acheter de la Stratégie ainsi que de l'évolution de l'environnement politique soutenant la capacité industrielle nationale.

De la stratégie à l'exécution

Volatus estime que la mise en œuvre de la Stratégie favorisera de plus en plus les entreprises qui démontrent :

Autorisations réglementaires établies

Expérience opérationnelle dans un espace aérien complexe

Infrastructures industrielles et sécurisées déployées

Exécution des programmes alignés sur le gouvernement et la défense

Gouvernance institutionnelle et préparation au capital



Au cours des dernières années, Volatus a développé des opérations aérospatiales réglementées à travers le Canada et à l'international, investi dans des initiatives d'expansion industrielle au Québec, soutenu le gouvernement du Canada et les parties prenantes alignées sur l'OTAN, et mis en place des infrastructures d'opérations à distance pour des environnements critiques.

« La capacité souveraine exige plus que de l'ambition, elle exige une exécution opérationnelle », a déclaré Glen Lynch, chef de la direction de Volatus Aerospace Inc. « Nous croyons que la stratégie du Canada favorisera de plus en plus les entreprises disposant d'infrastructures accréditées, de plateformes déjà opérant dans des environnements réglementés et d'une exécution démontrée, et nous avons hâte de discuter de la manière dont Volatus s'aligne dans cette direction. »

Le briefing offrira aux investisseurs une plus grande clarté sur la façon dont le modèle opérationnel de Volatus s'aligne avec le cadre de capacité souveraine à long terme du Canada.

Détails du webinaire

Date : lundi 23 février 2026

Heure : 16 h, heure de l'Est

Format : Présentation virtuelle en direct avec questions-réponses

Inscription : https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_TMe8P3w7TdmKZqf-eirZMQ#/

Ordre du jour du briefing

La séance comprendra :

Aperçu de la stratégie industrielle de défense du Canada

Analyse du cadre Construire–Partenaire–Acheter

Discussion des priorités de capacités souveraines, y compris les systèmes autonomes et non habités

Positionnement de Volatus dans la fabrication, l'infrastructure des opérations à distance, les approbations et la préparation au capital dans la stratégie canadienne des systèmes souverains sans équipage

Perspective sur la préparation industrielle, le déploiement des infrastructures et l'exécution réglementaire

Séance de questions-réponses

Mise à jour de l'entreprise

En appui à son engagement à aligner les incitatifs pour les employés avec la valeur à long terme pour les actionnaires, Volatus Aerospace a émis un total de 5 607 030 options d'achat d'actions et d'unités d'actions restreintes (RSU) à l'ensemble des 136 employés à temps plein de l'organisation ainsi qu'à certains administrateurs, conseillers et dirigeants sous ses régimes approuvés d'options d'achat d'actions et de RSU. Ces subventions s'accumulent sur une période pouvant aller jusqu'à trois ans et visent à soutenir la rétention, l'alignement de la performance et la création de valeur à long terme.

« Ces initiatives reflètent notre engagement indéfectible envers nos employés, qui apportent une vaste expertise en défense, aviation, affaires et ingénierie pour propulser notre succès », a déclaré Glen Lynch, PDG de Volatus Aerospace. « En alignant les incitatifs des employés avec nos objectifs stratégiques à long terme et les intérêts des actionnaires, nous renforçant une culture axée sur la performance tout en maintenant la discipline financière. Notre équipe de direction reste concentrée sur l'exécution de notre stratégie de croissance et sur la fourniture d'une valeur durable à toutes les parties prenantes. »

À propos de Volatus Aerospace

Volatus Aerospace est un fournisseur mondial de solutions aériennes intégrées à double usage pour des applications commerciales et de défense, exploitant à la fois des systèmes d'aéronefs pilotés et télépilotés (RPAS). L'entreprise dessert des secteurs tels que le pétrole et le gaz, les services publics, la santé et la sécurité publique. La mission de Volatus est d'améliorer l'efficacité opérationnelle, la sécurité et la résilience grâce à des technologies aériennes réelles et évolutives.

Informations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations constituant des « informations prospectives » et des « déclarations prospectives » au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières, y compris des déclarations concernant les plans, intentions, croyances et attentes actuelles de la Société en ce qui concerne les activités commerciales futures, les événements, les développements et la performance opérationnelle. Souvent, mais pas toujours, l'information prospective et les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que « plans », « s'attend », « est attendu », « budget », « planifié », « prévisions », « prévisions », « a l'intention », « anticipe », « cherche », « stratégie » ou « croit » ou des variations (y compris des variations négatives) de ces mots et expressions, ou des énoncés formés au futur ou indiquant que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourrait », « voudrait », « pourrait » ou « sera » (ou d'autres variantes de ce qui précède) être pris, se produire, être atteint ou se réaliser. L'information prospective comprend des renseignements concernant : (i) les plans d'affaires, les perspectives d'affaires et les attentes de la Société; et (ii) les attentes concernant d'autres facteurs économiques, commerciaux et/ou concurrentiels. Les informations prospectives sont basées sur des données concurrentielles, financières et économiques actuellement disponibles ainsi que sur les plans, stratégies ou croyances opérationnelles à la date de ce communiqué, mais impliquent des risques, incertitudes, hypothèses et autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réelles de la Société diffèrent substantiellement de tout résultat futur, la performance ou les réalisations exprimées ou implicites par l'information prospective. Ces facteurs peuvent être basés sur des informations actuellement disponibles pour la Société, y compris des informations obtenues auprès d'analystes tiers de l'industrie et d'autres sources tierces, et sont basés sur les attentes ou croyances actuelles de la direction. Toute information prospective contenue dans ce communiqué de presse est expressément qualifiée par cette mise en garde. Les investisseurs sont avertis que les informations prospectives ne sont pas basées sur des faits historiques, mais reflètent plutôt des attentes, des estimations ou des projections concernant des résultats ou événements futurs basés sur les opinions, hypothèses et estimations jugées raisonnables par la direction à la date de publication des déclarations. Les informations prospectives et les déclarations prospectives reflètent les convictions actuelles de la Société et reposent sur des informations actuellement disponibles ainsi que sur des hypothèses qu'elle juge non déraisonnables compte tenu de toutes les circonstances. Dans certains cas, des facteurs importants ou des hypothèses sont discutés dans ce communiqué de presse en lien avec des déclarations contenant des informations prospectives. Ces facteurs et hypothèses importants incluent, sans s'y limiter : la commercialisation des vols de drones au-delà de la ligne de vue visuelle et les avantages potentiels pour la Compagnie; et le respect des exigences de cotation continue de la TSXV. Bien que la Société ait tenté d'identifier des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, événements ou résultats réels diffèrent de manière significative de ceux décrits dans les informations prospectives, il peut y avoir d'autres facteurs qui font en sorte que les actions, événements ou résultats diffèrent de ceux anticipés, estimés ou intentionnels. Les informations prospectives contenues ici sont faites à la date de ce communiqué de presse et, sauf si la loi l'exige, la Société se nie de toute obligation de mettre à jour toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements ou de résultats futurs ou autrement. Il n'y a aucune garantie que les informations prospectives seront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière significative de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier excessivement à l'information prospective.

Ni la Bourse de capital-risque TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de capital-risque TSX) n'assument la responsabilité de l'adéquation ou de l'exactitude de cette déclaration.

