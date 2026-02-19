Les Ressources Yorbeau débute un programme d’exploration sur ses propriétés Beschefer, Selbaie Ouest et Allard située dans le nord-ouest du Québec

MONTRÉAL, 19 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Ressources Yorbeau inc. (TSX : YRB), (« Yorbeau » ou la « Société ») a débuté en janvier dernier un programme de forage d’exploration sur ses propriété Beschefer et Selbaie-Ouest près de la mine Selbaie ainsi que sur la propriété Allard au sud -ouest de la ville de Matagami. Ces programmes consistent à réaliser environ et 2 545 mètres de forage sur la propriété Beschefer 2 100 mètres sur la propriété Selbaie-Ouest et 1 000 mètres de forage sur la propriété Allard.

Propriété Beschefer

La propriété Beschefer est située à 9 km au sud-est de l’ancien producteur Selbaie (Production historique de 56,9 Mt @ 0,87 %. Cu 1,85 % Zn 39 g/t Ag)1 et immédiatement à l’est de la zone B-26 présentement mis en valeur par Abitibi Métals et Soquem (13.0 Mt Indiquées at 2.1% Cu Eq. et 12.3 Mt inférées à 2.2 % Cu Eq)2,3 Le programme de 2026 vise à retracer la zone B-26 près de la surface et vérifier une série d’anomalies de polarisation provoquée dans l’extension de la zone aurifère B-14 située environ 2 km plus à l’est. Les forages sont présentement en cours et les résultats seront divulgués aussitôt que possible.

Propriété Selbaie-ouest

Les forages sur cette propriété débuteront dès que toutes les autorisations auront été obtenues. L’objectif de cette campagne vise la continuité des nouvelles zones de cuivre, zinc, or et argent mise à jour depuis les deux dernières années par Soquem - propriété Wagosic (le forage 1338-25-087 a recoupé une zone minéralisée sur 296,9 m, titrant en moyenne 1,47 % Zn, 0,20 % Cu, 0,06 g/t Au et 18,3 g/t Ag)3,4 La propriété Selbaie-Ouest est située à moins de 3 km à l’ouest des récentes découvertes de Soquem dans l’horizon Selbaie.

Cet horizon se poursuit à l’intérieur de la propriété de Yorbeau sur plus de 9 km (voir figure 1). En 2008, Yorbeau a effectué une série de forages à la frontière est de sa propriété et a identifié l’horizon Selbaie, contenant plusieurs valeurs de cuivre et zinc. D’autres résultats furent obtenus dans le sud-ouest de la propriété possiblement à l’intérieur de l’horizon B-26. En en plus, un forage 2012, le SW-12A, a recoupé une zone de plus de 20 mètres de minéralisation disséminée avec des valeurs en cuivre et nickel dans un gabbro. Le programme de 2026 prévoit un forage dans le secteur pour vérifier l’importance de cette intersection de cuivre et nickel.

Au cours des 24 derniers mois, le secteur de l’ancien producteur Mine Selbaie au nord de La Sarre a connu des développements majeurs avec la mise en valeurs de la Zone B-26 et la découverte de minéralisation importante de cuivre et zinc au nord-ouest de la mine Selbaie par la Société Soquem (propriété Selbaie-Ouest de Yorbeau). Dans ces secteurs des travaux majeurs incluant plus de plus 56 000 mètres de forages sont en cours. Yorbeau détient une position stratégique par rapport à ces deux projets. Selon les connaissances acquises par Yorbeau, les roches hôte de ces gisements pourraient logiquement se poursuivent sur plusieurs kilomètres à l'intérieur des limites des propriétés Beschefer et Selbaie-Ouest (figure 1). La Société prévoit de réaliser des travaux supplémentaires au cours des 12 prochains mois sur ces deux propriétés.

Propriété Allard

La propriété Allard est située à 30 km au sud-ouest de la ville de Matagami dans l’extension ouest du corridor Casa Berardi. Trois forages ont été effectués en janvier 2026 et avaient comme objectif de vérifier une anomalie de polarisation provoquée dans le secteur Est et faire un suivi sur une série de forage réalisé par Canamax en 1988 dans le secteur centre. Les forages ont traversé plusieurs sections pluri métriques de veines de quartz avec pyrite et trace d’arsénopyrite. Une centaine d’analyses pour l’or sont présentement en traitement et les résultats seront divulgués aussitôt que possible.

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été examiné, préparé et approuvé par M. Laurent Hallé P. Geo. (OGQ 388) consultant principal en exploration minérale chez Yorbeau, qui est une « personne qualifiée » au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers.

À propos de Ressources Yorbeau inc.

Les Ressources Yorbeau inc. est une société ouverte canadienne (TSX : YRB) active dans le secteur de l’exploration de l’or et des métaux de base au Québec, Canada. La Société se concentre sur la recherche d’un partenaire pour explorer et mettre davantage en valeur son gisement de zinc et de cuivre à Scott Lake, près de Chibougamau, au Québec (voir le rapport technique conforme au Règlement 43-101 de Yorbeau daté du 6 décembre 2017 intitulé « Technical Report on the Preliminary Economic Assessment for the Scott Lake Project, Northwestern Québec, Canada », disponible sous le profil de la Société sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca). Yorbeau bénéficie également des fonds nécessaires pour explorer ses propriétés situées dans la région de Détour, Joutel et Selbaie, au nord-ouest du Québec. Ces propriétés comprennent la propriété Beschefer qui est adjacente au gisement de métaux communs B-26 actuellement exploré par Abitibi Métals Corp. et la propriété Selbaie-Ouest adjacente à Soquem (propriété Wagosic) où elles recoupent actuellement des valeurs de métaux communs le long de l’horizon de la mine Selbaie.

Des renseignements additionnels concernant la Société sont disponibles sur son site web au http://www.yorbeauresources.com.

